O biserică din Tg. Neamț a aniversat 150 de ani de când a fost sfințită de Sf. Ier. Iosif cel Milostiv
Basilica.ro, 11 august 2025 13:30
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Târgu Neamț a aniversat duminică 150 de ani de când a fost sfințită de Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, în prezența reprezentanților autorităților centrale și locale și a numeroși credincioși. În cuvântul de învățătură,…
Acum 10 minute
13:50
Vă invităm la o călătorie vizuală prin cele mai importante momente ale săptămânii trecute în lumea ortodoxă: de la pomenirea Sfântului Ioan Iacob în Țara Sfântă, la proclamarea canonizării Sfinților Paisie și Cleopa în România, la pelerinajul din Canada și botezul unor tineri din Suedia. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru…
13:30
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Târgu Neamț a aniversat duminică 150 de ani de când a fost sfințită de Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, în prezența reprezentanților autorităților centrale și locale și a numeroși credincioși. În cuvântul de învățătură,…
Acum o oră
12:50
PS Damaschin Dorneanul a vorbit despre încercările vieții la Mănăstirea Teodoreni, ctitorie a familiei Movileștilor # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a oficiat, duminică, Sfânta Liturghie, la Mănăstirea Teodoreni, ctitorie a familiei Movileștilor. După citirea Evangheliei despre Umblarea pe mare și Potolirea furtunii, ierarhul a rostit o omilie despre încercările vieții și credința în ajutorul lui Dumnezeu. În cadrul slujbei ierodiaconul Iustin Ungureanu a fost…
Acum 2 ore
12:10
Mitropolitul Dionisie al Corintului, condus pe ultimul drum pământesc de ierarhii și credincioșii din Biserica Greciei # Basilica.ro
Arhiepiscopul Ieronim al Atenei și întregii Grecii a prezidat sâmbătă slujba înmormântării oficiată pentru Mitropolitul Dionisie al Corintului, relatează Ortodoxia News Agency. Rugăciunea a avut loc la Catedrala „Sfântul Apostol Pavel” din Corint, în prezența ierarhilor Bisericii Greciei, a reprezentanților altor biserici, a oficialilor de stat și a numeroși credincioși. Din Patriarhia Ecumenică, a fost…
11:50
PS Teofil Trotușanul, îndemn la trezvie: Trăim într-o lume în care vânturile și valurile se ridică mult deasupra zidurilor Bisericii # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a îndeamnat, duminică, să fim atenți la furtuna lumii în care trăim, pentru că „vânturile și valurile se ridică mult deasupra zidurilor Bisericii”. Cu ocazia Sfintei Liturghii oficiate la Biserica „Precista” din Bacău, în Duminica a 9-a după Rusalii, ierarhul a atras atenția că…
Acum 4 ore
11:00
Episcopul Visarion al Tulcii a publicat un articol omagial dedicat Mitropolitului Nicolae Bălan # Basilica.ro
„Fără să exagerăm deloc, putem afirma că după Mitropolitul Andrei Șaguna, cel care a restaurat Mitropolia românilor ortodocși în 1864 și cel care a fost începător întru toate în Ardeal, al doilea ierarh ca mărime intelectuală și culturală a fost Nicolae Bălan”, scrie Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, într-un articol omagial publicat săptămâna trecută în Ziarul…
10:20
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, își sărbătorește ziua onomastică luni, în ziua de pomenire a Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului. S-a născut în 5 ianuarie 1944 la Crețești-Vidra, jud. Giurgiu, din părinții Anghel și Maria Mihăiță, primind, la botez, numele Nicolae. Viitorul ierarh avea să devină unul dintre cei mai…
09:40
PS Nectarie de Bogdania: Când simțim că ne cufundăm, să avem curajul lui Petru de a striga, „Doamne, scapă-mă!” # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, ne îndeamnă să avem curajul Sfântului Apostol Petru de a-i cere ajutorul lui Dumnezeu atunci când simțim că ne „cufundăm”, precum a făcut-o ucenicul Mântuitorului, în mijlocul furtunii. În Duminica a 9-a după Rusalii, PS Nectarie a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnlui” Ițcani,…
Acum 6 ore
08:50
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Hristos ne învață, ca după o mare realizare, să nu căutăm laude de la oameni, ci să-I mulțumim lui Dumnezeu Patriarhul Daniel a fost prezent, duminică, 10 august, la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Reședinței Patriarhale din Capitală, unde a rostit…
Acum 24 ore
00:10
Calendar ortodox 11 august Vindecarea celor doi orbi și a unui mut din Capernaum În vremea aceea, pe când trecea Iisus, doi orbi se țineau după El, strigând și zicând: Miluiește-ne pe noi, Fiule al lui David! Iar după ce a intrat în casă, au venit la El orbii și Iisus i-a întrebat: Credeți că pot să fac…
10 august 2025
18:50
PS Timotei Prahoveanul: Pentru cel care crede, nu există întrebări. Pentru cel care nu crede, nimic nu mai are valoare # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat, duminică, 10 august, Sf. Liturghie, la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a ținut o omilie despre credință și îndoială, ambele ca parte din viața oamenilor: „Pentru cel care crede, iubiți credincioși, nu există întrebări. Iar pentru cel care nu crede, nimic nu mai are valoare,…
17:40
PS Paisie Sinaitul: Dumnezeu nu a promis că vom scăpa de necazuri, ci că vom deveni biruitori asupra lor # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat duminică, 10 august, Sf. Liturghie la Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, unde a vorbit despre felul în care putem birui necazurile în viață: „Dumnezeu Tatăl nu şi-a scutit nici propriul Fiu de Cruce. Dumnezeu ne-a promis, însă, că ne va da tăria de a face faţă…
15:50
Patriarhul Daniel: Hristos ne învață, ca după o mare realizare, să nu căutăm laude de la oameni, ci mulțumire de la Dumnezeu # Basilica.ro
Patriarhul Daniel a fost prezent, duminică, 10 august, la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Reședinței Patriarhale din Capitală, unde a rostit o omilie despre minunea Potolirii furtunii de către Domnul Hristos din Evanghelia după Matei (14, 22:34): „Când Iisus Se roagă în singurătate lui Dumnezeu Tatăl, inima Sa se umple de harul…
14:40
PS Varlaam: Hristos îi vrea în corabia Bisericii Sale pe toți cei care cred în El, ca să-i treacă de pe pământ la Cer # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat, duminică, 10 august, Sf. Liturghie, la Catedrala Patriarhală, unde a rostit o alocuțiune despre rolul mântuitor al Bisericii, la care toți suntem chemați spre dobândirea vieții veșnice. „Corabia, prefigurare a Bisericii, apostolii siliți de Iisus să intre în corabie și care sunt prefigurarea tuturor ucenicilor lui Iisus, cei care…
Ieri
12:50
În data de 10 august se împlinesc 62 de ani de la moartea Mitropolitului Visarion Puiu, primul episcop al Hotinului și Mitropolit al Bucovinei în perioada 1935-1940. O filă din viața lui Victor Puiu Visarion Puiu, născut Victor Puiu în data de 27 februarie 1879, în Pașcani, provenea dintr-o familie cu rădăcini clericale, fiind fiul…
08:20
Se împlinesc 22 de ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui Constantin Galeriu, cel care a suferit în temnițele comuniste și care și-a păstrat credința în Hristos. În anul 2025, declarat de Patriarhia Română „Anul Centenar” și „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”, se cuvine să amintim…
07:50
Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, îşi aniversează, în data de 10 august, ocrotitorul spiritual: Sf. Mc. Laurenţiu arhidiaconul. Ierarhul s-a născut în data de 12 octombrie 1947 în localitatea Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, din părinţii Iulian şi Viorica. La vârsta de 13 ani rămâne orfan de tată. Urmează Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1965-1969),…
00:20
Calendar ortodox 10 august Sf. Mc. Laurenţiu arhidiaconul Sfântul Mucenic Lavrentie (Laurenţiu) a suferit moarte martirică în timpul persecuției pornite împotriva creștinilor de împăratul Valerian (253 – 260). Sfântul Laurenţiu a fost arhidiacon și avea în grijă asistența socială din orașul Roma, deoarece împreună cu alți diaconi se ocupa de împărțirea lucrurilor oferite de credincioși…
9 august 2025
19:00
În Duminica a noua după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită în Paraclisul istoric cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan,…
17:20
PS Teofil Trotușanul: Sub picioarele noastre este pământ sfințit cu sângele eroilor căzuți în luptele din Primul Război Mondial # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a luat parte la ceremonia anuală de comemorare a eroilor căzuți în luptele din Primul Război Mondial, care a avut loc în data de 8 august, pe Dealul Coșna, din Munții Nemira: „Sub picioarele noastre, dragii mei, este pământ sfințit cu sângele lor. De aceea ne aducem aminte de ei și…
16:00
PS Paisie Lugojanul a binecuvântat prinoasele de fructe, după rânduialală, de hramul Mănăstirii Săraca # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul a oficiat, miercuri, Sf. Liturghie, la Mănăstirea Săraca, de hramul unuia dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Banat și din țară. La final, Preasfinția Sa a binecuvântat prinoasele de fructe, după rânduialală. Sărbătoarea a început marți seara, 5 august, cu Vecernia Mare unită cu Litia, urmate de Utrenie, iar în…
15:00
PS Ignatie: Este atât de frumos omul când se roagă, ca atitudine, ca mod de gândire; toate se potolesc în ființa sa # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ignatie a oficiat, în data de 6 august, Sfânta Liturghie, la Mănăstirea „Schimbarea la Față” din municipiul Huși, unde a rostit o alocuțiune despre schimbările pe care le produce rugăciunea, ca semn, pe chipul omului: „Este atât de frumos omul când se roagă, ca atitudine, ca mod de gândire; toate se potolesc în…
13:50
Mănăstirea „Schimbarea la Față” din Sita Buzăului, Covasna, și-a serbat hramul în prezența a trei ierarhi # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au oficiat, miercuri, Sf. Liturghie, la hramul Mănăstirii „Schimbarea la Față” din Sita Buzăului, județul Covasna. Slujba a fost oficiată în pridvorul bisericii mănăstirii. În ajunul sărbătorii, Preasfințitul Părinte…
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
PS Ambrozie: Ca unii care avem o singură viață de trăit, ar trebui să realizăm că sensul vieții este îndumnezeirea # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ambrozie a oficiat de praznicul Schimbării la Față a Domnului, Sfânta Liturghie, la Mănăstirea Comana, din județul Giurgiu. Episcopul Giurgiului le-a vorbit oamenilor despre Lumină: „Trăind în lume, adesea, nu realizăm că suntem în căutarea luminii necreate sau taborice. Lumina înseamnă dumnezeire, cunoaștere. Ca și căutători ai luminii, ca unii care avem o…
12:00
Se împlinesc, astăzi, 9 august, 424 de ani de la moartea lui Mihai Viteazul, ucis în tabăra de lângă Turda, din ordinul generalului Giorgio Basta. Potrivit istoricului Dionisie Fotino, între cei doi apăruse o rivalitate puternică, iar Basta, acuzându-l pe Mihai de legături cu otomanii, a ordonat arestarea sau uciderea lui. Când mercenarii au înconjurat…
00:20
Calendar ortodox 9 august Sfântul Apostol Matia Sfântul Apostol Matia s-a născut în Betleem și era din seminția lui Iuda. S-a deprins din copilărie cu învățătura Sfintelor Scripturi și cunoașterea legii, având îndrumător pe sfântul, dreptul și bătrânul Simeon, purtătorul de Dumnezeu. Ascultând cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, a lăsat toate și L-a urmat împreună cu…
8 august 2025
16:30
Patriarhul României transmite condoleanțe la moartea Mitropolitului Dionisie de Corint (RO/GR) # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis vineri un mesaj de condoleanțe la trecerea în veșnicie a Mitropolitului Dionisie de Corint din Biserica Ortodoxă a Greciei. „Ne amintim de Înaltpreasfinția Sa ca de un ierarh blând, smerit, amabil și primitor, un apropiat și prieten al Bisericii Ortodoxe Române”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel. Mitropolitul Dionisie de…
16:10
Artiști din România și Serbia au cântat într-un concert dedicat Maicii Domnului, la Vârșeț # Basilica.ro
Artiști din România și Serbia au concertat joi seară la Catedrala Episcopală din Vârșeț, în cadrul unui eveniment dedicat Maicii Domnului. Între artiștii care au interpretat cântece religioase s-au numărat: Gabriel Dumitru, Simona Mazăre, Alexandra Dan, Ana Dragu și Grupul psaltic Ethos al Episcopiei Caransebeșului. „Nu întâmplător, acest eveniment are loc aici, în Catedrala Episcopală…
14:20
PS Nectarie de Bogdania, la hramul uneia dintre ctitoriile lui Alexandru Lăpușneanu: Ascultarea este începutul virtuților # Basilica.ro
Episcopul vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Basarabiei a oficiat miercuri Sfânta Liturghie cu ocazia hramului Mănăstirii „Schimbarea la Față a Domnului” – Slatina din județul Suceava. În predica adresată sutelor de pelerini care au participat la slujbă, Preasfinția Sa a vorbit despre taina Luminii necreate. „Sfântul Grigorie Palama ne spune că Schimbarea la Față…
13:50
Arhiepiscopul Ioachim: Icoana Schimbării la Față ne vorbește despre faptul că Dumnezeu este Duh # Basilica.ro
Icoana „Schimbării la Față a Domnului” ne arată, printre altele, că Dumnezeu este Duh, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la finalul Sfintei Liturghii oficiate miercuri la Parohia „Învierea Domnului” din municipiul Bacău. Cei care I se închină lui Hristos trebuie să o facă în Duh și Adevăr, a completat Arhiepiscopul Romanului…
12:40
IPS Nifon: Sf. Nifon, mărturie că sfințenia e o necesitate existențială, indiferent de timpurile în care trăim # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, a transmis, un mesaj printr-o scrisoare pastorală, cu ocazia zilei onomastice, de Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului, din 11 august: „Sfântul Ierarh Nifon este o mărturie a faptului că sfințenia reprezintă o necesitate existențială și o vocație pentru toți creștinii, indiferent de timpul în care trăim, de darurile naturale ce…
12:20
Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea – prima Școală a Încrederii certificată oficial din Bihor # Basilica.ro
Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea a fost certificat oficial ca Școală a Încrederii, fiind prima și singura școală din județul Bihor care a obținut această distincție, informează Episcopia Oradiei. Certificarea vine în urma unui parcurs de patru ani în cadrul programului național al Asociației „Școala Încrederii”. Programul se bazează pe principiile de leadership…
10:50
Apel către autoritățile locale din România și Republica Moldova: Deschideți porțile și inimile și organizați Zilele Diasporei în luna august! # Basilica.ro
Comunitatea RePatriot face un apel adresat autorităților locale din România și Republica Moldova, pentru a organiza „Zilele Diasporei” în luna august, informează un comunicat de presă trimis agenției de știri Basilica. Potrivit sursei citate, există foarte multe variante pentru a putea organiza evenimente în luna august. „Pregătiți întâlniri, forumuri de idei, târguri de investiții, seri…
10:30
Facultatea de Jurnalism din București lansează unicul curs acreditat pentru formarea de interpreți în Limba semnelor române # Basilica.ro
Facultatea de Jurnalism din București lansează unicul curs acreditat pentru formarea de interpreți în Limba semnelor române, în sprijinirea integrării persoanelor hipoacuzice în societate. Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București a deschis înscrierile pentru cursul postuniversitar „Comunicare și Interpretare în Limba semnelor române”. Programul va începe din noul an universitar…
10:00
IPS Andrei la hramul Mănăstirii Ilva Mare: Trebuie să fim pregătiți pentru întâlnirea cu Dumnezeu # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficat, miercuri, 6 august, Sf. Liturghie, la Mănăstirea Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud, de hramul așezământului monahal, unde a vorbit despre viața de după moarte: „Pentru întâlnirea cu Dumnezeu trebuie să fim pregătiți. Moartea este un lucru serios, prin moarte trecem dincolo, ne întâlnim cu Hristos”. În…
09:30
Zilele Culturii Arădene se desfășoară pentru prima dată la Viena, în perioada 8 – 20 august, și aduc în prim-plan cultura și identitatea orașului Arad printr-o serie de evenimente artistice și expoziționale. Potrivit Agerpres, momentul central îl reprezintă cele două concerte susținute de Orchestra simfonică a Filarmonicii Arad în celebra Sală de Aur a Filarmonicii…
09:20
Continuă săpăturile de la „Biserica Sfinților Părinți”, descoperită pe locul unde a fost Niceea, la 1700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic # Basilica.ro
Continuă săpăturile din jurul vestigiilor arheologice ale „Bisericii Sfinților Părinți”, descoperite acum 10 ani pe malul lacului Iznik, din orașul cu același nume, din Turcia, care s-a dezvoltat pe locul unde a fost Niceea, unde s-a desfășurat Primul Sinod Ecumenic, din anul 325. Nivelul apei a scăzut în ultimii ani, ceea ce a permis lucrărilor,…
09:10
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Mii de pelerini, în rugăciune, la proclamarea locală a Sfinților Paisie și Cleopa de la Sihăstria Proclamarea locală a canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa a avut loc în data de 7 august, la Mănăstirea Sihăstria. Doi dintre cei mai mari duhovnici ai secolului al XX-lea…
00:10
Sf. Ier. Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului, și Miron, episcopul Cretei, Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia # Basilica.ro
Calendar Ortodox 8 august Sfântul Ierarh Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului Sfântul Emilian, Episcopul cetății Cizic a trăit în timpul domniei împăratului Leon Armeanul (813-820) care a luptat împotriva sfintelor icoane. De multe ori s-au făcut presiuni asupra Sfântului Emilian pentru a renunța la cinstirea icoanelor, dar acesta nu a cedat. Pentru aceasta a suferit multe…
7 august 2025
19:00
La un secol de la întemeiere, Schitul Păltiniș a primit hramul Sf. Arsenie de la Prislop # Basilica.ro
Schitul „Schimbarea la Faţă a Domnului și Buna Vestire” din staţiunea Păltiniş, judeţul Sibiu, a primit a un nou ocrotitor, pe Sfântul Arsenie de la Prislop. Noul hram a fost acordat de Mitropolitul Laurențiu al Ardealului, care a oficiat miercuri Sfânta Liturghie cu ocazia sărbătorii patronale a așezământului monahal. Înaltpreasfinția Sa a prezentat motivul arătării…
17:00
Episcopul Nifon Niculescu, pomenit la Catedrala din Galați, la 108 ani de la sfințirea lăcașului de cult # Basilica.ro
Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a oficiat miercuri slujba Parastasului pentru Episcopul Nifon Niculescu, cel care a construit Catedrala din Galați. Comemorarea a avut loc în contextul împlinirii a 108 ani de la sfințirea Catedralei Arhiepiscopale din Galați. La slujba de pomenirea au participat preoții slujitori ai Catedralei și credincioși din orașul de la…
16:20
Mitropolitul Olteniei la Mănăstirea Lainici: Schimbarea la Față este o revelație și o chemare adresată fiecăruia dintre noi # Basilica.ro
„Schimbarea la Față este o revelație dumnezeiască și o chemare adresată fiecăruia dintre noi la luminarea sufletului și la transformarea vieții prin credință, pocăință și iubire”, a subliniat Mitropolitul Irineu al Olteniei în predica rostită miercuri la Mănăstirea Lainici. Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie alături de Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului, Episcopul Nicodim al Severinului…
16:10
Ion Iliescu, fost președinte al României, a fost înhumat, joi, cu onoruri militare, în Cimitirul Militar Ghencea III. Azi a fost decretată zi de doliu național în memoria acestuia. Miercuri, sicriul a fost depus pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. La căpătâiul acestuia au fost așezate crucea și fotografia sa. De asemenea, lângă…
14:30
Mii de pelerini, în rugăciune, la proclamarea locală a Sfinților Paisie și Cleopa de la Sihăstria # Basilica.ro
Proclamarea locală a canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa a avut loc în data de 7 august, la Mănăstirea Sihăstria. Doi dintre cei mai mari duhovnici ai secolului al XX-lea au fost cinstiți de peste 20.000 de pelerini din țară și din străinătate. Evenimentul a coincis cu prăznuirea Sfintei Teodora de la Sihla și a…
14:00
Mănăstirea Piatra Craiului, din județul Cluj, și-a sărbătorit hramul, pe Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, marți, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sătmarului. Programul liturgic a început luni seară, când IPS Andrei a săvârșit slujba Privegherii. Marți, în ziua praznicului, Mitropolitul Clujului a slujit alături de părintele stareț al Mănăstirii, protosinghelul…
12:50
Patriarhul Daniel, mesaj la proclamarea de la Sihăstria: Sf. Paisie și Cleopa, doi stâlpi de lumină între munţi şi cer # Basilica.ro
Patriarhul Daniel a transmis, joi, 7 august, un mesaj la proclamarea canonizării locale de la Mănăstirea Sihăstria, prin care i-a numit pe Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa „doi stâlpi de lumină între munţi şi cer”. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a evidențiat viața Sf. Cuv. Paisie și Cleopa trăită în aspră nevoință, post,…
12:20
Recunoștință și credință: Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei a sărbătorit hramul capelei Mausoleului Eroilor de la Mărășești # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a celebrat unul dintre hramurile capelei Mausoleului Eroilor de la Mărășești, marți, în ajunul praznicului Schimbării la Față a Domnului. Evenimentul a inclus Sfânta Liturghie și o slujbă de pomenire pentru eroii neamului. Au fost comemorate și membrele Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române, care au contribuit la…
12:00
Cadrele didactice din țară pot participa la cursurile Merito Bucovina de formare gratuită # Basilica.ro
Cadrele didactice din țară sunt invitate în județul Suceava, în perioada 10-14 august, pentru a lua parte la o nouă experiență de formare gratuită în cadrul Universității de vară Merito Bucovina. Ediția a VII-a se desfășoară la Casa de Cultură Vicovu de Sus, cu sprijinul pimăriei orașului. Tema generală a atelierelor este „Profesorul reflexiv, activ și…
10:40
Pelerini din toată țara au venit pe muntele supranumit „Taborul românesc” pentru a sărbători Schimbarea la Față a Domnului # Basilica.ro
Pelerini din toată țara au venit pe Muntele Ceahlău (județul Neamț) pentru a participa, miercuri, la sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, hramul mănăstirii situate la cota 1.800. Închinătorii au sosit la așezământul monahal încă de marți seară, pentru a participa la slujba de Priveghere, notează Doxologia. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul…
10:00
Serviciile medicale din Galați și Republica Moldova vor fi modernizate prin „Sănătatea fără frontiere” # Basilica.ro
Serviciile medicale din județul Galați și raionul Hîncești din Republica Moldova vor fi modernizate prin proiectul transfrontalier „Sănătatea fără frontiere”, o investiție finanțată din fonduri europene. Potrivit Agerpres, proiectul are în vedere construirea unui corp de clădire la Spitalul Orășenesc Târgu Bujor, cu o nouă Cameră de Primiri Urgență și Secția de Medicină Internă. Construcția…
