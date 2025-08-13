”Gata, se dă totul pe față”. Iancu Guda, reacție dură după ce Simion a anunțat că e gata să guverneze cu PSD: ”Puiul se întoarce la mama cloșcă”

11:10

Unul dintre cele mai așteptate și spectaculoase fenomene astronomice ale verii, curentul de meteori Perseide, va atinge apogeul în noaptea de 12 spre 13 august și va putea fi observat și din România. În condiții ideale, departe de poluarea luminoasă a orașelor, se pot vedea până la 100 de meteori pe oră. Perseidele sunt resturi […]