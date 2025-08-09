Cazul Băluță, elucidat Patronul de la FCSB, despre cum au decurs negocierile pentru rezilierea contractului: „El e băiat bun, dar l-a învățat impresarul”
Golazo.ro, 9 august 2025 14:00
Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre plecarea lui Alexandru Băluță de la FCSB.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
14:00
Cazul Băluță, elucidat Patronul de la FCSB, despre cum au decurs negocierile pentru rezilierea contractului: „El e băiat bun, dar l-a învățat impresarul” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre plecarea lui Alexandru Băluță de la FCSB.
Acum 30 minute
13:50
„Nu poți Face așa” Motivul pentru care FCSB nu a amânat meciul cu Slobozia din Liga 1: „Nu mai vor” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a explicat de ce FCSB nu a amânat meciul cu Slobozia, aflat între cele două manșe cu Drita din Europa League.
13:50
Musi, surprins Fotbalistul lui Dinamo a vorbit despre criza de la FCSB: „Știu cum se lucrează acolo” # Golazo.ro
Alexandru Musi (21 de ani) a declarat că este surprins de criza prin care trece FCSB, fosta sa echipă.
13:40
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident violent VIDEO. Unchiul pilotului, detalii despre impact: „Mi-a fost teamă, dar Marco e în afara oricărui pericol” # Golazo.ro
Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a participat în acest weekend la Super Rally Timișoara, o nouă ediție a Campionatului Național de Super Rally, dedictă memoriei tatălui său, Mihai Leu, decedat pe 1 iulie 2025. Aflat la volanul mașinii tatălui, un Audi R8 GT3, Marco a fost protagonistul unui accident serios, rămas, din fericire, fără urmări grave.
Acum o oră
13:20
Radu Naum scrie, pe GOLAZO.ro, despre FCSB.
13:10
Violența din mesaje, până unde? Fanii CSA Steaua au afișat mesaje jignitoare la adresa lui Ion Iliescu, a minerilor și a lui Gigi Becali # Golazo.ro
Fanii CSA Steaua au afișat mesaje jignitoare la adresa lui Ion Iliescu, în special la adresa mineriadelor.
Acum 2 ore
12:50
Împușcături în Times Square Trei persoane au fost rănite cu doar câteva ore înainte de meciul New York Yankees – Houston Astros # Golazo.ro
Un tânăr de doar 17 ani a deschis focul în Times Square (New York), după o dispută care „a escaladat”. Tragicul incident, survenit în jurul orei 1:20 (ora din S.U.A.), și s-a soldat cu trei persoane rănite. Astăzi urmează să joace New York Yankees, iar măsurile de securitate ar putea fi sporite de autorități.
12:30
„Edjouma nu e de acolo” Valeriu Iftime nu crede că mijlocașul e de nivelul FCSB: „Becali nu face bine, o să vedeți că-l execută din nou” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul lui FC Botoșani, a vorbit despre revenirea lui Malcom Edjouma (28 de ani) în lotul celor de la FCSB.
12:30
„FCSB își revine” Dorinel Munteanu comentează parcursul echipelor românești în cupele europene și startul de campionat # Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani), liber de contract din aprilie, după despărțirea cu cântec de Sepsi OSK, nu stă departe de fotbal.
12:10
A lăsat-o Pogacar mai moale? Un ciclist australian susține că știe de ce slovenul n-a forțat în anumite etape din Turul Franței: „Am avut informații” # Golazo.ro
Michael Storer (28 de ani) crede că Tadej Pogacar ar fi refuzat să câștige anumite etape din ediția acestui an a Turului Franței, pentru a nu atrage multă antipatie din partea publicului.
Acum 4 ore
12:00
Dan Șucu (62 de ani), acționar majoritar la Rapid și la Genoa, este văzut foarte bine în fotbalul italian.
11:50
Debut la Dinamo Tabuncic a bifat primele minute în Superliga după transferul din Liga 4: „Am încercat să aduc plusvaloare” # Golazo.ro
Alexandru-Simion Tabuncic (19 ani) a bifat primele minute în tricoul lui Dinamo în victoria cu Metaloglobus, scor 1-0. Fundașul și-a făcut debutul în Liga 1, deși a fost transferat în această vară de la Voința Crevedia, formație ce activează în Liga 4.
11:40
Chivu vrea mai mult Antrenorul lui Inter, după remontada din amicalul cu AS Monaco: „Ne-a lipsit claritatea, nu suntem la capacitate maximă” # Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani) a tras primele concluzii după victoria din amicalul cu Monaco, scor 2-1.
11:20
Gicu Grozav rămâne la Ploiești Căpitanul Petrolului a semnat prelungirea contractului cu „lupii galbeni” # Golazo.ro
Gicu Grozav (34 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Petrolul Ploiești.
11:20
FCSB, fabrică de bani Deși parcursul european de până acum e dezamăgitor, campioana raportează venituri mari. De unde vin banii # Golazo.ro
FCSB are bilanț negativ în cele 5 meciuri jucate: doar două succese și trei înfrângeri.
11:10
„Aveam 100 de kilograme” Denis Alibec , dezvăluiri despre momentul în care a vrut să se lase de fotbal: „Nu mai puteam...” # Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani) a vorbit despre momentele în care a vrut să se lase de fotbal în episodul 12 din „Lumini și umbre”, un proiect marca GOLAZO.ro.
11:00
Bîrligea l-a impresionat Mihai Stoica, după ce l-a văzut pe atacantul FCSB-ului cu lacrimi în ochi: „Psihologul cel mai bun e golul” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), managerul general al roș-albaștrilor, a vorbit despre implicarea și determinarea lui Daniel Bîrligea (25 de ani). Atacantul a fost eroul serii în victoria cu Drita, scor 3-2, din prima manșă a turului #3 din preliminariile Europa League. Campioana României era condusă cu 2-0 la pauză, dar Bîrligea a reușit să înscrie două goluri până la final.
10:50
„Fără el nu aș fi ajuns aici” Cine l-a ajutat pe Antoine Baroan să aibă o carieră în fotbalul profesionist: „M-a învățat să joc cu mintea” # Golazo.ro
Antoine Baroan (25 de ani) a vorbit despre cariera sa și despre omul care l-a susținut să ajungă fotbalist.
10:40
Ter Stegen, din nou căpitan Portarul a semnat raportul medical , iar Barcelona a retras acțiunea disciplinară # Golazo.ro
Marc-Andre ter Stegen (33 de ani), portarul celor de la Barcelona, a decis să semneze raportul despre accidentarea sa și despre intervenția chirurgicală la care a fost supus, pentru a fi trimis la Comisia Medicală din La Liga
10:10
„O greșeală majoră” Cristi Balaj, nemulțumit de arbitrajul de la CFR - Braga 1-2, din Europa League # Golazo.ro
Cristi Balaj (53 de ani), președintele clujenilor, consideră că arbitrul partidei CFR Cluj - Braga, scor 1-2, nu a acordat un penalty pentru echipa din Gruia, în prima manșă din turul 3 preliminar din Europa League.
Acum 6 ore
09:50
Dă Serbia pe Grecia Novak Djokovic , în conflict cu autoritățile de la Belgrad, după ce turneul organizat de familia sa a fost mutat la Atena # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani) a iritat autoritățile din Serbia după ce familia sa a mutat turneul de tenis Belgrad Open în Grecia.
09:20
„Mai multă modestie” INTERVIU. Ionuț Rada pune eșecurile FCSB și pe seama declarațiilor făcute de conducere: „S-a greșit destul de mult” # Golazo.ro
Ionuț Rada a analizat, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, prestațiile slabe ale FCSB-ului în acest debut de sezon.
Acum 12 ore
01:20
Analiza lui Gabi Mureșan Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa # Golazo.ro
Gabriel Mureșan, unul dintre eroii victoriilor istorice cu Braga din grupele Ligii Campionilor 2012, le transmite jucătorilor lui Dan Petrescu să creadă în calificare chiar dacă au pierdut acasă, scor 1-2.
Acum 24 ore
00:40
„N-am văzut-o pe Dinamo!” Mihai Teja, laude pentru echipa sa: „Am dominat la toate capitolele” # Golazo.ro
METALOGLOBUS - DINAMO 0-1. Mihai Teja (46 de ani), tehnicianul gazdelor, a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa sa.
00:30
„Mult sub nivelul nostru” Zeljko Kopic, după Metaloglobus - Dinamo: „Suntem obosiți mental și fizic” » Ce spune despre Cătălin Cîrjan # Golazo.ro
Metaloglobus - Dinamo 0-1. Zeljko Kopic (47 de ani) crede că echipa sa a jucat atât de slab din cauza oboselii.
00:20
Cîrjan, nedumerit Căpitanul lui Dinamo , după victoria cu Metaloglobus: „Nu știu ce s-a întâmplat cu noi” # Golazo.ro
METALOGLOBUS - DINAMO: Cătălin Cîrjan (22 de ani) a vorbit despre victoria obținută de echipa sa în deplasarea de la Clinceni.
00:10
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo : „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren” # Golazo.ro
Metaloglobus - Dinamo 0-1. Basarab Panduru (55 de ani) a criticat dur prestația „câinilor”.
8 august 2025
23:50
„Căpitanul meu!” Radu Drăgușin, mesaj emoționant pentru Heung-min Son: „Ai fost mereu un exemplu” # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul naționalei României, a publicat un mesaj pentru fostul său coleg, Heung-min Son (33 de ani), după ce acesta a părăsit-o pe Tottenham.
23:40
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit că Juri Cisotti (32 de ani) ar putea rata returul cu Drita, din cauza problemelor medicale.
23:10
Golul fenomenal care nu a fost FOTO. Desley Ubbink a marcat superb în poarta lui Dinamo » De ce intervenția VAR a anulat reușita # Golazo.ro
METALOGLOBUS - DINAMO. Desley Ubbink (32 de ani) a reușit un gol superb, dar reușita a fost anulată după analiza VAR.
23:00
Mutu îl apără pe Reghecampf „Briliantul” spune că „nu e penibil” că antrenorul a semnat cu o echipă din Sudan: „Nu e rușinos să muncești” # Golazo.ro
Adrian Mutu (46 de ani) i-a luat apărarea lui Laurențiu Reghecampf (49 de ani), după valul de critic provocat de noua sa destinație în fotbal.
22:50
A plecat de la FCSB Mihai Stoica a făcut anunțul despre Alex Băluță : „A semnat în seara asta” # Golazo.ro
Alexandru Băluță (31 de ani) a reziliat contractul cu FCSB și așteaptă oferte din străinătate.
22:30
Cîrjan, gol superb FOTO. Căpitanul „câinilor”, reușită de senzație în Metaloglobus - Dinamo # Golazo.ro
METALOGLOBUS - DINAMO. Cătălin Cîrjan (22 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, a reușit un gol superb în partida de la Clinceni.
22:00
Șucu, decizie favorabilă Procurorii au cerut clasarea dosarului privind preluarea clubului Genoa de către român # Golazo.ro
Parchetul din Genova a cerut clasarea anchetei privind transferul de proprietate al clubului Italian Genoa de la A-Cap la Dan Șucu.
21:20
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna # Golazo.ro
Dennis Man (26 de ani) a ajuns la un acord cu PSV Eindhoven, potrivit surselor GOLAZO.ro din Italia și Olanda.
21:10
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani) a fost avertizat de UEFA, după întârzierea debutului partidei dintre Universitatea Craiova și FK Sarajevo, 4-0.
20:40
Eveniment istoric în Spania Un portar a devenit primul fotbalist din Spania care se căsătorește cu o persoană de același sex # Golazo.ro
Alberto Lejarraga (30 de ani), portarul lui UD Sanse, este primul jucător din fotbalul masculin spaniol care se căsătorește cu o persoană de același sex.
20:40
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani), legendarul fotbalist portughez, a avut o replică dură la adresa Balonului de Aur, cel mai important premiu individual din fotbal.
20:00
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară” # Golazo.ro
Frederic Vasseur (57 de ani) recunoaște că a subestimat situația lui Lewis Hamilton (40 de ani) și cere răbdare pentru a se adapta.
19:30
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul # Golazo.ro
Villarreal a anunțat transferul lui Thomas Partey (32 de ani), fotbalist acuzat de viol și agresiune sexuală.
19:20
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani) și Robert Lewandowski (37 de ani) au fost sancționați de UEFA, cu cinci mii de euro, după ce, în luna mai, au încălcat Regulamentul Antidoping.
18:30
Echipament pentru căței FOTO. FRF a lansat un tricou special dedicat celor mai buni prieteni ai omului. Cum arată și cât costă # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a anunțat lansarea unui echipament special destinat animalelor de companie ale suporterilor naționalei.
18:30
Barcelona îl poate pierde Inigo Martinez e aproape de un transfer în Arabia Saudită . Cu ce superstaruri va fi coechipier # Golazo.ro
Barcelona și Al-Nassr se află în negocieri pentru transferul lui Inigo Martinez (34 de ani) în Arabia Saudită.
18:10
Gafă monumentală VIDEO. Heung-min Son a rămas blocat când a fost prezentat la LAFC: „Ajuți SUA să câștige Cupa Mondială, nu?” # Golazo.ro
O consilieră locală din Los Angeles a comis o gafă monumentală la prezentarea lui Heung-min Son (33 de ani) la Los Angeles FC.
17:50
Tragedie în handbal Un fost jucător de la CSM Focșani a murit la 22 de ani, după ce s-a urcat pe capota unei mașini # Golazo.ro
Fostul handbalist Alexandru Muraru (22 de ani) a murit, în noaptea dintre 7 și 8 august, după ce a fost în comă, în urma unui accident rutier.
17:10
„Evident că știu cine e Dennis Man” Antrenorul lui PSV s-a sucit după doar câteva zile: „Atunci voi putea vorbi despre el” # Golazo.ro
Peter Bosz (61 de ani), antrenorul lui PSV, și-a schimbat discursul cu privire la Dennis Man (26 de ani), fotbalist aflat în negocieri avansate cu clubul olandez.
17:10
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB! # Golazo.ro
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a vorbit despre contractul semnat cu echipa din Al-Hilal Omdurman (Sudan). Tehnicianul a explicat motivele care l-au determinat să accepte această provocare și obiectivele pe care și le propune în Africa.
17:00
Fotbal gratuit pentru fani Competiții de top, transmise și în România de o echipă din Italia: „O experiență unică!” # Golazo.ro
Como TV, platforma de streaming a clubului italian din Serie A, va difuza gratuit competiții importante de fotbal.
17:00
Liga 2 revine astăzi, de la ora 17:00, cu meciul dintre Olimpia Satu Mare și Bihor Oradea. La ora 19:00, Steaua va juca împotriva celor de la Concordia Chiajna. Partidele vor fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
17:00
„Un transfer fantastic” Mutarea care a transformat Craiova într-o echipă de temut: „Parcă le era și frică!” # Golazo.ro
Marius Baciu (50 de ani), fostul căpitan la Steaua, a explicat rezultatele bune obținute de Universitatea Craiova în prima parte a sezonului: „Plecarea lui Mitriță!”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.