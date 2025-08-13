Taxe pe coletele Temu și Shein care vin în România. Ministrul Finanțelor: ”Sunt 225.000 de colete pe zi astăzi”

19:40

Senatorul Titus Corlățean este candidatul care i se opune lui Sorin Grindeanu, actualul lider interimar al PSD, în lupta pentru șefia partidului la alegerile din toamnă. Un veteran al politicii românești lansat pe scena publică de fostul premier Adrian Năstase, Corlățean nu este străin de controverse, de la acțiunile sale ca ministru la atitudinile văzute […]