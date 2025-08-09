Pregătiri pentru summitul Trump-Putin: alianța transatlantică caută o poziție comună privind eventualele cedări de teritorii ucrainene către Rusia

14:50

Fostul candidat al coaliţiei PSD-PNL la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, afirmă că nu a solicitat pensia specială care i se cuvenea după şase mandate de parlamentar, menţionând că nu a beneficiat nici de locuinţă de protocol, ca preşedinte al Senatului sau ministru. ”Simt nevoia să-l ajut pe fostul meu coleg de partid, Ilie Bolojan. Nu […]