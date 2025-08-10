Scandalul pensiilor private. Bolojan anunță că Ministerul Muncii, condus de PSD, a promovat proiectul de lege
Aktual24, 11 august 2025 00:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara că proiectul de lege privind pensiile private, aflat în prezent în dezbatere publică, nu prevede confiscarea fondurilor acumulate de cetăţeni, ci doar reglementarea modului de plată, după modelul aplicat în majoritatea ţărilor europene. Ilie Bolojan a arătat că proiectul a fost pregătit de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), […]
Acum o oră
00:50
Se anunță creșteri de impozite cu până 70%. Bolojan: ”O creştere de impozite pe proprietăţi la persoanele fizice este posibilă de la 1 ianuarie anul viitor” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seara, că, în anumite localităţi, impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice ar putea creşte de la 1 ianuarie 2026, în unele cazuri chiar cu până la 70%, acolo unde acestea nu au mai fost indexate de ani de zile. El a arătat că, din datele existente, impozitele nu sunt […]
00:50
Iese PSD de la guvernare? Bolojan: ”Coaliția funcționează în condiții decente. I-aș da nota 8” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan şi-a exprimat speranţa că PSD nu va ieşi de la guvernare, în contextul tensiunilor recente generate de poziţionările diferite ale partenerilor de coaliţie în legătură cu ceremoniile oficiale dedicate fostului preşedinte Ion Iliescu şi a subliniat că stabilitatea politică este crucială pentru România, mai ales în actualul context economic şi social. „Sper […]
00:50
Scandalul pensiilor private. Bolojan anunță că Ministerul Muncii, condus de PSD, a promovat proiectul de lege # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara că proiectul de lege privind pensiile private, aflat în prezent în dezbatere publică, nu prevede confiscarea fondurilor acumulate de cetăţeni, ci doar reglementarea modului de plată, după modelul aplicat în majoritatea ţărilor europene. Ilie Bolojan a arătat că proiectul a fost pregătit de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), […]
Acum 4 ore
23:10
Vicepreşedintele SUA anunță cum se va finaliza întâlnirea Putin-Trump: „Nimeni nu va fi super fericit. Probabil că atât ruşii cât şi ucrainenii vor fi în final nemulţumiţi” # Aktual24
Vicepreşedintele american JD Vance a estimat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că o soluţionare negociată a războiului dintre Rusia şi Ucraina nu va putea mulţumi niciuna dintre părţi, dar SUA caută acum o înţelegere care să fie acceptabilă pentru ambele tabere, potrivit Reuters. „Nimeni nu va fi super fericit. Probabil că atât […]
22:40
Lecții învățate în Ucraina. Noile blindate americane vor avea autonomie și vor fi dotate cu sisteme anti-drone pentru o putere extinsă pe câmpul de luptă # Aktual24
O companie producătoare de sisteme de apărare este pregătită să îmbunătățească capacitățile de atac ale vehiculelor de luptă pentru Armata SUA. BAE Systems va integra tehnologii revoluționare în Vehiculul Blindat Multifuncțional (AMPV), relatează Interesting Engineering. „AMPV este un vehicul de testare pentru viitorul luptei terestre pe șenile”, a declarat Bill Sheehy, directorul liniei de produse […]
Acum 6 ore
20:30
Vicepreşedintele SUA, JD Vance: „Nimeni nu va fi super fericit. Probabil că atât ruşii cât şi ucrainenii vor fi în final nemulţumiţi” # Aktual24
Vicepreşedintele american JD Vance a estimat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că o soluţionare negociată a războiului dintre Rusia şi Ucraina nu va putea mulţumi niciuna dintre părţi, dar SUA caută acum o înţelegere care să fie acceptabilă pentru ambele tabere, potrivit Reuters. „Nimeni nu va fi super fericit. Probabil că atât […]
20:20
Iritat de amenințările dese ale PSD cu ieșirea de la guvernare, Cristian Tudor Popescu a anunțat că i-a găsit poreclă și lui Sorin Grindeanu. ”PSD se rupe-n figuri că iese de la guvernare. N-am niciun gând să analizez dansul din buric al marelui partid în jurul coșciugului lui Ion Iliescu. În schimb, îmi amintesc că […]
20:10
”Suveraniștii” din PSD ies la atac, și-au găsit candidat la șefia partidului: ”USR a devenit principalul partid de guvernare, ceea ce reprezintă o realitate tristă pentru noi” # Aktual24
Senatorul Titus Corlățean, fost ministru al Afacerilor Externe și unul dintre numele sonore din Partidul Social Democrat, a anunțat, duminică seara, că va intra în cursa pentru funcția de președinte al PSD. Corlățean s-a remarcat recent prin preluarea temelor suveraniste pro-ruse. „Am luat decizia de a candida. Nu sunt singur în acest demers, am alături […]
19:50
Mark Rutte, optimist în privința întâlnirii lui Trump cu Putin: „L-am văzut pe președintele Trump punând o presiune incredibilă asupra Rusiei” # Aktual24
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că întâlnirea dintre preşedintele SUA Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin va fi decisivă pentru a demonstra dacă Putin este cu adevărat interesat de pace, conform Politico. „Vinerea viitoare va fi importantă, deoarece va fi vorba despre testarea lui Putin, despre cât de serios este în […]
Acum 8 ore
18:40
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, astazi, in fata presei că Israelul nu are „de ales” decât să „termine treaba” şi să „învingă” organizația teroristă Hamas, potrivit BBC, citată de news.ro. El spune că 70-75% din Gaza se află sub control militar israelian, dar afirmă că Hamas mai are două bastioane. Unul este oraşul Gaza, […]
18:00
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declaraţie transmisă duminică presei, că orice acord între SUA şi Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina trebuie să includă această ţară şi de asemenea UE, anunţând că a convocat pentru luni o reuniune extraordinară a miniştrilor europeni de externe pentru a discuta paşii următori în perspectiva summitului […]
Acum 12 ore
17:10
Nu e greu de observat – și nici chiar o surpriză colosală – că PSD are cele mai proaste relații în coaliția de guvernare cu USR. Mai mult PSD cu USR, în realitate. Nu USR cu PSD, pentru că partidul condus de Dominic Fritz a fost prudent și s-a abținut de la atacuri directe la […]
17:00
Primul influent lider din Ucraina care care cere o ”încheiere negociată” a războiului: ”Toată lumea în ţara noastră este obosită de acest război” # Aktual24
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, un politician influent în Ucraina, s-a pronunţat pentru o încheiere negociată a războiului cu Rusia, în timp ce cresc temerile că în urma summitului care va avea loc vineri în Alaska între preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, Ucraina ar putea fi forţată să cedeze noi teritorii Rusiei, […]
16:40
Liderii UE sustin presiunea pe Rusia și sprijinul pentru Ucraina: „Actuala linie a frontului ar trebui să fie punctul de plecare al negocierilor” # Aktual24
Liderii europeni cer menţinerea presiunii asupra Rusiei şi şi-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, temătoare că summitul Putin-Trump ar putea duce la un acord defavorabil pentru Kiev, relatează AFP, potrivit news.ro. Sâmbătă seara, principalii lideri europeni şi-au exprimat convingerea că „doar o abordare care să combine diplomaţia activă, sprijinul pentru Ucraina şi presiunea asupra Federaţiei Ruse” […]
16:40
Budăi îl amenință veninos pe Bolojan că va vota următoarea moțiune de cenzură: ”Domnule Bolojan, România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele, nu doar în vest la dumneavoastră acasă” # Aktual24
Deputatul PSD Marius Budăi afirmă că parlamentarii din județele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moțiune de cenzură, în cazul în care lucrările de construcție a autostrăzilor A7 și A8 vor fi sistate. El a postat, duminică, un mesaj pe Facebook prin care cere premierului Ilie Bolojan să ofere clarificări publice cu privire la […]
16:30
Turiști olandezi mușcati de un câine de la o stână din Apuseni. Olandezii au ajuns la spital # Aktual24
Doi turiști din Olanda au fost mușcați de un câine provenind de la o stână, în timpul unei drumeții în Munții Apuseni, fiind necesar transportul acestora la un spital pentru îngrijiri medicale, potrivit unui comunicat transmis duminică de către Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba. ‘La data de 9 august 2025, polițiștii au fost sesizați […]
16:30
Presshub: Te-ai gândit vreodată ce minciuni pune maşinăria de propagandă pe masa Moscovei? De la false telegrame SVR la adevărul pe care nimeni nu îndrăzneşte să i-l spună lui Vladimir Putin # Aktual24
Într-un stat în care realitatea însăși a devenit un concept flexibil, mașinăria de propagandă a Kremlinului nu se mai mulțumește doar cu dezinformarea publicului extern. Ea produce, cu un cinism aproape artistic, o realitate paralelă pentru propriul consum, o lume în care spionii ruși cu nume de cod „Frank” și „John” trimit de la post […]
16:20
Victor Ponta dezvăluie: ”Doamna Anca și Realitatea Plus sunt plătiți de PSD. Cum se numește iubirea asta pe bani?” # Aktual24
Victor Ponta, fost președinte al PSD și actual deputat ales pe listele PSD, afirmă că Anca Alexandrescu este ”plătită” de conducerea PSD. Ponta subliniază că si postul Realitatea Plus încasează bani de la PSD, din subvenția acordată acestui partid din taxele și impozitele românilor. ”Sunt plecat din România, în vacanță, intr-o tara destul de departata […]
16:10
Chiar înainte de întâlnirea Trump-Putin, Kremlinul face o gafă majoră. Sugerează că Alaska ar trebui retrocedată Rusiei # Aktual24
În reacția sa la întâlnirea anunțată dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Putin în Alaska, Kremlinul a făcut referire la narațiunile rusești despre revendicările istorice ale Rusiei asupra peninsulei americane, se arată în materialul Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), relatează publicația ucraineană UNN. Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat că Alaska este […]
15:00
Primele semnale dinspre America și Rusia referitoare la discuțiile de pace din Ucraina nu sunt încurajatoare, deși suntem departe de a trage o concluzie. Președintele american Donald Trump nu doar că vrea să decidă el tot împreună cu Vladimir Putin, dar pare grăbit să încheie o pace cu orice preț, poate chiar dând Rusiei mai […]
14:40
Peste 30.200 de candidaţi sunt aşteptaţi să susţină, începând luni, probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat din acest an. Prima probă este cea la Limba şi literatura română. Primele rezultate se vor afişa în 18 august, iar cele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi făcute publice în 26 august. […]
13:10
Scad tensiunile in peninsula coreeană. Coreea de Nord începe să demonteze difuzoarele de propagandă de la frontieră # Aktual24
Armata sud-coreeană a anunțat sâmbătă că a observat trupe nord-coreene demontând unele dintre difuzoarele lor de propagandă în anumite părți ale zonei de frontieră, relatează DW. Acțiunea este unul dintre primii pași reciproci din partea Phenianului de când președintele Lee Jae Myung a preluat mandatul în iunie și a început eforturile de redeschidere a discuțiilor […]
13:00
Extremiștii lui Georgescu se îndreaptă spre 60% la alegerile din 2028, avertizează directorul INSCOP. El cere partidelor pro-UE ”curaj, viziune și schimbare” # Aktual24
Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a anunțat sâmbătă că cele mai recente studii sociologice arată că extremiștii pro-ruși, auto-numiți ”suveraniști”, se îndreaptă săre un scor uriaș de 60% la alegerile din 2028. ”Lucrurile nu arata deloc grozav pentru mainstream. Tot mainstream-ul. Acum 4 ani spuneam ca populismul radical are potențialul de 30%. Mainstream-ul nu a crezut. […]
12:40
Rusia și Belarus încearcă să provoace o nouă criză a migranților în UE cu ajutorul liderului militar libian – The Telegraph # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin și dictatorul belarus Alexander Lukașenko par să-și fi reînnoit eforturile de a provoca o criză a migranților în UE cu asistența liderului militar libian Khalifa Haftar, relatează Telegraph. Funcționarii Comisiei Europene care au vorbit cu Telegraph susțin că au informații despre un număr crescut de zboruri între capitala Libiei, Benghazi, și […]
12:30
Incendiile din Delta Dunării continuă. Intervenție cu elicoptere Black Hawk, ambarcațiuni și terestru # Aktual24
Continuă intervenția dificilă a pompierilor în Delta Dunării, in zona Chilia Veche, după izbucnirea unui incendiu de vegetație care a ars zeci de hectare de vegetatie. Salvatorii încearcă să stingă flăcările atât din aer, cu elicoptere, cât și de pe apă. Forțele de intervenție au fost suplimentate astăzi, tocmai pentru a reuși să țină sub […]
Acum 24 ore
12:00
10 August. Dăncilă a indicat clar și limpede cine este vinovat, însă nimeni nu l-a deranjat: Paul Stănescu, actual secretar general al PSD # Aktual24
Se împlinesc astăzi șapte ani de la violențele declanșate de Guvernul PSD în Piața Victoriei din București. Dosarul este astăzi în pragul prescrierii, în timp ce pe adevărații responsabili nu i-a deranjat nimeni. Viorica Dăncilă, prim-ministru la acea dată, a indicat ulterior cine este responsabil, sugerând că acesta a dat ordinul de intervenție în forță […]
11:10
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a transmis o avertizare cod roşu de caniculă. Aceasta va fi valabilă luni în judeţele Mehedinţi şi Dolj. Şi în alte părţi ale României va fi foarte cald, dar sunt şi zone în care vor fi intensificări ale vântului. Potrivit ANM, avertizarea cod roşu va fi valabilă de luni, la […]
11:00
Îngrijorare pentru ostatici. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Tel Aviv împotriva războiului pentru cucerirea Fâșiei Gaza # Aktual24
Decizia guvernului israelian de a extinde războiul din Gaza este tot mai criticată la nivel internațional. Însă prim-ministrul Netanyahu se confruntă cu opoziție și pe plan intern. Protestele din Tel Aviv sunt centrate pe îngrijorarea cu privire la soarta ostaticilor rămași, relatează televiziunea germană N-TV. Zeci de mii de oameni au demonstrat la Tel Aviv […]
10:50
Umilită de Trump, Rusia susține că a avut un ”rol important” în acordul de pace mediat de SUA dintre Armenia și Azerbaidjan # Aktual24
Vineri, Azerbaidjanul și Armenia au semnat un acord de pace în SUA. Aproape o zi mai târziu, Ministerul rus al Afacerilor Externe a declarat că soluționarea finală trebuie să ia în considerare poziția Moscovei, relatează RBC Ukraine. Purtătoarea de cuvânt a ministerului a acordat puțină importanță acordului încheiat între Baku și Erevan. Cu toate acestea, […]
10:30
România a depășit din nou Ungaria. Date Eurostat aferente lunii iulie arată că România a trecut în fața Ungariei în privința salariului minim # Aktual24
România se poziționează tot mai bine pe harta salariilor minime din Europa. Potrivit celor mai recente date Eurostat, în iulie 2025 salariul minim brut din țara noastră a ajuns la 797 de euro, un nivel care ne plasează în fața vecinilor din regiune, precum Ungaria (727 euro) și Bulgaria (551 euro). Evoluția este una remarcabilă […]
10:00
NBC News: Trump ia în considerare să-l invite pe Zelenski la summitul cu Putin, din Alaska. „Se discută” # Aktual24
Surse apropiate Casei Albe au transmis jurnaliștilor de la NBC News că președintele SUA ia în calcul să îl invite pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska, pentru întâlnirea din 15 august. „Casa Albă are în vedere invitarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska, unde președintele Donald Trump urmează să se întâlnească cu președintele […]
09:40
Năstase, supărat că tinerii au petrecut la Untold Cluj în loc să țină doliu după Iliescu: ”Progresiști” # Aktual24
Adrian Năstase, fost prim-ministru PSD cu o condamnare cu executare pentru corupție, se arată indignat că românii au pretrecut la festivalul Untold, țin loc să țină doliu după Ion Iliescu. Într-o postare intitulată ”Doliul, la români”, ilustrată sugestiv cu o imagine de la Untold, Năstase îi face ”progresiști” pe cei care nu au purtat doliu […]
08:30
O rafinărie de petrol din orașul Saratov, Rusia, a fost ținta unui atac cu drone în cursul nopții, provocând un incendiu de proporții și mai multe explozii. Înregistrări postate pe rețelele de socializare surprind drone survolând zona și momentul activării apărării antiaeriene, conform The Kyiv Independent. Martorii spun că au auzit o bubuitură puternică înainte […]
08:10
Europa susține Ucraina, indiferent de poziția SUA. Aliatii Ucrainei din Europa i-au transmis lui Trump planul lor de armistitiu # Aktual24
Propunerea Kievului și a aliaților săi europeni prevede un armistițiu obligatoriu înainte de luarea oricăror alte măsuri, precum și orice „schimb de teritorii” numai pe bază reciprocă – adică, dacă Ucraina își retrage trupele din unele regiuni, Rusia trebuie să-și retragă trupele din altele, conform unui articol din cotidianul Wall Street Journal (WSJ), potrivit Ukrainska […]
07:40
Nicusor Dan, vizita neoficiala in Republica Moldova. Alaturi de Maia Sandu la „Festivalul Lupilor” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, se află într-o vizită privată în Republica Moldova. El a fost văzut, în seara de 9 august, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la „Festivalul Lupilor”, organizat în Rezervația naturală „Orheiul Vechi”. Imaginile au fost publicate de postul de televiziune ONE TV, conform newsmaker.md. Aici cei doi au fost surprinși […]
Ieri
00:00
Italia: Parcul Național Vezuviu închis din cauza unui incendiu. Primarul unui oraș din zonă suspectează că a fost provocat intenționat # Aktual24
Un incendiu de vegetație a determinat închiderea traseului de drumeții către Muntele Vezuviu, în apropiere de Napoli. Parcul Național Vezuviu a anunțat că nu mai vinde bilete pentru drumeții până la crater până la noi ordine, relatează agenția dpa, preluată de Agerpres. În jur de 100 de pompieri, șase avioane-cisternă și două elicoptere încearcă să […]
9 august 2025
23:30
Ministerul de Externe a îndemnat israelienii din Grecia să fie precauți de „Ziua mobilizării” anti-Israel # Aktual24
Ministerul de Externe a îndemnat israelienii aflați în prezent în Grecia să acționeze cu prudență înaintea unei planificate „Zile a mobilizării” de duminică, organizată de grupuri grecești pro-palestiniene și anti-israeliene, potrivit The Time of Israel. Ministerul a avertizat călătorii cu privire la „demonstrațiile care se așteaptă să aibă loc în toată țara – inclusiv pe […]
23:10
Israel: Extremistul Smotrich spune că și-a „pierdut încrederea” în capacitatea premierului de a câștiga războiul, dar nu amenință în mod explicit că va părăsi guvernul # Aktual24
Ministrul israelian de Finanțe, Bezalel Smotrich, a declarat că nu mai crede că premierul Benjamin Netanyahu este dispus să facă tot ce este necesar pentru a câștiga războiul din Gaza, numind recenta aprobare de către cabinetul de securitate a unui plan de cucerire a orașului Gaza drept o jumătate de măsură, potrivit The Times of […]
22:20
Coreea de Nord a început să îndepărteze unele dintre difuzoarele folosite pentru a transmite propagandă peste granița dintre cele două țări, a anunțat armata sud-coreeană, potrivit BBC și Yonhap. Acțiunea Coreei de Nord pare a fi o reacție pozitivă la propunerile președintelui sud-coreean nou ales, Lee Jae Myung, care a militat pentru îmbunătățirea relațiilor intercoreene. Coreea […]
22:10
Agențiile de aplicare a legii din SUA si Marea Britanie, alarmate de creșterea „șocantă” a cazurilor de șantaj sexual asupra copiilor # Aktual24
În primele șase luni ale anului trecut, companii tehnologice, printre care Snapchat și Facebook au raportat în Marea Britanie peste 9.600 de cazuri în care adulți au încercat să șantajeze sexual copii online, ceea ce înseamnă în jur de 400 de cazuri pe săptămână, potrivit The Guardian. Agențiile de aplicare a legii, inclusiv FBI și […]
21:50
Microsoft investighează utilizarea de către armata israeliană a spațiului de stocare în cloud Azure, unde s-ar afla interceptări telefonice ale palestinienilor din Gaza și din Cisiordania # Aktual24
Microsoft investighează modul în care agenția de supraveghere militară israeliană, Unitatea 8200, utilizează platforma sa de stocare în cloud Azure, pe fondul îngrijorărilor că personalul companiei din Israel ar fi putut ascunde detalii importante despre activitatea sa în cadrul proiectelor militare sensibile, potrivit The Guardian. Directorii executivi se grăbesc să evalueze ce date deține Unitatea […]
21:30
SpaceX a adus pe Pamant patru astronauţi, după 5 luni petrecute pe Staţia Spaţială Internaţională # Aktual24
Patru astronauţi s-au întors pe Pământ sâmbătă, după ce au fost trimişi pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS) în urmă cu cinci luni pentru a-i înlocui pe astronauţii lăsaţi acolo de capsula Starliner a Boeing, conform AP News. Capsula SpaceX a aterizat cu paraşuta în Oceanul Pacific, în largul coastei sudice a Californiei, la o zi […]
21:20
Ministrul britanic de Externe și vicepreședintele american găzduiesc discuții despre Ucraina, în timp ce Zelenski avertizează împotriva unui summit SUA-Rusia fără Kiev # Aktual24
Ministrul britanic de Externe, David Lammy, și vicepreședintele american, JD Vance, vor avea o întâlnire cu partenerii ucraineni și europeni, sâmbătă, pentru a discuta despre eforturile de pace în Ucraina, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street, potrivit The Guardian. Presa occidentală spune că la întâlnire va participa șeful cabinetului președintelui Ucrainei, Andrii […]
21:10
Proteste și contraproteste la Londra, legate de războiul din Gaza și imigrație. 200 de susținători ai unui grup pro-palestinian interzis au fost arestați # Aktual24
Poliția britanică a declarat că a arestat, sâmbătă, peste 200 de persoane în centrul Londrei, când susținătorii unui grup pro-palestinian recent interzis au încălcat intenționat legea, ca parte a efortului lor de a forța guvernul să reconsidere interdicția, potrivit Associated Press. La începutul lunii iulie, Parlamentul a adoptat o lege care interzice grupul Palestine Action […]
20:30
Emmanuel Macron: „Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucrainenii care luptă pentru libertatea şi securitatea lor de mai bine de trei ani” # Aktual24
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reactionat într-o postare pe platforma X că viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni, scrie Reuters. „Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”, a afirmat sâmbătă preşedintele francez Emmanuel Macron, în urma unei convorbiri telefonice cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul unor intense manevre diplomatice în […]
19:30
Salvare spectaculoasă. Bărbat căzut într-o prăpastie din Făgăraș, recuperat de salvamontiști și preluat de un elicopter # Aktual24
Un bărbat a căzut 100 de metri într-o prăpastie, în zona vârfului Moldoveanu, pentru recuperarea lui fiind solicitată intervenţia unui elicopter, informează, sâmbătă, Salvamont Argeş, pe pagina oficiala de Facebook. Bărbatul a intrat iniţial în şoc, apoi a redevenit conştient şi cooperant. El a suferit în cădere multiple plăgi şi escoriaţii, care făceau imposibilă extragerea […]
18:00
Bild: Witkoff „habar n-are despre ce vorbește”. Trimisul lui Trump ar fi înțeles greșit cererile Rusiei # Aktual24
Se întețesc speculațiile în urma acordului privind summitul dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, care va avea loc săptămâna viitoare în Alaska, potrivit cotidianului german Bild. Joi, informațiile arătau că negociatorul lui Trump, Steve Witkoff, a înregistrat progrese în cadrul întâlnirii cu Putin. Însă mai multe surse au declarat pentru […]
16:50
Ion Iliescu, fostul președinte al României venit imediat după Revoluția din 1989, are o avere impresionantă și venituri substanțiale din pensii și indemnizații. În ultimul deceniu, Iliescu a încasat peste 320.000 de euro din mai multe surse oficiale, inclusiv din pensia specială de fost președinte, indemnizații de la stat, Academia de Științe Agricole și Silvice […]
16:40
„Așa își dorește Rusia pacea.” O dronă rusească a lovit un autobuz în Herson: doi morti si 19 raniti # Aktual24
O dronă rusească FPV (first-person-view) a lovit, astazi, un autobuz în suburbiile centrului regional al orașului Herson, ucigând două persoane și rănind alte 19, au transmis autoritățile locale, potrivit Kiyv Independent. Atacul rusesc a avut loc în jurul orei 8:00 dimineața, ora locală, si a dus la spitalizarea a 16 persoane, dintre care două au […]
15:40
Ce nu a reușit Rusia în 35 de ani a obținut SUA: ”Pacea inimaginabilă între Azerbaidjan și Armenia”. Reacția violentă a Moscovei # Aktual24
După aproape patru decenii de conflict sângeros, Azerbaidjanul și Armenia au semnat un acord de pace în prezența președintelui american Donald Trump. Absentă în mod notabil din acest moment istoric este Rusia, care nu mai joacă un rol central în Caucazul de Sud, arată Euronews. Liderii Armeniei și Azerbaidjanului, Nikol Pashinyan și Ilham Aliyev, au […]
