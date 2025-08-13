Obiectivul lui Putin la negocieri e să-l facă pe Zelenski vinovat și nerezonabil
Aktual24, 13 august 2025 20:40
Propunerea președintelui rus Vladimir Putin înainte de summitul de pace cu omologul său american Donald Trump de a se realiza un schimb de teritorii între Rusia și Ucraina dezvăluie obiectivul său real în această rundă: să-l facă pe liderul ucrainean Zelenski să piardă susținerea Americii. Cum Zelenski cu greu, foarte greu, poate să accepte să […]
• • •
Acum 10 minute
20:40
20:40
Președintele Dan, după reuniunea ”Coaliției de Voință”: ”Avem nevoie de o pace care să ia în considerare interesele Ucrainei și ale Europei” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a declarat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale, după participarea, în format videoconferință, la reuniunea ”Coaliției de Voință”, în vederea coordonării pozițiilor europene înaintea întâlnirii bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, în Alaska. ‘Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale. Salut întâlnirea […]
Acum 30 minute
20:20
Dăncilă își face ”fundație internațională” alături de soțul și fiul ei: ”Vrem să deschidem un dialog real cu parteneri din întreaga lume” # Aktual24
Fostul premier PSD, Viorica Dăncilă, și-a înființat o ”fundație internațională” împreună cu soțul și fiul ei. La finalul lunii iunie, ea a depus la o instanță din București cererea de acordare a personalității juridice pentru „Fundația Internațională Viorica Dăncilă pentru o lume cu șanse egale”. Potrivit Statutului, fundația își propune să promoveze egalitatea de șanse […]
Acum 2 ore
19:40
Ucraina este deschisă să ia în considerare un armistițiu aerian cu Rusia, chiar dacă Moscova a respins până acum scenarii similare, a declarat consilierul prezidențial Mihailo Podoliak într-un interviu acordat ziarului Corriere della Sera și publicat pe 12 august. Comentariile vin cu câteva zile înaintea unui summit important între președintele american Donald Trump și președintele […]
19:00
Guvernul de la Kiev „bate obrazul” formațiunii de guvernare din Georgia după un video în care se arăta distrugerea Ucrainei # Aktual24
Ministerul de Externe al Ucrainei a condamnat drept „neprietenoasă” o nouă reclamă video a partidului aflat la guvernare în Georgia, care folosește imagini cu distrugerile provocate de războiul Rusiei în Ucraina. Comentariile se referă la videoclipul publicat de partidul de guvernare Visul Georgian pe 12 august, în care ecranul este împărțit în două. În partea […]
18:50
Netanyahu își anunță planul de a crea ”Israelul Mare”. Vizează teritorii din din Egipt, Iordania, Siria și Liban # Aktual24
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că se simte „foarte” legat de viziunea unui „Israel Mare”, care include teritoriile palestiniene ocupate, precum și părți din Egipt, Iordania, Siria și Liban. În timpul unui interviu acordat marți pentru i24 News, Netanyahu a primit din partea intervievatoarei Sharon Gal un talisman reprezentând „harta Țării Promise”. Gal l-a […]
Acum 4 ore
17:40
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 n-a fost explicată și s-ar putea să nu fie vreodată # Aktual24
Departamentul de Stat al SUA a criticat în raportul său despre starea democrației și a drepturilor omului anularea alegerilor prezidențiale din România, care s-a întâmplat în decembrie 2024. Lucru care putea fi cu ușurință anticipat după declarațiile de acum câteva luni ale mai multor oficiali americani de rang înalt. Acest lucru, dar și sensibilitatea temei […]
17:20
Trump, despre summitul cu Putin: ”Presa foarte necinstită este la lucru pe întâlnirea mea cu Putin” # Aktual24
Preşedintele american Donald Trump i-a descris pe liderii europeni cu care va avea miercuri o reuniune prin videoconferinţă, înaintea întâlnirii sale de vineri cu preşedintele rus Vladimir Putin, drept „oameni formidabili” care doresc încheierea unui acord de pace în Ucraina, relatează agenţiile internaţionale de presă. „Voi vorbi în curând cu lideri europeni. Sunt oameni formidabili […]
17:10
INTERVIU Virgil Guran, vicepreședinte PNL: „Ilie Bolojan riscă acum tot/ Ciolacu se aștepta să fie inflația mult mai mare și de aceea s-a arătat stupefiat” # Aktual24
În timp ce fostul lider al PSD, Marcel Ciolacu, se declară „stupefiat” de realități economice pe care chiar el le-a creat, iar foștii lideri social-democrați descoperă rețete miraculoase de guvernare abia după ce pleacă de la putere, vicepreședintele PNL Virgil Guran face o radiografie tranșantă a scenei politice. Liderul liberal vorbește despre tensiunile din coaliție, […]
Acum 6 ore
16:00
Antonescu iar s-a făcut de râs cu atacuri gratuite. Președintele Dan participă miercuri la reuniunea ”Coaliției de Voință” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan participă miercuri la reuniunea ”Coaliției de Voință” – Coalition of the Willing, care se desfășoară în format de videoconferință. Anterior, Crin Antonescu l-a atacat violent pe președinte pentru că nu ar participa la această întrunire. Potrivit Administrației Prezidențiale, întâlnirea este programată de la ora 17:30. Cancelarul german, Friedrich Merz, premierul francez, Emmanuel […]
16:00
Taxe pe coletele Temu și Shein care vin în România. Ministrul Finanțelor: ”Sunt 225.000 de colete pe zi astăzi” # Aktual24
Ministerul Finanțelor propune introducerea unei taxe de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro provenit din zone extracomunitare, a anunțat, miercuri ministrul de resort, Alexandru Nazare. El a precizat că, prin această măsură, se estimează că se vor aduce la bugetul de stat 1,3 miliarde lei. ‘O taxă pe fluxurile extracomunitare de […]
15:30
Crește capitalul social necesar pentru înființarea unui SRL. De la 200 de lei, acum, se va ajunge la 8.000 de lei # Aktual24
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat miercuri că propune majorarea capitalului social minim pentru SRL-uri de la 200 lei, sumă neschimbată din anii ’90, la 8 000 lei. „În zona companiilor cu capital social 1 leu statul are foarte puține posibilități de a recupera când aceste companii ajung în insolvență sau faliment. Propunem actualizarea cu […]
15:10
Vasile Bănescu: ”RoExit – proiect drăcesc cuplat la sursa moscovită a răului ‘suveranist'” # Aktual24
Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al BOR, actual membru al CNA, sancționează dur planurile ”suveraniste” de a scoate România din Uniunea Europeană. ”RoExit – coșmar național pentru orice minte sănătoasă din România, proiect drăcesc cuplat la sursa moscovită a răului „suveranist””, a scris Bănescu pe rețelele de socializare. Afaceristul penal Sorin Ovidiu Vîntu a […]
Acum 8 ore
14:40
G4Media, platforma de știri fondată de jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi, a fost vândută integral către trustul controlat de omul de afaceri Radu Budeanu, condamnat în trecut pentru corupție la doi ani de închisoare cu suspendare. Dan Tăpălagă a venit cu primele detalii despre vânzare într-o declarație pentru jurnaliștii de la hotnews.ro. Tranzacția a […]
14:20
Bolojan a dat ordin celor 36 de instituții subordonate să scape de sinecuriști: ”Oamenii trebuie să rămână pe posturi în funcție de două criterii: performanță și responsabilitate” # Aktual24
Prim-ministrul Ilie Bolojan a solicitat într-o întâlnire de lucru cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului ca până la 22 august să prezinte propuneri de reorganizare, creștere a eficienței și indicatori de performanță, urmând ca până la sfârșitul lunii august, Executivul să pregătească un pachet legislativ privind reorganizarea acestor structuri. Potrivit unui comunicat de […]
13:40
Partidul de extremă dreapta AfD devine cel mai popular partid din Germania. Sondajele arată că încrederea în cancelarul Merz se prăbușește # Aktual24
Partidul de extremă dreapta AfD din Germania a depășit creștin-democrații cancelarului Friedrich Merz într-un nou sondaj publicat marți, devenind cel mai popular partid politic din țară. Conform sondajului RTL/ntv, AfD are acum 26% de susținere, în creștere cu un punct procentual față de săptămâna precedentă. Între timp, alianța conservatoare CDU/CSU a cancelarului Merz a scăzut […]
13:00
Președintele AUR, George Simion, a spus răspicat pentru prima dată că vrea să dea jos actualul executiv și să guverneze alături de PSD. „Și, într-adevăr, avem nevoie de un alt partid din cercul guvernamental. PSD trebuie să lămurească dacă este și el un partid soroșist care o susține pe Ursula von der Leyen și politicile […]
13:00
SUA acuză ”cenzura” din Germania: „A impus restricții asupra libertății de exprimare a grupurilor pe care le considera extremiste” # Aktual24
Un raport al Departamentului de Stat al SUA constată o deteriorare a situației drepturilor omului în Germania, invocând restricții privind libertatea de exprimare. Situația drepturilor omului în Germania s-a deteriorat în ultimul an, potrivit raportului anual al Departamentului de Stat al SUA, prezentat la Washington. „Restricțiile privind libertatea de exprimare” și violența antisemită reprezintă „probleme […]
12:50
Acordul nuclear iranian: Berlin, Londra și Paris sunt pregătite să reimpune sancțiuni împotriva Iranului # Aktual24
Miniștrii de externe ai Marii Britanii, Germaniei și Franței au anunțat că sancțiunile aplicate Iranului vor fi reactivate dacă nu se va găsi o „soluție diplomatică” negociată privind programul nuclear până la sfârșitul lunii august. Cele trei puteri europene au anunțat că sunt pregătite să declanșeze mecanismul de reimpunere a sancțiunilor împotriva Iranului dacă nu […]
12:50
Baronul drogurilor Servando „La Tuta” Gómez Martinez a fost extrădat de Mexic în SUA. Alți 25 de membri ai cartelurilor de droguri au aceeași soartă # Aktual24
Mexicul a extrădat 26 de figuri de rang înalt ale cartelurilor în Statele Unite, ca parte a unui acord încheiat cu administrația Trump, în efortul de a reduce amenințarea tarifelor americane asupra exporturilor mexicane. „Acești 26 de bărbați au jucat cu toții un rol în aducerea violenței și a drogurilor pe țărâmurile americane și, sub […]
Acum 12 ore
12:10
O femeie din Canada și-a recăpătat vederea după o operație uluitoare: medicii i-au implantat un dinte în ochi # Aktual24
O intervenție medicală extrem de rară a fost realizată cu succes în Canada, unde o femeie în vârstă de 75 de ani, pe nume Gail Lane, și-a recăpătat vederea după mai bine de un deceniu de orbire completă. Medicii i-au implantat un dinte propriu în ochi, folosind o procedură complexă și neobișnuită, cunoscută sub numele […]
11:50
Simion vrea împăcare cu PSD pentru a-l da jos pe Bolojan. Apelează la PSD să îl susțină pe Georgescu ca prim-ministru # Aktual24
Președintele AUR, George Simion, a declarat într-un interviu pentru postul de propagandă Realitatea Plus că se așteaptă ca partidul său să ajungă la guvernare din această toamnă, cu sprijinil PSD. Mai mult, Simion speră că PSD va fi de acord ca funcția de prim-ministru să îi revină lui Călin Georgescu. „Intenționez să devin și mai […]
11:30
China, furioasă după întâlnirea președintelui Petr Pavel cu Dalai Lama. Beijingul a tăiat orice legătură cu președintele Cehiei # Aktual24
China a întrerupt toate contactele cu președintele ceh Petr Pavel în urma întâlnirii sale cu Dalai Lama în India. Pe 12 august, purtătorul de cuvânt al ministrului chinez de Externe, Lin Jian, a declarat într-un briefing oficial că China suspendă toate interacțiunile cu președintele ceh Petr Pavel din cauza întâlnirii sale cu cel de-al 14-lea […]
11:30
Volodimir Zelenski se va întâlni la Berlin cu cancelarul Germaniei și va participa la discuții cu liderii NATO și SUA # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Berlin, unde urmează să aibă o întrevedere bilaterală cu cancelarul german Friedrich Merz, înainte de a participa la o serie de discuții cruciale cu liderii NATO, ai Uniunii Europene și cu președintele american Donald Trump. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Președinției Ucrainei, Serhii Nykyforov, […]
11:10
Specialiștii avertizează că „nămolul de Techirghiol”, vândut pe plajele de pe Litoral, este refolosit și nu are niciun fel de calități terapeutice # Aktual24
Medicii Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol trag un semnal de alarmă cu privire la nămolul vândut pe plajele din stațiunile de la malul Mării Negre. Potrivit specialiștilor citați de Rador, produsele comercializate de vânzătorii ambulanți nu doar că nu oferă beneficii pentru sănătate, dar pot proveni din surse necontrolate și chiar insalubre. Dr. Elena […]
11:00
Rusia a găsit 1.000 de tancuri vechi în Siberia și vrea să le trimită în Ucraina. Până acum a pierdut peste 4.000 de tancuri pe front # Aktual24
După 42 de luni de lupte crâncene în Ucraina, stocurile Rusiei de vehicule blindate moderne sunt la un nivel scăzut. Atât de scăzut, încât tehnicienii ruși scot din depozitele de lungă durată tancuri abandonate care, până acum, erau considerate inutilizabile în luptă. Inspectând cu atenție imaginile recente din satelit ale Uralvagonzavod, fabrica rusă de tancuri […]
10:50
Semnal pentru Moscova: bombardiere supersonice B-1B Lancer ale SUA au aterizat în Norvegia # Aktual24
Pe 9 august 2025, bombardiere B-1B Lancer ale Forțelor Aeriene ale SUA au aterizat la baza aeriană Ørland din Norvegia pentru a da startul unui exercițiu de antrenament de mare amploare cu aliații NATO, în cadrul Bomber Task Force Europe. Plecând de la baza aeriană Dyess, Texas, trei dintre aceste avioane supersonice grele au aterizat […]
10:40
„Alaska susține Ucraina”. Ce se pregătește la protestele programate la summitul Putin-Trump: ”Putin nu are ce căuta pe pământ american” # Aktual24
Mitingurile planificate în centrul orașului Anchorage în ajunul și în ziua viitorului summit dintre liderii americani și ruși vor transmite mesaje clare atât pentru Donald Trump, cât și pentru Vladimir Putin – care, spun organizatorii, nu are ce căuta pe pământ american. Erin Jackson-Hill, directoarea executivă a Stand UP Alaska și una dintre organizatoarele protestului, […]
10:30
Secretarul de stat american Marco Rubio susține că Trump nu va face concesii la întâlnirea din Alaska: „Vrea să-l privească pe Putin în ochi” # Aktual24
Pe fondul tensiunilor internaționale tot mai ridicate, întâlnirea programată pentru 15 august în Anchorage, Alaska, dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin stârnește controverse, speculații și îngrijorări. Cu toate acestea, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, afirmă că summitul nu trebuie interpretat drept o victorie pentru Moscova, ci o necesitate diplomatică […]
10:20
Italia ia în considerare întreruperea investițiilor chineze în companii cheie pentru a evita problemele cu Trump # Aktual24
Guvernul italian ia în considerare întreruperea investițiilor chineze în cele mai importante companii ale țării pentru a evita problemele cu Statele Unite. Guvernul lui Giorgi Maloni ia în considerare limitarea investițiilor din China în companii italiene, atât de stat, cât și private, care sunt considerate întreprinderi de importanță strategică – pentru a nu avea probleme […]
10:10
Mii de nord-coreeni, trimiși pe șantiere de construcții din Rusia în locul rușilor care luptă pe front, sunt obligați să muncească 18 ore pe zi și să doarmă în picioare # Aktual24
Într-un nou episod al cooperării dintre regimurile autoritare de la Phenian și Moscova, mii de muncitori nord-coreeni sunt trimiși în Rusia, unde muncesc în condiții extrem de dure, sub supraveghere strictă și pentru salarii mizere. Potrivit unor surse din serviciile de informații sud-coreene, citate de BBC, acest val de muncitori este rezultatul crizei acute de […]
09:40
”Gata, se dă totul pe față”. Iancu Guda, reacție dură după ce Simion a anunțat că e gata să guverneze cu PSD: ”Puiul se întoarce la mama cloșcă” # Aktual24
Analistul economic Iancu Guda a comentat tăios anunțul lui George Simion că este gata să intre la guvernare cu ajutorul PSD. ”Gata, se dă totul pe față. Simion Giordano, omul antisistem, care vrea să dea de pământ cu toți hoții care au prăduit țara în ultimii 35 ani, declară ieri seară la (I-)Realitatea că este […]
09:40
Inteligența artificială a afectat în doar câteva luni capacitatea medicilor de a detecta cancerul, arată un nou studiu # Aktual24
Un recent studiu publicat în revista de specialitate The Lancet Gastroenterology and Hepatology ridică semne de întrebare cu privire la efectele utilizării inteligenței artificiale (AI) în domeniul medical. Deși tehnologia a demonstrat beneficii clare în creșterea acurateței diagnosticului, cercetătorii au descoperit că aceasta poate duce și la o deteriorare a abilităților profesioniștilor din sănătate în […]
09:00
Rusia, suspectată că ar fi comis un grav atac cibernetic asupra sistemului informatic al instanțelor federale americane # Aktual24
Anchetatorii federali americani au descoperit dovezi care indică implicarea Rusiei într-un atac cibernetic grav asupra sistemului electronic de gestionare a documentelor instanțelor federale din Statele Unite. Potrivit cotidianului The New York Times, atacul a vizat sistemul CM/ECF (Case Management/Electronic Case Files), folosit pentru a gestiona documente judiciare sensibile, inclusiv dosare clasificate și informații despre anchete […]
08:50
Madonna îl imploră pe Papă să viziteze Gaza: „Sfinte Părinte, mergi la copii înainte să fie prea târziu” # Aktual24
Madonna a lansat un apel public emoționant către Papa Leo al XIV-lea, cerându-i să viziteze Fâșia Gaza pentru a atrage atenția asupra situației dramatice a copiilor palestinieni afectați de conflictul în curs. Mesajul, postat pe contul de Instagram al artistei, a fost transmis în contextul zilei de naștere a fiului ei, Rocco, precizează Associated Press. […]
08:40
Secretarul general al ONU critică dur Israelul și Rusia, acuzând că forțele lor militare ar fi comis torturi și violuri în zonele de conflict # Aktual24
Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a transmis un avertisment dur Israelului și Rusiei, anunțând că armatele și forțele de securitate ale celor două state ar putea fi incluse anul viitor pe lista entităților „suspectate credibil” de comiterea unor acte de violență sexuală în zone de conflict. Avertismentul apare în raportul anual prezentat […]
08:20
Tragedie în Spania: un român în vârstă de 61 de ani, care muncea pe câmp la peste 40°C, a murit doborât de caniculă # Aktual24
Un muncitor sezonier român, în vârstă de 61 de ani, a murit luni după-amiază în timp ce lucra la cules de fructe într-o fermă din zona Alcarràs, în provincia Lleida (Catalonia), în condiții de caniculă extremă. Bărbatul, angajat printr-o firmă de muncă temporară, lucra pe câmp când a început să se simtă rău, în jurul […]
08:00
„Suntem pe cale să fim vânduți”, consideră oficialii ucraineni, înaintea întâlnirii cruciale dintre Donald Trump și Vladimir Putin # Aktual24
Pe măsură ce președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, se pregătesc pentru o întâlnire directă la Anchorage, Alaska, pe 15 august, la Kiev crește îngrijorarea că viitorul Ucrainei ar putea fi decis în absența sa de la masa negocierilor. „Nu e clar ce urmează, dar e clar că suntem pe […]
07:50
Anularea primului tur al prezidențialelor din România, în 2024, a fost inclusă în raportul Departamentului de Stat al SUA privind încălcările drepturilor omului # Aktual24
Departamentul de Stat al SUA consemnează în raportul său privind situația drepturilor omului în România în anul 2024, publicat marți pe site-ul instituției, anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut și faptul că această măsură a fost criticată ca o ingerință politică în alegeri și o restricție excesivă a discursului […]
Acum 24 ore
07:40
În ciuda tarifelor vamale impuse de administrația Trump, deficitul bugetar al SUA a crescut în luna iulie la 291 de miliarde de dolari # Aktual24
Deficitul bugetar al Statelor Unite a urcat în iulie la 291 miliarde de dolari, în creştere cu aproape 20% faţă de aceeaşi lună din 2024, arată datele Departamentului Trezoreriei publicate marţi. Potrivit Reuters, creşterea s-a produs în pofida unui avans de 21 miliarde de dolari al veniturilor din taxe vamale, rezultat al tarifelor impuse de […]
07:20
Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au angajat să “consolideze” cooperarea dintre țările lor # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au angajat să “consolideze cooperarea” dintre țările lor în cadrul unei convorbiri telefonice, a relatat miercuri de agenția presă nord-coreeană KCNA. Salutând parteneriatul lor strategic “în toate domeniile” semnat în 2024, în special un pact de apărare reciprocă, cei doi lideri “și-au confirmat dorința de […]
07:10
Israelul va autoriza emigrarea palestinienilor din Fâșia Gaza care doresc să fugă de „zonele de luptă”, afirmă premierul Netanyahu # Aktual24
Israelul va “autoriza” emigrarea locuitorilor din Fâșia Gaza care doresc să fugă de războiul din teritoriul palestinian asediat, a declarat marți prim-ministrul Benjamin Netanyahu. Întrebat, într-un interviu în limba ebraică acordat canalului internațional de televiziune i24 News, despre posibila emigrare a locuitorilor din Gaza în străinătate, premierul Netanyahu a spus că “acest lucru se întâmplă […]
12 august 2025
23:40
Boom militar european: Companiile de armament au construit 7 milioane de metri pătrați de fabrici, acțiunile unui gigant german au crescut cu 1.000% # Aktual24
Uzinele europene de apărare se extind de trei ori mai rapid decât înainte de 2022, de la debutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, potrivit unei analize a imaginilor satelitare. Financial Times, prestigioasa publicație care a realizat analiza, spune că tendința vine pe fondul cursei statelor europene de a-și întări industria de apărare, […]
23:20
Electronicele mici din casă ar putea funcționa la infinit, fără schimbarea bateriilor, cu ajutorul unor noi dispozitive # Aktual24
Lumina interioară este o sursă neexploatată de energie pentru trilioane de electronice mici. Dispozitive precum telecomenzi, tastaturi, detectoare de fum și senzori își petrec întreaga viață în spații iluminate, dar se bazează pe baterii care trebuie înlocuite. Celulele solare care pot capta lumina interioară ar putea rezolva această problemă. Acestea ar folosi energia deja prezentă […]
23:00
UE va canaliza 1,7 miliarde de dolari din profiturile obținute din activele rusești înghețate pentru a rambursa împrumuturile Ucrainei # Aktual24
UE a primit o a treia tranșă de 1,6 miliarde de euro (1,9 miliarde de dolari) din profituri obținute din activele înghețate ale băncii centrale rusești și va aloca 95% din aceasta, peste 1,5 miliarde de euro (1,7 miliarde de dolari), pentru a rambursa împrumuturile Ucrainei. Ucraina primește fonduri din activele rusești înghețate în cadrul […]
23:00
SUA trag de urechi Europa: ”Situaţia drepturilor omului s-a deteriorat în Franța, Germania, Marea Britanie”. Raport al Departamentului de Stat # Aktual24
Statele Unite trag un semnal de alarmă asupra „deteriorării” drepturilor omului în multe ţări din Europa, mai ales în ceea ce priveşte restricţiile privind libertatea de exprimare, potrivit raportului anual publicat marţi de Departamentul de Stat al SUA privind situaţia drepturilor omului în lume, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres. Departamentul de Stat american […]
22:50
Criză de apă în Marea Britanie. Agenția Britanică de Mediu avertizează că rezervele de apă sunt epuizate # Aktual24
Regatul Unit a cunoscut cea mai secetoasă primă jumătate a anului din 1976. Țara clasifică acum actuala lipsă de apă drept „de interes național”. Potrivit Agenției Britanice de Mediu (EA), cinci din 14 regiuni sunt afectate de secetă, iar alte șase se confruntă cu o secetă persistentă. Rezervele de apă sunt epuizate, iar situația afectează […]
22:30
Rusia a câștigat războiul din Ucraina, a declarat marți premierul maghiar Viktor Orban, înaintea summitului de vineri dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin. La putere din 2010, Orban a fost criticat de unii lideri europeni pentru legăturile guvernului său cu Rusia și opoziția față de ajutorul militar pentru Ucraina, amintește […]
22:30
UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: ”Dreptul Ucrainei de a exista ca stat suveran este amenințat” # Aktual24
Uniunea Europeană pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, deoarece aceasta nu a fost de acord cu un armistițiu complet. UE nu va discuta concesii față de țara agresoare și va continua să sprijine Ucraina. Întrucât Rusia nu a fost de acord cu un armistițiu complet și necondiționat, Uniunea Europeană nici măcar nu va […]
22:10
SUA: Trump a desemnat un economist conservator în funcția de șef al Biroului de Statistică a Muncii # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, l-a nominalizat pe economistul conservator E.J. Antoni în funcția de șef al Biroului de Statistică a Muncii (BLS), agenția responsabilă de colectarea și publicarea cifrelor privind ocuparea forței de muncă și inflația din țară. „Economia noastră este în plină expansiune, iar E.J. se va asigura că cifrele publicate sunt ONESTE și […]
