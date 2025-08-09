Braga - CFR Cluj Cine transmite la TV returul „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League
Golazo.ro, 9 august 2025 22:00
Braga și CFR Cluj se vor duela joi, 14 august, de la ora 21:30, pentru un loc în play-off-ul Europa League. Meciul va fi transmisă de două televiziuni din România, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
• • •
Acum 5 minute
22:00
Acum 30 minute
21:40
„Cum, unde și de ce a murit?” Mohamed Salah cere explicații din partea UEFA , după ce „Pele al fotbalului palestinian” a fost ucis # Golazo.ro
Mohamed Salah (33 de ani), starul lui Liverpool, a cerut clarificări din partea UEFA, după ce forul a anunțat moartea lui Suleiman Al-Obeid (41 de ani).
21:30
Osaka își cere scuze Acuzată de aroganță, japoneza explică de ce a uitat să o felicite pe Victoria Mboko după finala WTA Montreal # Golazo.ro
Naomi Osaka și-a cerut scuze pentru că nu a felicitat-o pe Victoria Mboko după finala turneului de la Montreal.
21:30
„Un egal era echitabil” Ianis Zicu, mulțumit de prestația Farului din meciul cu UTA Arad: „Trebuie să gândim pozitiv” # Golazo.ro
UTA ARAD - FARUL 2-1. Ianis Zicu (41 de ani), antrenorul celor de la Farul, a vorbit despre înfrângerea echipei sale la Arad.
21:30
„Nu va fi niciun loc liber” Ce o așteaptă pe FCSB la returul cu Drita: „Atmosfera va fi electrică” # Golazo.ro
Lavdim Pireva, jurnalist din Kosovo, spune că pe FCSB o va aștepta o atmosferă de zile mari la returul cu Drita, din Europa League.
Acum 2 ore
21:00
Imagini inedite Antrenamentul lui Băluță, după plecarea de la FCSB: de la îmbrățișat copaci și baie de gheață, la alergat pe drumuri de țară # Golazo.ro
Alexandru Băluță (31 de ani), recent rămas liber de contract, a postat o serie de fotografii în timp ce se antrena singur într-o pădure.
21:00
Acum 4 ore
20:00
FCSB, decimată Charalambous are probleme mari de lot înainte de meciul cu Unirea Slobozia: „Asta e situația” # Golazo.ro
Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre problemele de lot de la echipa sa, înaintea meciului cu Unirea Slobozia.
19:40
OUT de pe listă Atacantul naționalei României a fost lăsat în afara lotului pentru campionat # Golazo.ro
Bodrumspor nu l-a inclus pe George Pușcaș (29 de ani) în lista jucătorilor eligibili pentru meciurile din Liga 2 a Turciei.
19:20
Reghecampf și-a aflat adversarele Cu cine va juca Al-Hilal Omdurman în primele tururi din Liga Campionilor Africii # Golazo.ro
Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf, și-a aflat adversarele din preliminariile Ligii Campionilor Africii.
19:20
CFR Cluj, un nou transfer Ardelenii au prezentat un tânăr fotbalist crescut în Statele Unite # Golazo.ro
Jayden Rus (16 ani) este noul fotbalist al celor de la CFR Cluj.
18:50
Universitatea Cluj - Petrolul Ploiești LIVE de la 21:30 , în etapa #5 din Liga 1 » Echipe probabile # Golazo.ro
Universitatea Cluj întâlnește, astăzi, de la ora 21:30, pe stadionul municipal din Sibiu, în etapa 5 a sezonului regular al Superligii, pe Petrolul Ploiești.
18:30
Program etapa #7 din Liga 1 Când se joacă U Cluj - Dinamo + duminică se dispută 3 meciuri # Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul exact al etapei #7 din Liga 1. Toate partidele vor fi televizate de Prima Sport 1 și Digi Sport 1, iar pe GOLAZO.ro veți găsi cele mai interesante informații.
18:30
Titular în Liga 2 la doar 15 ani Prima victorie pentru puștii lui Bratu : „Ăsta e scopul proiectului CS Dinamo” + Gol marcat de Kyrychenko # Golazo.ro
Câmpulung - CS Dinamo 2-3. Aflat la debut, Ayan Anghel (15 ani) a fost integralist la formația bucureșteană: „Ăsta este și scopul proiectului, de a forma jucători tineri”.
18:20
Sesko a semnat cu Manchester United Sumă uriașă cheltuită de „diavolii roșii” în această perioadă de mercato # Golazo.ro
Manchester United a ajuns la 240 de milioane de euro cheltuite în această perioadă de transferuri, după ce a semnat cu Benjamin Sesko (22 de ani).
18:10
Pedri vrea Balonul de Aur Starul de la FC Barcelona, despre nedreptatea din fotbal: „Mijlocașii ar trebui să fie mai apreciați” + Cum l-a poreclit Raphinha # Golazo.ro
Pedri consideră că mijlocașii ar trebui să fie mai apreciați și visează la câștigarea Balonului de Aur.
18:10
Endrick #9 Brazilianul a preluat tricoul purtat de Kylian Mbappe în sezonul trecut » Nume istorice l-au îmbrăcat de-a lungul timpului # Golazo.ro
Endrick (19 ani), atacantul celor de la Real Madrid, va purta tricoul cu numărul 9, începând cu sezonul 2025/2026.
Acum 6 ore
17:20
Tragedie în boxul japonez Un sportiv a decedat, iar altul este internat » Măsurile luate de șefii Federației de Box # Golazo.ro
Shigetoshi Kotari (28 de ani), luptător japonez, a decedat după o luptă pentru titlul la categoria super pană.
17:20
Liga 1, etapa #5 LIVE de la 18:30, UTA va întâlni Farul în primul al zilei. De la 21:30, derby între U Cluj și Petrolul # Golazo.ro
UTA Arad și Farul Constanța, se întâlnesc astăzi, de la 18:30, în primul meci al zilei, după ce Dinamo s-a impus vineri la limită, 1-0, cu Metaloglobus.
17:10
Ratează US Open Paula Badosa a suferit o accidentare și va rata ultimul Grand Slam al anului # Golazo.ro
Paula Badosa (27 de ani, #12 WTA) nu va lua startul la US Open, ultimul Grand Slam al anului, după o accidentare la spate. Absența de la turneul din Statele Unite ar putea însemna o coborâre semnificativă în clasamentul WTA.
17:10
Rădoi își ia toate măsurile Tehnicianul Craiovei atrage atenția înaintea meciului cu Hermannstadt: „Nu-ți dă spații să joci ceea ce vrei tu” # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani) a prefațat partida cu Hermannstadt, din etapa #5 a Ligii 1.
17:10
Gianluca Simeone se retrage Fiul lui Diego Simeone alege cariera de impresar sportiv la 27 de ani # Golazo.ro
Gianluca Simeone (27 de ani), fiul mijlociu al lui Diego Simeone (55 de ani), și-a anunțat în mod surprinzător retragerea din fotbalul profesionist. După despărțirea de Rayo Majadahonda, formație din liga a patra spaniolă, fostul atacant a decis să își continue parcursul profesional în afara terenului.
17:00
Vești bune pentru Barcelona Clubul catalan „respiră” după plecările mai multor jucători » Suma economisită # Golazo.ro
FC Barcelona a reușit să elibereze o sumă importantă în ceea ce privește bugetul pentru salarii și speră să-i poată înregistra fără probleme pe jucătorii veniți în această vară: Joan Garcia și Marcus Rashford.
17:00
Se retrage din sport Un fost medaliat cu aur la patinaj artistic renunță la cariera sportivă și se înscrie la Facultatea de Medicină # Golazo.ro
Nathan Chen (26 de ani) a anunțat că se retrage din lumea sportului.
16:30
Gâlcă, mesaj pentru Manea Ce spune antrenorul de la Rapid despre nemulțumirile fundașului + Ce a remarcat la Oțelul, viitorul adversar # Golazo.ro
Costel Gâlcă (53 de ani) a prefațat duelul cu Oțelul Galați, programat luni, de la 21:30.
16:20
Oprița s-a supărat Antrenorul de la Steaua, deranjat că se discută despre sumele cheltuite de clubul din Ghencea, care n-are drept de promovare: „E sport până la urmă” # Golazo.ro
Daniel Oprița (43 de ani), antrenor la Steaua București, s-a enervat pentru că e de părere că se discută prea mult despre banii cheltuiți de clubul din Ghencea.
16:10
Rapid, afectată de accidentări Marius Șumudică, despre problemele giuleștenilor: „Un mare semn de întrebare” # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor al Rapidului, a remarcat o problemă la formația condusă de Costel Gâlcă (53 de ani). Șumudică s-a arătat îngrijorat de numărul mare de accidentări, mai ales că Rapidul nu are programul încărcat al echipelor din cupele europene.
Acum 8 ore
16:00
A sărit la bătaie Poliția din Anglia a deschis o anchetă, după ce un fan a vrut să lovească un jucător la meciul dintre Birmingham și Ipswich # Golazo.ro
Poliția din Anglia a început o anchetă după ce un fan a vrut să-l lovească pe Jack Taylor (27 de ani), jucătorul lui Ipswich.
15:30
Cine arbitrează echipele românești Cum arată brigăzile de arbitri care vor oficia meciurile din Europa League și Conference League # Golazo.ro
UEFA a stabilit brigada de arbitri pentru fiecare meci al echipelor românești din cupele europene.
15:20
Accidentare gravă în NFL Medicii au stat 30 de minute pe gazon acordând îngrijiri. Jucătorii n-au vrut să mai continue, iar meciul a fost suspendat # Golazo.ro
Morice Norris (24 de ani), jucătorul celor de la Detroit Lions, a suferit o accidentare gravă la gât în timpul unei partide din presezonul NFL. Meciul cu Atalanta Falcons a fost suspendat după ce jucătorii au refuzat să mai continue, iar Norris a fost transportat de urgență cu ambulanța la spital.
15:10
„Tot Ronaldo e problema?” Cum a răspuns Ten Hag, după eșecul lui Leverkusen în amicalul cu Chelsea 0-2 # Golazo.ro
„Episodul Cristiano Ronaldo” încă îl urmărește pe Erik Ten Hag (55 de ani).
15:00
Nu se teme de FCSB Antrenorul lui Aberdeen, despre potențialul adversar din play-off-ul Europa League: „Va fi OK” # Golazo.ro
Jimmy Thelin (47 de ani), antrenorul lui Aberdeen, este încrezător în echipa sa că poate trece în play-off de FCSB sau Drita.
15:00
A semnat cu CFR Cluj Jucătorul dat afară de FCSB s-a înțeles cu formația lui Dan Petrescu # Golazo.ro
Ovidiu Perianu (23 de ani) a semnat oficial cu CFR Cluj. Jucătorul crescut de FCSB a fost dat afară de la campioana României.
14:30
De ce a refuzat Petrescu salutul Contactat de GOLAZO.ro pentru a lămuri momentul tensionat cu antrenorul de la Braga, antrenorul lui CFR Cluj a răspuns cu un VIDEO # Golazo.ro
Dan Petrescu (57 de ani) a explicat printr-un videoclip motivul pentru care a refuzat să dea mâna cu antrenorul de la Braga, Carlos Vicens.
Acum 12 ore
14:00
Cazul Băluță, elucidat Patronul de la FCSB, despre cum au decurs negocierile pentru rezilierea contractului: „El e băiat bun, dar l-a învățat impresarul” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre plecarea lui Alexandru Băluță de la FCSB.
13:50
„Nu poți Face așa” Motivul pentru care FCSB nu a amânat meciul cu Slobozia din Liga 1: „Nu mai vor” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a explicat de ce FCSB nu a amânat meciul cu Slobozia, aflat între cele două manșe cu Drita din Europa League.
13:50
Musi, surprins Fotbalistul lui Dinamo a vorbit despre criza de la FCSB: „Știu cum se lucrează acolo” # Golazo.ro
Alexandru Musi (21 de ani) a declarat că este surprins de criza prin care trece FCSB, fosta sa echipă.
13:40
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident violent VIDEO. Unchiul pilotului, detalii despre impact: „Mi-a fost teamă, dar Marco e în afara oricărui pericol” # Golazo.ro
Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a participat în acest weekend la Super Rally Timișoara, o nouă ediție a Campionatului Național de Super Rally, dedictă memoriei tatălui său, Mihai Leu, decedat pe 1 iulie 2025. Aflat la volanul mașinii tatălui, un Audi R8 GT3, Marco a fost protagonistul unui accident serios, rămas, din fericire, fără urmări grave.
13:20
Radu Naum scrie, pe GOLAZO.ro, despre FCSB.
13:10
Violența din mesaje, până unde? Fanii CSA Steaua au afișat mesaje jignitoare la adresa lui Ion Iliescu, a minerilor și a lui Gigi Becali # Golazo.ro
Fanii CSA Steaua au afișat mesaje jignitoare la adresa lui Ion Iliescu, în special la adresa mineriadelor.
12:50
Împușcături în Times Square Trei persoane au fost rănite cu doar câteva ore înainte de meciul New York Yankees – Houston Astros # Golazo.ro
Un tânăr de doar 17 ani a deschis focul în Times Square (New York), după o dispută care „a escaladat”. Tragicul incident, survenit în jurul orei 1:20 (ora din S.U.A.), și s-a soldat cu trei persoane rănite. Astăzi urmează să joace New York Yankees, iar măsurile de securitate ar putea fi sporite de autorități.
12:30
„Edjouma nu e de acolo” Valeriu Iftime nu crede că mijlocașul e de nivelul FCSB: „Becali nu face bine, o să vedeți că-l execută din nou” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul lui FC Botoșani, a vorbit despre revenirea lui Malcom Edjouma (28 de ani) în lotul celor de la FCSB.
12:30
„FCSB își revine” Dorinel Munteanu comentează parcursul echipelor românești în cupele europene și startul de campionat # Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani), liber de contract din aprilie, după despărțirea cu cântec de Sepsi OSK, nu stă departe de fotbal.
12:10
A lăsat-o Pogacar mai moale? Un ciclist australian susține că știe de ce slovenul n-a forțat în anumite etape din Turul Franței: „Am avut informații” # Golazo.ro
Michael Storer (28 de ani) crede că Tadej Pogacar ar fi refuzat să câștige anumite etape din ediția acestui an a Turului Franței, pentru a nu atrage multă antipatie din partea publicului.
12:00
Dan Șucu (62 de ani), acționar majoritar la Rapid și la Genoa, este văzut foarte bine în fotbalul italian.
11:50
Debut la Dinamo Tabuncic a bifat primele minute în Superliga după transferul din Liga 4: „Am încercat să aduc plusvaloare” # Golazo.ro
Alexandru-Simion Tabuncic (19 ani) a bifat primele minute în tricoul lui Dinamo în victoria cu Metaloglobus, scor 1-0. Fundașul și-a făcut debutul în Liga 1, deși a fost transferat în această vară de la Voința Crevedia, formație ce activează în Liga 4.
11:40
Chivu vrea mai mult Antrenorul lui Inter, după remontada din amicalul cu AS Monaco: „Ne-a lipsit claritatea, nu suntem la capacitate maximă” # Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani) a tras primele concluzii după victoria din amicalul cu Monaco, scor 2-1.
11:20
Gicu Grozav rămâne la Ploiești Căpitanul Petrolului a semnat prelungirea contractului cu „lupii galbeni” # Golazo.ro
Gicu Grozav (34 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Petrolul Ploiești.
11:20
FCSB, fabrică de bani Deși parcursul european de până acum e dezamăgitor, campioana raportează venituri mari. De unde vin banii # Golazo.ro
FCSB are bilanț negativ în cele 5 meciuri jucate: doar două succese și trei înfrângeri.
11:10
„Aveam 100 de kilograme” Denis Alibec , dezvăluiri despre momentul în care a vrut să se lase de fotbal: „Nu mai puteam...” # Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani) a vorbit despre momentele în care a vrut să se lase de fotbal în episodul 12 din „Lumini și umbre”, un proiect marca GOLAZO.ro.
