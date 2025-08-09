Program etapa #7 din Liga 1 Când se joacă U Cluj - Dinamo + duminică se dispută 3 meciuri

15:20

Morice Norris (24 de ani), jucătorul celor de la Detroit Lions, a suferit o accidentare gravă la gât în timpul unei partide din presezonul NFL. Meciul cu Atalanta Falcons a fost suspendat după ce jucătorii au refuzat să mai continue, iar Norris a fost transportat de urgență cu ambulanța la spital.