UPDATE - Accident pe un pod din centrul Timişoarei/ O maşină a rupt balustrada şi a fost aproape de a cădea în râul Bega/ Şoferul şi un pieton, răniţi/ Mai mulţi bărbaţi s-au adunat la locul accidentului- FOTO, VIDEO

Un accident în care au fost implicate două maşini şi un pieton a avut loc, sâmbătă, pe un pod din centrul Timişoarei, în apropiere de Catedrala Mitropolitană. Una dintre maşini a rupt balustrada podului şi a fost aproape de a cădea în râu. Unul dintre şoferi şi pietonul au fost răniţi. Mai mulţi bărbaţi s-au adunat la locul accidentului, astfel că au intervenit jandarmii. Surse afirmă că într-una dintre maşini au fost găsite bâte de baseball şi alte obiecte contondente.

