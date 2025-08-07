Cadrele didactice din țară pot participa la cursurile Merito Bucovina de formare gratuită

00:10

Calendar Ortodox, 6 august Domnul nostru Iisus Hristos, în anul al treizeci şi treilea de la naşterea Sa, şi în al treilea an şi cel de pe urmă al propovăduirii Sale, apropiindu-Se de Pătimirea cea de bunăvoie pentru mântuirea noastră, a mers în părţile Cezareei lui Filip, şi, după cuvintele pe care le-a zis Petru,…