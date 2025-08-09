Cine arbitrează echipele românești Cum arată brigăzile de arbitri care vor oficia meciurile din Europa League și Conference League

Golazo.ro, 9 august 2025 15:30

UEFA a stabilit brigada de arbitri pentru fiecare meci al echipelor românești din cupele europene.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 5 minute
16:00
A sărit la bătaie Poliția din Anglia a deschis o anchetă, după ce un fan a vrut să lovească un jucător la meciul dintre Birmingham și Ipswich Golazo.ro
Poliția din Anglia a început o anchetă după ce un fan a vrut să-l lovească pe Jack Taylor (27 de ani), jucătorul lui Ipswich.
Acum o oră
15:30
Cine arbitrează echipele românești Cum arată brigăzile de arbitri care vor oficia meciurile din Europa League și Conference League Golazo.ro
UEFA a stabilit brigada de arbitri pentru fiecare meci al echipelor românești din cupele europene.
15:20
Accidentare gravă în NFL Medicii au stat 30 de minute pe gazon acordând îngrijiri. Jucătorii n-au vrut să mai continue, iar meciul a fost suspendat Golazo.ro
Morice Norris (24 de ani), jucătorul celor de la Detroit Lions, a suferit o accidentare gravă la gât în timpul unei partide din presezonul NFL. Meciul cu Atalanta Falcons a fost suspendat după ce jucătorii au refuzat să mai continue, iar Norris a fost transportat de urgență cu ambulanța la spital.
15:10
„Tot Ronaldo e problema?”   Cum a răspuns Ten Hag, după eșecul lui Leverkusen în amicalul cu Chelsea 0-2 Golazo.ro
„Episodul Cristiano Ronaldo” încă îl urmărește pe Erik Ten Hag (55 de ani).
Acum 2 ore
15:00
Nu se teme de FCSB Antrenorul lui Aberdeen, despre potențialul adversar din play-off-ul Europa League: „Va fi OK” Golazo.ro
Jimmy Thelin (47 de ani), antrenorul lui Aberdeen, este încrezător în echipa sa că poate trece în play-off de FCSB sau Drita.
15:00
A semnat cu CFR Cluj  Jucătorul dat afară de FCSB s-a înțeles cu formația lui Dan Petrescu Golazo.ro
Ovidiu Perianu (23 de ani) a semnat oficial cu CFR Cluj. Jucătorul crescut de FCSB a fost dat afară de la campioana României.
14:30
De ce a refuzat Petrescu salutul Contactat de GOLAZO.ro pentru a lămuri momentul tensionat cu antrenorul de la Braga, antrenorul lui CFR Cluj a răspuns cu un VIDEO Golazo.ro
Dan Petrescu (57 de ani) a explicat printr-un videoclip motivul pentru care a refuzat să dea mâna cu antrenorul de la Braga, Carlos Vicens.
Acum 4 ore
14:00
Cazul Băluță, elucidat Patronul de la FCSB, despre cum au decurs negocierile pentru rezilierea contractului: „El e băiat bun, dar l-a învățat impresarul” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre plecarea lui Alexandru Băluță de la FCSB.
13:50
„Nu poți Face așa” Motivul pentru care FCSB nu a amânat meciul cu Slobozia din Liga 1: „Nu mai vor” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a explicat de ce FCSB nu a amânat meciul cu Slobozia, aflat între cele două manșe cu Drita din Europa League.
13:50
Musi, surprins  Fotbalistul lui Dinamo a vorbit despre criza de la FCSB: „Știu cum se lucrează acolo” Golazo.ro
Alexandru Musi (21 de ani) a declarat că este surprins de criza prin care trece FCSB, fosta sa echipă.
13:40
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident violent VIDEO. Unchiul pilotului, detalii despre impact:  „Mi-a fost teamă, dar Marco e în afara oricărui pericol” Golazo.ro
Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a participat în acest weekend la Super Rally Timișoara, o nouă ediție a Campionatului Național de Super Rally, dedictă memoriei tatălui său, Mihai Leu, decedat pe 1 iulie 2025. Aflat la volanul mașinii tatălui, un Audi R8 GT3, Marco a fost protagonistul unui accident serios, rămas, din fericire, fără urmări grave.
13:20
Radu Naum Căderea în gol Golazo.ro
Radu Naum scrie, pe GOLAZO.ro, despre FCSB.
13:10
Violența din mesaje, până unde? Fanii CSA Steaua au afișat mesaje jignitoare la adresa lui Ion Iliescu, a minerilor și a lui Gigi Becali Golazo.ro
Fanii CSA Steaua au afișat mesaje jignitoare la adresa lui Ion Iliescu, în special la adresa mineriadelor.
12:50
Împușcături în Times Square Trei persoane au fost rănite cu doar câteva ore înainte de meciul New York Yankees – Houston Astros Golazo.ro
Un tânăr de doar 17 ani a deschis focul în Times Square (New York), după o dispută care „a escaladat”. Tragicul incident, survenit în jurul orei 1:20 (ora din S.U.A.), și s-a soldat cu trei persoane rănite. Astăzi urmează să joace New York Yankees, iar măsurile de securitate ar putea fi sporite de autorități.
12:30
„Edjouma nu e de acolo” Valeriu Iftime nu crede că mijlocașul e de nivelul FCSB: „Becali nu face bine, o să vedeți că-l execută din nou” Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul lui FC Botoșani, a vorbit despre revenirea lui Malcom Edjouma (28 de ani) în lotul celor de la FCSB.
12:30
„FCSB își revine” Dorinel Munteanu comentează parcursul echipelor românești în cupele europene și startul de campionat Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani), liber de contract din aprilie, după despărțirea cu cântec de Sepsi OSK, nu stă departe de fotbal.
12:10
A lăsat-o Pogacar  mai moale? Un ciclist australian susține că știe de ce slovenul n-a forțat în anumite etape din Turul Franței: „Am avut informații” Golazo.ro
Michael Storer (28 de ani) crede că Tadej Pogacar ar fi refuzat să câștige anumite etape din ediția acestui an a Turului Franței, pentru a nu atrage multă antipatie din partea publicului.
Acum 6 ore
12:00
Impresionați de Șucu  Cum este văzut în Italia acționarul de la Rapid: „E extraordinar” Golazo.ro
Dan Șucu (62 de ani), acționar majoritar la Rapid și la Genoa, este văzut foarte bine în fotbalul italian.
11:50
Debut la Dinamo Tabuncic a bifat primele minute în Superliga după transferul din Liga 4: „Am încercat să aduc plusvaloare” Golazo.ro
Alexandru-Simion Tabuncic (19 ani) a bifat primele minute în tricoul lui Dinamo în victoria cu Metaloglobus, scor 1-0. Fundașul și-a făcut debutul în Liga 1, deși a fost transferat în această vară de la Voința Crevedia, formație ce activează în Liga 4.
11:40
Chivu vrea mai mult  Antrenorul lui Inter, după remontada din amicalul cu AS Monaco: „Ne-a lipsit claritatea, nu suntem la capacitate maximă” Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani) a tras primele concluzii după victoria din amicalul cu Monaco, scor 2-1.
11:20
Gicu Grozav rămâne la Ploiești Căpitanul Petrolului a semnat prelungirea contractului cu „lupii galbeni” Golazo.ro
Gicu Grozav (34 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Petrolul Ploiești.
11:20
FCSB, fabrică de bani Deși parcursul european de până acum e dezamăgitor, campioana raportează venituri mari. De unde vin banii Golazo.ro
FCSB are bilanț negativ în cele 5 meciuri jucate: doar două succese și trei înfrângeri.
11:10
„Aveam 100 de kilograme” Denis Alibec , dezvăluiri despre momentul în care a vrut să se lase de fotbal: „Nu mai puteam...” Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani) a vorbit despre momentele în care a vrut să se lase de fotbal în episodul 12 din „Lumini și umbre”, un proiect marca GOLAZO.ro.
11:00
Bîrligea l-a impresionat Mihai Stoica, după ce l-a văzut pe atacantul FCSB-ului cu lacrimi în ochi: „Psihologul cel mai bun e golul” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), managerul general al roș-albaștrilor, a vorbit despre implicarea și determinarea lui Daniel Bîrligea (25 de ani). Atacantul a fost eroul serii în victoria cu Drita, scor 3-2, din prima manșă a turului #3 din preliminariile Europa League. Campioana României era condusă cu 2-0 la pauză, dar Bîrligea a reușit să înscrie două goluri până la final.
10:50
„Fără el nu aș fi ajuns aici” Cine l-a ajutat pe Antoine Baroan să aibă o carieră în fotbalul profesionist: „M-a învățat să joc cu mintea” Golazo.ro
Antoine Baroan (25 de ani) a vorbit despre cariera sa și despre omul care l-a susținut să ajungă fotbalist.
10:40
Ter Stegen, din nou căpitan  Portarul a semnat raportul medical , iar Barcelona a retras acțiunea disciplinară Golazo.ro
Marc-Andre ter Stegen (33 de ani), portarul celor de la Barcelona, a decis să semneze raportul despre accidentarea sa și despre intervenția chirurgicală la care a fost supus, pentru a fi trimis la Comisia Medicală din La Liga
10:10
„O greșeală majoră”  Cristi Balaj, nemulțumit de arbitrajul de la CFR - Braga 1-2, din Europa League Golazo.ro
Cristi Balaj (53 de ani), președintele clujenilor, consideră că arbitrul partidei CFR Cluj - Braga, scor 1-2, nu a acordat un penalty pentru echipa din Gruia, în prima manșă din turul 3 preliminar din Europa League.
Acum 8 ore
09:50
Dă Serbia pe Grecia  Novak Djokovic , în conflict cu autoritățile de la Belgrad, după ce turneul organizat de familia sa a fost mutat la Atena Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani) a iritat autoritățile din Serbia după ce familia sa a mutat turneul de tenis Belgrad Open în Grecia.
09:20
„Mai multă modestie” INTERVIU. Ionuț Rada pune eșecurile FCSB și pe seama declarațiilor făcute de conducere: „S-a greșit destul de mult” Golazo.ro
Ionuț Rada a analizat, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, prestațiile slabe ale FCSB-ului în acest debut de sezon.
Acum 24 ore
01:20
Analiza lui Gabi Mureșan  Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa Golazo.ro
Gabriel Mureșan, unul dintre eroii victoriilor istorice cu Braga din grupele Ligii Campionilor 2012, le transmite jucătorilor lui Dan Petrescu să creadă în calificare chiar dacă au pierdut acasă, scor 1-2.
00:40
„N-am văzut-o pe Dinamo!” Mihai Teja, laude pentru echipa sa: „Am dominat la toate capitolele” Golazo.ro
METALOGLOBUS - DINAMO 0-1. Mihai Teja (46 de ani), tehnicianul gazdelor, a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa sa.
00:30
„Mult sub nivelul nostru” Zeljko Kopic, după Metaloglobus - Dinamo: „Suntem obosiți mental și fizic” » Ce spune despre Cătălin Cîrjan Golazo.ro
Metaloglobus - Dinamo 0-1. Zeljko Kopic (47 de ani) crede că echipa sa a jucat atât de slab din cauza oboselii.
00:20
Cîrjan, nedumerit  Căpitanul lui Dinamo , după victoria cu Metaloglobus: „Nu știu ce s-a întâmplat cu noi” Golazo.ro
METALOGLOBUS - DINAMO: Cătălin Cîrjan (22 de ani) a vorbit despre victoria obținută de echipa sa în deplasarea de la Clinceni.
00:10
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo : „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren” Golazo.ro
Metaloglobus - Dinamo 0-1. Basarab Panduru (55 de ani) a criticat dur prestația „câinilor”.
8 august 2025
23:50
„Căpitanul meu!”  Radu Drăgușin, mesaj emoționant pentru Heung-min Son: „Ai fost mereu un exemplu” Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul naționalei României, a publicat un mesaj pentru fostul său coleg, Heung-min Son (33 de ani), după ce acesta a părăsit-o pe Tottenham.
23:40
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit că Juri Cisotti (32 de ani) ar putea rata returul cu Drita, din cauza problemelor medicale.
23:10
Golul fenomenal care nu a fost  FOTO. Desley Ubbink a marcat superb în poarta lui Dinamo » De ce intervenția VAR a anulat reușita Golazo.ro
METALOGLOBUS - DINAMO. Desley Ubbink (32 de ani) a reușit un gol superb, dar reușita a fost anulată după analiza VAR.
23:00
Mutu îl apără pe Reghecampf  „Briliantul” spune că „nu e penibil” că antrenorul a semnat cu o echipă din Sudan: „Nu e rușinos să muncești” Golazo.ro
Adrian Mutu (46 de ani) i-a luat apărarea lui Laurențiu Reghecampf (49 de ani), după valul de critic provocat de noua sa destinație în fotbal.
22:50
A plecat de la FCSB Mihai Stoica a făcut anunțul despre Alex Băluță : „A semnat în seara asta” Golazo.ro
Alexandru Băluță (31 de ani) a reziliat contractul cu FCSB și așteaptă oferte din străinătate.
22:30
Cîrjan, gol superb  FOTO. Căpitanul „câinilor”, reușită de senzație în Metaloglobus - Dinamo Golazo.ro
METALOGLOBUS - DINAMO. Cătălin Cîrjan (22 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, a reușit un gol superb în partida de la Clinceni.
22:00
Șucu, decizie favorabilă Procurorii au cerut clasarea dosarului privind preluarea clubului Genoa de către român Golazo.ro
Parchetul din Genova a cerut clasarea anchetei privind transferul de proprietate al clubului Italian Genoa de la A-Cap la Dan Șucu.
21:20
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna Golazo.ro
Dennis Man (26 de ani) a ajuns la un acord cu PSV Eindhoven, potrivit surselor GOLAZO.ro din Italia și Olanda.
21:10
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani) a fost avertizat de UEFA, după întârzierea debutului partidei dintre Universitatea Craiova și FK Sarajevo, 4-0.
20:40
Eveniment istoric în Spania Un portar a devenit primul fotbalist din Spania care se căsătorește cu o persoană de același sex Golazo.ro
Alberto Lejarraga (30 de ani), portarul lui UD Sanse, este primul jucător din fotbalul masculin spaniol care se căsătorește cu o persoană de același sex.
20:40
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo  atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani), legendarul fotbalist portughez, a avut o replică dură la adresa Balonului de Aur, cel mai important premiu individual din fotbal.
20:00
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară” Golazo.ro
Frederic Vasseur (57 de ani) recunoaște că a subestimat situația lui Lewis Hamilton (40 de ani) și cere răbdare pentru a se adapta.
19:30
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui  Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul Golazo.ro
Villarreal a anunțat transferul lui Thomas Partey (32 de ani), fotbalist acuzat de viol și agresiune sexuală.
19:20
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani) și Robert Lewandowski (37 de ani) au fost sancționați de UEFA, cu cinci mii de euro, după ce, în luna mai, au încălcat Regulamentul Antidoping.
18:30
Echipament pentru căței FOTO. FRF a lansat un  tricou special dedicat celor mai buni prieteni ai omului. Cum arată și cât costă Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a anunțat lansarea unui echipament special destinat animalelor de companie ale suporterilor naționalei.
18:30
Barcelona îl poate pierde Inigo Martinez e aproape de un transfer în Arabia Saudită . Cu ce superstaruri va fi coechipier Golazo.ro
Barcelona și Al-Nassr se află în negocieri pentru transferul lui Inigo Martinez (34 de ani) în Arabia Saudită.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.