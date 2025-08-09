Un videoclip cu un marinar polonez dansând pe un submarin pe mare face furori pe internet

14:40

La 100 de zile de la începutul mandatului său, guvernul condus de conservatori al cancelarului german Friedrich Merz se confruntă cu cele mai scăzute rate de aprobare de până acum, potrivit unui sondaj de opinie comandat de postul de radio ARD, relatează European Pravda. Satisfacția publicului față de performanța guvernului a scăzut brusc, doar 29% […]