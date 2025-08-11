Top cei mai buni mici din București. Unde să mergi când e coadă prea mare la Obor

12:10

O veste bună pentru bucureșteni este că acum trotuarul din zona Parcului Cișmigiu este liber de mașini. Astfel, trecătorii se pot plimba în voie fără să trebuiască să treacă pe carosabil ca să se plimbe […] Articolul FOTO | Trotuarul de lângă Parcul Cișmigiu redevine ce era, și nu „parcare” improvizată. E acaparat de mașini de un deceniu apare prima dată în B365.