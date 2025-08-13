Obiectivul lui Putin la negocieri e să-l facă pe Zelenski vinovat și nerezonabil

22:30

Uniunea Europeană pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, deoarece aceasta nu a fost de acord cu un armistițiu complet. UE nu va discuta concesii față de țara agresoare și va continua să sprijine Ucraina. Întrucât Rusia nu a fost de acord cu un armistițiu complet și necondiționat, Uniunea Europeană nici măcar nu va […]