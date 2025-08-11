ESENȚIAL | Salariile directorilor din companiile municipale au fost tăiate. Bujduveanu spune că, astfel, PMB face economii de peste 4 milioane de lei pe an

14:10

Două femei care se dădeau vrăjitoare au fost reținute de polițiști. Ele au pretins că pot face un ritual pentru împăcarea cu persoana iubită. Au susținut că pot rezolva probleme de sănătate cauzate de farmece […] Articolul Magic, doar că invers. „Vrăjitoarele” Claudia și Maria, săltate de la ritual de polițiști din București. Au înșelat o femeie cu 30.000 de euro, „prin metode specifice actelor de vrăjitorie” apare prima dată în B365.