Portarul echipei Metz, pregătit să joace în Ligue 1, la trei ani după ce a fost profesor suplinitor

Un accident în care au fost implicate două maşini şi un pieton a avut loc, sâmbătă, pe un pod din centrul Timişoarei, în apropiere de Catedrala Mitropolitană. Una dintre maşini a rupt balustrada podului şi a fost aproape de a cădea în râu. Unul dintre şoferi şi pietonul au fost răniţi. Mai mulţi bărbaţi s-au adunat la locul accidentului, astfel că au intervenit jandarmii. Surse afirmă că într-una dintre maşini au fost găsite bâte de baseball şi alte obiecte contondente.