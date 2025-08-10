Se anunță creșteri de impozite cu până 70%. Bolojan: ”O creştere de impozite pe proprietăţi la persoanele fizice este posibilă de la 1 ianuarie anul viitor”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seara, că, în anumite localităţi, impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice ar putea creşte de la 1 ianuarie 2026, în unele cazuri chiar cu până la 70%, acolo unde acestea nu au mai fost indexate de ani de zile. El a arătat că, din datele existente, impozitele nu sunt […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Aktual24