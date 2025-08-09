Cazul Băluță, elucidat Patronul de la FCSB, despre cum au decurs negocierile pentru rezilierea contractului: „El e băiat bun, dar l-a învățat impresarul”

17:00

Liga 2 revine astăzi, de la ora 17:00, cu meciul dintre Olimpia Satu Mare și Bihor Oradea. La ora 19:00, Steaua va juca împotriva celor de la Concordia Chiajna. Partidele vor fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.