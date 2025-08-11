TERMO-ALERT | Spitalele Colentina și Fundeni, printre cele aproape 900 de clădiri din București fără apă caldă. Motivul: noi șantiere. În paralel, ELCEN începe revizia anuală
B365.ro, 11 august 2025 15:00
Termoenergetica București anunță că deschide noi șantiere în oraș, astfel că aproape 900 de blocuri și spitalele Colentina și Fundeni rămân fără apă caldă. Cele mai multe intervenții au loc în Sectorul 2, însă singurul
• • •
Acum 5 minute
15:20
Restricții pe A1, de azi până la toamnă, anunță CNAIR. Se închide un sens pentru reparații la pasajul peste calea ferată și Centura Capitalei, traficul e deviat pe celălalt # B365.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță șoferii că vor fi noi restricții pe Autostrada A1 București – Pitești. Circulația va fi închisă pentru că se fac reparații la Pasajul CF, peste Autostradă. Cei
Acum 30 minute
15:00
TERMO-ALERT | Spitalele Colentina și Fundeni, printre cele aproape 900 de clădiri din București fără apă caldă. Motivul: noi șantiere. În paralel, ELCEN începe revizia anuală # B365.ro
11:00

TERMO-ALERT | Spitalele Colentina și Fundeni, printre cele aproape 900 de clădiri din București fără apă caldă. Motivul: noi șantiere. În paralel, ELCEN începe revizia anuală

Termoenergetica București anunță că deschide noi șantiere în oraș, astfel că aproape 900 de blocuri și spitalele Colentina și Fundeni rămân fără apă caldă. Cele mai multe intervenții au loc în Sectorul 2, însă singurul
14:50
FOTO | Sfada din parcare de la ștergătoare. Un bucureștean s-a trezit cu mașina admonestată clasic, deși o lăsase pe locul închiriat cu contract # B365.ro
Un bucureștean a avut parte de o surpriză în această dimineață când s-a apropiat de mașina lui. Ștergătoarele lui erau ridicate. Bărbatul nu înțelegea cum acest lucru s-a întâmplat ținând cont că parcase pe locul
14:50
Laptopul nu mai e în garanție? Află cum poți beneficia de garanție extinsă prin OnLaptop Protect+ (P) # B365.ro
Garanția a expirat, dar problemele abia încep? Mulți utilizatori se confruntă cu același scenariu: laptopul funcționează perfect în primii doi ani, iar exact după ce expiră garanția, încep să apară defecțiuni — de la alimentare
Acum o oră
14:30
„Să moară capra vecinului care vinde pepeni”! Un bucureștean pricinos face de ocară pe Reddit un vânzător de lubenițe din fața blocului, enervat că n-are casă de marcat # B365.ro
De ce vânzătorul de la taraba cu pepeni din București nu emite bon fiscal, cum de își permite să facă una ca asta în toiul zilei, se întreabă supărat un bucureștean. Întrebarea a adresat-o într-o
14:30
VIDEO | Curtea Ateneului este, de fapt, o rarisimă parcare fără plată din București. Vrem Schimbare: Chiar în fața treptelor, vizitatorii se lovesc de un „decor” absurd # B365.ro
Bucureștiul este plin de contraste, arhitectura veche întâlnindu-se de multe ori cu cea nouă, dând astfel Capitalei un farmec aparte, transformând orașul într-un loc numai bun de plimbare (în special în zona de centru): un
Acum 2 ore
14:00
Incendiu de vegetație pe A2, la kilometrul 169, sensul spre București. Sunt degajări mari de fum, circulația este deviată prin localitatea Medgidia # B365.ro
În urmă cu puțin timp, s-a pornit un incendiu de vegetație pe Autostrada Soarelui A2 București – Constanța, a kilometrul 169. Astfel circulația rutieră, pe sensul spre București este deviată la kilometrul 192, prin localitatea
13:40
Perseidele, vedetele cerului de mâine seară Ploaia de stele poate fi vazută mai bine la Astroshow, prin cel mai mare telescop portabil din țară, pe terasa Promenada Mall # B365.ro
Săptămâna aceasta, are loc un nou fenomen astronomic. Oamenii se vor putea bucura de o ploaie de stele, Persiedele, apogeul fiind pe 12 august. Iar în București, aceasta va putea fi vizionată și mai bine
13:20
Auchan face angajări în noul supermarket ATAC, pe care îl deschide în Drumul Taberei. Sunt disponibile 60 de locuri de muncă. Lista salariilor și beneficiilor # B365.ro
Se va deschide un nou supermarket ATAC în Drumul Taberei, în cadrul căruia sunt disponibile 60 de locuri de muncă. Acesta este al doilea supermarket de acest tip din Capitală. Noul supermarket ATAC din Drumul
13:20
Nina Iliescu refuză să meargă la spital, deși problemele de sănătate impun asta. Văduva lui Ion Iliescu are un motiv pentru unii de neînțeles, pentru alții firesc # B365.ro
Soția lui Ion Iliescu, doamna Nina, nu ar avea o stare de sănătate foarte bună, dar refuză să meargă la spital. Motivul este cutremurător, potrivit unor surse apropiate familiei fostului președinte al României. Doamna Nina
Acum 4 ore
13:10
FOTO | Cum arată acum noul Spital de Pneumoftiziologie care se construiește în București, în S4. Băluță: În doar 9 luni, a fost ridicat de la zero până la stadiul din imagini # B365.ro
În această după amiază, primarul din Sectorul 4 al Capitalei, Daniel Băluță, a publicat o serie de imagini prin care le arată bucureștenilor care este stadiul actual la Spitalul de Pneumoftiziologie de pe Calea Șerban
13:10
„Îmi rupea cartela de metrou sau de telefon, mă lovea din orice”. Două femei din București au evadat din infernul abuzului, pe un drum complet lipsit de protecție # B365.ro
Cazurile de violență împotriva femeilor sunt la ordinea zilei, această cultură fiin extinsă, însă măsurile de prevenție a cazurilor și protejare a victimelor nu sunt suficiente. Și deși în orașele mari se promit mai multe
12:40
ESENȚIAL | Cele mai periculoase 7 intersecții din București. Aproape 50 de accidente s-au înregistrat în aceste puncte critice numai anul trecut # B365.ro
O mulțime de șoferi și pietoni sunt în pericol, zilnic, în cele mai periculoase 7 intersecții din București. 47 de accidente au avut loc, anul trecut, în aceste puncte critice, iar majoritatea s-au petrecut din
12:30
Două zile în Iași? Suficient cât să te îndrăgostești de oraș! Are ceva special – poate aerul boem al străzilor cu tei, poate energia dată de zecile de studenți sau poate mixul acela unic între
12:30
Izolarea termică schimbă modul în care simți confortul acasă. Temperaturile rămân stabile, facturile devin mai mici, iar spațiul locuinței se simte plăcut indiferent de sezon. Tot mai mulți proprietari aleg să investească în izolare, iar
12:30
Securitatea reprezintă un pilon al oricărei afaceri moderne. Fiecare manager știe că protejarea personalului, a bunurilor și a proceselor depinde de acțiuni concrete. Creșterea numărului de furturi sau accidente în România a făcut ca sistemele
12:20
Dan Negru vs panica de la meteo. „Coduri colorate, Ro-Alert, breaking news… Doamna Jurcă, o zi măcar fără coduri. Una pe vară!” PS Azi e cod galben de caniculă în București # B365.ro
Dan Negru a plecat în concediu în Japonia. Iar acolo a experimentat ceva ce nu există la noi în țară. Un anunț legat de vremea de afară care să nu fie însoțit de orice mesaj
12:20
Schimbările rapide făcute de tehnologie au modificat așteptările companiilor și au influențat modul în care organizațiile iau decizii sau își adaptează procesele. Mulți manageri caută astăzi soluții rapide, clare și adaptate afacerii lor. De aceea,
12:10
Schema cu BMW în parcare, scamatoria frauduloasă din Bulgaria, pe drumul de întoarcere din Thassos. Bucureșteancă pățită: Faceți poze mașinii, nu vă intimidați, chemați poliția # B365.ro
O bucureșteancă care se întorcea vacanța petrecută în Thassos, Grecia, a avut parte de un episod neplăcut pe teritoriul Bulgariei: a fost aproape că pice victimă a unei scamatorii în parcarea unui fast food. Femeia
11:30
VIDEO | Grădinița 211 din Sectorul 3 va avea număr dublu de locuri. Negoiță speră ca lucrările să fie gata toamna viitoare # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 a anunțat bucureștrenii că locurile de la Grădinița nr. 211 se vor dubl. Acestea sunt în prezent în număr de16 și vor ajunge la 32 de locuri. Se dublează locurile
Acum 6 ore
11:00
ESENȚIAL | Pe Kiseleff se pune acum țara la cale. PSD decide dacă rupe coaliția, ieșirea de la Guvernare e un scenariu alimentat inclusiv de “nemulțumirea Iliescu” # B365.ro
Poate că Bucureștiul pare în vacanță, dar în politica de la București este neobosită în chestiuni cu suspans, adică exact ceea ce se întâmplă și azi, pe Kiseleff, la sediul PSD, unde social-democrații se întâlnesc
10:50
Urgență medicală la examenul auto în București. Unui elev de școală de șoferi i s-a făcut extrem de rău în timpul examinării, a fost nevoie de resuscitare # B365.ro
Incident pe străzile din București: unui elev de la școala de șoferi i s-a făcut rău în timpul examenului. Incidentul s-a produs pe strada veseliei din Sectorul 5 al Capitalei, iar la fața locului se
10:40
ESENȚIAL | Salariile directorilor din companiile municipale au fost tăiate. Bujduveanu spune că, astfel, PMB face economii de peste 4 milioane de lei pe an # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că salariile directorilor și indemnizațiile membrilor consiliilor de administrație din companiile municipale au fost reduse. Proiectul de hotărâre a fost votat de Consiliul General al Municipiului București
10:40
VIDEO | „Vestigiile de la Unirii”: trotinete, cizme, role care ies la lumină, după ce cursul Dâmboviței a fost deviat pentru Șantierul de la Planșeu # B365.ro
Sunt lucrări la Planșeul Unirii din Capitală. Date fiind acestea, cursul Dâmboviței a fost deviat. Iar odată cu dispariția apei au fost descoperite și câteva epave în acea zonă. Nu sunt atât de multe, dar
09:50
Bucureșteancă îngrijorată la prima oră: Ce se întâmplă cu tramvaiele 40? Reminder: Liniile 4 și 40, suspendate de azi, pentru refacerea șinelor de pe Bd. Chișinău # B365.ro
În această dimineață, o parte dintre bucureșteni au avut parte de o surpriză neplăcută: liniile de tramvai cu indicativele 4 și 40 au fost suspendate. Anunțul referitor la această modificare a fost făcut de către
09:30
ALERTĂ | Accident în lanț, cu 7 mașini pe A2, pe sensul de la București la mare. Din cauza carambolului, Autostrada Soarelui e închisă, traficul e deviat # B365.ro
Un accident în lanț, în care au fost implicate 7 mașini, s-a produs cu puțin timp în urmă pe A 2 București-Constanța. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că e vorba despre
09:30
Grey Dichisitul, papagalul rătăcit care, probabil ca să își lustruiască gheare, a zburat de-acasă până la mani-pedi, pe Fizicienilor. Aventurile unui Jako prin București # B365.ro
Grey Dichisitul este un papagal mai exotic pentru cei care sunt obișnuiți ca aceste păsări să aibă penajul extrem de colorat. Dacă îl observi de la distanță ai impresia că pentru o clipă privirea îți
Acum 8 ore
09:00
PMB caută 150 de milioane de lei, ca să ducă la bun sfârșit mari proiecte din București. Printre ele, Bd. Ghencea, sistemul de termoficare, dar și Patinoarul Flamaropol # B365.ro
Primăria Municipiul București (PMB) dorește să contracteze un împrumut pe o perioadă de 10 ani. Suma pe care administrația publică ar dori să o primească este de 150 de milioane de lei, aceștia urmând să
08:50
Saint Levant, palestinianul care a reușit miracolul de la București. A venit la Summer Well cu povestea și muzica lui, dar și cu manele și nimeni n-a sărit ca ars, dimpotrivă # B365.ro
Festivalul Summer Well tocmai ce a luat sfârșit. Au fost trei zile pline de distracție unde publicul a cântat și a dansat împreună cu artiștii de pe scenă. Printre momentele care au impactat extrem de
07:40
EXCLUSIV I Turnul lui Țepeș Vodă, tainele unui monument unic în București. Misterioasa cetate care adăpostea un rezervor de apă a fost restaurată # B365.ro
Romantic și atipic pentru arhitectura Bucureștiului, Turnul lui Țepeș Vodă din Parcul Carol I uimește prin silueta sa de citadelă medievală cu creneluri – guri de tragere și aruncarea proiectilelor. Impresionantul edificiu se află în
Acum 12 ore
04:30
Iar ți-e poftă de mici și cel mai probabil iar e coadă interminabilă la Obor, nu? Ei bine, nu te resemna și nici nu te stresa, cei mai buni mici din București sunt o nebuloasă
Acum 24 ore
18:00
VIDEO | Nicușor Dan, drumeție în ținută de Cotroceni, în Republica Moldova: Cămașa prezidențială a înfruntat cărările de munte # B365.ro
Nicușor Dan se află, alături de familie, într-o vizită privată în Republica Moldova, iar acum ne-a prezentat imagini dintr-o scurtă drumeție, însoțit de copii. Președintele României a intrat în vizorul internauților din cauza ținutei pe
17:30
A început aglomerația de duminică de pe Autostrada A2, sensul spre București. Se stă bară la bară la Cernavodă, anunță un șofer # B365.ro
Coșmarul clasicului sfârșit de weekend, a început aglomerația: Autostrada Soarelui A2, blocată și în această duminică, 10 august, pe sensul spre București. Un șofer îi anunță pe ceilalți participanți la trafic că se stă bară
16:20
Accident auto vs moto în intersecția Calea 13 Septembrie cu Șoseaua Panduri din Capitală. Trafic îngreunat # B365.ro
Un accident auto vs moto a avut loc duminică după-amiază, 10 august, în Sectorul 5 al Capitalei, în intersecția Calea 13 Septembrie cu Șoseaua Panduri. Traficul în zonă este aglomerat, potrivit informațiilor din Google Maps.
16:00
Pățania unei bucureștence în Thassos: Blocată pe-afară, cu cheile în mașină, în ultima zi de concediu. Cum a reușit să ajungă acasă # B365.ro
Aflată în ultima zi de concediu în Thassos, Grecia, o bucureșteancă a trecut printr-un moment dificil: cheile au rămas blocate în mașină, iar ea pe-afară, astfel că nu mai putea să se întoarcă înapoi acasă,
Ieri
14:40
ESENȚIAL | Lucrările, puse pe pauză: Au fost suspendate licitațiile pentru reabilitarea pasajelor Lujerului, Băneasa și Obor. Au fost depuse contestații # B365.ro
Mai avem de așteptat până la demararea lucrărilor: Au fost supendate licitațiile pentru reabilitarea pasajelor Lujerului, Băneasa și Obor. Au fost făcute mai multe contestații. Primăria Capitalei abia ce a lansat licitațiile, la mijlocul lunii
13:50
ING este unul dintre principalii parteneri Summer Well, pentru al treilea an consecutiv. Pentru că este un moment așteptat cu mare entuziasm, am întrebat oamenii din echipă ce își doresc cel mai mult de la
13:20
Nicușor Dan a plecat de la Cotroceni și s-a dus la „Festivalul Lupilor” din Republica Moldova, într-o vizită privată. A participat alături de Maia Sandu, omoloaga sa de la Chișinău # B365.ro
Nicușor Dan a plecat din București pentru o vizită privată în Republica Moldova. Președintele României a participat la „Festivalul Lupilor" din Rezervația Naturală Orheiul Vechi, alături de Maia Sandu, omoloaga sa de la Chișinău. Nicușor
12:10
Trafic paralizat pe Autostrada A2: Accident grav, în zona Fetești, spre București. Se circulă deviat spre DN 3A, anunță Centrul Infotrafic # B365.ro
Primul mare blocaj de duminică pe A2: Un accident grav a avut loc în urmă cu scurt timp pe Autostrada A2, în zona Fetești, la kilometrul 142, pe sensul de mers spre București. Traficul este
11:50
VIDEO | Saint Levant a făcut show pe scena de la Summer Well 2025: A dansat pe maneaua „Made in Romania” a lui Ionuț Cercel # B365.ro
Saint Levant, unul dintre cei mai așteptați artiști de la Summer Well 2025, a făcut spectacol seara trecută, 9 august, pe scena principală de la Domeniul Știrbey din Buftea: artistul a dansat și s-a distrat
11:20
Alertă METEO | Cod roșu de caniculă în două județe din România. Bucureștiul rămâne sub cod galben de căldură, cu temperatură maximă de 37°C, anunță ANM # B365.ro
ANM a emis cod roșu de caniculă pentru două județe din România și ne anunță că Bucureștiul rămâne sub cod galben de căldură până marți, 12 august. De asemenea, alte județe sunt sub cod portocaliu
10:40
7 ani de la 10 August: Protest în Piața Victoriei, diseară. „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026” # B365.ro
Au trecut 7 ani de la violențele jandarmilor din fața Guvernului, iar duminică seară, 10 august 2025, se anunță protest în Piața Victoriei. Anul trecut, Curtea Militară de Apel București a decis că dosarul poate
09:50
Într-un oraș aglomerat și plin de oportunități culturale precum capitala, bibliotecile gratuite București reprezintă o resursă esențială pentru iubitorii de lectură și învățare. Aceste instituții oferă acces liber la cărți, publicații periodice, resurse multimedia și
9 august 2025
19:40
Accident grav pe Centura Capitalei, în zona localității Glina: Două mașini s-au ciocnit, printre victime sunt și 3 copii. Trafic blocat # B365.ro
Două mașini au fost implicate într-un accident deosebit de grav pe Centura Capitalei, sâmbătă seară, 9 august, în zona localității Glina din Ilfov. Traficul este blocat, anunță Centrul Infotrafic. În urma impactului, au rezultat 5
17:40
VIDEO | Poveste cu final fericit pe lacul din Parcul Tineretului: Chirele de baltă au reușit să facă o nouă generație de pui, pe insula artificială Cuibul le-a fost distrus în luna mai # B365.ro
Asociația Parcul Natural București prezintă o poveste cu final fericit de pe lacul din Parcul Tineretului: insula artificială de cuibărire și-a atins scopul, deși a fost
16:20
Dl. Burduja își dorește un candidat unic la Primăria Capitalei. „Nu ne permitem fragmentarea votului în fața pericolului existențial”, spune președintele PNL București # B365.ro
Sebastian Burduja spune sâmbătă, 9 august, că își dorește un candidat unic la Primăria Capitalei, indiferent de culoarea politică, astfel încât viitorul primar general al Bucureștiului să țină direcția către Vest, nu către Est. Președintele […] Articolul Dl. Burduja își dorește un candidat unic la Primăria Capitalei. „Nu ne permitem fragmentarea votului în fața pericolului existențial”, spune președintele PNL București apare prima dată în B365.
15:20
Ghidul vânătorului de Perseide Cele mai bune locuri de lângă București pentru a vedea ploaia de stele # B365.ro
Un internaut pasionat de Perseide îi întreabă pe iubitorii de astronomie dacă știu locuri, la doi pași de București, de unde se poate vedea ploaia de stele căzătoare. Spectacolul de pe cer poate fi văzut […] Articolul Ghidul vânătorului de Perseide Cele mai bune locuri de lângă București pentru a vedea ploaia de stele apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Urgență medicală în tramvai: Unui călător i s-a făcut rău, liniile 10, 11 și 25 sunt blocate în zona Bd. Timișoara/Bd. Paul Teodorescu. A fost înființată linia navetă de autobuze 625 # B365.ro
Unui călător i s-a făcut rău într-un tramvai de pe linia 25, iar STB anunță că liniile 10, 11 și 25 sunt blocate în zona Bd. Timișoara/Bd. General Paul Teodorescu, pe sensul de mers spre […] Articolul Urgență medicală în tramvai: Unui călător i s-a făcut rău, liniile 10, 11 și 25 sunt blocate în zona Bd. Timișoara/Bd. Paul Teodorescu. A fost înființată linia navetă de autobuze 625 apare prima dată în B365.
13:40
VIDEO | Săptămână plină pe șantierul de la Planșeul Unirii. Primarul Băluță prezintă, pe scurt, stadiul lucrărilor # B365.ro
Continuă lucrările pe șantierul de la Planșeul Unirii, iar săptămâna care tocmai se încheie a fost plină de activități specifice. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a decis să prezinte, pe scurt, stadiul lucrărilor de pe […] Articolul VIDEO | Săptămână plină pe șantierul de la Planșeul Unirii. Primarul Băluță prezintă, pe scurt, stadiul lucrărilor apare prima dată în B365.
13:00
Atenție, bucureșteni! Bulgaria a intrat în linie dreaptă pentru adoptarea Euro: Prețurile sunt afișate în Leva și Euro # B365.ro
Atenție, bucureșteni! Dacă aveți de gând să mergeți în concediu la vecinii din sud, trebuie să știți că, începând de vineri, 8 august, Bulgaria a intrat în linie dreaptă pentru adoptarea monedei Euro. Astfel, prețurile […] Articolul Atenție, bucureșteni! Bulgaria a intrat în linie dreaptă pentru adoptarea Euro: Prețurile sunt afișate în Leva și Euro apare prima dată în B365.
