PS Paisie Sinaitul: Dumnezeu nu a promis că vom scăpa de necazuri, ci că vom deveni biruitori asupra lor

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a spus duminică la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, că Sfânta Împărtășanie este șansa vieții fiecăruia dintre noi, care este dăruită de Hristos Domnul. În Duminica a 8-a după Rusalii, Mitropolitul Laurențiu a slujit alături de un sobor numeros, format, printre alții, din cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă…