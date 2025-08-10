PS Varlaam: Hristos îi vrea în corabia Bisericii Sale pe toți cei care cred în El, ca să-i treacă de pe pământ la Cer

12:20

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat, miercuri, de sărbătoarea Schimbării la Față, Sf. Liturghie, la Catedrala Patriarhală. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a vorbit despre darul pe care Dumnezeu îl face oamenilor care-L iubesc: „Lumina de pe Tabor nu este o metaforă, ci este un dar pe care îl primesc cei care Îl iubesc pe…