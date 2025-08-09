Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 la Cincinnati! Victorie superbă după ce a învins capul de serie 22
Antena Sport, 9 august 2025 23:30
Sorana Cîrstea a obţinut calificarea în turul 3 al turneului WTA 1000 de la Cincinnati. Românca a întâlnit-o pe Magdalena Frech, favorita numărul 22 a turneului din Ohio. Cîrstea a câştigat partida cu 7-6(4), 2-6, 6-4, după 2 ore şi 24 de minute de joc. Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 la Cincinnati Cîrstea […]
Acum 15 minute
23:30
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 la Cincinnati! Victorie superbă după ce a învins capul de serie 22 # Antena Sport
Sorana Cîrstea a obţinut calificarea în turul 3 al turneului WTA 1000 de la Cincinnati. Românca a întâlnit-o pe Magdalena Frech, favorita numărul 22 a turneului din Ohio. Cîrstea a câştigat partida cu 7-6(4), 2-6, 6-4, după 2 ore şi 24 de minute de joc. Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 la Cincinnati Cîrstea […]
Acum o oră
23:10
OFICIAL | Lucas Chevalier a fost prezentat de PSG! Campioana Europei a plătit 40 de milioane de euro # Antena Sport
Lucas Chevalier este noul portar al celor de la PSG. Campioana Europei l-a transferat pe francezul de 23 de ani de la Lille pentru suma de 40 de milioane de euro. Parizienii au confirmat pe site-ul oficial că Lucas Chevalier, care va purta numărul 30, a semnat un contract valabil cu echipa pregătită de Luis […]
23:10
Fanii FCSB-ului nu fac deplasarea în Kosovo, pentru returul cu Drita: “Am fost atenționați că e mai bine așa!” # Antena Sport
Mihai Stoica a dezvăluit că fanii FCSB-ului nu își vor susține favoriții la returul cu Drita, din Kosovo. Oficialul a dezvăluit că echipa lui Gigi Becali nu va cere bilete pentru manșa retur a „dublei" din turul 3 al preliminariilor Europa League. Drita – FCSB se va disputa pe 14 august, de la ora 21:00. […]
Acum 2 ore
22:20
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a vorbit despre sosirea lui Ovidiu Perianu la CFR Cluj. După despărţirea de campioana României, Perianu a semnat cu formaţia din Gruia din postura de jucător liber de contract. Oficialul roş-albaştrilor este de părere că cei de la CFR Cluj l-au adus pe Perianu […]
22:10
Adi Mihalcea a făcut apel la calm după ce UTA a urcat pe primul loc în Liga 1: “Nu ne îmbătăm cu apă rece” # Antena Sport
Adi Mihalcea a oferit prima reacție după UTA – Farul 2-1. Antrenorul echipei din Arad a făcut apel la calm, după ce echipa sa a ajuns pe primul loc. După victoria cu Farul, UTA are 11 puncte în Liga 1 și ocupă, cel puțin provizioriu, prima poziție. Rapid și Universitatea Craiova completează podiumul, ambele cu […]
Acum 4 ore
21:30
Paris Saint-Germain a ajuns la un acord cu echipa engleză de fotbal AFC Bournemouth pentru transferul fundaşului ucrainean Illia Zabarnyi, fostul elev al antrenorului Mircea Lucescu la Dinamo Kiev, în schimbul căruia campioana Franţei va plăti suma de 63 de milioane de euro, plus alte 6 milioane de euro reprezentând bonusuri şi taxe de solidaritate, […]
21:20
Ionuţ Radu şi Horaţiu Moldovan, ca Marcus Rashford! Probleme pentru portarii români în La Liga # Antena Sport
Ionuţ Radu şi Horaţiu Moldovan au emoţii înaintea noului sezon din La Liga. Celta Vigo, echipa lui Ionuţ Radu, şi Real Oviedo, echipa lui Horaţiu Moldovan, nu au fost încă legitimaţi. Este o problemă des întâlnită în fotbalul din Spania, acolo unde problemele financiare le dau mari bătăi de cap cluburilor atunci când încearcă să […]
21:10
“Meritam un egal!” Ianis Zicu a reacționat după 1-2 cu UTA! Ce l-a nemulțumit pe antrenor # Antena Sport
Ianis Zicu a oferit prima reacție după UTA – Farul 2-1. Antrenorul „marinarilor" a dezvăluit și ce l-a nemulțumit în cadrul partidei jucate la Arad. Farul a avut mai multe ocazii în finalul partidei de la Arad, însă elevii lui Ianis Zicu nu au reușit să restabilească egalitatea. Astfel, echipa de la malul mării a […]
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Și la fotbal cam scârțâie appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnalul Antena Sport | Rică Răducanu nu şi-a pierdut din farmec appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Rădoi se ține tare appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnalul Antena Sport | Emoţii pentru Marco Leu appeared first on Antena Sport.
20:10
The post Jurnalul Antena Sport | Festival doar de fotbal appeared first on Antena Sport.
20:00
Everton, învinsă la meciul de inaugurare a noului stadion! Ce s-a întâmplat la amicalul cu AS Roma # Antena Sport
Echipa italiană AS Roma a învins la limită, cu scorul de 1-0, formaţia engleză Everton, într-un meci amical disputat sâmbătă pe Hill Dickinson Stadium din Liverpool, noua arenă a "caramelelor", informează L'Equipe. AS Roma, pregătită din această vară de Gian Piero Gasperini, fostul antrenor al echipei Atalanta Bergamo, a marcat golul victoriei în minutul 70, […]
Acum 6 ore
19:30
George Puşcaş, out de la Bodrumspor! Atacantul român nu se mai află pe lista turcilor # Antena Sport
George Puşcaş, jucătorul celor de la Bodrumspor, pare că nu mai are viitor la formaţia din Liga 2 din Turcia. Atacantul român mai are doi ani de contract cu Bodrumspor, dar antrenorul echipei nu se mai bazează pe serviciile sale. Bodrumspor începe noul sezon al ligii secunde din Turcia duminică, dar George Puşcaş nu se […]
19:00
Stefano Vukov, fostul antrenor al Elenei Rybakina, a scăpat de suspendare! Anunţul oficial făcut de WTA # Antena Sport
Fostul antrenor al Elenei Rybakina, Stefano Vukov, poate primi din nou acreditarea pentru turneele WTA, după ce suspendarea provizorie a fost ridicată de către forul de conducere al tenisului feminin, relatează Reuters. Rîbakina a pus capăt parteneriatului de cinci ani cu Vukov în august anul trecut, cu câteva zile înainte de US Open, înainte de […]
19:00
Mirel Rădoi a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Hermannstadt, programată duminică. Antrenorul de la Universitatea Craivoa a recunoscut că se teme de un scenariu, înaintea returului cu Spartak Trnava. Universitatea Craiova pleacă cu prima șansă la calificarea în play-off-ul Conference League, după victoria cu 3-0 din prima manșă a „dublei" cu Spartak Trnava. […]
18:40
Arne Slot i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah la Liverpool: “De-asta l-am adus. Cred şi simt că poate” # Antena Sport
Arne Slot este pregătit pentru al doilea sezon pe banca lui Liverpool. De data aceasta, "cormoranii" vor începe sezonul din Premier League din postura de campioni ai Angliei, după ce au făcut spectacol sezonul trecut din Premier League. Spre deosebire de sezonul trecut, echipele din Premier League vor avea mai multe bătăi de cap din cauza Cupei Africii […]
18:20
Daniel Oprița a propus o soluție pentru ca Steaua să aibă drept de promovare în Liga 1: “Să ne dea 500.000!” # Antena Sport
Daniel Oprița a vorbit despre situația în care se află Steaua și a venit cu o soluție prin care echipa sa ar avea drept de promovare în Liga 1. Antrenorul este de părere că planul ar fi unul benefic pentru fotbalul românesc. Steaua a debutat în noul sezon de Liga a 2-a și a adunat […]
18:00
Atleta Ştefania Uţă a obţinut, sâmbătă, medalia de aur în finala probei de 400 metri garduri, la Campionatele Europene U20, de la Tampere. Ştefania Uţă a încheiat cursa cu timpul de 55.55 secunde, cea mai bună performanţă personală şi record al competiţiei, care îi conferă şi poziţia de lider european la U20. Ştefania Uţă a […]
Acum 8 ore
17:30
CFR Cluj a oficializat al 2-lea transfer al zilei! Ardelenii au făcut anunțul la câteva ore de la prezentarea lui Ovidiu Perianu, jucător care a ajuns în Gruia după despărțirea de FCSB. În lotul lui Dan Petrescu a ajuns și Jayden Rus, în vârstă de 16 ani, care a fost format în Statele Unite, la […]
17:30
Cristi Chivu, încrezător înaintea noului sezon din Serie A: “Sunt antrenorul lui Inter, iar aceştia sunt jucători puternici” # Antena Sport
Cristian Chivu, antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, a apreciat maniera în care au evoluat elevii săi în meciul amical câştigat cu scorul de 3-1 în faţa formaţiei AS Monaco, sâmbătă pe stadionul Louis II din Principat. Monegascii au deschis scorul, după doar două minute de joc, prin Maghnes Akliouche, înainte ca Inter să […]
17:00
“Mă cunoaște lumea, mă iubește!” Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: “Am față comercială” # Antena Sport
În vârstă de 79 de ani, Rică Răducanu își petrece timpul pe litoral, acolo unde se ocupă de restaurantul său din Neptun! Fostul jucător spune că lumea încă nu l-a uitat și că își așteaptă clienții la terasa sa, acolo unde prețurile sunt avantajoase. De asemenea, Rică Răducanu a dezvăluit că are mereu timp de […]
16:50
Naomi Osaka şi-a cerut scuze după finala cu Victoria Mboko de la Montreal: “Eram puţin distrasă” # Antena Sport
Naomi Osaka a pierdut finala turneului WTA 1000 de la Montreal în faţa noii senzaţii a tenisului feminin, Victoria Mboko. În vârstă de numai 18 ani, canadianca a trecut de patru foste câştigătoare de Grand Slam pentru a cuceri cel mai important trofeu al carierei sale. De asemenea, Mboko a declarat că Naomi Osaka este […]
16:30
“Nu a scăpat de mine!” Gigi Becali, mesaj categoric pentru Andrei Gheorghiţă, după ce l-a împrumutat la U Cluj # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit despre împrumutul lui Andrei Gheorghiţă la U Cluj. Jucătorul de 23 de ani nu va continua în acest sezon la campioana României. Patronul roş-albaştrilor consideră însă că Andrei Gheorghiţă este un jucător de perspectivă şi va creşte, ţinând cont că are numai 23 de ani. Tocmai […]
16:20
Olandezii au aflat suma pe care o plătește PSV pentru transferul lui Dennis Man și au reacționat # Antena Sport
Olandezii au reacționat după ce au aflat suma pe care PSV o plătește pentru transferul lui Dennis Man, de la Parma. Aceștia au transmis un mesaj direct, după ce Fabrizio Romano a făcut dezvăluirea. Potrivit informațiilor oferite de jurnalistul italian, formația din Eindhoven va achita suma de 8,5 milioane de euro în schimbul românului. În […]
16:00
Endrick a preluat tricoul cu numărul 9 la Real Madrid! Acesta a fost purtat sezonul trecut de Kylian Mbappe # Antena Sport
Endrick, tânărul atacant brazilian al echipei Real Madrid, va purta tricoul cu numărul 9, conform site-ului clubului madrilen. Deşi se vorbea despre acordarea acestui număr lui Gonzalo Garcia, care tocmai şi-a prelungit contractul, Real Madrid i-a acordat în cele din urmă numărul 9 lui Endrick. Endrick a preluat tricoul lui Mbappe la Real Madrid El […]
Acum 12 ore
15:40
Newcastle – Atletico Madrid, 18:00, LIVE VIDEO. Amical “de lux” al “Coţofenelor” cu echipa lui Simeone # Antena Sport
Meciul amical Newcastle – Atletico Madrid e în direct, de la ora 18:00, în AntenaPLAY şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Cele două echipe se află în perioada de pregătire înaintea sezonului. Newcastle – Atletico Madrid LIVE VIDEO Echipele probabile: Newcastle (4-3-3): Pope – Livramento, Lascelles, Heffernan, A. Murphy – […]
15:40
Benjamin Sesko a semnat cu Manchester United! Transfer de 85 de milioane de euro făcut de “Diavoli” # Antena Sport
Atacantul Benjamin Sesko (22 ani) a semnat oficial cu Manchester United, a anunţat, sâmbătă, noul său club într-un comunicat. Atacantul sloven vine de la RB Leipzig pentru aproximativ 85 de milioane de euro, inclusiv bonusurile. Autor a 21 de goluri în toate competiţiile din sezonul trecut, el a semnat un contract pe cinci ani cu […]
15:20
Costel Gâlcă, verdict în scandalul momentului! Mesaj categoric pentru Cristi Manea. Jucătorul a spus că vrea să plece # Antena Sport
Antrenorul celor de la Rapid, Costel Gâlcă, dă verdictul în scandalul momentului! Tehnicianul a avut un mesaj categoric pentru Cristi Manea. Jucătorul a spus că vrea să plece din Giuleşti din cauza faptului că nu mai reuşeşte să se impună ca titular în acest start de sezon. Costel Gâlcă e categoric. I-a transmis funndaşului dreapta […]
15:00
U Cluj – Petrolul, 21:30, LIVE SCORE. Echipa lui Sabău, fără victorie acasă în acest sezon # Antena Sport
Meciul U Cluj – Petrolul este în format LIVE SCORE de la ora 21:30. Echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău caută prima victorie pe teren propriu în acest sezon. U Cluj a făcut egal, 2-2, în ultima etapă, în deplasare, cu Hermannstadt. Partida se dispută la Sibiu. U Cluj – Petrolul LIVE SCORE U Cluj […]
15:00
Rutierul italian Filippo Baroncini a căzut în etapa a treia a Turului Poloniei şi are multiple fracturi la faţă. El a fost plasat în comă artificială. Ciclistul echipei UAE-Emirates, suferă de „leziuni multiple la faţă, inclusiv o fractură a vertebrelor cervicale (fără sechele neurologice), fracturi la faţă şi la claviculă". Filippo Baroncini, în comă artificială […]
14:50
Noi probleme pentru Elias Charalambous! Jucătorii care lipsesc de la FCSB. Antrenorul campioanei a făcut anunţul # Antena Sport
Noi probleme pentru Elias Charalambous chiar înaintea următorului meci de campionat, contra celor de la Unirea Slobozia! Jucătorii care lipsesc de la FCSB. Antrenorul campioanei a făcut anunţul chiar înaintea disputei cu echipa ialomiţeană. Mai mulţi
14:10
Meciul UTA – Farul e în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 18:30. Cele două echipe au un start foarte bun de sezon. Înaintea acestui meci, UTA este pe locul 4 în Liga 1, cu 8 puncte, în timp ce Farul e pe locul 3, cu 10 puncte. Ambele echipe sunt neînvinse în […] The post UTA – Farul, 18:30, LIVE SCORE. Ambele echipe pot urca pe primul loc în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
14:10
Marius Șumudică îl “înţeapă” pe Costel Gâlcă! Ce probleme vede la Rapid: “Mi se pare destul de mult” # Antena Sport
Costel Gâlcă are un început bun de sezon pe banca celor de la Rapid. Echipa giuleşteană are 7 puncte acumulate după 3 partide. Chiar şi aşa, fostul antrenor, Marius Şumudică vede că Rapid are probleme. Nu îşi explică faptul că giuleştenii au mai multe accidentări din cauza problemelor musculare. Costel Gâlcă este avertizat de Marius […] The post Marius Șumudică îl “înţeapă” pe Costel Gâlcă! Ce probleme vede la Rapid: “Mi se pare destul de mult” appeared first on Antena Sport.
13:50
Marco Leu, prima reacţie după accidentul grav în care a fost implicat! Care este starea copilotului său # Antena Sport
Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a dat primele detalii despre accidentul grav în care a fost implicat în raliul de la Timişoara, organizat în memoria tatălui său. Marco Leu a anunţat că starea copilotului său este bună. Acesta a mers la spital pentru investigaţii suplimentare. Din fericire, se simte bine. Marco Leu, după accidentul […] The post Marco Leu, prima reacţie după accidentul grav în care a fost implicat! Care este starea copilotului său appeared first on Antena Sport.
13:20
OFICIAL | Ovidiu Perianu a semnat cu CFR Cluj! Anunţul formaţiei patronate de Neluţu Varga # Antena Sport
Ovidiu Perianu (23 de ani) a semnat cu CFR Cluj. Perianu vine de la campioana României, FCSB. Gigi Becali a renunţat la el după meciul tur cu Shkendija, pierdut de roş-albaştri cu 1-0. Campioana României avea să piardă şi returul cu Shkendija, cu 2-1, fiind eliminată din Liga Campionilor de campioana Macedoniei de Nord, cu […] The post OFICIAL | Ovidiu Perianu a semnat cu CFR Cluj! Anunţul formaţiei patronate de Neluţu Varga appeared first on Antena Sport.
13:20
Avertisment pentru cei de la FCSB! Calificarea cu Drita, sub semnul întrebării: “Va fi meci greu în Kosovo” # Antena Sport
FCSB a reuşit să întorcă scorul cu Drita, în prima manşă a turului 3 preliminar. Campioana a fost condusă de echipa kosovară, scor 0-2, dar reuşitele lui Daniel Bârligea, cu o dublă, şi Daniel Graovac au făcut-o pe campioană să câştige disputa cu scorul de 3-2. Imprearul Giovanni Becali atrage atenţia. Giovanni Becali spune că […] The post Avertisment pentru cei de la FCSB! Calificarea cu Drita, sub semnul întrebării: “Va fi meci greu în Kosovo” appeared first on Antena Sport.
13:10
Punctul spectaculos reuşit de Bernadette Szocs în meciul cu Kuai Man, a patra jucătoare a lumii! # Antena Sport
The post Punctul spectaculos reuşit de Bernadette Szocs în meciul cu Kuai Man, a patra jucătoare a lumii! appeared first on Antena Sport.
12:40
Cât va achita, de fapt, PSV Eindhoven pentru Dennis Man. Fabrizio Romano a anunţat suma pe care o va primi Parma # Antena Sport
Dennis Man e aproape de a schimba campionatul după ce şi-a pierdut locul de titular la Parma. Echipa de pe Ennio Tardini e dispusă să lase şi din preţ doar pentru aa-l vinde pe internaţionalul român în Olanda, la PSV Eindhoven. Fabrizio Romano a anunţat suma pe care o va primi Parma Dennis Man va […] The post Cât va achita, de fapt, PSV Eindhoven pentru Dennis Man. Fabrizio Romano a anunţat suma pe care o va primi Parma appeared first on Antena Sport.
12:10
Tragedie uriaşă în sport! S-a stins din viaţă la doar 28 de ani. Medicii nu au mai putut să facă nimic # Antena Sport
Tragedie uriaşă în lumea sportului! Un tânăr s-a stins din viaţă la doar 28 de ani. Medicii nu au mai putut să facă nimic şi au fost nevoiţi să declare decesul în urma loviturilor pe care le-a primit. Pugilistul a fost transportat, de urgenţă, la spital, imediat după luptă. Loviturile au fost însă fatale. Lumea […] The post Tragedie uriaşă în sport! S-a stins din viaţă la doar 28 de ani. Medicii nu au mai putut să facă nimic appeared first on Antena Sport.
12:10
Dosar penal după accidentul grav în care a fost implicat Marco Leu, în care copilotul lui a fost rănit! # Antena Sport
Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă după accidentul în care a fost implicat Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, la raliul organizat în memoria tatălui său. Copilotul lui Marco Leu a fost rănit în accident. “În data de 09 august a.c., în timpul unei competiţii de […] The post Dosar penal după accidentul grav în care a fost implicat Marco Leu, în care copilotul lui a fost rănit! appeared first on Antena Sport.
11:50
Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public # Antena Sport
Gigi Becali a reuşit să scape de Alex Băluţă, dar costurile au fost piperate pentru şeful campioanei. Chiar latifundiarul din Pipera a dezvăluit câţi bani a fost nevoit să îi achite jucătorului pe care nu l-a mai vrut la echipa campioană. Fotbalistul ar urma să îşi continue cariera în străinătate. Gigi Becali nu l-a mai […] The post Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public appeared first on Antena Sport.
11:50
Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident la raliul organizat în memoria tatălui său! # Antena Sport
Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a fost implicat într-un accident cu maşina tatălui său, un Audi R8 GT3, la Super Rally Timişoara care se desfăşoară sâmbătă în centrul oraşului Tmişoara. Copilotul a fost rănit. Din primele informaţii, Marco Leu, care se afla la volanul maşinii de concurs în momentul accidentului, nu a fost rănit […] The post Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident la raliul organizat în memoria tatălui său! appeared first on Antena Sport.
11:20
FCSB va avea parte de un arbitru de Champions League la returul cu Drita! Amintiri dureroase cu centralul # Antena Sport
Cei de la FCSB vor avea parte de un arbitru de Champions League la returul cu Drita, din turul trei preliminar al Europa League! Campioana are însă mintiri dureroase cu centralul. I-a mai fluierat pe roş-albaştri în cupele europene şi nu a ieşit bine pentru echipa lui Gigi Becali. Cei de la FCSB tocmai au […] The post FCSB va avea parte de un arbitru de Champions League la returul cu Drita! Amintiri dureroase cu centralul appeared first on Antena Sport.
11:00
Gigi Becali, ridiculizat de rivalul din Liga 1! Cuvinte dure la adresa şefului de la FCSB: “Trebuie să fii năuc” # Antena Sport
Gigi Becali este atacat dur de către unul dintre rivalii din Liga 1. Ultima decizie a latifundiarului din Pipera nu este deloc pe placul şefului de la Botoşani, Valeriu Iftime. Patronul moldovenilor râde de şeful de la FCSB care l-a trecut pe linie moartă pe Malcom Edjouma, apoi l-a reprimit la echipă. Decizia lui Gigi Becali […] The post Gigi Becali, ridiculizat de rivalul din Liga 1! Cuvinte dure la adresa şefului de la FCSB: “Trebuie să fii năuc” appeared first on Antena Sport.
11:00
Înotătorul în ape deschise Avram Iancu a anunţat, vineri, că a reuşit să traverseze înot Europa pe celebra rută navigabilă Rin–Main–Dunăre, de la Marea Nordului la Marea Neagră. Pe parcursul celor 40 de zile de înot, el nu a folosit costum de neopren. Avram Iancu ar putea fi distins cu The World’s First “Triple Crown […] The post Avram Iancu a devenit primul om din lume care a traversat un continent înot! appeared first on Antena Sport.
10:50
Decizia luată de Barcelona după ce clubul catalan a intrat în conflict cu portarul ter Stegen! # Antena Sport
După câteva zile de tensiuni crescânde, conflictul dintre Marc-Andre ter Stegen şi FC Barcelona pare să se fi calmat. Vineri seară, clubul catalan a publicat un scurt comunicat în care anunţa că portarul german îşi recuperează banderola de căpitan. „Dosarul disciplinar este închis, iar jucătorul îşi recuperează funcţia de căpitan al echipei principale cu efect […] The post Decizia luată de Barcelona după ce clubul catalan a intrat în conflict cu portarul ter Stegen! appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
10:20
FCSB, CFR Cluj şi Craiova vor juca în aceeaşi zi! Programul etapei a şaptea din Liga 1 a fost anunţat de LPF # Antena Sport
FCSB, CFR Cluj şi Universitatea Craiova vor juca în aceeaşi zi! Programul etapei a şaptea din Liga 1 a fost anunţat de LPF. Datorită implicării celor trei echipe în preliminariile cupelor europene, cei de la Liga Profesionistă de fotbal au decis ca formaţiile lui Elias Charalambous şi Mirel Rădoi să joace în aceeaşi zi, una […] The post FCSB, CFR Cluj şi Craiova vor juca în aceeaşi zi! Programul etapei a şaptea din Liga 1 a fost anunţat de LPF appeared first on Antena Sport.
10:10
Ion Ţiriac le-a dăruit maşini tuturor medaliaţilor de la Jocurile Olimpice de la Paris. Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică la haltere, în proba de 49 de kg, a primit şi ea un autoturism IONIQ 5, în valoare de 50.000 de euro. Având în vedere că nu şi-a luat încă permisul de conducere, Mihaela Cambei nu s-a […] The post Cine conduce, de fapt, maşina pe care Ion Ţiriac i-a făcut-o cadou Mihaelei Cambei! appeared first on Antena Sport.
