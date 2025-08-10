Pățania unei bucureștence în Thassos: Blocată pe-afară, cu cheile în mașină, în ultima zi de concediu. Cum a reușit să ajungă acasă
B365.ro, 10 august 2025 16:00
Aflată în ultima zi de concediu în Thassos, Grecia, o bucureșteancă a trecut printr-un moment dificil: cheile au rămas blocate în mașină, iar ea pe-afară, astfel că nu mai putea să se întoarcă înapoi acasă,
Accident auto vs moto în intersecția Calea 13 Septembrie cu Șoseaua Panduri din Capitală. Trafic îngreunat
Un accident auto vs moto a avut loc duminică după-amiază, 10 august, în Sectorul 5 al Capitalei, în intersecția Calea 13 Septembrie cu Șoseaua Panduri. Traficul în zonă este aglomerat, potrivit informațiilor din Google Maps.
ESENȚIAL | Lucrările, puse pe pauză: Au fost suspendate licitațiile pentru reabilitarea pasajelor Lujerului, Băneasa și Obor. Au fost depuse contestații
Mai avem de așteptat până la demararea lucrărilor: Au fost supendate licitațiile pentru reabilitarea pasajelor Lujerului, Băneasa și Obor. Au fost făcute mai multe contestații. Primăria Capitalei abia ce a lansat licitațiile, la mijlocul lunii
ING este unul dintre principalii parteneri Summer Well, pentru al treilea an consecutiv. Pentru că este un moment așteptat cu mare entuziasm, am întrebat oamenii din echipă ce își doresc cel mai mult de la
Nicușor Dan a plecat de la Cotroceni și s-a dus la „Festivalul Lupilor" din Republica Moldova, într-o vizită privată. A participat alături de Maia Sandu, omoloaga sa de la Chișinău
Nicușor Dan a plecat din București pentru o vizită privată în Republica Moldova. Președintele României a participat la „Festivalul Lupilor" din Rezervația Naturală Orheiul Vechi, alături de Maia Sandu, omoloaga sa de la Chișinău. Nicușor
Trafic paralizat pe Autostrada A2: Accident grav, în zona Fetești, spre București. Se circulă deviat spre DN 3A, anunță Centrul Infotrafic
Primul mare blocaj de duminică pe A2: Un accident grav a avut loc în urmă cu scurt timp pe Autostrada A2, în zona Fetești, la kilometrul 142, pe sensul de mers spre București. Traficul este
VIDEO | Saint Levant a făcut show pe scena de la Summer Well 2025: A dansat pe maneaua „Made in Romania" a lui Ionuț Cercel
Saint Levant, unul dintre cei mai așteptați artiști de la Summer Well 2025, a făcut spectacol seara trecută, 9 august, pe scena principală de la Domeniul Știrbey din Buftea: artistul a dansat și s-a distrat
Alertă METEO | Cod roșu de caniculă în două județe din România. Bucureștiul rămâne sub cod galben de căldură, cu temperatură maximă de 37°C, anunță ANM
ANM a emis cod roșu de caniculă pentru două județe din România și ne anunță că Bucureștiul rămâne sub cod galben de căldură până marți, 12 august. De asemenea, alte județe sunt sub cod portocaliu
7 ani de la 10 August: Protest în Piața Victoriei, diseară. „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026"
Au trecut 7 ani de la violențele jandarmilor din fața Guvernului, iar duminică seară, 10 august 2025, se anunță protest în Piața Victoriei. Anul trecut, Curtea Militară de Apel București a decis că dosarul poate
Într-un oraș aglomerat și plin de oportunități culturale precum capitala, bibliotecile gratuite București reprezintă o resursă esențială pentru iubitorii de lectură și învățare. Aceste instituții oferă acces liber la cărți, publicații periodice, resurse multimedia și
Accident grav pe Centura Capitalei, în zona localității Glina: Două mașini s-au ciocnit, printre victime sunt și 3 copii. Trafic blocat
Două mașini au fost implicate într-un accident deosebit de grav pe Centura Capitalei, sâmbătă seară, 9 august, în zona localității Glina din Ilfov. Traficul este blocat, anunță Centrul Infotrafic. În urma impactului, au rezultat 5
VIDEO | Poveste cu final fericit pe lacul din Parcul Tineretului: Chirele de baltă au reușit să facă o nouă generație de pui, pe insula artificială Cuibul le-a fost distrus în luna mai
Asociația Parcul Natural București prezintă o poveste cu final fericit de pe lacul din Parcul Tineretului: insula artificială de cuibărire și-a atins scopul, deși a fost vandalizată în luna mai – chirele de baltă au
Dl. Burduja își dorește un candidat unic la Primăria Capitalei. „Nu ne permitem fragmentarea votului în fața pericolului existențial", spune președintele PNL București
Sebastian Burduja spune sâmbătă, 9 august, că își dorește un candidat unic la Primăria Capitalei, indiferent de culoarea politică, astfel încât viitorul primar general al Bucureștiului să țină direcția către Vest, nu către Est. Președintele
Ghidul vânătorului de Perseide Cele mai bune locuri de lângă București pentru a vedea ploaia de stele
Un internaut pasionat de Perseide îi întreabă pe iubitorii de astronomie dacă știu locuri, la doi pași de București, de unde se poate vedea ploaia de stele căzătoare. Spectacolul de pe cer poate fi văzut
Urgență medicală în tramvai: Unui călător i s-a făcut rău, liniile 10, 11 și 25 sunt blocate în zona Bd. Timișoara/Bd. Paul Teodorescu. A fost înființată linia navetă de autobuze 625
Unui călător i s-a făcut rău într-un tramvai de pe linia 25, iar STB anunță că liniile 10, 11 și 25 sunt blocate în zona Bd. Timișoara/Bd. General Paul Teodorescu, pe sensul de mers spre
VIDEO | Săptămână plină pe șantierul de la Planșeul Unirii. Primarul Băluță prezintă, pe scurt, stadiul lucrărilor
Continuă lucrările pe șantierul de la Planșeul Unirii, iar săptămâna care tocmai se încheie a fost plină de activități specifice. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a decis să prezinte, pe scurt, stadiul lucrărilor de pe
Atenție, bucureșteni! Bulgaria a intrat în linie dreaptă pentru adoptarea Euro: Prețurile sunt afișate în Leva și Euro
Atenție, bucureșteni! Dacă aveți de gând să mergeți în concediu la vecinii din sud, trebuie să știți că, începând de vineri, 8 august, Bulgaria a intrat în linie dreaptă pentru adoptarea monedei Euro. Astfel, prețurile
ALERTĂ | Accident aviatic în România: Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea Astra Vagoane Arad
Un accident aviatic a avut loc în urmă cu scurt timp, 9 august, în România: Potrivit autorităților, un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea Astra Vagoane din Arad. Din nefericire, două persoane au
Bucureștiul, sub cod galben de caniculă: Weekend cu temperaturi maxime de 37°C. Căldura persistă și luni, anunță ANM în prognoza specială pentru Capitală
Bucureștiul se află în acest weekend, 9 – 10 august, sub cod galben de caniculă, iar căldura persistă și luni, 11 august, potrivit prognozei speciale pentru Capitală emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Meteorologii
O femeie a fost atacată de un tânăr, în plină zi, pe o stradă din București. Martorii nu au intervenit, iar victima, rănită grav, a sunat singură la 112
O femeie care mergea spre muncă a fost atacată, din senin, de un tânăr, în plină zi, pe o stradă din București. Bărbatul de 28 de ani a înjunghiat-o de patru ori, cu un cuțit,
FOTO | Accident aproape ireal pe A3 București – Ploiești, cu mașină răsturnată complet. „A venit cu mare viteză și intrat sub un TIR în depășire". Accidente sunt și pe A1 și A2
Accident ieșit din comun pe Autostrada A3 București – Ploiești, cu mașină răsturnată. Un martor spune că șoferul mașinii care s-a răsturnat a venit cu mare viteză din spate și a intrat direct în spatele
Accident auto vs moto pe DN1, în localitatea Predeal din Brașov. Motociclistul a fost rănit, traficul este îngreunat, anunță Centrul Infotrafic
Un accident grav, auto vs moto, a avut loc pe DN1, în localitatea Predeal, județul Brașov, sâmbătă dimineață, 9 august. Centrul Infotrafic anunță că motociclistul a fost rănit și transportat la spital. Traficul este îngreunat
În lunile de vară, experiența de cinema în aer liber București a devenit una dintre cele mai căutate activități culturale și de recreere din oraș. Sub cerul senin al serilor de august, locuitorii capitalei și
VIDEO | Stadiul lucrărilor de la Piața Matache. Tuță: Am spus că e nevoie urgentă să refacem acoperișul halei de legume-fructe. Acum se întâmplă
Primarul din Sectorul 1 al Capitalei, George Tuță ne anunța care este stadiul lucrărilor ce au fost începute recent la Piața Matache, cea care a luat foc în luna decembrie a anului trecut: La acest
Lucrările la Muzeele „George Enescu" și „Kalinderu" vor fi finalizate până în 2029. Guvernul a extins cu 4 ani programul de investiții în patrimoniul cultural
Lucrările de consolidare şi restaurare la Muzeul Naţional „George Enescu" – Palatul Cantacuzino şi Muzeul „Dr. Ioan şi Nicolae Kalinderu" vor fi finalizate până la 30 iunie 2029. Guvernul a decis extinderea cu patru ani
Ciprian Ciucu, despre candidatura lui Drulă la PMB: „Se ascunde după pantalonii președintelui". Primarul din S
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al Sectorului 6, spune că nu a decis încă dacă va candida la Primăria Capitalei. Spune că nu vrea să fie sprijinit „prin asociere” cu președintele Nicușor Dan, ci […] Articolul Ciprian Ciucu, despre candidatura lui Drulă la PMB: „Se ascunde după pantalonii președintelui”. Primarul din S6 spune că, dacă ar intra în cursă, vrea să fie votat pentru viziunea lui apare prima dată în B365.
Noi locuri de parcare de reședință ar putea apărea în S2, pe Ștefan cel Mare și Mihai Bravu. Hopincă: Căutăm terenurile, vom începe discuții cu Primăria Capitalei # B365.ro
Primarul din Sectorul 2 al Capitalei, Rareș Hopincă, a anunțat că își dorește să realizeze noi locuri de parcare de reședință pe șoselele Ștefan cel Mare și Mihai Bravu. Pentru a putea transforma acest proiect […] Articolul Noi locuri de parcare de reședință ar putea apărea în S2, pe Ștefan cel Mare și Mihai Bravu. Hopincă: Căutăm terenurile, vom începe discuții cu Primăria Capitalei apare prima dată în B365.
Un bărbat din București este acuzat că a violat o minoră de 14 ani timp de mai multe luni. Se află sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile # B365.ro
Un bărbat în vârstă de 40 de ani din Bucureşti este anchetat pentru de viol. Victima fiind o adolescentă de 14 ani cu care a întreţinut relații sexuale timp de mai multe luni. Un bărbat […] Articolul Un bărbat din București este acuzat că a violat o minoră de 14 ani timp de mai multe luni. Se află sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile apare prima dată în B365.
Un autocar a rămas blocat în sensul giratoriu de la intersecția dintre Șoseaua Berceni și Centura București. Martor: Poliția dirijează pe toată lumea înainte, pe DNCB # B365.ro
Șoferii sunt anunțați că la acest moment breteaua de acces în sensul giratoriu de la intersecția dintre Șoseaua Berceni și Centura București este blocată. Martorii spun că un autocar a rămas blocat pe rampă, iar […] Articolul Un autocar a rămas blocat în sensul giratoriu de la intersecția dintre Șoseaua Berceni și Centura București. Martor: Poliția dirijează pe toată lumea înainte, pe DNCB apare prima dată în B365.
Sute de mașini sunt abandonate pe străzile din Sectorul 3 al Capitalei. Primăria anunță că intensifică acțiunile de eliberare a trotuarelor și străzilor # B365.ro
În primele trei luni ale acestui an, Primăria Sectorului 3 a identificat în perioada 1 aprilie–30 iunie mașinini fără stăpân sau abandonate pe domeniul public. Numărul acestora a fost de 552. 552 de mașinini abandonate […] Articolul Sute de mașini sunt abandonate pe străzile din Sectorul 3 al Capitalei. Primăria anunță că intensifică acțiunile de eliberare a trotuarelor și străzilor apare prima dată în B365.
Cinci linii STB au program prelungit duminică pentru meciul FCSB – Unirea Slobozia, de pe Stadionul Steaua. La ce ore ajung tramvaiele și autobuzele în stații # B365.ro
Călătorii din București trebuie să știe că cinci linii STB vor funcționa cu un program prelungit duminică, 10 august 2025, pentru că este meciul de fotbal dintre echipele FCSB – Unirea Slobozia, pe Stadionul „Steaua”. […] Articolul Cinci linii STB au program prelungit duminică pentru meciul FCSB – Unirea Slobozia, de pe Stadionul Steaua. La ce ore ajung tramvaiele și autobuzele în stații apare prima dată în B365.
FOTO | Avansează lucrările de amenajare pe Prelungirea Ghencea. PS6 promite un „oraș – parc”, verde, îngrijit, umbros și plin de flori, inclusiv în grădinile de bloc # B365.ro
Pe Prelungirea Ghencea se amenajează spațiile verzi, iar vizate sunt și grădinile de bloc. PS6 reamintește că lucrările au început de 10 zile și anunță că deja se văd progresele. Administrația locală mai promite că, […] Articolul FOTO | Avansează lucrările de amenajare pe Prelungirea Ghencea. PS6 promite un „oraș – parc”, verde, îngrijit, umbros și plin de flori, inclusiv în grădinile de bloc apare prima dată în B365.
Mesajul lui Crin Antonescu pentru Nicușor Dan și Traian Băsescu, după înmormântarea lui Ion Iliescu: „dl. Nicușor stă ascuns în birou, Băsescu cere casa, banii înapoi” # B365.ro
Crin Antonescu a postat un mesaj adresat fostului Președinte, Traian Băsescu, dar și actualului șef de stat, Nicușor Dan, după funeraliile lui Ion Iliescu: Fac scandal la catafalcul cu onoruri de stat. Se răfuiesc vitejește […] Articolul Mesajul lui Crin Antonescu pentru Nicușor Dan și Traian Băsescu, după înmormântarea lui Ion Iliescu: „dl. Nicușor stă ascuns în birou, Băsescu cere casa, banii înapoi” apare prima dată în B365.
VIDEO | Un bărbat de 75 de ani ar fi agresat sexual o fată de 13 ani într-un autobuz STB de pe linia 117. A fost arestat pentru 30 de zile # B365.ro
Un bărbat în vârstă de 75 de ani din București a fost arestat după ce ar fi agresat sexual o minoră de doar 13 ani, chiar într-un mijloc de transport public al STB. Fapta a […] Articolul VIDEO | Un bărbat de 75 de ani ar fi agresat sexual o fată de 13 ani într-un autobuz STB de pe linia 117. A fost arestat pentru 30 de zile apare prima dată în B365.
FOTO La mulți ani, pisi! TBPI sărbătorește Ziua Internațională a Pisicii alături de inspectorii neoficiali cu mustăți și codițe, Sushi și Oreo # B365.ro
Astăzi, de Ziua Internațională a Pisicii, TPBI sărbătorește alături de cei mai simpatici colegi blănoși: Oreo și Sushi. Acești doi pisoi au fost adoptați recent prin Protecția Animalelor CJ Ilfov. TBPI sărbătorește Ziua Internațională a […] Articolul FOTO La mulți ani, pisi! TBPI sărbătorește Ziua Internațională a Pisicii alături de inspectorii neoficiali cu mustăți și codițe, Sushi și Oreo apare prima dată în B365.
Promisiune majoră pentru șoferi. „Ar trebui să circulăm doar pe autostradă, pe tot ce înseamnă Cluj – București – Constanța, începând cu 2028”, spune directorul CNAIR # B365.ro
Cristian Pistol, directorul CNAIR, spune că Autostrada Sibiu-Pitești (A1) va fi finalizată complet până în anul 2028. Astfel prin finalizarea acestui drum șoferii vor avea un drum complet de 700 de kilometri dintre Cluj-Napoca și […] Articolul Promisiune majoră pentru șoferi. „Ar trebui să circulăm doar pe autostradă, pe tot ce înseamnă Cluj – București – Constanța, începând cu 2028”, spune directorul CNAIR apare prima dată în B365.
Magic, doar că invers. „Vrăjitoarele” Claudia și Maria, săltate de la ritual de polițiști din București. Au înșelat o femeie cu 30.000 de euro, „prin metode specifice actelor de vrăjitorie” # B365.ro
Două femei care se dădeau vrăjitoare au fost reținute de polițiști. Ele au pretins că pot face un ritual pentru împăcarea cu persoana iubită. Au susținut că pot rezolva probleme de sănătate cauzate de farmece […] Articolul Magic, doar că invers. „Vrăjitoarele” Claudia și Maria, săltate de la ritual de polițiști din București. Au înșelat o femeie cu 30.000 de euro, „prin metode specifice actelor de vrăjitorie” apare prima dată în B365.
ALERTĂ | Accident cu trei mașini pe A0, în zona localității Ciorogârla. Centrul Infotrafic: Se circulă dirijat pe prima bandă și pe cea de urgență # B365.ro
Un accident în care au fost implicate trei mașini a avut loc cu puțin timp în urmă pe Autostrada A0, în zona localității Ciorogârla din Ilfov. La acest moment, traficul este îngreunat, iar polițiștii anunță […] Articolul ALERTĂ | Accident cu trei mașini pe A0, în zona localității Ciorogârla. Centrul Infotrafic: Se circulă dirijat pe prima bandă și pe cea de urgență apare prima dată în B365.
FOTO | Cinci ispite de la Insula Iubirii sunt în seara asta la Summer Well. Bucureștenii și nu numai vor simți căldura bonfire-ului chiar în inima festivalului # B365.ro
Cinci dintre ispitele sezonului 9 „Insula Iubirii” ajung, în această seară, la festivalul Summer Well, pentru o întâlnire directă cu fanii. Festivalul va avea loc la Domeniul Știrbey, Buftea din Capitală. Cinci ispite de la […] Articolul FOTO | Cinci ispite de la Insula Iubirii sunt în seara asta la Summer Well. Bucureștenii și nu numai vor simți căldura bonfire-ului chiar în inima festivalului apare prima dată în B365.
FOTO | Șantiere în 12 intersecții din București, unde șinele de tramvai au nevoie de intervenții urgente. Lista lucrărilor de acum și ce alte bulevarde sunt pe listă # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că vor începe noi lucrări la liniile de tramvai din 12 intersecții din București. Până în acest moment, au fost efectuate lucrări de reabilitare în 10 intersecții de […] Articolul FOTO | Șantiere în 12 intersecții din București, unde șinele de tramvai au nevoie de intervenții urgente. Lista lucrărilor de acum și ce alte bulevarde sunt pe listă apare prima dată în B365.
BREAKING | Control complex la Metrorex, acum. O echipă trimisă de MT verifică dacă se respectă normele de siguranță la metrou # B365.ro
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor a anunțat că se face un control complex la Metrorex pentru verifica dacă sunt respectate normele în ceea ce privește siguranța și exploatarea tunelurilor. La acesta iau parte reprezentanți ai ministerului, […] Articolul BREAKING | Control complex la Metrorex, acum. O echipă trimisă de MT verifică dacă se respectă normele de siguranță la metrou apare prima dată în B365.
Trafic ALERT | Primul mare blocaj de vineri pe A2. Carambol cu 5 mașini pe Autostrada Soarelui, sensul spre București. „Se circulă îngrozitor, mai mult stăm decât să mergem” # B365.ro
5 mașini au fost implicate într-un carambol, vineri la prânz, 8 august, pe Autostrada A2, sensul de mers dinspre Constanța spre București. Se circulă dirijat, traficul este îngreunat, anunță Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General […] Articolul Trafic ALERT | Primul mare blocaj de vineri pe A2. Carambol cu 5 mașini pe Autostrada Soarelui, sensul spre București. „Se circulă îngrozitor, mai mult stăm decât să mergem” apare prima dată în B365.
FOTO Un ghem de cățel de-un alb imaculat rătăcește prin Bucureștii Noi. O doamnă l-a zărit pe la Piața 16 Februarie și acum îi caută stăpânii. „Se ține după toți oamenii” # B365.ro
Un ghem de blană mic și drăgălaș a fost observat de o bucureșteancă pierdut și dezorientat în zona Piața 16 Februarie din Sectorul 1. În încercarea de a da de stăpânii acestuia, femeia a postat […] Articolul FOTO Un ghem de cățel de-un alb imaculat rătăcește prin Bucureștii Noi. O doamnă l-a zărit pe la Piața 16 Februarie și acum îi caută stăpânii. „Se ține după toți oamenii” apare prima dată în B365.
METEO preview | Încă un weekend cu vreme călduroasă în București. ANM a emis cod galben de caniculă pentru Capitală # B365.ro
Vineri ne bucurăm de temperaturi normale în București, dar ANM anunță că avem parte de un nou weekend cu vreme călduroasă. Canicula se întoarce, iar ANM a emis cod galben de căldură pentru Capitală și […] Articolul METEO preview | Încă un weekend cu vreme călduroasă în București. ANM a emis cod galben de caniculă pentru Capitală apare prima dată în B365.
ESENȚIAL | Tramvaiele 4 și 40 se suspendă, încep reparațiile la șinele distruse de pe Bd. Basarabia. STB: De luni, ies pe traseu liniile navetă 14 și 640 # B365.ro
Societatea de Transport București (STB) a anunțat că începând cu data de 11.08.2025, liniile 4 și 40 vor fi suspendate. Vor fi reînființate liniile 14 și 640. Iar liniile STB liniile 4 și 40 de […] Articolul ESENȚIAL | Tramvaiele 4 și 40 se suspendă, încep reparațiile la șinele distruse de pe Bd. Basarabia. STB: De luni, ies pe traseu liniile navetă 14 și 640 apare prima dată în B365.
FOTO | Trotuarul de lângă Parcul Cișmigiu redevine ce era, și nu „parcare” improvizată. E acaparat de mașini de un deceniu # B365.ro
O veste bună pentru bucureșteni este că acum trotuarul din zona Parcului Cișmigiu este liber de mașini. Astfel, trecătorii se pot plimba în voie fără să trebuiască să treacă pe carosabil ca să se plimbe […] Articolul FOTO | Trotuarul de lângă Parcul Cișmigiu redevine ce era, și nu „parcare” improvizată. E acaparat de mașini de un deceniu apare prima dată în B365.
FOTO | Băluță, despre șantierul de la Planșeul Unirii: „Lucrăm ca la manual!” Au fost testați primii piloți forați, acum sunt așteptate rezultatele # B365.ro
Daniel Băluță are vești despre șantierul de la Planșeul Unirii și mai anunță că aici se lucrează „ca la manual”. Edilul spune că nu se sare nicio etapă, nu se fac compromisuri, iar toată lumea […] Articolul FOTO | Băluță, despre șantierul de la Planșeul Unirii: „Lucrăm ca la manual!” Au fost testați primii piloți forați, acum sunt așteptate rezultatele apare prima dată în B365.
Accident îngrozitor la Piața Progresul, cu auto vs moto. Motocicleta s-a proptit, în final, într-un bolțar de pe trotur. Trafic îngreunat în zonă # B365.ro
Un accident grav, auto vs moto, a avut loc în urmă cu scurt timp la Piața Progresul din Sectorul 4 al Capitalei. Motocicleta s-a oprit pe marginea drumului, într-un bolțar de pe trotuar. Traficul este […] Articolul Accident îngrozitor la Piața Progresul, cu auto vs moto. Motocicleta s-a proptit, în final, într-un bolțar de pe trotur. Trafic îngreunat în zonă apare prima dată în B365.
FOTO | Stâlpul STB care stă să pice peste bucureșteni, într-o stație din Ferentari. „Era să cadă peste un copil de doi ani dintr-un căruț” # B365.ro
Un bucureștean semnalează că un stâlp cu indicator de stație STB poate fi un pericol pentru cei care așteaptă acolo și poate cauza incidente grave. Obiectul nu este fixat în asfalt și era să cadă […] Articolul FOTO | Stâlpul STB care stă să pice peste bucureșteni, într-o stație din Ferentari. „Era să cadă peste un copil de doi ani dintr-un căruț” apare prima dată în B365.
Sprinten este! Președintele Nicușor Dan a semnat, după vreo două săptămâni, demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu, părintele „Șpagii de Supraviețuire” # B365.ro
Președintele Nicușor Dan, a semnat azi, cu o întârziere de aproape două săptțmțni de cțnd s-a produs, demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu. Anunțul este făcut de către Administrația Prezidențială Dragoș Anastasiu a demisionat din funcția de […] Articolul Sprinten este! Președintele Nicușor Dan a semnat, după vreo două săptămâni, demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu, părintele „Șpagii de Supraviețuire” apare prima dată în B365.
