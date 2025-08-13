China, furioasă după întâlnirea președintelui Petr Pavel cu Dalai Lama. Beijingul a tăiat orice legătură cu președintele Cehiei
Aktual24, 13 august 2025 11:30
China a întrerupt toate contactele cu președintele ceh Petr Pavel în urma întâlnirii sale cu Dalai Lama în India. Pe 12 august, purtătorul de cuvânt al ministrului chinez de Externe, Lin Jian, a declarat într-un briefing oficial că China suspendă toate interacțiunile cu președintele ceh Petr Pavel din cauza întâlnirii sale cu cel de-al 14-lea […]
• • •
Acum 10 minute
11:50
Simion vrea împăcare cu PSD pentru a-l da jos pe Bolojan. Apelează la PSD să îl susțină pe Georgescu ca prim-ministru # Aktual24
Președintele AUR, George Simion, a declarat într-un interviu pentru postul de propagandă Realitatea Plus că se așteaptă ca partidul său să ajungă la guvernare din această toamnă, cu sprijinil PSD. Mai mult, Simion speră că PSD va fi de acord ca funcția de prim-ministru să îi revină lui Călin Georgescu. „Intenționez să devin și mai […]
Acum 30 minute
11:30
China, furioasă după întâlnirea președintelui Petr Pavel cu Dalai Lama. Beijingul a tăiat orice legătură cu președintele Cehiei # Aktual24
China a întrerupt toate contactele cu președintele ceh Petr Pavel în urma întâlnirii sale cu Dalai Lama în India. Pe 12 august, purtătorul de cuvânt al ministrului chinez de Externe, Lin Jian, a declarat într-un briefing oficial că China suspendă toate interacțiunile cu președintele ceh Petr Pavel din cauza întâlnirii sale cu cel de-al 14-lea […]
11:30
Volodimir Zelenski se va întâlni la Berlin cu cancelarul Germaniei și va participa la discuții cu liderii NATO și SUA # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Berlin, unde urmează să aibă o întrevedere bilaterală cu cancelarul german Friedrich Merz, înainte de a participa la o serie de discuții cruciale cu liderii NATO, ai Uniunii Europene și cu președintele american Donald Trump. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Președinției Ucrainei, Serhii Nykyforov, […]
Acum o oră
11:10
Specialiștii avertizează că „nămolul de Techirghiol”, vândut pe plajele de pe Litoral, este refolosit și nu are niciun fel de calități terapeutice # Aktual24
Medicii Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol trag un semnal de alarmă cu privire la nămolul vândut pe plajele din stațiunile de la malul Mării Negre. Potrivit specialiștilor citați de Rador, produsele comercializate de vânzătorii ambulanți nu doar că nu oferă beneficii pentru sănătate, dar pot proveni din surse necontrolate și chiar insalubre. Dr. Elena […]
11:00
Rusia a găsit 1.000 de tancuri vechi în Siberia și vrea să le trimită în Ucraina. Până acum a pierdut peste 4.000 de tancuri pe front # Aktual24
După 42 de luni de lupte crâncene în Ucraina, stocurile Rusiei de vehicule blindate moderne sunt la un nivel scăzut. Atât de scăzut, încât tehnicienii ruși scot din depozitele de lungă durată tancuri abandonate care, până acum, erau considerate inutilizabile în luptă. Inspectând cu atenție imaginile recente din satelit ale Uralvagonzavod, fabrica rusă de tancuri […]
Acum 2 ore
10:50
Semnal pentru Moscova: bombardiere supersonice B-1B Lancer ale SUA au aterizat în Norvegia # Aktual24
Pe 9 august 2025, bombardiere B-1B Lancer ale Forțelor Aeriene ale SUA au aterizat la baza aeriană Ørland din Norvegia pentru a da startul unui exercițiu de antrenament de mare amploare cu aliații NATO, în cadrul Bomber Task Force Europe. Plecând de la baza aeriană Dyess, Texas, trei dintre aceste avioane supersonice grele au aterizat […]
10:40
„Alaska susține Ucraina”. Ce se pregătește la protestele programate la summitul Putin-Trump: ”Putin nu are ce căuta pe pământ american” # Aktual24
Mitingurile planificate în centrul orașului Anchorage în ajunul și în ziua viitorului summit dintre liderii americani și ruși vor transmite mesaje clare atât pentru Donald Trump, cât și pentru Vladimir Putin – care, spun organizatorii, nu are ce căuta pe pământ american. Erin Jackson-Hill, directoarea executivă a Stand UP Alaska și una dintre organizatoarele protestului, […]
10:30
Secretarul de stat american Marco Rubio susține că Trump nu va face concesii la întâlnirea din Alaska: „Vrea să-l privească pe Putin în ochi” # Aktual24
Pe fondul tensiunilor internaționale tot mai ridicate, întâlnirea programată pentru 15 august în Anchorage, Alaska, dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin stârnește controverse, speculații și îngrijorări. Cu toate acestea, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, afirmă că summitul nu trebuie interpretat drept o victorie pentru Moscova, ci o necesitate diplomatică […]
10:20
Italia ia în considerare întreruperea investițiilor chineze în companii cheie pentru a evita problemele cu Trump # Aktual24
Guvernul italian ia în considerare întreruperea investițiilor chineze în cele mai importante companii ale țării pentru a evita problemele cu Statele Unite. Guvernul lui Giorgi Maloni ia în considerare limitarea investițiilor din China în companii italiene, atât de stat, cât și private, care sunt considerate întreprinderi de importanță strategică – pentru a nu avea probleme […]
10:10
Mii de nord-coreeni, trimiși pe șantiere de construcții din Rusia în locul rușilor care luptă pe front, sunt obligați să muncească 18 ore pe zi și să doarmă în picioare # Aktual24
Într-un nou episod al cooperării dintre regimurile autoritare de la Phenian și Moscova, mii de muncitori nord-coreeni sunt trimiși în Rusia, unde muncesc în condiții extrem de dure, sub supraveghere strictă și pentru salarii mizere. Potrivit unor surse din serviciile de informații sud-coreene, citate de BBC, acest val de muncitori este rezultatul crizei acute de […]
Acum 4 ore
09:40
”Gata, se dă totul pe față”. Iancu Guda, reacție dură după ce Simion a anunțat că e gata să guverneze cu PSD: ”Puiul se întoarce la mama cloșcă” # Aktual24
Analistul economic Iancu Guda a comentat tăios anunțul lui George Simion că este gata să intre la guvernare cu ajutorul PSD. ”Gata, se dă totul pe față. Simion Giordano, omul antisistem, care vrea să dea de pământ cu toți hoții care au prăduit țara în ultimii 35 ani, declară ieri seară la (I-)Realitatea că este […]
09:40
Inteligența artificială a afectat în doar câteva luni capacitatea medicilor de a detecta cancerul, arată un nou studiu # Aktual24
Un recent studiu publicat în revista de specialitate The Lancet Gastroenterology and Hepatology ridică semne de întrebare cu privire la efectele utilizării inteligenței artificiale (AI) în domeniul medical. Deși tehnologia a demonstrat beneficii clare în creșterea acurateței diagnosticului, cercetătorii au descoperit că aceasta poate duce și la o deteriorare a abilităților profesioniștilor din sănătate în […]
09:00
Rusia, suspectată că ar fi comis un grav atac cibernetic asupra sistemului informatic al instanțelor federale americane # Aktual24
Anchetatorii federali americani au descoperit dovezi care indică implicarea Rusiei într-un atac cibernetic grav asupra sistemului electronic de gestionare a documentelor instanțelor federale din Statele Unite. Potrivit cotidianului The New York Times, atacul a vizat sistemul CM/ECF (Case Management/Electronic Case Files), folosit pentru a gestiona documente judiciare sensibile, inclusiv dosare clasificate și informații despre anchete […]
08:50
Madonna îl imploră pe Papă să viziteze Gaza: „Sfinte Părinte, mergi la copii înainte să fie prea târziu” # Aktual24
Madonna a lansat un apel public emoționant către Papa Leo al XIV-lea, cerându-i să viziteze Fâșia Gaza pentru a atrage atenția asupra situației dramatice a copiilor palestinieni afectați de conflictul în curs. Mesajul, postat pe contul de Instagram al artistei, a fost transmis în contextul zilei de naștere a fiului ei, Rocco, precizează Associated Press. […]
08:40
Secretarul general al ONU critică dur Israelul și Rusia, acuzând că forțele lor militare ar fi comis torturi și violuri în zonele de conflict # Aktual24
Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a transmis un avertisment dur Israelului și Rusiei, anunțând că armatele și forțele de securitate ale celor două state ar putea fi incluse anul viitor pe lista entităților „suspectate credibil” de comiterea unor acte de violență sexuală în zone de conflict. Avertismentul apare în raportul anual prezentat […]
08:20
Tragedie în Spania: un român în vârstă de 61 de ani, care muncea pe câmp la peste 40°C, a murit doborât de caniculă # Aktual24
Un muncitor sezonier român, în vârstă de 61 de ani, a murit luni după-amiază în timp ce lucra la cules de fructe într-o fermă din zona Alcarràs, în provincia Lleida (Catalonia), în condiții de caniculă extremă. Bărbatul, angajat printr-o firmă de muncă temporară, lucra pe câmp când a început să se simtă rău, în jurul […]
08:00
„Suntem pe cale să fim vânduți”, consideră oficialii ucraineni, înaintea întâlnirii cruciale dintre Donald Trump și Vladimir Putin # Aktual24
Pe măsură ce președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, se pregătesc pentru o întâlnire directă la Anchorage, Alaska, pe 15 august, la Kiev crește îngrijorarea că viitorul Ucrainei ar putea fi decis în absența sa de la masa negocierilor. „Nu e clar ce urmează, dar e clar că suntem pe […]
Acum 6 ore
07:50
Anularea primului tur al prezidențialelor din România, în 2024, a fost inclusă în raportul Departamentului de Stat al SUA privind încălcările drepturilor omului # Aktual24
Departamentul de Stat al SUA consemnează în raportul său privind situația drepturilor omului în România în anul 2024, publicat marți pe site-ul instituției, anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut și faptul că această măsură a fost criticată ca o ingerință politică în alegeri și o restricție excesivă a discursului […]
07:40
În ciuda tarifelor vamale impuse de administrația Trump, deficitul bugetar al SUA a crescut în luna iulie la 291 de miliarde de dolari # Aktual24
Deficitul bugetar al Statelor Unite a urcat în iulie la 291 miliarde de dolari, în creştere cu aproape 20% faţă de aceeaşi lună din 2024, arată datele Departamentului Trezoreriei publicate marţi. Potrivit Reuters, creşterea s-a produs în pofida unui avans de 21 miliarde de dolari al veniturilor din taxe vamale, rezultat al tarifelor impuse de […]
07:20
Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au angajat să “consolideze” cooperarea dintre țările lor # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au angajat să “consolideze cooperarea” dintre țările lor în cadrul unei convorbiri telefonice, a relatat miercuri de agenția presă nord-coreeană KCNA. Salutând parteneriatul lor strategic “în toate domeniile” semnat în 2024, în special un pact de apărare reciprocă, cei doi lideri “și-au confirmat dorința de […]
07:10
Israelul va autoriza emigrarea palestinienilor din Fâșia Gaza care doresc să fugă de „zonele de luptă”, afirmă premierul Netanyahu # Aktual24
Israelul va “autoriza” emigrarea locuitorilor din Fâșia Gaza care doresc să fugă de războiul din teritoriul palestinian asediat, a declarat marți prim-ministrul Benjamin Netanyahu. Întrebat, într-un interviu în limba ebraică acordat canalului internațional de televiziune i24 News, despre posibila emigrare a locuitorilor din Gaza în străinătate, premierul Netanyahu a spus că “acest lucru se întâmplă […]
Acum 12 ore
23:40
Boom militar european: Companiile de armament au construit 7 milioane de metri pătrați de fabrici, acțiunile unui gigant german au crescut cu 1.000% # Aktual24
Uzinele europene de apărare se extind de trei ori mai rapid decât înainte de 2022, de la debutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, potrivit unei analize a imaginilor satelitare. Financial Times, prestigioasa publicație care a realizat analiza, spune că tendința vine pe fondul cursei statelor europene de a-și întări industria de apărare, […]
23:20
Electronicele mici din casă ar putea funcționa la infinit, fără schimbarea bateriilor, cu ajutorul unor noi dispozitive # Aktual24
Lumina interioară este o sursă neexploatată de energie pentru trilioane de electronice mici. Dispozitive precum telecomenzi, tastaturi, detectoare de fum și senzori își petrec întreaga viață în spații iluminate, dar se bazează pe baterii care trebuie înlocuite. Celulele solare care pot capta lumina interioară ar putea rezolva această problemă. Acestea ar folosi energia deja prezentă […]
23:00
UE va canaliza 1,7 miliarde de dolari din profiturile obținute din activele rusești înghețate pentru a rambursa împrumuturile Ucrainei # Aktual24
UE a primit o a treia tranșă de 1,6 miliarde de euro (1,9 miliarde de dolari) din profituri obținute din activele înghețate ale băncii centrale rusești și va aloca 95% din aceasta, peste 1,5 miliarde de euro (1,7 miliarde de dolari), pentru a rambursa împrumuturile Ucrainei. Ucraina primește fonduri din activele rusești înghețate în cadrul […]
23:00
SUA trag de urechi Europa: ”Situaţia drepturilor omului s-a deteriorat în Franța, Germania, Marea Britanie”. Raport al Departamentului de Stat # Aktual24
Statele Unite trag un semnal de alarmă asupra „deteriorării” drepturilor omului în multe ţări din Europa, mai ales în ceea ce priveşte restricţiile privind libertatea de exprimare, potrivit raportului anual publicat marţi de Departamentul de Stat al SUA privind situaţia drepturilor omului în lume, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres. Departamentul de Stat american […]
Acum 24 ore
22:50
Criză de apă în Marea Britanie. Agenția Britanică de Mediu avertizează că rezervele de apă sunt epuizate # Aktual24
Regatul Unit a cunoscut cea mai secetoasă primă jumătate a anului din 1976. Țara clasifică acum actuala lipsă de apă drept „de interes național”. Potrivit Agenției Britanice de Mediu (EA), cinci din 14 regiuni sunt afectate de secetă, iar alte șase se confruntă cu o secetă persistentă. Rezervele de apă sunt epuizate, iar situația afectează […]
22:30
Rusia a câștigat războiul din Ucraina, a declarat marți premierul maghiar Viktor Orban, înaintea summitului de vineri dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin. La putere din 2010, Orban a fost criticat de unii lideri europeni pentru legăturile guvernului său cu Rusia și opoziția față de ajutorul militar pentru Ucraina, amintește […]
22:30
UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: ”Dreptul Ucrainei de a exista ca stat suveran este amenințat” # Aktual24
Uniunea Europeană pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, deoarece aceasta nu a fost de acord cu un armistițiu complet. UE nu va discuta concesii față de țara agresoare și va continua să sprijine Ucraina. Întrucât Rusia nu a fost de acord cu un armistițiu complet și necondiționat, Uniunea Europeană nici măcar nu va […]
22:10
SUA: Trump a desemnat un economist conservator în funcția de șef al Biroului de Statistică a Muncii # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, l-a nominalizat pe economistul conservator E.J. Antoni în funcția de șef al Biroului de Statistică a Muncii (BLS), agenția responsabilă de colectarea și publicarea cifrelor privind ocuparea forței de muncă și inflația din țară. „Economia noastră este în plină expansiune, iar E.J. se va asigura că cifrele publicate sunt ONESTE și […]
21:50
Suntem la câteva zile distanță de summitul de pace din Alaska, acolo unde președintele american Donald Trump va încerca să-l convingă pe omologul său rus Vladimir Putin să facă pace în Ucraina. Cu sau fără prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Europa nu este la masa discuțiilor, dar stă cu ochii pe întâlnirea asta pentru că […]
21:20
La sărbătorirea a 100 de zile de la inaugurarea guvernului Friedrich Merz în Germania, vestea principală a fost că partidul acestuia, conservatorul CDU-CSU, a fost depășit în sondaje de partidul extremist de dreapta AfD, care are 26% și cu 2 procente peste contracandidatul său. Nu este deloc un lucru nou în Europa. În foarte multe […]
21:10
Legea fiscală a lui Trump va aduce beneficii în principal celor bogați, lăsând în același timp americanii mai săraci cu mai puțini bani # Aktual24
Legea fiscală și a cheltuielilor a președintelui Donald Trump va duce la venituri mai mici pentru cei mai săraci americani, economisind bani pentru cei mai bogați, a anunțat luni Biroul Bugetar al Congresului, o organizație non-partizană. CBO estimează că 10% dintre cei mai săraci americani vor pierde aproximativ 1.200 de dolari pe an, deoarece se […]
21:00
Zelenski nu cedează, mesaj pentru Trump: „Nu ne vom retrage din Donbas”. Anunță că forțele ruse care au străpuns frontul vor fi ”distruse” # Aktual24
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a exclus marţi orice retragere a forţelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Moscova, cu câteva zile înaintea summitului dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, care provoacă îngrijorări la Kiev cu privire la un posibil acord în defavoarea sa, relatează AFP, citată de […]
20:50
Daniel Ghiță, alături de Rusia: ”Facem și noi campanie electorală împotriva Maiei Sandu?” # Aktual24
Daniel Ghiță, fost deputat PSD, acum susținător al lui Călin Georgescu, își îndeamnă publicul să militeze pentru ca forțele pro-europene din Republica Moldova să piardă la alegerile parlamentare din luna septembrie. ”Facem și noi campanie electorală împotriva Maiei Sandu? Exact cum a făcut ea cu noi: s-a implicat ilegal în algerile din România! Autobuze plimbate […]
19:40
Cine este Titus Corlățean, care vrea șefia PSD: acuzat că a blocat votul în diaspora în 2014. S-a remarcat prin atitudini retrograde și anti-maghiare # Aktual24
Senatorul Titus Corlățean este candidatul care i se opune lui Sorin Grindeanu, actualul lider interimar al PSD, în lupta pentru șefia partidului la alegerile din toamnă. Un veteran al politicii românești lansat pe scena publică de fostul premier Adrian Năstase, Corlățean nu este străin de controverse, de la acțiunile sale ca ministru la atitudinile văzute […]
19:10
A intervenit Bolojan? Ministrul Energiei a renunțat să-și nominalizeze finul ca administrator al Hidroelectrica # Aktual24
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD), a revocat nominalizarea lui Alin Ioan Demian pentru funcţia de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, după ce în presă au apărut informaţii potrivit cărora Demian este finul ministrului. Cel mai probabil, decizia a fost luată în urma unei intervenții a premierului Ilie Bolojan. „Ca urmare a reacţiilor […]
19:10
Președintele Dan merge în Ucraina: ”’Astăzi am avut o discuţie telefonică aprofundată cu preşedintele Zelenski” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat marţi că a discutat la telefon cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis că este nevoie ”de o pace cuprinzătoare şi durabilă în Ucraina”. Totodată, Nicuşor Dan a acceptat invitaţia preşedintelui ucrainean de a merge în această toamnă la Kiev. ”Astăzi am avut o discuţie telefonică aprofundată cu preşedintele […]
18:00
Explozie a prețurilor la benzină în Rusia, guvernul a intrat in panică. A fost convocată o ședință de urgență # Aktual24
Guvernul rus va convoca o ședință de urgență cu marile companii petroliere pe 14 august pentru a discuta despre creșterea prețurilor la combustibili, a raportat agenția de știri pro-guvernamentală Interfax pe 12 august. Măsura vine în contextul în care prețurile la benzină în Rusia au crescut cu aproape 50% de la începutul anului, Ai-95 atingând […]
17:00
Magistrații roșii cer o întâlnire ”de urgență” cu Bolojan: ”Campanie susținută de subminare a profesiei de magistrat” # Aktual24
Patru asociații ale magistraților au solicitat o întâlnire ‘de urgență’ cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre efectele pe care ‘campania susținută de subminare a profesiei de magistrat’, din ultimii trei ani, le are asupra încrederii publice în autoritatea judecătorească. Aceste asociații s-au remarcat în regimul Dragnea prin susținerea legilor menite să afecteze independența […]
16:40
Tranzacție majoră în presă: G4Media a fost cumpărat de Radu Budeanu (Gândul, CanCan, Mediafax) # Aktual24
G4Media, site condus de Dan Tapalagă și Cristian Pantazi, a fost cumpărat de trustul de presă patronat de Radu Budeanu. Suma achiziției nu a fost făcută publică. Compania Titluri Quality, care deține platforma Mediafax.ro și agenția de știri și imagini Mediafax, anunță semnarea contractului de achiziție integrală a grupului G4Media, anunță G4Media. Grupul G4Media reunește […]
16:20
Zaharova delirează din nou: ”Liderii UE au inventat un inamic rus pentru a-și ascunde eșecurile economice/ Astăzi, asistăm la apogeul eforturilor rusofobe” # Aktual24
După adoptarea declarației comune de susținere a Ucrainei în ajunul întâlnirii dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, din Alaska, ministerul rus al Afacerilor Externe și-a reluat retorica obișnuită împotriva Occidentului colectiv pe care îl acuză de dezinformare și că urmărește o înfrângere strategică a Rusiei prin sprijinul pe […]
15:50
Președintele Dan îi enervează iar pe ”suveraniști”. Mesaj cu privire la întâlnirea ditre Putin și Trump # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că a semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația comună care afirmă că ”pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul”. ”Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului […]
15:50
Drulă anunță că îl va alunga pe ”mafiotul” Nicolae Cristescu din Piața „16 Februarie” din Bucureștii Noi: ”Știu ce înseamnă să te lupți cu mafia. Am făcut-o la metrou” # Aktual24
Cătălin Drulă, candidat la Primăria Capitalei, a anunțat marți că daca va ajunge primar al Capitalei îl va alunga pe Nicolae Cristescu, patronul pieței „16 Februarie” din Bucureștii Noi. Cristescu, apropiat de PSD și de Gabriela Firea, s-a reorientat recent către Călin Georgescu. ”Știu ce înseamnă să te lupți cu mafia. Am făcut-o la metrou, […]
15:20
Vîntu își face partid, anunță că vrea să scoată România din UE cu ajutorul lui Georgescu: ”Îi voi pune la dispoziție tot ce are nevoie” # Aktual24
Afaceristul penal Sorin Ovidiu Vîntu a anunțat pe TikTok că va lansa un nou partid, peste câteva luni, al cărui scop principal va fi să scoată România din Uniunea Europeană. „Occidentul reprezintă torționarii poporului român, de aceea în septembrie voi lansa mișcarea RO EXIT și vă garantez că această mișcare va spulbera tot”, a anunțat […]
15:00
Ciolacu scoate capul, îi dă lecții lui Bolojan. Susține că el a guvernat mai bine: ”Am salvat de la faliment 40% din gospodăriile populației și peste 95% dintre IMM-uri” # Aktual24
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu a avut marți o ieșire agresivă la adresa lui Ilie Bolojan după ce s-a anunțat că inflația a crescut la 7,8%. ”Inflatia a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populației, mai ales a celor cu venituri reduse. […]
14:40
Presshub: „De ce ne atrage comunismul? Trecutul care amenință să înghită viitorul României”- un interviu cu istoricul Dorin Dobrincu # Aktual24
Pe 21 iulie, INSCOP publica un sondaj care arată că 66% dintre români sunt de părere că Nicolae Ceaușescu a fost un lider „bun” pentru România. Efectul sondajului a fost puternic, dar de scurtă durată, arată acum o analiză făcută tot de INSCOP: milioane de vizualizări în primele trei zile, după care o scădere dramatică […]
14:40
Ce caută jandarmii înarmați în stațiile de metrou. Explicații oficiale, în timp ce iar răsar teorii conspiraționiste: ”Vor să sperie și să isi arate puterea asupra cetățenilor” # Aktual24
Jandarmeria Română a venit marți cu explicații după ce în stațiile de metru au fost observați jandarmi înarmați cu arme automate. ”Am primit mai multe fotografii cu prezența jandarmilor la metrou. Dacă îi întâlniți, nu trebuie să vă speriați! Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav. Prezența lor are un caracter preventiv și face parte […]
14:30
Nord-coreenii declară că muncesc „ca sclavii” în Rusia: ”Dormim în containere maritime murdare, supraaglomerate, infestate cu insecte”. Ei sunt păziți de securiști de la Phenian # Aktual24
Moscova a apelat în repetate rânduri la Phenian pentru a o ajuta să lupte în război, folosindu-se de rachetele, obuzele de artilerie și soldații nord-coreeni. Mii de nord-coreeni sunt trimiși să muncească în condiții asemănătoare sclaviei în Rusia pentru a acoperi o lipsă uriașă de forță de muncă, exacerbată de invazia continuă a Ucrainei de […]
14:00
UE își extinde producția de rachete și muniții la niveluri istorice: ”Creștere de șapte ori a producție” # Aktual24
După invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, care și-a arătat ambițiile de a recâștiga sfera de influență în estul Europei, țările europene se pregătesc de război. Companiile europene de apărare își extind capacitatea de producție de trei ori mai rapid decât înainte ca Rusia să atace Ucraina, relatează Financial Times. Zonele industriale […]
13:30
Averea obscenă a lui Viktor Orban: suveranist cu castel dotat cu animale exotice (zebre) și încălzire sub pavajul parcului. ”Telefoanele muncitorilor sunt confiscate” # Aktual24
Un scandal a izbucnit în Ungaria după ce deputatul independent Ákos Hadházy a publicat fotografii ale conacului neterminat al prim-ministrului Viktor Orbán din Hatvanpuszta, care include o grădină cu palmieri și un zoo privat. Ákos Hadházy a publicat fotografii ale proprietății familiei Orbán din Hatvanpuszta, care, potrivit lui Gergely Gulyás, ministrul responsabil cu Cabinetul Primului […]
