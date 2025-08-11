Schema cu BMW în parcare, scamatoria frauduloasă din Bulgaria, pe drumul de întoarcere din Thassos. Bucureșteancă pățită: Faceți poze mașinii, nu vă intimidați, chemați poliția

15:10

Un bărbat în vârstă de 75 de ani din București a fost arestat după ce ar fi agresat sexual o minoră de doar 13 ani, chiar într-un mijloc de transport public al STB.