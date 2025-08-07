Cod roșu în Kamceatka: zborul avioanelor a fost restricționat, după ce erupția supervulcanului Kliucevskoi a aruncat în atmosferă o coloană de cenușă înaltă de aproape 10 km
Aktual24, 7 august 2025 10:30
Autoritățile ruse au ridicat nivelul de pericol aviatic la roșu, cel mai înalt posibil, în urma unei erupții majore a vulcanului Kliucevskoi , situat pe Peninsula Kamceatka, scrie cotidianul Izvestia. Vulcanul a aruncat în atmosferă un nor dens de cenușă, care a atins altitudini de până la 9,5 kilometri, punând în pericol traficul aerian […]
• • •
Acum 5 minute
10:30
Acum 30 minute
10:10
O tânără de doar 22 de ani din Iași a născut până acum de cinci ori, de fiecare dată prin cezariană. Medicii trag un semnal de alarmă # Aktual24
Un caz rar a atras atenția cadrelor medicale de la Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna” din Iași, unde o tânără în vârstă de doar 22 de ani a ajuns să nască pentru a cincea oară prin cezariană, scrie cotidianul local Ziarul de Iași. Deși este o situație izolată, medicii atrag atenția asupra […]
10:10
Moscova: În timpul discuțiilor cu trimisul special al SUA, Putin a propus o întâlnire directă cu Trump. Reacția Washingtonului: ”Președintele este deschis să se întâlnească atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski” # Aktual24
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a lansat ideea unei întâlniri directe cu președintele SUA, Donald Trump, în timpul discuțiilor cu trimisul special Steve Witkoff, la Moscova, pe 7 august, relatează de CNN, citând oficiali anonimi ai Casei Albe. Potrivit interlocutorilor postului TV, după aceea, consilierii lui Trump au început imediat pregătirile pentru întâlniri. Deși, […]
10:10
Rodica Coposu, sora Seniorului Corneliu Coposu, a murit la vârsta de 93 de ani: ”A refuzat expunerea, dar a fost acolo, neobosită, în umbră, asigurând continuitatea unui ideal” # Aktual24
România a pierdut astăzi una dintre figurile discrete, dar esențiale, ale memoriei rezistenței anticomuniste. Rodica Coposu, sora mai mică a lui Corneliu Coposu și ultima descendentă directă a celebrei familii din Sălaj, s-a stins din viață la vârsta de 93 de ani. În dimineața zilei de joi, 7 august 2025, Fundația Corneliu Coposu a anunțat […]
Acum o oră
09:40
Sub presiunea noilor tarife anunțate de Donald Trump, compania Apple va investi 100 de miliarde de dolari în SUA # Aktual24
Apple a anunțat o extindere semnificativă a planurilor sale de investiții în Statele Unite, într-un context marcat de presiunea exercitată de președintele Donald Trump pentru relocarea lanțurilor de aprovizionare pe teritoriul american. Potrivit NBC News, gigantul tehnologic va investi suplimentar 100 de miliarde de dolari, ca răspuns la intențiile administrației Trump de a impune tarife […]
Acum 2 ore
09:00
Mister rezolvat: Ion Iliescu nu va mai fi îngropat la cimitirul Sfânta Vineri, ci la Ghencea Militar, pentru ca mormântul lui să beneficieze de pază militară și să nu fie vandalizat # Aktual24
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, va fi înmormântat joi, 7 august, la Cimitirul Militar Ghencea 3, loc care beneficiază de statut de obiectiv militar. Surse din cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN) citate de Buletin de București au confirmat că mormântul acestuia va fi păzit permanent de militari – măsură care nu ar fi putut […]
08:50
Institutul rus pentru cercetarea teleportării și călătoriei în timp, închis după peste două decenii de activitate – interval în care n-a reușit să teleporteze pe nimeni # Aktual24
Un institut rusesc care, timp de mai bine de 20 de ani, a studiat teme neobișnuite precum teleportarea, călătoria în timp și transmiterea informației din viitor a fost închis recent, după ce nu a reușit să teleporteze pe nimeni, scrie cotidianul independent Meduza. Institutul, aflat sub umbrela Universității de Stat din Moscova (MSU), a atras […]
08:40
Reclame ale companiei spaniole Zara, interzise în Marea Britanie pentru că înfățișau fotomodele „nesănătos de slabe” # Aktual24
Autoritatea pentru Standarde Publicitare din Marea Britanie (ASA) a decis să interzică două imagini dintr-o campanie publicitară a Zara, gigantul spaniol de modă și accesorii, considerându-le „iresponsabile” din cauza aspectului „nesănătos de slab” al modelelor prezentate, scrie The Sun. Reclamele au fost difuzate în luna mai, promovând un tricou supradimensionat și o rochie scurtă, dar […]
Acum 4 ore
08:20
După un val record de zile caniculare, iulie 2025 a devenit a treia cea mai fierbinte lună iulie înregistrată vreodată # Aktual24
Potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S), iulie 2025 a fost a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată la nivel global, marcând totodată sfârșitul unei serii record de 13 luni consecutive cu temperaturi istorice, transmite agenția italiană ANSA. Cu o temperatură medie globală de 16,68°C, aceasta a fost cu 0,45°C mai mare decât media […]
08:10
Donald Trump amenință China că îi va impune taxe vamale suplimentare din cauza importurilor de petrol rusesc – așa cum a procedat și cu India # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că ar putea impune taxe vamale suplimentare asupra Chinei, în funcție de evoluția situației legate de importurile de petrol rusesc. Declarația, citată de Reuters, vine la scurt timp după ce Trump a impus un tarif suplimentar de 25% asupra anumitor bunuri provenite din India, ca reacție la continuarea […]
07:50
După o slujbă religioasă la biserica Palatului Cotroceni, fostul președinte Ion Iliescu va fi înmormântat azi la Cimitirul Ghencea 3, doar în prezența familiei și a prietenilor apropiați rămași în viață # Aktual24
Fostul preşedinte Ion Iliescu urmează a fi înmormântat, joi, 7 august, slujba având loc, cu începere de la ora 10.30, la biserica Palatului Cotroceni, transmite News.ro. Ulterior, cortegiul se va deplasa la Cimitirul Ghencea 3, iar înhumarea va avea loc doar în prezenţa familiei şi a prietenilor apropiaţi. Ziua de joi a fost declarată zi […]
07:40
Procurorii maghiari au reținut un bărbat acuzat că ar fi pus la cale asasinarea premierului Viktor Orban # Aktual24
Un bărbat care plănuia asasinarea premierului Viktor Orbán a fost reținut, potrivit comunicatului Parchetului Central de Investigații, citat de publicația online Telex. Bărbatul s-a înregistrat pe un site găzduit pe un server din străinătate și a căutat o persoană care, în schimbul unei sume de bani, să-l omoare pe prim-ministru. Potrivit suspiciunilor, bărbatul a postat […]
07:20
Un militar american a fost arestat după ce a încercat să ofere Rusiei informații strict secrete despre tancul M1A2 Abrams # Aktual24
Un soldat al armatei americane a fost arestat miercuri pentru că a încercat să furnizeze Rusiei informaţii clasificate despre principalul tanc de luptă american, a anunţat Departamentul Justiţiei, citat de Reuters. Taylor Adam Lee, în vârstă de 22 de ani, din El Paso, Texas, este acuzat de încercarea de a transmite informaţii despre apărarea naţională […]
07:10
Sabia laser originală a faimosului personaj Darth Vader a fost expusă înaintea unei licitații la Londra și ar putea fi vândută cu 3 milioane de dolari # Aktual24
O sabie laser folosită de personajul Darth Vader în filmele originale seria “Star Wars” a fost expusă la Londra înaintea unei licitații în cadrul căreia ar putea fi adjudecată pentru câteva milioane de dolari, informează BBC. Sabia laser, folosită în bătăliile epice din “The Empire Strikes Back” (1980) și “Return Of The Jedi” (1983) ar […]
Acum 12 ore
23:30
Un turist german a fost amendat cu 1.200 de euro după ce a condus un scuter în pielea goală printr-un oraș din Malta # Aktual24
Un turist german, care a fost filmat conducând, complet gol, un scuter în orașul Pieta din Malta, a ajuns, miercuri, în fața instanței. El a fost acuzat de ținută indecentă într-un loc public și de conducere imprudentă, potrivit The Malta Independent. Amine El Makhfi, în vârstă de 26 de ani, a pledat vinovat. Imaginile cu […]
23:20
Coloniștii israelieni au atacat în Cisiordania un convoi de camioane cu ajutoare umanitare care se îndrepta spre Fâșia Gaza, a informat guvernul iordanian citat de tagesschau.de și The Jerusalem Post. Este al doilea incident de acest gen în ultimele zile, Iordania acuzând Israelul că nu a acționat ferm pentru a preveni repetarea atacurilor. Coloniștii au […]
23:10
Incendii de vegetație au izbucnit în patru zone diferite pe insula grecească Thasos, în nordul Mării Egee, determinând o mobilizare la scară largă a serviciului de pompieri, potrivit Kathimerini. Până în prezent, 18 pompieri, șase aeronave și un elicopter au fost trimiși la fața locului. Alți 50 de pompieri, împreună cu trei echipe terestre și […]
23:00
Israel: Un lider important al comunității Haredi amenință cu un „război global fără precedent” legat de recrutarea ultraortodocșilor în IDF # Aktual24
Liderul spiritual al partidului israelian ultraortodox Degel HaTorah, Dov Lando, a acuzat miercuri guvernul că duce un război împotriva comunității Haredi, în urma arestării a doi membri care au evitat recrutarea, potrivit The Times of Israel. „Statul Israel a declarat război studenților din Ieșiva (academia talmudică). Iudaismul Haredi va demara o luptă globală cum nu […]
21:50
Incendiul de vegetație uriaș care a cuprins sudul Franței este o „catastrofă de o amploare fără precedent”, a declarat premierul francez François Bayrou, aflat în vizită în regiunea Aude, unde incendiul a pârjolit o suprafață mai mare decât cea a Parisului, potrivit BBC. Bayrou a spus că incendiul este legat de încălzirea globală și secetă. […]
Acum 24 ore
21:20
Trump lovește țara prietenă India cu taxe suplimentare de 25% din cauza achiziționării de petrol rusesc # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a emis, miercuri, un ordin executiv prin care aplică Indiei taxe suplimentare de 25% ca pedeapsă pentru achiziționarea de petrol rusesc. Acest lucru va ridica tariful total pentru importurile indiene în Statele Unite la 50% – printre cele mai mari rate impuse de SUA, informeaza BBC. Noile tarife vor intra în […]
21:10
Noul președinte polonez, Karol Nawrocki, a atacat „propaganda și minciunile” rivalilor săi în timpul învestirii # Aktual24
Istoricul naționalist Karol Nawrocki a depus, miercuri, jurământul în funcția de președinte al Poloniei, folosindu-și discursul inaugural pentru a critica UE, promițând în același timp că va reprezenta Polonia „suverană”, un semn al potențialelor ciocniri care vor urma cu guvernul pro-european al țării, potrivit The Guardian. Într-un discurs combativ în parlament, îndreptat direct către prim-ministrul […]
20:40
De cel puțin 10 ani, Federația Rusă bombardează țările europene cu valuri de dezinformare. Narațiuni anti-UE și anti-NATO, dar și unele care să submineze încrederea în democrație, să creeze discordie socială, să sprijine partidele extremiste. România nu face excepție. O serie de rapoarte din UE și NATO arată asta foarte clar. „Scopul Kremlinului nu este […]
20:40
Un jurnalist dispărut în Norvegia a supraviețuit șase nopți în sălbăticie, rănit la picior # Aktual24
Salvatorii din Norvegia l-au găsit în viață pe jurnalistul de mediu Alec Luhn, dispărut în urmă cu aproape o săptămână în parcul național Folgefonna, unde a supraviețuit singur în sălbăticie, cu o accidentare gravă la picior, potrivit The Guardian. Luhn, născut în SUA, reporter pentru New York Times și Atlantic și fost corespondent în Rusia […]
20:30
Autoritățile locale dintr-un oraș din Spania interzic musulmanilor să folosească spațiile publice pentru sărbători religioase # Aktual24
Autoritățile locale din Jumilla,Murcia, sud-estul Spaniei, au interzis musulmanilor să folosească facilități publice precum centre civice și săli de sport pentru festivalurile religioase Eid al-Fitr, care marchează sfârșitul Ramadanului, și Eid al-Adha, potrivit The Guardian. Interdicția, o premieră în Spania, a fost introdusă de Partidul Popular conservator (PP) și adoptată cu abținerea partidului de extremă […]
20:30
Daniel Ghiță: ”Ciolacu este membru USR, nu are nicio treabă cu social-democrații din România. O slugă arogantă” # Aktual24
Daniel Ghiță, fost deputat PSD și actual susținător al lui Călin Georgescu, a găsit o nouă modalitate hazlie să îl atace pe Marcel Ciolacu, pe care îl acuză că l-a dat jos de pe listele PSD pentru Parlamnet. El susține că Ciolacu este ”membru USR”. ”Anul trecut, când am fost dat jos în ultima zi […]
20:20
Cinci soldați împușcați la o bază militară din statul american Georgia. Atacatorul a fost arestat # Aktual24
Cinci soldați au fost împușcați miercuri la baza militară Fort Stewart din sud-estul statului american Georgia, înainte ca un atacator să fie arestat, potrivit Associated Press. Un purtător de cuvânt a declarat că unele zone din Fort Stewart au fost închise după ce s-a anunțat prezența unui atacator. Armata a declarat că atacatorul a fost […]
20:20
Coșmarul trait de judecătoarea care a condamnat-o pe bașcana Găgăuziei. Aceasta este susținută puternic de Rusia # Aktual24
Lorena Bogza, jurnalistă la Pro TV Chișinău, relatează prin ce coșmar a fost nevoită să treacă judecătoarea din procesul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Judecătoarea nu s-a lăsat intimidată și a trimis-o pe Guțul la pușcărie, pentru 7 ani. ”Ce i s-a întâmplat judecătoarei Ana Cucerescu înainte de a o condamna la pușcărie pe Guțul: Guțul […]
20:10
Mister după întâlnirea lui Putin cu trimisul lui Trump, chiar înainte să expire ultimatumul: „Au fost discuții constructive!” # Aktual24
Kremlinul a anunțat, citând media de stat TASS, că trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și președintele rus Vladimir Putin au avut miercuri o întâlnire „constructivă și utilă”, pe fondul apropierii termenului impus de administrația Trump pentru sancțiuni împotriva Rusiei. Potrivit RIA Novosti, discuția, care ar fi durat în jur de trei ore, a avut […]
20:00
Sebastian-Ioan Burduja a fost numit în funcția de consilier onorific al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan. Potrivit deciziei publicate miercuri în Monitorul Oficial, activitatea lui Burduja este neremunerată. Sebastian Burduja a fost ministru al Energiei în perioada 2023-2025.
19:50
Costă prea mult întreținerea. SUA scoate la licitație super-iahtul de 325 de milioane de dolari al unui oligarh rus # Aktual24
Guvernul SUA scoate la licitație un superiaht de 104 de metri, confiscat în 2022 de la un oligarh rus – și care vine cu niște facilități uimitoare, relatează NBC News. Câștigătorul va beneficia de toate facilitățile la bordul iahtului Lurssen construit la comandă, inclusiv un heliport, o piscină imensă, un salon de înfrumusețare, o sală […]
19:30
O brutărie din Ardeal a decis să nu crească prețurile, deși TVA-ul a crescut: ”Pâinea nu este un produs de lux, nu este un moft, e o necesitate, e viață” # Aktual24
O brutărie din Sânpetru de Câmpie, care produce pâine de casă din grâul cultivat în comună, a anunțat, miercuri, că a decis să nu ridice prețul pe fondul majorării TVA și să mențină costul de 9 lei pe kilogram. ”Începând cu data de 1 august 2025, conform Legii nr. 141/2025, cota standard de TVA a […]
19:00
PSD lasă greu din mână beneficiile puterii. Sau, mai corect spus, președintele interimar Sorin Grindeanu e într-o asemenea poziție în cursa pentru a deveni lider ales legitim al partidului încât trebuie să marșeze la dorințele diverselor grupuri de interese din interiorul partidului. Alături de el este și restul actualei echipe de conducere, practic aceeași din […]
18:10
Mărturii: ”Când a fost student la Moscova, Iliescu a avut Volgă cu șofer, nu stătea la cămin” # Aktual24
Se cunosc foarte puține lucruri despre perioada petrecută de Ion Iliescu la Moscova, în perioada studenției sale. Însă există o mărturie importantă ajunsă în posesia aktual24.ro. Ion Iliescu a fost student Institutul Energetic din Moscova în perioada 1950-1955, conform propriilor mărturisiri. România era aliată cu URSS, iar bursele la universitățile sovietice erau oferite tinerilor considerați […]
17:50
Presshub: Revista care a supraviețuit într-o cutie. 2000+ renaște la o școală de vară transilvăneană # Aktual24
În perioada 1968–1980, la Liceul German din București, într-o Românie comunistă în care orice idee liberă putea fi suspectă, a apărut o revistă școlară ieșită din tipare: Revista 2000. Condusă de profesorul de limba română Nicolae Saftu, publicația s-a remarcat prin calitatea scriiturii, coerența ideilor și un spirit critic rar întâlnit în presa școlară a […]
17:30
Doar 100 de români s-au prezentat la catafalcul lui Iliescu in trei ore. Majoritatea sunt ”suveraniști” și nostalgici comuniști # Aktual24
De la ora 13.00 până la ora 16.00, s-au prezentat la catafalcul lui Ion Iliescu sub 100 de oameni, a transmis postul Antena 1, care are trimiși la fața locului. ”Sub 100 de români s-au dus până acum la sicriul depus la Palatul Cotroceni”, a transmis Observator la ora 16.00. Intervievați de televiziunile de știri, […]
17:20
Măsură dură: Franța va revoca permisul de rezidență al unui marocan care a aprins o țigară de la flacăra Soldatului Necunoscut din Paris – VIDEO # Aktual24
Ministrul francez de Interne, Bruno Retailleau, va revoca permisul de rezidență al bărbatului suspectat că a aprins o țigară folosind flacăra de la Mormântul Soldatului Necunoscut din Paris, luni, 4 august, relatează Le Figaro. Potrivit informațiilor dezvăluite de Le Figaro, suspectul este un bărbat marocan fără adăpost, în vârstă de 47 de ani, rezident legal […]
16:50
Guvernul Italiei urma să dea miercuri aprobarea finală proiectului de miliarde de euro pentru construirea unui pod care leagă Sicilia de continent, deschizând calea pentru începerea lucrărilor după decenii de discuții, relatează CNN. Construcția podului de 3,6 km (2,2 mile), proiectat a fi unul dintre cele mai lungi din lume, a fost discutată încă de […]
16:50
Mesajul unui psiholog pe care PSD ar trebui să-l citească: ”Furia mea e legitimă. Nu e ură, nu e vendetă – e vocea unei istorii personale și colective care nu a fost ascultată” # Aktual24
Psihologul Roxana Nicolau explică cu argumente de ce reacțiile de furie față de modul în care este tratat acum Ion Iliescu sunt justificate. PSD încearcă din nou să manipuleze, susținând că criticii lui Iliescu nu dau dovadă de ”decență” și ”umanitate”. ”În următoarele zile, este firesc să apară reacții puternice legate de moartea lui Ion […]
16:40
Moscova atacă din nou violent Republica Moldova: ”Actualul regim a transformat țara într-un stat polițienesc” # Aktual24
Purtătoarea de cuvânt a MAE de la Moscova, Maria Zaharova, a lansat un nou atac la adresa Chișinăului după ce bașcana Găgăuziei a fost condamnată la 7 ani de pușcărie cu executare. ”Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, regimul de la Chișinău își intensifică lupta deschisă împotriva […]
16:40
Moartea lui Ion Iliescu a adus o serie de reinterpretări ale mandatelor acestuia de președinte al României. Unii aproape că fac din Iliescu un fel de Nelson Mandela sau vreun pacificator și european luminat. Nu, Iliescu nu a fost nici una, nici alta. În timp ce Iliescu a avut și multe momente de echilibru și […]
16:30
„Economia lui Putin miroase urât”. Trump spune că scăderea prețurilor la petrol îl va forța pe Putin să pună capăt războiului din Ucraina # Aktual24
Scăderea prețurilor la petrol îl va forța în cele din urmă pe Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina, a declarat Donald Trump, adăugând că economia Rusiei „miroase urât” deja, relatează Kyiv Post. Președintele SUA, care a făcut din încheierea războiului din Ucraina o prioritate absolută de la revenirea în funcție anul acesta, și-a […]
15:50
Dezvăluirile unui politolog: ”Președintele țării ar fi fost azi Bolojan dacă Iohannis nu își prelungea mandatul. A fost cât pe-aci să intre-n cursă” # Aktual24
Politologul Cristian Preda, fost europarlamentar, anunță că Ilie Bolojan s-a pregătit să candideze la Președinție și ar fi fost câștigător dacă Klaus Iohannis nu și-ar fi prelungit mandatul la Cotroceni. ”Eu mi-am permis să-i sugerez lui Ilie Bolojan, în urmă cu trei ani, să pregătească o candidatură la prezidenţiale. A fost cât pe-aci să intre-n […]
15:40
EXCLUSIV Subsecretar de stat la Cultură, milionară în euro, cumulează de 15 ani pensia cu salariul. Are 80 de ani # Aktual24
Cel mai longeviv subsecretar de stat a ajuns la 80 de ani și cumulează pensia cu salariul. Este vorba de Irina Sanda Cajal Marin, subsecretar de stat numită în februarie 2010 la ministerul Culturii de către fostul premier Emil Boc. Potrivit ultimei declarații de avere, pensionara de 80 de ani deține un teren în Mamaia, […]
15:20
Ciolaniadă pe catafalcul lui Iliescu. De ce PSD sabotează de fapt ședințele coaliției, totul are legătură cu funcțiile # Aktual24
Ședința coaliției programată pentru astăzi, la ora 11.00, nu a mai avut loc. Surse politice au dezvăluit pentru G4Media că motivul real al refuzului PSD este legat de negocierile tensionate pentru împărțirea funcțiilor și stabilirea datei alegerilor locale din Capitală. Potrivit informațiilor, pe masa discuțiilor se aflau: 6 posturi de prefecți și subprefecți pe care […]
15:10
”Sfârșitul revoluției”. Video, momentul în care a apărut Iliescu și a confiscat revoluția: ”Închideți ușa, nu mai intră nimeni” – VIDEO # Aktual24
Momentul în care nomenclaturistul Ion Iliescu a apărut după fuga lui Nicolae Ceaușescu, fiindu-i servită puterea pe tavă, a fost înregistrat în 1989 de jurnalistul Paul Cozighian, actual corespondent la București al publicației Le Figaro. Iată imaginile filmate pe 23 decembrie, la scurt timp după fuga dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu. Abia atunci și-a făcut Iliescu […]
15:00
S-a găsit și Vicol să îl apere pe Iliescu: ”Tăceți! Voi, cu gurile voastre spurcate, nu aveți respect” # Aktual24
Fosta deputatp PSD Laura Vicol a sărit și ea în ajutorul PSD-ului în lupta pentru a elimina din spațiul public orice referință la crimele comise în Regimul Iliescu. Ea are un mesaj foarte violent. ”E mort. Tăceți!mNu pentru că a fost Ion Iliescu. Ci pentru că e mort. Pentru că nu mai poate răspunde. Pentru […]
14:50
Ambasada Rusiei a transmis, miercuri, un mesaj legat de moartea lui Ion Iliescu în care susține că acesta a fost un un”omu de stat român remarcabil”. ”În legătură cu încetarea din viață a omului de stat român remarcabil, primul Președinte al României, Ion Iliescu, care a adus o contribuție semnificativă la menținerea relațiilor constructive dintre […]
14:40
Spania vrea să interzică complet fumatul pe terasele barurilor și restaurantelor până în 2027 # Aktual24
Ministrul spaniol al Sănătății, Monica Garcia, este „complet sigură” că fumatul va fi interzis pe terasele barurilor și restaurantelor până în 2027, relatează EFE. Garcia a menționat reforma legii anti-fumat, care ar interzice fumatul și vapatul pe terase și ar extinde zonele fără fum, inclusiv pe vehiculele de serviciu. Ea a subliniat importanța acestor reforme […]
14:40
Acordul comercial UE-SUA, sub semnul întrebării. Trump amenință UE cu tarife vamale de 35% dacă promisiunea de investiții de 600 de miliarde de dolari nu este îndeplinită # Aktual24
O promisiune controversată de investiții, care face parte din acordul comercial UE-SUA, va trebui respectată de UE, altfel vor fi aplicate tarife vamale generale de 35% blocului comunitar, a avertizat președintele american Donald Trump, relatează Euronews. Marți, președintele Trump a fost intervievat telefonic cu privire la acordul pe care l-a încheiat printr-o strângere de mână […]
14:10
Scade influența rusă in Balcanii de Vest. Lui Milorad Dodik i-a fost anulat mandatul de președinte al Republicii Srpska # Aktual24
Comisia Electorală Centrală din Bosnia și Herțegovina a decis să-i anuleze controversatului Milorad Dodik mandatul de președinte al Republicii Srpska, relatează televiziunea americană ABC. Decizia a fost luată în unanimitate – trei membri ai comisiei au fost prezenți la ședință, ceilalți își exprimaseră anterior acordul față de decizie. Astfel, toți cei șapte membri ai CEC […]
