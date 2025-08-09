Se retrage din sport Un fost medaliat cu aur la patinaj artistic renunță la cariera sportivă și se înscrie la Facultatea de Medicină
Golazo.ro, 9 august 2025 17:00
Nathan Chen (26 de ani) a anunțat că se retrage din lumea sportului.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
17:20
Tragedie în boxul japonez Un sportiv a decedat, iar altul este internat » Măsurile luate de șefii Federației de Box # Golazo.ro
Shigetoshi Kotari (28 de ani), luptător japonez, a decedat după o luptă pentru titlul la categoria super pană.
17:20
Liga 1, etapa #5 LIVE de la 18:30, UTA va întâlni Farul în primul al zilei. De la 21:30, derby între U Cluj și Petrolul # Golazo.ro
UTA Arad și Farul Constanța, se întâlnesc astăzi, de la 18:30, în primul meci al zilei, după ce Dinamo s-a impus vineri la limită, 1-0, cu Metaloglobus.
Acum 15 minute
17:10
Ratează US Open Paula Badosa a suferit o accidentare și va rata ultimul Grand Slam al anului # Golazo.ro
Paula Badosa (27 de ani, #12 WTA) nu va lua startul la US Open, ultimul Grand Slam al anului, după o accidentare la spate. Absența de la turneul din Statele Unite ar putea însemna o coborâre semnificativă în clasamentul WTA.
17:10
Rădoi își ia toate măsurile Tehnicianul Craiovei atrage atenția înaintea meciului cu Hermannstadt: „Nu-ți dă spații să joci ceea ce vrei tu” # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani) a prefațat partida cu Hermannstadt, din etapa #5 a Ligii 1.
17:10
Gianluca Simeone se retrage Fiul lui Diego Simeone alege cariera de impresar sportiv la 27 de ani # Golazo.ro
Gianluca Simeone (27 de ani), fiul mijlociu al lui Diego Simeone (55 de ani), și-a anunțat în mod surprinzător retragerea din fotbalul profesionist. După despărțirea de Rayo Majadahonda, formație din liga a patra spaniolă, fostul atacant a decis să își continue parcursul profesional în afara terenului.
Acum 30 minute
17:00
Vești bune pentru Barcelona Clubul catalan „respiră” după plecările mai multor jucători » Suma economisită # Golazo.ro
FC Barcelona a reușit să elibereze o sumă importantă în ceea ce privește bugetul pentru salarii și speră să-i poată înregistra fără probleme pe jucătorii veniți în această vară: Joan Garcia și Marcus Rashford.
17:00
Se retrage din sport Un fost medaliat cu aur la patinaj artistic renunță la cariera sportivă și se înscrie la Facultatea de Medicină # Golazo.ro
Nathan Chen (26 de ani) a anunțat că se retrage din lumea sportului.
Acum o oră
16:30
Gâlcă, mesaj pentru Manea Ce spune antrenorul de la Rapid despre nemulțumirile fundașului + Ce a remarcat la Oțelul, viitorul adversar # Golazo.ro
Costel Gâlcă (53 de ani) a prefațat duelul cu Oțelul Galați, programat luni, de la 21:30.
Acum 2 ore
16:20
Oprița s-a supărat Antrenorul de la Steaua, deranjat că se discută despre sumele cheltuite de clubul din Ghencea, care n-are drept de promovare: „E sport până la urmă” # Golazo.ro
Daniel Oprița (43 de ani), antrenor la Steaua București, s-a enervat pentru că e de părere că se discută prea mult despre banii cheltuiți de clubul din Ghencea.
16:10
Rapid, afectată de accidentări Marius Șumudică, despre problemele giuleștenilor: „Un mare semn de întrebare” # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor al Rapidului, a remarcat o problemă la formația condusă de Costel Gâlcă (53 de ani). Șumudică s-a arătat îngrijorat de numărul mare de accidentări, mai ales că Rapidul nu are programul încărcat al echipelor din cupele europene.
16:00
A sărit la bătaie Poliția din Anglia a deschis o anchetă, după ce un fan a vrut să lovească un jucător la meciul dintre Birmingham și Ipswich # Golazo.ro
Poliția din Anglia a început o anchetă după ce un fan a vrut să-l lovească pe Jack Taylor (27 de ani), jucătorul lui Ipswich.
15:30
Cine arbitrează echipele românești Cum arată brigăzile de arbitri care vor oficia meciurile din Europa League și Conference League # Golazo.ro
UEFA a stabilit brigada de arbitri pentru fiecare meci al echipelor românești din cupele europene.
Acum 4 ore
15:20
Accidentare gravă în NFL Medicii au stat 30 de minute pe gazon acordând îngrijiri. Jucătorii n-au vrut să mai continue, iar meciul a fost suspendat # Golazo.ro
Morice Norris (24 de ani), jucătorul celor de la Detroit Lions, a suferit o accidentare gravă la gât în timpul unei partide din presezonul NFL. Meciul cu Atalanta Falcons a fost suspendat după ce jucătorii au refuzat să mai continue, iar Norris a fost transportat de urgență cu ambulanța la spital.
15:10
„Tot Ronaldo e problema?” Cum a răspuns Ten Hag, după eșecul lui Leverkusen în amicalul cu Chelsea 0-2 # Golazo.ro
„Episodul Cristiano Ronaldo” încă îl urmărește pe Erik Ten Hag (55 de ani).
15:00
Nu se teme de FCSB Antrenorul lui Aberdeen, despre potențialul adversar din play-off-ul Europa League: „Va fi OK” # Golazo.ro
Jimmy Thelin (47 de ani), antrenorul lui Aberdeen, este încrezător în echipa sa că poate trece în play-off de FCSB sau Drita.
15:00
A semnat cu CFR Cluj Jucătorul dat afară de FCSB s-a înțeles cu formația lui Dan Petrescu # Golazo.ro
Ovidiu Perianu (23 de ani) a semnat oficial cu CFR Cluj. Jucătorul crescut de FCSB a fost dat afară de la campioana României.
14:30
De ce a refuzat Petrescu salutul Contactat de GOLAZO.ro pentru a lămuri momentul tensionat cu antrenorul de la Braga, antrenorul lui CFR Cluj a răspuns cu un VIDEO # Golazo.ro
Dan Petrescu (57 de ani) a explicat printr-un videoclip motivul pentru care a refuzat să dea mâna cu antrenorul de la Braga, Carlos Vicens.
14:00
Cazul Băluță, elucidat Patronul de la FCSB, despre cum au decurs negocierile pentru rezilierea contractului: „El e băiat bun, dar l-a învățat impresarul” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre plecarea lui Alexandru Băluță de la FCSB.
13:50
„Nu poți Face așa” Motivul pentru care FCSB nu a amânat meciul cu Slobozia din Liga 1: „Nu mai vor” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a explicat de ce FCSB nu a amânat meciul cu Slobozia, aflat între cele două manșe cu Drita din Europa League.
13:50
Musi, surprins Fotbalistul lui Dinamo a vorbit despre criza de la FCSB: „Știu cum se lucrează acolo” # Golazo.ro
Alexandru Musi (21 de ani) a declarat că este surprins de criza prin care trece FCSB, fosta sa echipă.
13:40
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident violent VIDEO. Unchiul pilotului, detalii despre impact: „Mi-a fost teamă, dar Marco e în afara oricărui pericol” # Golazo.ro
Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a participat în acest weekend la Super Rally Timișoara, o nouă ediție a Campionatului Național de Super Rally, dedictă memoriei tatălui său, Mihai Leu, decedat pe 1 iulie 2025. Aflat la volanul mașinii tatălui, un Audi R8 GT3, Marco a fost protagonistul unui accident serios, rămas, din fericire, fără urmări grave.
Acum 6 ore
13:20
Radu Naum scrie, pe GOLAZO.ro, despre FCSB.
13:10
Violența din mesaje, până unde? Fanii CSA Steaua au afișat mesaje jignitoare la adresa lui Ion Iliescu, a minerilor și a lui Gigi Becali # Golazo.ro
Fanii CSA Steaua au afișat mesaje jignitoare la adresa lui Ion Iliescu, în special la adresa mineriadelor.
12:50
Împușcături în Times Square Trei persoane au fost rănite cu doar câteva ore înainte de meciul New York Yankees – Houston Astros # Golazo.ro
Un tânăr de doar 17 ani a deschis focul în Times Square (New York), după o dispută care „a escaladat”. Tragicul incident, survenit în jurul orei 1:20 (ora din S.U.A.), și s-a soldat cu trei persoane rănite. Astăzi urmează să joace New York Yankees, iar măsurile de securitate ar putea fi sporite de autorități.
12:30
„Edjouma nu e de acolo” Valeriu Iftime nu crede că mijlocașul e de nivelul FCSB: „Becali nu face bine, o să vedeți că-l execută din nou” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul lui FC Botoșani, a vorbit despre revenirea lui Malcom Edjouma (28 de ani) în lotul celor de la FCSB.
12:30
„FCSB își revine” Dorinel Munteanu comentează parcursul echipelor românești în cupele europene și startul de campionat # Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani), liber de contract din aprilie, după despărțirea cu cântec de Sepsi OSK, nu stă departe de fotbal.
12:10
A lăsat-o Pogacar mai moale? Un ciclist australian susține că știe de ce slovenul n-a forțat în anumite etape din Turul Franței: „Am avut informații” # Golazo.ro
Michael Storer (28 de ani) crede că Tadej Pogacar ar fi refuzat să câștige anumite etape din ediția acestui an a Turului Franței, pentru a nu atrage multă antipatie din partea publicului.
12:00
Dan Șucu (62 de ani), acționar majoritar la Rapid și la Genoa, este văzut foarte bine în fotbalul italian.
11:50
Debut la Dinamo Tabuncic a bifat primele minute în Superliga după transferul din Liga 4: „Am încercat să aduc plusvaloare” # Golazo.ro
Alexandru-Simion Tabuncic (19 ani) a bifat primele minute în tricoul lui Dinamo în victoria cu Metaloglobus, scor 1-0. Fundașul și-a făcut debutul în Liga 1, deși a fost transferat în această vară de la Voința Crevedia, formație ce activează în Liga 4.
11:40
Chivu vrea mai mult Antrenorul lui Inter, după remontada din amicalul cu AS Monaco: „Ne-a lipsit claritatea, nu suntem la capacitate maximă” # Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani) a tras primele concluzii după victoria din amicalul cu Monaco, scor 2-1.
Acum 8 ore
11:20
Gicu Grozav rămâne la Ploiești Căpitanul Petrolului a semnat prelungirea contractului cu „lupii galbeni” # Golazo.ro
Gicu Grozav (34 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Petrolul Ploiești.
11:20
FCSB, fabrică de bani Deși parcursul european de până acum e dezamăgitor, campioana raportează venituri mari. De unde vin banii # Golazo.ro
FCSB are bilanț negativ în cele 5 meciuri jucate: doar două succese și trei înfrângeri.
11:10
„Aveam 100 de kilograme” Denis Alibec , dezvăluiri despre momentul în care a vrut să se lase de fotbal: „Nu mai puteam...” # Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani) a vorbit despre momentele în care a vrut să se lase de fotbal în episodul 12 din „Lumini și umbre”, un proiect marca GOLAZO.ro.
11:00
Bîrligea l-a impresionat Mihai Stoica, după ce l-a văzut pe atacantul FCSB-ului cu lacrimi în ochi: „Psihologul cel mai bun e golul” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), managerul general al roș-albaștrilor, a vorbit despre implicarea și determinarea lui Daniel Bîrligea (25 de ani). Atacantul a fost eroul serii în victoria cu Drita, scor 3-2, din prima manșă a turului #3 din preliminariile Europa League. Campioana României era condusă cu 2-0 la pauză, dar Bîrligea a reușit să înscrie două goluri până la final.
10:50
„Fără el nu aș fi ajuns aici” Cine l-a ajutat pe Antoine Baroan să aibă o carieră în fotbalul profesionist: „M-a învățat să joc cu mintea” # Golazo.ro
Antoine Baroan (25 de ani) a vorbit despre cariera sa și despre omul care l-a susținut să ajungă fotbalist.
10:40
Ter Stegen, din nou căpitan Portarul a semnat raportul medical , iar Barcelona a retras acțiunea disciplinară # Golazo.ro
Marc-Andre ter Stegen (33 de ani), portarul celor de la Barcelona, a decis să semneze raportul despre accidentarea sa și despre intervenția chirurgicală la care a fost supus, pentru a fi trimis la Comisia Medicală din La Liga
10:10
„O greșeală majoră” Cristi Balaj, nemulțumit de arbitrajul de la CFR - Braga 1-2, din Europa League # Golazo.ro
Cristi Balaj (53 de ani), președintele clujenilor, consideră că arbitrul partidei CFR Cluj - Braga, scor 1-2, nu a acordat un penalty pentru echipa din Gruia, în prima manșă din turul 3 preliminar din Europa League.
09:50
Dă Serbia pe Grecia Novak Djokovic , în conflict cu autoritățile de la Belgrad, după ce turneul organizat de familia sa a fost mutat la Atena # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani) a iritat autoritățile din Serbia după ce familia sa a mutat turneul de tenis Belgrad Open în Grecia.
Acum 12 ore
09:20
„Mai multă modestie” INTERVIU. Ionuț Rada pune eșecurile FCSB și pe seama declarațiilor făcute de conducere: „S-a greșit destul de mult” # Golazo.ro
Ionuț Rada a analizat, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, prestațiile slabe ale FCSB-ului în acest debut de sezon.
Acum 24 ore
01:20
Analiza lui Gabi Mureșan Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa # Golazo.ro
Gabriel Mureșan, unul dintre eroii victoriilor istorice cu Braga din grupele Ligii Campionilor 2012, le transmite jucătorilor lui Dan Petrescu să creadă în calificare chiar dacă au pierdut acasă, scor 1-2.
00:40
„N-am văzut-o pe Dinamo!” Mihai Teja, laude pentru echipa sa: „Am dominat la toate capitolele” # Golazo.ro
METALOGLOBUS - DINAMO 0-1. Mihai Teja (46 de ani), tehnicianul gazdelor, a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa sa.
00:30
„Mult sub nivelul nostru” Zeljko Kopic, după Metaloglobus - Dinamo: „Suntem obosiți mental și fizic” » Ce spune despre Cătălin Cîrjan # Golazo.ro
Metaloglobus - Dinamo 0-1. Zeljko Kopic (47 de ani) crede că echipa sa a jucat atât de slab din cauza oboselii.
00:20
Cîrjan, nedumerit Căpitanul lui Dinamo , după victoria cu Metaloglobus: „Nu știu ce s-a întâmplat cu noi” # Golazo.ro
METALOGLOBUS - DINAMO: Cătălin Cîrjan (22 de ani) a vorbit despre victoria obținută de echipa sa în deplasarea de la Clinceni.
00:10
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo : „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren” # Golazo.ro
Metaloglobus - Dinamo 0-1. Basarab Panduru (55 de ani) a criticat dur prestația „câinilor”.
8 august 2025
23:50
„Căpitanul meu!” Radu Drăgușin, mesaj emoționant pentru Heung-min Son: „Ai fost mereu un exemplu” # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul naționalei României, a publicat un mesaj pentru fostul său coleg, Heung-min Son (33 de ani), după ce acesta a părăsit-o pe Tottenham.
23:40
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit că Juri Cisotti (32 de ani) ar putea rata returul cu Drita, din cauza problemelor medicale.
23:10
Golul fenomenal care nu a fost FOTO. Desley Ubbink a marcat superb în poarta lui Dinamo » De ce intervenția VAR a anulat reușita # Golazo.ro
METALOGLOBUS - DINAMO. Desley Ubbink (32 de ani) a reușit un gol superb, dar reușita a fost anulată după analiza VAR.
23:00
Mutu îl apără pe Reghecampf „Briliantul” spune că „nu e penibil” că antrenorul a semnat cu o echipă din Sudan: „Nu e rușinos să muncești” # Golazo.ro
Adrian Mutu (46 de ani) i-a luat apărarea lui Laurențiu Reghecampf (49 de ani), după valul de critic provocat de noua sa destinație în fotbal.
22:50
A plecat de la FCSB Mihai Stoica a făcut anunțul despre Alex Băluță : „A semnat în seara asta” # Golazo.ro
Alexandru Băluță (31 de ani) a reziliat contractul cu FCSB și așteaptă oferte din străinătate.
22:30
Cîrjan, gol superb FOTO. Căpitanul „câinilor”, reușită de senzație în Metaloglobus - Dinamo # Golazo.ro
METALOGLOBUS - DINAMO. Cătălin Cîrjan (22 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, a reușit un gol superb în partida de la Clinceni.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.