Argint istoric pentru dansul sportiv românesc la World Games

Un nou studiu condus de cercetători din Ţările de Jos arată că anumite complicaţii din timpul sarcinii, precum preeclampsia, naşterea prematură, diabetul gestaţional sau pierderea sarcinii, pot creşte semnificativ riscul de accident vascular cerebral (AVC) ischemic la femei înainte de vârsta de 50 de ani. Cercetătorii subliniază că, deşi riscul general rămâne redus, aceste probleme pot fi semnale de avertizare timpurie, iar identificarea acestora ar putea permite măsuri de prevenţie mai precoce pentru protejarea sănătăţii cardiovasculare.