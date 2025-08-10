PS Varlaam: Hristos îi vrea în corabia Bisericii Sale pe toți cei care cred în El, ca să-i treacă de pe pământ la Cer
Basilica.ro, 10 august 2025 14:40
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat, duminică, 10 august, Sf. Liturghie, la Catedrala Patriarhală, unde a rostit o alocuțiune despre rolul mântuitor al Bisericii, la care toți suntem chemați spre dobândirea vieții veșnice. „Corabia, prefigurare a Bisericii, apostolii siliți de Iisus să intre în corabie și care sunt prefigurarea tuturor ucenicilor lui Iisus, cei care…
• • •
Acum 5 minute
14:40
Acum 2 ore
12:50
În data de 10 august se împlinesc 62 de ani de la moartea Mitropolitului Visarion Puiu, primul episcop al Hotinului și Mitropolit al Bucovinei în perioada 1935-1940. O filă din viața lui Victor Puiu Visarion Puiu, născut Victor Puiu în data de 27 februarie 1879, în Pașcani, provenea dintr-o familie cu rădăcini clericale, fiind fiul…
Acum 8 ore
08:20
Se împlinesc 22 de ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui Constantin Galeriu, cel care a suferit în temnițele comuniste și care și-a păstrat credința în Hristos. În anul 2025, declarat de Patriarhia Română „Anul Centenar” și „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”, se cuvine să amintim…
07:50
Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, îşi aniversează, în data de 10 august, ocrotitorul spiritual: Sf. Mc. Laurenţiu arhidiaconul. Ierarhul s-a născut în data de 12 octombrie 1947 în localitatea Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, din părinţii Iulian şi Viorica. La vârsta de 13 ani rămâne orfan de tată. Urmează Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1965-1969),…
Acum 24 ore
00:20
Calendar ortodox 10 august Sf. Mc. Laurenţiu arhidiaconul Sfântul Mucenic Lavrentie (Laurenţiu) a suferit moarte martirică în timpul persecuției pornite împotriva creștinilor de împăratul Valerian (253 – 260). Sfântul Laurenţiu a fost arhidiacon și avea în grijă asistența socială din orașul Roma, deoarece împreună cu alți diaconi se ocupa de împărțirea lucrurilor oferite de credincioși…
9 august 2025
19:00
În Duminica a noua după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită în Paraclisul istoric cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan,…
17:20
PS Teofil Trotușanul: Sub picioarele noastre este pământ sfințit cu sângele eroilor căzuți în luptele din Primul Război Mondial # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a luat parte la ceremonia anuală de comemorare a eroilor căzuți în luptele din Primul Război Mondial, care a avut loc în data de 8 august, pe Dealul Coșna, din Munții Nemira: „Sub picioarele noastre, dragii mei, este pământ sfințit cu sângele lor. De aceea ne aducem aminte de ei și…
16:00
PS Paisie Lugojanul a binecuvântat prinoasele de fructe, după rânduialală, de hramul Mănăstirii Săraca # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul a oficiat, miercuri, Sf. Liturghie, la Mănăstirea Săraca, de hramul unuia dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Banat și din țară. La final, Preasfinția Sa a binecuvântat prinoasele de fructe, după rânduialală. Sărbătoarea a început marți seara, 5 august, cu Vecernia Mare unită cu Litia, urmate de Utrenie, iar în…
15:00
PS Ignatie: Este atât de frumos omul când se roagă, ca atitudine, ca mod de gândire; toate se potolesc în ființa sa # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ignatie a oficiat, în data de 6 august, Sfânta Liturghie, la Mănăstirea „Schimbarea la Față” din municipiul Huși, unde a rostit o alocuțiune despre schimbările pe care le produce rugăciunea, ca semn, pe chipul omului: „Este atât de frumos omul când se roagă, ca atitudine, ca mod de gândire; toate se potolesc în…
Ieri
13:50
Mănăstirea „Schimbarea la Față” din Sita Buzăului, Covasna, și-a serbat hramul în prezența a trei ierarhi # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au oficiat, miercuri, Sf. Liturghie, la hramul Mănăstirii „Schimbarea la Față” din Sita Buzăului, județul Covasna. Slujba a fost oficiată în pridvorul bisericii mănăstirii. În ajunul sărbătorii, Preasfințitul Părinte…
13:30
PS Ambrozie: Ca unii care avem o singură viață de trăit, ar trebui să realizăm că sensul vieții este îndumnezeirea # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ambrozie a oficiat de praznicul Schimbării la Față a Domnului, Sfânta Liturghie, la Mănăstirea Comana, din județul Giurgiu. Episcopul Giurgiului le-a vorbit oamenilor despre Lumină: „Trăind în lume, adesea, nu realizăm că suntem în căutarea luminii necreate sau taborice. Lumina înseamnă dumnezeire, cunoaștere. Ca și căutători ai luminii, ca unii care avem o…
12:00
Se împlinesc, astăzi, 9 august, 424 de ani de la moartea lui Mihai Viteazul, ucis în tabăra de lângă Turda, din ordinul generalului Giorgio Basta. Potrivit istoricului Dionisie Fotino, între cei doi apăruse o rivalitate puternică, iar Basta, acuzându-l pe Mihai de legături cu otomanii, a ordonat arestarea sau uciderea lui. Când mercenarii au înconjurat…
00:20
Calendar ortodox 9 august Sfântul Apostol Matia Sfântul Apostol Matia s-a născut în Betleem și era din seminția lui Iuda. S-a deprins din copilărie cu învățătura Sfintelor Scripturi și cunoașterea legii, având îndrumător pe sfântul, dreptul și bătrânul Simeon, purtătorul de Dumnezeu. Ascultând cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, a lăsat toate și L-a urmat împreună cu…
8 august 2025
16:30
Patriarhul României transmite condoleanțe la moartea Mitropolitului Dionisie de Corint (RO/GR) # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis vineri un mesaj de condoleanțe la trecerea în veșnicie a Mitropolitului Dionisie de Corint din Biserica Ortodoxă a Greciei. „Ne amintim de Înaltpreasfinția Sa ca de un ierarh blând, smerit, amabil și primitor, un apropiat și prieten al Bisericii Ortodoxe Române”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel. Mitropolitul Dionisie de…
16:10
Artiști din România și Serbia au cântat într-un concert dedicat Maicii Domnului, la Vârșeț # Basilica.ro
Artiști din România și Serbia au concertat joi seară la Catedrala Episcopală din Vârșeț, în cadrul unui eveniment dedicat Maicii Domnului. Între artiștii care au interpretat cântece religioase s-au numărat: Gabriel Dumitru, Simona Mazăre, Alexandra Dan, Ana Dragu și Grupul psaltic Ethos al Episcopiei Caransebeșului. „Nu întâmplător, acest eveniment are loc aici, în Catedrala Episcopală…
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
PS Nectarie de Bogdania, la hramul uneia dintre ctitoriile lui Alexandru Lăpușneanu: Ascultarea este începutul virtuților # Basilica.ro
Episcopul vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Basarabiei a oficiat miercuri Sfânta Liturghie cu ocazia hramului Mănăstirii „Schimbarea la Față a Domnului” – Slatina din județul Suceava. În predica adresată sutelor de pelerini care au participat la slujbă, Preasfinția Sa a vorbit despre taina Luminii necreate. „Sfântul Grigorie Palama ne spune că Schimbarea la Față…
13:50
Arhiepiscopul Ioachim: Icoana Schimbării la Față ne vorbește despre faptul că Dumnezeu este Duh # Basilica.ro
Icoana „Schimbării la Față a Domnului” ne arată, printre altele, că Dumnezeu este Duh, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la finalul Sfintei Liturghii oficiate miercuri la Parohia „Învierea Domnului” din municipiul Bacău. Cei care I se închină lui Hristos trebuie să o facă în Duh și Adevăr, a completat Arhiepiscopul Romanului…
12:40
IPS Nifon: Sf. Nifon, mărturie că sfințenia e o necesitate existențială, indiferent de timpurile în care trăim # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, a transmis, un mesaj printr-o scrisoare pastorală, cu ocazia zilei onomastice, de Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului, din 11 august: „Sfântul Ierarh Nifon este o mărturie a faptului că sfințenia reprezintă o necesitate existențială și o vocație pentru toți creștinii, indiferent de timpul în care trăim, de darurile naturale ce…
12:20
Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea – prima Școală a Încrederii certificată oficial din Bihor # Basilica.ro
Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea a fost certificat oficial ca Școală a Încrederii, fiind prima și singura școală din județul Bihor care a obținut această distincție, informează Episcopia Oradiei. Certificarea vine în urma unui parcurs de patru ani în cadrul programului național al Asociației „Școala Încrederii”. Programul se bazează pe principiile de leadership…
10:50
Apel către autoritățile locale din România și Republica Moldova: Deschideți porțile și inimile și organizați Zilele Diasporei în luna august! # Basilica.ro
Comunitatea RePatriot face un apel adresat autorităților locale din România și Republica Moldova, pentru a organiza „Zilele Diasporei” în luna august, informează un comunicat de presă trimis agenției de știri Basilica. Potrivit sursei citate, există foarte multe variante pentru a putea organiza evenimente în luna august. „Pregătiți întâlniri, forumuri de idei, târguri de investiții, seri…
10:30
Facultatea de Jurnalism din București lansează unicul curs acreditat pentru formarea de interpreți în Limba semnelor române # Basilica.ro
Facultatea de Jurnalism din București lansează unicul curs acreditat pentru formarea de interpreți în Limba semnelor române, în sprijinirea integrării persoanelor hipoacuzice în societate. Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București a deschis înscrierile pentru cursul postuniversitar „Comunicare și Interpretare în Limba semnelor române”. Programul va începe din noul an universitar…
10:00
IPS Andrei la hramul Mănăstirii Ilva Mare: Trebuie să fim pregătiți pentru întâlnirea cu Dumnezeu # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficat, miercuri, 6 august, Sf. Liturghie, la Mănăstirea Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud, de hramul așezământului monahal, unde a vorbit despre viața de după moarte: „Pentru întâlnirea cu Dumnezeu trebuie să fim pregătiți. Moartea este un lucru serios, prin moarte trecem dincolo, ne întâlnim cu Hristos”. În…
09:30
Zilele Culturii Arădene se desfășoară pentru prima dată la Viena, în perioada 8 – 20 august, și aduc în prim-plan cultura și identitatea orașului Arad printr-o serie de evenimente artistice și expoziționale. Potrivit Agerpres, momentul central îl reprezintă cele două concerte susținute de Orchestra simfonică a Filarmonicii Arad în celebra Sală de Aur a Filarmonicii…
09:20
Continuă săpăturile de la „Biserica Sfinților Părinți”, descoperită pe locul unde a fost Niceea, la 1700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic # Basilica.ro
Continuă săpăturile din jurul vestigiilor arheologice ale „Bisericii Sfinților Părinți”, descoperite acum 10 ani pe malul lacului Iznik, din orașul cu același nume, din Turcia, care s-a dezvoltat pe locul unde a fost Niceea, unde s-a desfășurat Primul Sinod Ecumenic, din anul 325. Nivelul apei a scăzut în ultimii ani, ceea ce a permis lucrărilor,…
09:10
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Mii de pelerini, în rugăciune, la proclamarea locală a Sfinților Paisie și Cleopa de la Sihăstria Proclamarea locală a canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa a avut loc în data de 7 august, la Mănăstirea Sihăstria. Doi dintre cei mai mari duhovnici ai secolului al XX-lea…
00:10
Sf. Ier. Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului, și Miron, episcopul Cretei, Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia # Basilica.ro
Calendar Ortodox 8 august Sfântul Ierarh Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului Sfântul Emilian, Episcopul cetății Cizic a trăit în timpul domniei împăratului Leon Armeanul (813-820) care a luptat împotriva sfintelor icoane. De multe ori s-au făcut presiuni asupra Sfântului Emilian pentru a renunța la cinstirea icoanelor, dar acesta nu a cedat. Pentru aceasta a suferit multe…
7 august 2025
19:00
La un secol de la întemeiere, Schitul Păltiniș a primit hramul Sf. Arsenie de la Prislop # Basilica.ro
Schitul „Schimbarea la Faţă a Domnului și Buna Vestire” din staţiunea Păltiniş, judeţul Sibiu, a primit a un nou ocrotitor, pe Sfântul Arsenie de la Prislop. Noul hram a fost acordat de Mitropolitul Laurențiu al Ardealului, care a oficiat miercuri Sfânta Liturghie cu ocazia sărbătorii patronale a așezământului monahal. Înaltpreasfinția Sa a prezentat motivul arătării…
17:00
Episcopul Nifon Niculescu, pomenit la Catedrala din Galați, la 108 ani de la sfințirea lăcașului de cult # Basilica.ro
Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a oficiat miercuri slujba Parastasului pentru Episcopul Nifon Niculescu, cel care a construit Catedrala din Galați. Comemorarea a avut loc în contextul împlinirii a 108 ani de la sfințirea Catedralei Arhiepiscopale din Galați. La slujba de pomenirea au participat preoții slujitori ai Catedralei și credincioși din orașul de la…
16:20
Mitropolitul Olteniei la Mănăstirea Lainici: Schimbarea la Față este o revelație și o chemare adresată fiecăruia dintre noi # Basilica.ro
„Schimbarea la Față este o revelație dumnezeiască și o chemare adresată fiecăruia dintre noi la luminarea sufletului și la transformarea vieții prin credință, pocăință și iubire”, a subliniat Mitropolitul Irineu al Olteniei în predica rostită miercuri la Mănăstirea Lainici. Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie alături de Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului, Episcopul Nicodim al Severinului…
16:10
Ion Iliescu, fost președinte al României, a fost înhumat, joi, cu onoruri militare, în Cimitirul Militar Ghencea III. Azi a fost decretată zi de doliu național în memoria acestuia. Miercuri, sicriul a fost depus pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. La căpătâiul acestuia au fost așezate crucea și fotografia sa. De asemenea, lângă…
14:30
Mii de pelerini, în rugăciune, la proclamarea locală a Sfinților Paisie și Cleopa de la Sihăstria # Basilica.ro
Proclamarea locală a canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa a avut loc în data de 7 august, la Mănăstirea Sihăstria. Doi dintre cei mai mari duhovnici ai secolului al XX-lea au fost cinstiți de peste 20.000 de pelerini din țară și din străinătate. Evenimentul a coincis cu prăznuirea Sfintei Teodora de la Sihla și a…
14:00
Mănăstirea Piatra Craiului, din județul Cluj, și-a sărbătorit hramul, pe Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, marți, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sătmarului. Programul liturgic a început luni seară, când IPS Andrei a săvârșit slujba Privegherii. Marți, în ziua praznicului, Mitropolitul Clujului a slujit alături de părintele stareț al Mănăstirii, protosinghelul…
12:50
Patriarhul Daniel, mesaj la proclamarea de la Sihăstria: Sf. Paisie și Cleopa, doi stâlpi de lumină între munţi şi cer # Basilica.ro
Patriarhul Daniel a transmis, joi, 7 august, un mesaj la proclamarea canonizării locale de la Mănăstirea Sihăstria, prin care i-a numit pe Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa „doi stâlpi de lumină între munţi şi cer”. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a evidențiat viața Sf. Cuv. Paisie și Cleopa trăită în aspră nevoință, post,…
12:20
Recunoștință și credință: Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei a sărbătorit hramul capelei Mausoleului Eroilor de la Mărășești # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a celebrat unul dintre hramurile capelei Mausoleului Eroilor de la Mărășești, marți, în ajunul praznicului Schimbării la Față a Domnului. Evenimentul a inclus Sfânta Liturghie și o slujbă de pomenire pentru eroii neamului. Au fost comemorate și membrele Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române, care au contribuit la…
12:00
Cadrele didactice din țară pot participa la cursurile Merito Bucovina de formare gratuită # Basilica.ro
Cadrele didactice din țară sunt invitate în județul Suceava, în perioada 10-14 august, pentru a lua parte la o nouă experiență de formare gratuită în cadrul Universității de vară Merito Bucovina. Ediția a VII-a se desfășoară la Casa de Cultură Vicovu de Sus, cu sprijinul pimăriei orașului. Tema generală a atelierelor este „Profesorul reflexiv, activ și…
10:40
Pelerini din toată țara au venit pe muntele supranumit „Taborul românesc” pentru a sărbători Schimbarea la Față a Domnului # Basilica.ro
Pelerini din toată țara au venit pe Muntele Ceahlău (județul Neamț) pentru a participa, miercuri, la sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, hramul mănăstirii situate la cota 1.800. Închinătorii au sosit la așezământul monahal încă de marți seară, pentru a participa la slujba de Priveghere, notează Doxologia. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul…
10:00
Serviciile medicale din Galați și Republica Moldova vor fi modernizate prin „Sănătatea fără frontiere” # Basilica.ro
Serviciile medicale din județul Galați și raionul Hîncești din Republica Moldova vor fi modernizate prin proiectul transfrontalier „Sănătatea fără frontiere”, o investiție finanțată din fonduri europene. Potrivit Agerpres, proiectul are în vedere construirea unui corp de clădire la Spitalul Orășenesc Târgu Bujor, cu o nouă Cameră de Primiri Urgență și Secția de Medicină Internă. Construcția…
09:50
Zi de doliu național pentru fostul președinte, Ion Iliescu. Slujba înmormântării va fi oficiată de PS Timotei Prahoveanul # Basilica.ro
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, va fi înhumat joi cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III, slujba de înmormântare fiind oficiată de PS Timotei Prahoveanul, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Slujba înmormântării va fi oficiată la Biserica din incinta complexului Cotroceni, cu hramul Sfinții Serghie și Vah. La finalul slujbei, Garda de Onoare,…
09:20
Proclamarea locală a canonizării sfinților Cuvioși Cleopa și Paisie are loc astăzi, 7 august, la Mănăstirea Sihăstria. Sf. Liturghie este oficiată de Înaltpreasfințitul părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de preoți. Sfinții Paisie Olaru și Cleopa Ilie au fost canonizați de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în iulie 2024, cu…
09:00
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate miercuri pe Basilica.ro. Patriarhul Daniel, 38 de ani de la intrarea în monahism Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a împlinit, miercuri, 38 de ani de la intrarea în monahism. Citește mai mult. Hramul istoric al Mănăstirii Cernica: Avem datoria morală să lucrăm pentru schimbarea…
00:10
(†) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Pafnutie – Pârvu Zugravul; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Cuv. Nicanor # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 7 august Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla Această floare duhovnicească şi mireasă a lui Hristos, pe care a odrăslit-o pământul binecuvântat al Moldovei, s-a născut pe la jumătatea secolului al XVII-lea, în satul Vânători – Neamţ, din părinţi binecredincioşi şi iubitori de Dumnezeu. Tatăl ei, Ştefan Joldea Armaşul, avea dregătorie ostăşească, aşa…
6 august 2025
19:40
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a săvârșit slujba stâlpilor pentru fostul președinte Ion Iliescu # Basilica.ro
Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor a săvârșit miercuri seară slujba stâlpilor pentru fostul președinte Ion Iliescu. Slujba a fost oficiată în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, unde este depus sicriul cu trupul fostului președinte al României. Alături de Preasfinția Sa, au slujit pr. Valentin Fătu, consilier patriarhal în cadrul Biroului Protocol al Administrației…
18:30
Sf. Ioan Iacob Hozevitul, cinstit în Marea Britanie: Mănăstirea românească din Stanbridge și-a sărbătorit hramul # Basilica.ro
Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ioan Iacob Hozevitul” din Stanbridge, Marea Britanie, și-a serbat marți hramul. De sărbătoarea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Înaltpreasfinția Sa a evidențiat legătura dintre taina Schimbării la Față a Domnului și viața transfigurată a Sfântului…
17:30
Noua biserică a Mănăstirii Sihla va fi închinată Sfintei Cuvioase Teodora: A fost sfințită piatra de temelie # Basilica.ro
De praznicul Schimbării la Față a Domnului, a fost sfințită piatra de temelie a noi biserici de la Mănăstirea Sihla, care va purta hramul Sfânta Cuvioasă Teodora. Slujba de sfințire a fost oficiată de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, împreună cu Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, și cu Episcopul vicar…
16:20
Autorizată prin Ordin de Ministru: „Mușatinii” devine prima școală gimnazială particulară din Roman # Basilica.ro
În urma emiterii în data de 31 iulie, a Ordinului Ministrului nr. 5161 de autorizare, „Mușatinii” devine prima școală gimnazială particulară din municipiul Roman și din cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Noua structură funcționează sub egida Fundației „Episcop Melchisedec” și este inclusă în rețeaua școlară a orașului. Pentru anul școlar 2025–2026, școala este pregătită să…
16:10
Hramul istoric al Mănăstirii Cernica: Avem datoria morală să lucrăm pentru schimbarea la față a întregii țări # Basilica.ro
Mănăstirea Cernica a sărbătorit, miercuri, praznicul Schimbării la Față a Domnului, hramul principal. Liturghia a fost oficiată de Arhim. Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica, alături de un sobor de preoți și diaconi. Proinstarețul Mănăstirii, Arhim. Maxim Bădoiu, a reflectat asupra minunii Schimbării la Față a Domnului și a subliniat ca minunile Mântuitorului izvorăsc din iubirea…
16:10
Mitropolitul Ardealului: Șansa vieții noastre este că Hristos ni se dăruiește prin Sfânta Împărtășanie # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a spus duminică la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, că Sfânta Împărtășanie este șansa vieții fiecăruia dintre noi, care este dăruită de Hristos Domnul. În Duminica a 8-a după Rusalii, Mitropolitul Laurențiu a slujit alături de un sobor numeros, format, printre alții, din cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă…
15:00
Pe Tabor, Hristos nu Se schimbă pentru Sine, ci pentru a ne arăta ce putem deveni noi, spune PS Paisie Sinaitul # Basilica.ro
„Pe Tabor, Hristos nu Se schimbă pentru Sine, ci pentru a ne arăta ce putem deveni și noi, prin har: oameni luminați de prezența Lui”, a subliniat Episcopul vicar patriarhala Paisie Sinaitul în predica rostită miercuri la Mănăstirea „Sf. Maria” – Stavropighie patriarhală, de la Techirghiol. Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a spus că prin…
14:10
Patriarhul Daniel: Schimbarea la Față a Domnului este icoana luminoasă a fiecărei biserici # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a explicat miercuri, la finalul Sfintei Liturghii săvârșite în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, că praznicul Schimbării la Față a Domnului reprezintă „icoana luminoasă a fiecărei biserici”. Patriarhul Daniel a spus că „potrivit cântărilor acestei sărbători, Biserica a rânduit ca slava lui Hristos…
12:20
PS Timotei Prahoveanul: Lumina de pe Tabor nu este o metaforă, ci este un dar pe care îl primesc cei care Îl iubesc pe Domnul # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat, miercuri, de sărbătoarea Schimbării la Față, Sf. Liturghie, la Catedrala Patriarhală. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a vorbit despre darul pe care Dumnezeu îl face oamenilor care-L iubesc: „Lumina de pe Tabor nu este o metaforă, ci este un dar pe care îl primesc cei care Îl iubesc pe…
