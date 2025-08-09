Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 la Cincinnati! Victorie superbă după ce a învins capul de serie 22

11:00

Gigi Becali este atacat dur de către unul dintre rivalii din Liga 1. Ultima decizie a latifundiarului din Pipera nu este deloc pe placul şefului de la Botoşani, Valeriu Iftime. Patronul moldovenilor râde de şeful de la FCSB care l-a trecut pe linie moartă pe Malcom Edjouma, apoi l-a reprimit la echipă. Decizia lui Gigi Becali […]