OpenAI l-a învins pe Grok, creat de Elon Musk, la un turneu de șah pentru AI
Profit.ro, 9 august 2025 15:30
Producătorul ChatGPT, OpenAI, l-a învins pe Grok, creat de Elon Musk, în finala unui turneu pentru desemnarea celui mai bun jucător de șah AI (inteligență artificială), relatează BBC.
• • •
Acum 5 minute
15:50
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025, în creștere cu 19% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2024, potrivit statisticii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), transmite Agerpres.
Acum 30 minute
15:30
Acum o oră
15:10
Prima locomotivă electrică nou construită, achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), cu finanțare asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a finalizat cu succes testele de la Inelul de la Făurei.
15:00
Investigație - Mașini întregi „recreate” din componente falsificate. Peste 1,5 milioane de piese auto contrafăcute au fost confiscate # Profit.ro
Investigațiile făcute de o echipă specializată a companiei Mercedes-Benz pentru depistarea pieselor de schimb falsificate au adus în 2024 o creștere cu aproape jumătate a numărului de anunțuri de vânzare online și a generat un număr uriaș de componente confiscate împreună cu autoritățile.
Acum 2 ore
14:30
Trump a menționat un posibil 'schimb de teritorii' în cadrul unui viitor acord Rusia-Ucraina. Zelenski promite că ucrainenii „nu își vor abandona pământul” # Profit.ro
Președintele SUA Donald Trump a menționat un posibil 'schimb de teritorii' între Ucraina și Rusia în cadrul unui viitor acord între cele două țări aflate în conflict, fără a preciza progresele înregistrate pe această temă de părțile implicate, relatează AFP.
14:00
Universitatea publică din California a anunțat că guvernul american îi cere o amendă uriașă de un miliard de dolari pentru manifestațiile pro-palestiniene din 2024, o nouă ofensivă a administrației Donald Trump împotriva învățământului superior, relatează AFP.
Acum 4 ore
13:50
Chiar și modelele cu cip M-series pot începe să gâfâie după luni de utilizare intensă, dacă spațiul de stocare se umple sau procesele de fundal scapă de sub control. Urmează pașii de mai jos și readu tableta la viteza inițială fără să pierzi datele.
13:30
Companiile de pensii administrate privat: Proiectul ce prevede plăți eșalonate este inspirat de cele mai bune practici în domeniu ale statelor dezvoltate din UE și OECD # Profit.ro
Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) anunță, printr-un comunicat, că salută apariția proiectului de lege de plată a pensiilor private și precizează că proiectul de lege aflat acum în dezbatere publică este inspirat de cele mai bune practici în domeniu ale statelor dezvoltate din Uniunea Europeana și OECD, cu principii clare și rezonabile de organizare a sistemului de plată a pensiilor private.
13:30
Cum recuperezi fotografiile șterse din Google Photos înainte să fie eliminate definitiv pe Android # Profit.ro
Google Photos păstrează elementele în coș timp de 60 de zile. După această perioadă, fișierele se șterg ireversibil, deci fiecare zi contează dacă ai șters ceva din greșeală
13:00
Imagini sunt prezentate acum cu avionul de mici dimensiuni care s-a prăbușit în curtea fabricii Astra Vagoane, din Arad.
13:00
Programarea clipurilor te ajută să menții prezența constantă chiar când nu poți filma zilnic. TikTok oferă un scheduler oficial în versiunea web, iar de la primăvara 2025 funcția permite programarea la 30 de zile în avans. Nu ai nevoie de cont Business, doar de un browser la zi și fișiere pregătite în format corect.
12:50
Un schimb de focuri a fost semnalat în New York, chiar în zona turistică populară Time Square.
12:50
Sindicat: Poșta Română a plătit penalități de milioane lei, în urma contractului de citiri contoare. Reacția conducerii # Profit.ro
Poșta Română a plătit penalități de milioane lei fiind trecute pe pierderi, în loc să îi fie imputate directorului general al companiei, Valentin Ștefan, ca urmare a unui management defectuos, a afirmat Florin Daniel Gheorghiu, președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România (SLPR), citat de Agerpres.
12:30
Gemini, chatbot-ul de inteligență artificială dezvoltat de Google, și-a surprins utilizatorii în ultimele zile cu o serie de mesaje autocritice.
12:20
Corpul de Control al Ministerului Mediului a descoperit pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi la șase direcții silvice din cadrul Romsilva # Profit.ro
Șase direcții silvice (Bistrița-Năsăud, Constanța, Dolj, Mehedinți, Teleorman și Tulcea) au înregistrat pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi, în perioada 2020 - 2024, relevă concluziile raportului întocmit de Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), citat de Agerpres.
12:10
Noul model lingvistic proaspăt lansat de OpenAI inventează informații mai rar decât versiunile anterioare, conform producătorului.
12:10
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea fabricii Astra Vagoane, din Arad.
Acum 6 ore
11:50
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins declarațiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI și Microsoft ar putea pune în pericol chiar gigantul din Redmond, transmite Reuters.
11:20
Noile taxe vamale americane ar urma să aibă un impact major asupra economiei și exporturilor Bulgariei, cu un declin estimat de 32,8% al livrărilor către piața americană, a anunțat adjunctul ministrului Economiei și Industriei, Doncho Barbalov, informează Novinite, preluată de Agerpres.
10:40
Prețul aurului a atins un nou record istoric; Tarifele americane ar putea zgudui piața metalelor prețioase # Profit.ro
Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate, în special din Elveția, cel mai mare rafinator de aur din lume, transmite CNBC.
10:10
Norvegia pregătește prima rundă majoră de licențiere pentru petrol și gaze din ultimii ani # Profit.ro
Norvegia se pregătește să lanseze o nouă rundă de acordare a licențelor de exploatare pentru petrol și gaze în zonele neexplorate de pe platoul continental norvegian – prima inițiativă de acest fel din 2021 încoace, a anunțat vineri ministrul Energiei, Terje Aasland, transmite Reuters.
Acum 8 ore
09:40
Declin al acțiunilor companiilor europene de apărare, după informații privind un posibil acord SUA–Rusia pentru oprirea războiului din Ucraina # Profit.ro
Acțiunile principalelor companii europene din industria de apărare au scăzut vineri, contrar evoluției generale pozitive a burselor, după ce Bloomberg a relatat că oficiali din Statele Unite și Rusia lucrează la un posibil acord pentru încetarea războiului din Ucraina, transmite CNBC.
09:20
Autoritatea britanică pentru concurență aprobă preluarea Spirit AeroSystems de către Boeing # Profit.ro
Autoritatea britanică pentru concurență a aprobat vineri preluarea companiei Spirit AeroSystems de către Boeing, după ce a decis să nu inițieze o investigație aprofundată privind posibile efecte anticoncurențiale ale tranzacției, transmite Reuters.
09:10
Vinul zilei: un roșu obținut din struguri Corvina Veronese, un vin cu note de fructe roșii, vanilie, ciocolată și condimente. Savuros alături de gnocchi cu sos de carne sau preparate din carne de vânat # Profit.ro
Amicale Corvina Verona 2020 este un vin roșu elegant și expresiv. Cu o culoare rubinie intensă și arome complexe de fructe roșii, condimente și note fine de vanilie, acest vin a fost distins cu Medalia de Bronz la Decanter 2024.
Acum 12 ore
07:40
Concediere de angajați și restructurare. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
07:40
Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare în Alaska pentru discuții privind Ucraina # Profit.ro
Președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.
Acum 24 ore
00:40
Furnizorul mexican din industria auto Nemak, printre cei mai mari din lume, specializat în dezvoltarea și producția de componente din aluminiu, cumpără afacerea din România cu componente ușoare a elvețienilor de la Georg Fischer (GF) și intră pe piața locală.
8 august 2025
22:30
O nouă pastilă pentru slăbit cu administrare zilnică este prezentată ca având bune rezultate.
22:00
Înotătorul român în ape deschise Avram Iancu a reușit să traverseze înot Europa, pe celebra rută navigabilă Rin–Main–Dunăre, de la Marea Nordului la Marea Neagră.
21:30
SUA și Rusia încearcă la acest moment să ajungă la un acord pentru încetarea războiului în Ucraina, dar care ar cimenta ocuparea de către Rusia a teritoriilor ucrainene aflate acum sub controlul armatei ruse, conform Bloomberg.
21:00
Indicele BET a bătut un nou record într-o sesiune în care acțiunile celei maqi importante bănci românești au întrunit peste jumătate din volumele de la BVB.
20:40
Bolojan a solicitat tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a solicitat tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului.
20:30
Când procentajul de încărcare se oprește la 95 % și rămâne acolo minute întregi, problema nu este conexiunea, ci fișierul ori cache-ul aplicației.
20:00
Compania britanică Garagisti & Co a dezvăluit prima sa mașină cu ocazia evenimentului Monterey Car Week. Primul model al noii companii este un model exotic propulsat de un motor V12 aspirat natural și cuplat la o cutie manuală.
19:30
Fidelis – Subscrieri cu puțin peste 300 milioane euro în oferta de titluri de stat pentru populație. Peste o treime din plasamente au mers către emisiunea inedită cu scadența la 10 ani # Profit.ro
Oferta de august din programul Fidelis a fost în parametrii de participare apropiați de cei de la ediția precedentă.
19:30
Ministrul Economiei, Radu Miruță, anunță că a semnat o hotărâre de guvern care permite României să exploateze zăcămintele de grafit din județul Gorj.
19:10
FOTO Elvețienii de la Elma Electronic ridică în România cel mai mare hub industrial al Elma din Europa pentru producția de componente electronice și comutatoare rotative # Profit.ro
Compania elvețiană Elma Electronic, furnizor de soluții de calcul embedded și componente hardware pentru configurații standard și personalizate, a lansatconstrucția unei noi fabrici, în Timișoara.
19:00
BBC: De ce discuțiile dintre Trump și Putin nu vor duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina # Profit.ro
Războiul din Ucraina, declanșat de invazia rusă la scară largă din februarie 2022, nu dă semne de încetare. În estul Ucrainei, Rusia își continuă avansul său sângeros și istovitor.
18:50
Sony a anunțat că a livrat până acum 80,3 milioane de exemplare din cea mai nouă consolă de jocuri a companiei, PlayStation 5.
18:20
Cum faci backup automat la WhatsApp pe Google Drive și restaurezi conversațiile pe Android # Profit.ro
WhatsApp îți permite copii zilnice, săptămânale sau lunare în Drive, incluzând mesajele, mediile și setările. Configurarea durează două minute, dar te scapă de stres la schimbarea telefonului .
18:00
Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroport, în Germania # Profit.ro
Tot mai mulți părinți din Hamburg aleg să înceapă vacanțele cu câteva zile mai devreme sau să le prelungească, profitând de prețurile mai mici la biletele de avion, notează Der Spiegel. Autoritățile au observat fenomenul și au reacționat cu amenzi usturătoare pentru încălcarea obligației de școlarizare.
17:30
Majorarea contribuției pentru Pilonul II de pensii de stat administrate privat la 6% ar fi utilă, atât ca rentabilitate, cât și ca masă investițională, a declarat președintele ASF, Alexandru Petrescu, care a subliniat însă că este vorba de o decizie politică.
17:00
O nouă schimbare la categoriile exceptate de la plata asigurării de sănătate: Guvernul s-a răzgândit la o lună de la luarea deciziei # Profit.ro
Pacienții neasigurați care suferă de boli cronice incluse în programele naționale de sănătate vor avea acces în continuare la toate serviciile medicale decontate de CNAS, inclusiv din afara programului de sănătate respectiv, fără plata contribuției la sănătate.
17:00
Shaorma "cu de toate" este deja pe lista preferințelor bucureștenilor de 15 ani.
16:50
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a preluat sute de kilograme de brânză de la stânele din zona Broșteni, izolate de inundațiile din ultimele zile.
16:40
Ford schimbă strategia pe mașini electrice: pickup-urile mai așteaptă, dar vin noi modele accesibile # Profit.ro
Schimbările majore în comportamentul cumpărătorilor din SUA și Europa pe segmentul electric au determinat conducerea Ford Motor să-și modifice strategia de modele, pentru a se adapta noilor cerințe. "Putem câștiga bani din vehicule electrice", spune CEO-ul Jim Farley.
16:30
Roweb, parte a Sirma Group Holding și unul dintre jucătorii importanți pe piața românească de software development, anunță finalizarea integrării propriei divizii de media, după preluarea pachetului majoritar al agenției HOLD Marketing, fondată de Sorin Trifu.
16:20
Transformarea iPad-ului într-un dispozitiv “liber” de cont Apple a devenit mai simplă în Uniunea Europeană de când Digital Markets Act obligă Apple să permită magazine alternative și distribuția directă de pe site-urile dezvoltatorilor. Totuși, fiecare metodă are limitările și pericolele ei, iar tu trebuie să alegi în cunoștință de cauză.
16:00
Dominic Fritz taie zeci de posturi din primărie. Urmează reorganizarea instituțiilor subordonate # Profit.ro
Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, desființează 43 de posturi de instituție.
Ieri
15:50
Vrei să afli dacă mașina ta va fi rechemată în service? Registrul Auto Român lansează o secțiune specială # Profit.ro
Registrul Auto Român (RAR) a lansat pe site o nouă secțiune, prin care șoferii pot afla dacă mașinile lor sunt vizate de campanii de rechemare ale producătorilor.
