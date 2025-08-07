Doi inspectori de la Vama Braşov, trimişi în judecată de DNA după ce ar fi ridicat, în mod nejustificat, haine şi accesorii de la o firmă controlată
News.ro, 7 august 2025 15:00
Două femei, inspectori în cadrul Direcţiei Regionale Vamale Braşov, vor fi judecate pentru luare de mită, fals intelectual şi abuz în serviciu, în cadrul unor dosare instrumentate de DNA. Cele două femei sunt acuzate că au ridicat în mod nejustificat haine şi accesorii de la o firmă controlată, falsificând documentele privind ridicarea bunurilor, dar şi că au primit, de la o altă firmă, bunuri necuvenite.
Adrian Năstase, la funeraliile lui Ion Iliescu: Chiar dacă am avut şi controverse de-a lungul anilor, l-am respectat pentru multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit, pentru capacitatea de a crea consens/ Ce spune despre absenţele de la ceremonii # News.ro
Fostul premier Adrian Năstase a declarat, la încheierea funeraliilor lui Ion Iliescu, primul preşedinte ales democratic în România post - comunistă, că, deşi a avut şi controverse cu acesta, de-a lungul anilor, l-a „respectat” pentru „multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit”, pentru „echipele pe care le-a format”, pentru „capacitatea de a crea consens”. Năstase a spus că în 2004 se vorbea despre „două Românii”, dar că acum sunt „mult mai multe Românii”, „mult mai multe fracturi în societate”. El a mai spus că, în opinia sa, „era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toţi”, ”nu atât pentru că era vorba doar de un fost şef al statului, ci pentru că, în primul rând, era vorba despre o perioadă grea din istoria României”, adăugând că este „oarecum subiectiv pentru că, ultimii ani”, a „traversat dintr-un deşert” care i-a adus „destul de multă suferinţă”.
Bihor: Căprior căzut într-un canal de fugă, salvat de pompieri. Animalul era epuizat şi în pericol de a se îneca - FOTO # News.ro
Un căprior care a căzut într-un canal de fugă, în judeţul Bihor, a fost salvat de pompieri, joi, după ce o persoană a observat animalul şi a sunat la 112. Când echipele de salvatori au ajuns la el, căpriorul era epuizat şi în pericol de a se îneca.
Balonul de Aur: Donnarumma, Martinez, Courtois, printre nominalizaţii pentru Trofeul Iaşin acordat celui mai bun portar # News.ro
France Football a dezvăluit joi lista celor 10 candidaţi şi a celor 5 candidate la Trofeul Iaşin masculin şi feminin, destinat să recompenseze cel mai bun portar şi cea mai bună portăriţă din sezonul 2024-2025.
Deputat PSD: Prin moarte, Ion Iliescu i-a dezbrăcat pe neterminaţii de la USR în faţa poporului şi a arătat ce oameni de nimic sunt. Prima moţiune de cenzură care va fi depusă pentru a cădea un guvern din care fac parte neterminaţii de la USR, o voi vota # News.ro
Deputatul PSD Alba Voicu Vuşcan critică atitudinea USR cu privire la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu şi anunţă că va vota prima moţiune de cenzură care va fi depusă pentru căderea Guvernului din care face parte şi Uniunea Salvaţi România.
Eliza-Ioana Bădescu a devenit campioană europeană la şah rapid, la categoria U10, la Salonic. Ea a obţinut 7,5 puncte din 9 runde.
Consiliul Concurenţei vrea să afle opinia mediului de afaceri şi a cetăţenilor despre experienţa de utilizare a paginii web dedicate ajutorului de stat # News.ro
Consiliul Concurenţei vrea să afle părerea persoanelor fizice şi a mediului de afaceri despre experienţa de utilizare a paginii web dedicate ajutorului de stat, accesibilă prin cele patru domenii existente: www.ajutordestat.ro, www.ajutordestat.eu, www.renascc.eu şi www.stateaid.ro, pagină care reprezintă punct unic de informare în acest domeniu, la nivel naţional.
CFR începe montarea de panouri fonoabsorbante la podul Constanţa şi în zona Chitila. Aproape 11 milioane de lei de la bugetul de stat s-au alocat pentru 800 de metri de panouri cu înălţimi între doi şi patru metri # News.ro
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA anunţă, joi, că începe montarea de panouri fonoabsorbante la podul Constanţa, pe linia de cale ferată Bucureşti Nord-Constanţa şi în zona Chitila, traversată de linia feroviară Bucureşti-Predeal. Aproape 11 milioane de lei de la bugetul de stat s-au alocat pentru 800 de metri de panouri cu înălţimi între doi şi patru metri.
„Dracula”, de Radu Jude, are premiera mondială în 10 august la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno # News.ro
Cel mai recent film semnat de Radu Jude, „Dracula”, va avea premiera mondială în 10 august, în cadrul competiţiei oficiale a Festivalului Internaţional de Film de la Locarno (Elveţia), unul dintre cele mai prestigioase evenimente cinematografice din Europa.
Londra anunţă plasarea în detenţie a primilor migranţi în baza unui tratat francezo-britanic. Primele expulzări, ”în săptămânile viitoare” # News.ro
Ministerul britanic de Interne anunţă joi că a plasat în detenţie primii migranţi sosiţi în Regatul Unit cu ambarcaţiuni mici şi care pot să fie trimişi înapoi în Franţa în cadrul unui tratat francezo-britanic care a intrat în vigoare miercuri, relatează AFP.
James Maddison (Tottenham) a suferit o ruptură de ligament încrucişat la genunchiul drept. El va fi operat # News.ro
Grav accidentat în timpul meciului amical dintre Tottenham şi Newcastle, disputat duminică în Coreea de Sud (1-1), James Maddison a suferit o ruptură de ligament încrucişat la genunchiul drept, a anunţat clubul londonez.
Şefa Serviciului administrativ din Spitalului Orăşenesc Cernavodă, trimisă în judecată pentru luare de mită/ Două persoane, inculpate în acelaşi dosar, au recunoscut că au colaborat cu funcţionara şi i-au dat acesteia bani # News.ro
Şefa Serviciului administrativ de la Spitalului Orăşenesc Cernavodă, Laura Iuliana Cocor, a fost trimisă în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) pentru luare de mită, fiind acuzată de zeci de astfel de fapte. Un bărbat şi o femeie, inculpaţi în acelaşi dosar, au recunoscut că au colaborat cu funcţionara şi i-au dat acesteia bani, încheind cu procurorii acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.
Justiţia thailandeză efectuează 23 de inculpări după surparea unui bloc turn cu 30 de etaje la Bangkok, soldată cu 89 de morţi, în cutremurul din Myanmar de la sfârşitul lui martie. Între inculpaţi, unul dintre cei mai importanţi magnaţi thailandez şi fir # News.ro
Procuratura thailandeză a procedat la 23 de inculpări cu privire la abatere profesională şi falsificare de documente în legătură cu surparea unui bloc turn la Bangkok în timpul unui cutremur, la sfârşitul lui martie, soldat cu 89 de morţi, relatează AFP.
Oana Ţoiu: Încep prima vizită bilaterală a unui ministru de Externe al României la Kiev de la începutul invaziei nejustificate a Rusiei/ Întrevedere cu prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a început, joi, prima vizită bilaterală a unui ministru de Externe al României la Kiev de la începutul invaziei de către Rusia, în cadrul căreia va merge şi la Cernăuţi, unde se va întâlni cu reprezentanţi ai comunităţii de români. Ţoiu a avut o întrevedere cu prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, discuţia vizând interesul comun pentru pace în regiune, integrarea europeană şi dezvoltarea unor proiecte comune pentru viitor.
Preşedintele austriac ecologist Alexander Van der Bellen renunţă să participe la COP30, din cauza preţului cazării la hotel. ”Aceste cheltuieli nu pot fi acoperite” într-o Austrie în austeritate. COP30 denunţă ”abuzuri” în sector la Belem, în Amazonia # News.ro
Preşedintele ecologist austriac Alexander Van der Bellen declară joi AFP că nu va participa la COP30 în Brazilia, prevăzută în noiembrie, din cauza ”costurilor excepţional de mari din acest an”, relatează AFP.
Emma Raducanu a declarat că este „entuziasmată” să lucreze cu fostul antrenor al lui Rafael Nadal, Francisco Roig, în timp ce se pregăteşte pentru US Open din acest an, informează BBC.
O primă ediţie a cărţii „The Hobbit” a fost vândută cu 43.000 de lire sterline la o licitaţie în Marea Britanie # News.ro
O primă ediţie a cărţii „The Hobbit” a scriitorului britanic JRR Tolkien, descoperită din întâmplare în timpul curăţării unei case din Bristol, Anglia, a fost vândută la licitaţie miercuri pentru 43.000 de lire sterline (aproximativ 49.300 de euro).
Bucureşti: Administratorul unei firme, cercetat pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 600.000 de lei/ El nu ar fi declarat veniturile obţinute din vânzarea de maşini second hand # News.ro
Administratorul unei firme care vinde autoturisme este cercetat, sub control judiciar, de procurorii din Bucureşti pentru 18 fapte de evaziune fiscală, după ce nu a declarat veniturile obţinute din vânzarea de maşini second hand. Prejudiciul depăşeşte 600.000 de lei.
SONDAJ CEC Bank: Grecia, Bulgaria, Turcia şi Italia sunt principalele destinaţii pentru românii care au ales să îşi petreacă vacanţa de vară în străinătate. Peste 40% au tăiat bugetul de vacanţă cu până la 30%. # News.ro
Trei din patru români care îşi vor petrece concediul în străinătate în această vară au ales ca destinaţie ţări precum Grecia, Bulgaria, Turcia şi Italia iar 54,5% au ales ca mijloc de transport autoturismul personal, arată un sondaj realizat de CEC Bank în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. 42% dintre respondenţi vorbesc despre o scădere a bugetului, cu 10% până la 30%, comparativ cu cel alocat anul trecut. Peste 77% dintre respondenţi au răspuns că strâng banii din timp, făcând economii pe parcursul anului, aproape 5% apelează la cardul de credit/overdraft şi doar 2% spun că primesc prime de concediu de la angajator.
Festivalul Summer Well are loc între 8 şi 10 august. Empire of the Sun şi Snow Patrol, pentru prima dată pe o scenă în România # News.ro
Festivalul Summer Well are loc între 8 şi 10 august, pe Domeniul Ştirbey. Muzica celor de la Banners, cunoscută din reclamele Orange, se va auzi live, alături de cea a altor formaţii mult aşteptate, aflate pentru prima dată în România, printre care Empire of the Sun sau Snow Patrol.
Un nord-coreean trece frontiera în Coreea de Sud, agăţat de bucăţi de polistiren, în estuarul fluviului Han, care marchează frontiera intercoreeană, pe la Insula Ganghwa # News.ro
Un nord-coreean a trecut frontiera maritimă în Coreea de Sud, anunţă joi autorităţile, iar presa scrie că a fost salvat în timp ce înota agăţat de bucăţi de polistiren, relatează AFP.
Atacantul Gonzalo Garcia va purta tricoul cu numărul 9 la Real Madrid în acest sezon, anunţă Marca.
REPORTAJ - Ultima zi a lui Ion Iliescu la Cotroceni. ”Familia” politică lângă sicriu. ”Imnul golanilor”, cântat la plecarea cortegiului spre cimitir # News.ro
Fostul preşedinte Ion Iliescu a fost condus pe ultimul drum de familia politică pe care a fondat-o în 1990. I-au stat aproape foştii premieri PSD Nicolae Văcăroiu, Adrian Năstase, Marcel Ciolacu şi Viorica Dăncilă. Şi fostul preşedinte Emil Constantinescu a fost prezent la funeralii, alături de premierul Ilie Bolojan. În schimb, preşedintele Nicuşor Dan a fost la Palatul Cotroceni, dar în biroul său prezidenţial, fără a participa la ceremonie. Nici fostul premier Petre Roman, alături de care Ion Iliescu a condus România imediat după Revoluţie, nu s-a afişat la funeralii. La ieşirea din Palatul Cotroceni, câteva persoane strânse pe trotuar l-au aplaudat pe Ion Iliescu, însă alţii l-au huiduit şi au cântat imnul “golanilor” din 1990: “Mai bine huligan decât activist, mai bine mort decât comunist”.
Arad: Bărbatul care şi-a ucis fosta iubită, reţinut/ El a prins-o de mână prin geamul autoturismului şi a târât-o după maşină, pe o distanţă de peste 1,5 kilometri, inclusiv la viteza de 100 de kilometri pe oră # News.ro
Bărbatul din judeţul Arad suspectat că şi-a răpit şi ucis fosta iubită, al cărei cadavru a fost găsit pe un câmp, a fost reţinut. Anchetatorii au stabilit că, după o ceartă, el a prins-o pe femeie de mână prin geamul autoturismului şi a plecat cu ea agăţată în afara autoturismului. Bărbatul a condus astfel pe o distanţă de peste 1,5 kilometri, pe o porţiune cu viteza de 100 de kilometri pe oră, târând-o pe femeie după maşină. La un moment dat, el i-a dat drumul, iar ea a căzut pe şosea şi a murit în urma leziunilor.
Sănătatea psiho-emoţională prinde din nou voce la UNTOLD. Regina Maria aduce pentru al treilea an consecutiv Punctul de Prim Ajutor Emoţional – un spaţiu unde tinerii pot vorbi fără bariere despre ce a rămas nespus # News.ro
Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 1 din 6 europeni se confruntă cu o problemă de sănătate psiho-emoţională, iar 1 din 3 nu primeşte suport adecvat prin acces la servicii de psihoterapie. Tocmai de aceea, spaţiile accesibile şi prietenoase, în care oamenii pot vorbi deschis despre ceea ce simt, devin tot mai valoroase.
Dâmboviţa: Incident la Compartimentul de Primiri Urgenţe Găeşti/ Un tânăr în stare de agitaţie a făcut scandal, răsturnând aparatura medicală/ El a fost amendat cu 8.000 de lei # News.ro
Un tânăr de 20 de ani care s-a prezentat, în stare de agitaţie, la Compartimentul de Primiri Urgenţe Găeşti, judeţul Dâmoviţa, solicitând îngrijiri medicale, a fost amendat cu 8.000 de lei după ce a făcut scandal şi a răsturnat aparatura medicală.
Rusul Karen Haceanov şi americanul Ben Shelton vor juca finala Mastersului 1000 de la Toronto # News.ro
Rusul Karen Haceanov şi americanul Ben Shelton s-au calificat în finala Masters 1000 de la Toronto, după ce i-au eliminat pe Alexander Zverev, respectiv Taylor Fritz în semifinale.
DECESUL LUI ION ILIESCU - Primarul Buzăului, Constantin Toma, mesaj în ziua înmormântării lui Ion Iliescu: A lăsat urme adânci în istoria României. Sigur a avut o perioadă cu umbre şi lumini, dar România a rămas întreagă şi a intrat în NATO şi UE # News.ro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a transmis un mesaj cu ocazia zilei de doliu naţional şi funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu, primul preşedinte al ţării după 1990 care a „lăsat urme adânci în istoria României”. „Sigur a avut o perioadă cu umbre şi lumini, dar România a rămas întreagă şi a intrat în NATO şi UE”, mai afirmă Toma.
După prezenţa de impact de la Electric Castle, MedLife continuă campania naţională dedicată sănătăţii sexuale şi revine în mijlocul generaţiei tinere, de data aceasta la Summer Well, între 8–10 august, pe Domeniul Ştirbey din Buftea. Sub mesajul „Testează-te ca în 2025. #TestatEHot”, liderul în servicii medicale private transformă din nou festivalul într-un spaţiu relaxat, în care testarea BTS, educaţia sexuală şi dialogul deschis sunt încurajate.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski subliniază joi că o întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin constituie o ”prioritate foarte clară”, la o zi după ce liderul de la Kremlin l-a primit la Moscova pe emisarul preşedintelui american Donald Trump Steve Witkoff, relatează AFP.
12:10
Agroland deschide un nou magazin în format MEGA în Slobozia, investiţie de 150.000 de euro, iar reţeaua ajunge la 33 de magazine # News.ro
Grupul antreprenorial românesc Agroland, activ în retail, agribusiness, producţie alimentară şi nutriţie animală, continuă extinderea reţelei de magazine prin inaugurarea unei noi unităţi în format MEGA în Slobozia. Investiţia se ridică la aproximativ 150.000 de euro, sumă care nu include stocul de marfă. Este cel de-al 33-lea magazin Agroland MEGA la nivel naţional şi primul în acest format din judeţul Ialomiţa.
Festivalul tuberozelor din Hoghilag are loc în zilele de 9 şi 10 august/ 33 de obiective pe „Ruta satelor cu arhitectură tradiţională”/ FOTO # News.ro
Festivalul tuberozelor are loc în zilele de 9 şi 10 august, în comuna Hoghilag din judeţul Sibiu. Hoghilag, Biertan, Valea Viilor, Râu Sadului, Arpaşu de Jos, Prejmer, Saschiz, Cloaşterf, Rimetea şi Roşia Montană fac parte din „Ruta satelor cu arhitectură tradiţională”, una dintre cele 12 rute tematice ale programului naţional de turism cultural „România Atractivă”.
Bistriţa-Năsăud: Procurorii cer arestarea preventivă a unui tânăr de 19 ani, elev al unei şcoli de Poliţie, care a condus băut şi a provocat un accident în urma căruia un elev de liceu a murit # News.ro
Un tânăr de 19 ani din judeţul Bistriţa-Năsăud, elev al unei şcoli de Poliţie, a fost reţinut, fiind formulată propunere de arestare preventivă, după ce a condus autoturism în timp ce era băut, provocând un accident în urma căruia un elev de liceu a murit.
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească ”în zilele următoare” cu omologul său american Donald Trump, după ce s-a întâlnit cu emisarul acestuia Steve Witkoff miercuri, anunţă joi Kremlinul, citat de agenţiile ruse de presă, relatează AFP. (Vom reveni)
Elizabeta Samara (32 mondial) a debutat, joi dimineaţă, la WTT Champions Yokohama 2025, însă a fost învinsă de sportiva canadiană Mo Zhang (50 mondial).
DECESUL LUI ION ILIESCU Foşti şi actuali oameni politici, la ceremoniile prilejuite de înmormântarea fostului preşedinte Ion Iliescu/ MApN, condus de Ionuţ Moşteanu (USR), a trimis o coroană/ Klaus Iohannis şi Nicuşor Dan lipsesc de la ceremonii - VIDEO # News.ro
Foşti şi actuali oameni politici sunt prezenţi, joi, la Palatul Cotroceni, pentru a participa la ceremoniile prilejuite de înmormântarea fostului preşedinte Ion Iliescu, primul şef de stat de după Revoluţie, care a murit, marţi, după 57 de zile de internare la Spitalul ”Agrippa Ionescu” din Bucureşti. La ceremonii, sunt prezenţi foştii premieri Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Theodor Stolojan şi Viorica Dăncilă. De asemenea, la Cotroceni, au sosit fostul ministru al Agriculturii Petre Daea şi fostul senator social-democrat Şerban Nicolae, dar şi Virgil Măgureanu, primul director al Serviciului Român de Informaţii. Ministerul Apărării Naţionale, condus de Ionuţ Moşteanu, al cărui partid, USR, a anunţat că nu participă la funeralii, a trimis o coroană de flori. Klaus Iohannis şi Nicuşor Dan lipsesc de la ceremonii. Este de remarcat şi absenţa lui Mircea Geoană, fost preşedinte PSD.
Timişoara: Bărbatul care şi-a ameninţa soţia şi fiica, reţinut/ Şi fata acestuia beneficiază de ordin de protecţie, cu monitorizare electronică # News.ro
Bărbatul de 53 de ani din Timişoara care şi-ar fi ameninţat cu moartea soţia şi fiica a fost reţinut, după ce a încălcat ordinul de protecţie şi s-a dus la locul de muncă al soţiei. În urma audierilor la Poliţie, şi fiica acestuia beneficiază de ordin de protecţie, cu monitorizare electronică.
O procuroare specială cere mandat de arestare a fostei Prime Doamne sud-coreene Kim Keon Hee, la o zi după ce a fost interogată cu privire la o serie de acuzaţii, inclusiv corupţie şi manipularea pieţei bursiere # News.ro
O procuroare specială din Seul Oh Jung-hee a cerut joi să se emită un mandat de arestare pe numele fostei Prime Doamne Kim Keon Hee, fosta soţie a fostului preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, la o zi după ce a fost interogată cu privire la o serie de acuzaţii, inclusiv corupţie şi manipularea pieţei bursiere, relatează AFP.
Lavinia Savu, profesoară de matematică: “La noi, disperarea obţinerii unei note mari la Evaluarea Naţională face ca celelalte materii să cadă în plan secund în timpul gimnaziului, astfel încât elevilor noştri le este greu să coreleze informaţii din mai mu # News.ro
Testele internaţionale precum PISA sau TIMSS arată constant rezultate slabe pentru elevii români la matematică. Ce stă, însă, în spatele acestor cifre? Cum se corelează notele de la clasă cu performanţele la Evaluarea Naţională? Şi ce anume face diferenţa între un copil care „ţine pasul” şi unul care rămâne în urmă?
Veniturile Grupului PPC au urcat în primul semestru al anului la 4,64 miliarde euro, de la 4,02 miliarde euro în aceeaşi perioadă a anului trecut. Investiţiile realizate în primele şase luni s-au ridicat la 1,3 miliarde euro, din care 90% au fost direcţionate către surse regenerabile de energie (RES), capacităţi flexibile de producţie şi distribuţie.
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) - Adolescenţii şi tinerii petrec mai mult timp pe social media în timpul verii, aproape 6 ore pe zi # News.ro
Elevii de liceu din România spun că petrec în general 6 ore pe zi pe internet, în timp ce elevii de gimnaziu petrec 4 ore pe zi, iar cei de clasele a III-a şi a a IV-a 2 ore, conform unei analize a Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI).
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties raportează vânzări şi pre-vânzări rezidenţiale în valoare de 95,4 milioane de euro în prima jumătate a anului # News.ro
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties raportează vânzări şi pre-vânzări rezidenţiale în valoare de 95,4 milioane de euro în prima jumătate a anului. La finalul primei părţi a anului, One United Properties avea în construcţie 3.884 de unităţi rezidenţiale, 22.000 mp de spaţii de birouri şi 21.000 mp de spaţii comerciale, cu o valoare brută de dezvoltare (GDV) cumulată de 1,44 miliarde de euro.
Proiect major pentru educaţia rurală: 2.000 de comunităţi din România vor beneficia de servicii integrate pentru a reduce abandonul şcolar # News.ro
Ministerul Educaţiei, în parteneriat cu Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii, lansează un proiect de amploare destinat sprijinirii educaţiei în mediul rural. Iniţiativa vizează 2.000 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT-uri) şi are ca scop reducerea abandonului şcolar şi crearea de echitate educaţională în comunităţile vulnerabile.
DECESUL LUI ION ILIESCU Foşti şi actuali oameni politici, la ceremoniile prilejuite de înmormântarea fostului preşedinte Ion Iliescu/ MApN, condus de Ionuţ Moşteanu (USR), a trimis o coroană - VIDEO # News.ro
Foşti şi actuali oameni politici sunt prezenţi, joi, la Palatul Cotroceni, pentru a participa la ceremoniile prilejuite de înmormântarea fostului preşedinte Ion Iliescu, primul şef de stat de după Revoluţie, care a murit, marţi, după 57 de zile de internare la Spitalul ”Agrippa Ionescu” din Bucureşti. La ceremonii, sunt prezenţi foştii premieri Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Theodor Stolojan şi Viorica Dăncilă. De asemenea, la Cotroceni, au sosit fostul ministru al Agriculturii Petre Daea şi fostul senator social-democrat Şerban Nicolae, dar şi Virgil Măgureanu, primul director al Serviciului Român de Informaţii. Ministerul Apărării Naţionale, condus de Ionuţ Moşteanu, al cărui partid, USR, a anunţat că nu participă la funeralii, a trimis o coroană de flori.
Preşedintele american Donald Trump ameninţă din nou să preia controlul capitalei americane - din mâna opoziţiei democrate -, în contextul în care acuză că Washingtonul este un oraş ”murdar”, ”cu o criminalitate endemică”, şi intenţionează să ”recurgă la Garda Naţională, poate foarte rapid”, aşa cum a făcut la Los Angeles la începutul lui iunie, relatează AFP.
Liverpool a ajuns la un acord cu clubul saudit Al-Hilal pentru transferul atacantului uruguayan Darwin Nunez.
Întâlnire între reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi ai organizaţiilor studenţeşti/ Daniel David a arătat că a insistat ca universităţile să-şi păstreze libertatea de a oferi burse studenţilor din venituri proprii, indiferent de forma de studiu # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a arătat, la o întâlnire între reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi ai principalelor organizaţii studenţeşti, ca universităţile trebuie să îşi păstreze libertatea de a oferi burse studenţilor din venituri proprii, unde îşi permit, indiferent de forma de studiu. El a transmis că, în condiţiile constrângerilor legale în vigoare, această flexibilitate nu este aplicabilă şi pentru fondurile la dispoziţia ministerului.
DECESUL LUI ION ILIESCU Oameni politici de prim rang, la ceremoniile prilejuite de înmormântarea fostului preşedinte Ion Iliescu/ MApN, condus de Ionuţ Moşteanu (USR), a trimis o coroană - VIDEO # News.ro
Oameni politici de prim rang continuă să sosească, joi, la Palatul Cotroceni, pentru a participa la ceremoniile prilejuite de înmormântarea fostului preşedinte Ion Iliescu, primul şef de stat de după Revoluţie, care a murit, marţi, după 57 de zile de internare la Spitalul ”Agrippa Ionescu” din Bucureşti. La ceremonii, sunt prezenţi foştii premieri Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Theodor Stolojan şi Viorica Dăncilă. De asemenea, la Cotroceni, au sosit fostul ministru al Agriculturii Petre Daea şi fostul senator social-democrat Şerban Nicolae, dar şi Virgil Măgureanu, primul director al Serviciului Român de Informaţii. Ministerul Apărării Naţionale, condus de Ionuţ Moşteanu, al cărui partid, USR, a anunţat că nu participă la funeralii, a trimis o coroană de flori.
Italia relansează proiectul ambiţios al Podului Messina între Sicilia şi peninsulă, vechi de peste o jumătate de secol. Roma speră ca infrastructura suspendată de 3.300 m, estimată la 13,5 mld. €, să fie eligibilă în creşterea bugetului apărării cerută de # News.ro
Guvernul italian a dat undă verde definitivă unui proiect ambiţios, a cărui valoare este estimată la 13,5 miliarde de euro, menit să lege Sicilia de continent prin intermediul unui pod suspendat care nu a fost realizat niciodată, un pod suspendat de 3.300 de metri lungime care ar urma să fie finalizat până în 2032, relatează AFP.
DECESUL LUI ION ILIESCU Oameni politici de prim rang, la ceremoniile prilejuite de înmormântarea fostului preşedinte Ion Iliescu/ MApN, condus de Ionuţ Moşteanu (USR), a trimis o coroană # News.ro
Oameni politici de prim rang continuă să sosească, joi, la Palatul Cotroceni, pentru a participa la ceremoniile prilejuite de înmormântarea fostului preşedinte Ion Iliescu, primul şef de stat de după Revoluţie, care a murit, marţi, după 57 de zile de internare la Spitalul ”Agrippa Ionescu” din Bucureşti. La înmormântare sunt prezenţi foştii premieri Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Theodor Stolojan şi Viorica Dăncilă. De asemenea, la Cotroceni, au sosit fostul ministru al Agriculturii Petre Daea şi fostul senator social-democrat Şerban Nicolae. Ministerul Apărării Naţionale, condus de Ionuţ Moşteanu, al cărui partid, USR, a anunţat că nu participă la funeralii, a trimis o coroană de flori.
