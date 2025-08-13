Specialiștii avertizează că „nămolul de Techirghiol”, vândut pe plajele de pe Litoral, este refolosit și nu are niciun fel de calități terapeutice

14:40

Jandarmeria Română a venit marți cu explicații după ce în stațiile de metru au fost observați jandarmi înarmați cu arme automate. ”Am primit mai multe fotografii cu prezența jandarmilor la metrou. Dacă îi întâlniți, nu trebuie să vă speriați! Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav. Prezența lor are un caracter preventiv și face parte […]