Producția de vin a Franței ar urma să crească cu 17% anul acesta în comparație cu 2024
Economica.net, 11 august 2025 13:30
Producția de vin a Franței ar urma să crească anul acesta cu 17%, comparativ cu 2024, când vremea nefavorabilă a afectat podgoriile, conform estimărilor preliminare ale Ministerului Agriculturii de la Paris, transmit Reuters și Agerpres.
Acum 10 minute
13:40
Cetățenii din 12 țări, inclusiv România, vor putea face din 15 august vizite turistice de maximum 45 de zile în Vitnam, fără viză # Economica.net
Cetățenii din 12 țări vor putea face din 15 august vizite turistice de maximum 45 de zile în Vietnam fără a mai avea nevoie de vize, informează luni VNA și Agerpres.
Acum 30 minute
13:30
APIA consideră că subvenţionarea maşinilor noi trebuie dublată de o descurajare fiscală clară a celor vechi şi poluante # Economica.net
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) așteaptă noul sistem de impozitare pentru autovehicule elaborat de guvern, însă propune, în paralel, o variantă proprie.
13:30
Producția de vin a Franței ar urma să crească cu 17% anul acesta în comparație cu 2024 # Economica.net
Producția de vin a Franței ar urma să crească anul acesta cu 17%, comparativ cu 2024, când vremea nefavorabilă a afectat podgoriile, conform estimărilor preliminare ale Ministerului Agriculturii de la Paris, transmit Reuters și Agerpres.
13:20
Statele Unite lucrează pentru a programa o întâlnire între președintele Donald Trump și omologii săi rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, a declarat duminică vicepreședintele american JD Vance, în timp ce aliații europeni ai Ucrainei fac presiuni pentru prezența lui Zelenski la summitul americano-rus din Alaska, prevăzut pentru 15 august, transmite AFP și Agerpres.
13:20
Partidul Social Democrat nu amenință, vrea decență, responsabilitate, dialog, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu, luni, înainte de ședința Biroului Permanent Național al partidului, care va stabili poziția social-democraților privind continuarea colaborării guvernamentale, scrie Agerpres.
13:20
Importatorii de automobile din România avertizează asupra „haosului decizional” al autorităţilor în privinţa programului Rabla. APIA susține că statul român riscă pierderi economice însemnate şi ratarea obiectivelor de sustenabilitate.
13:20
VIDEO Autostrada A1 Sibiu – Pitești: Ce lucrări efectuează WeBuild pe cea mai lungă secțiune montană # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu secțiunea 3 Cornetu - Tigveni, cea mai lungă (37,4 km) din Autostrada A1 Sibiu - Pitești. Amintim că lucrările pe acest tronson montan dificil au început în 2025.
13:20
Social-democrații nu au intrat la guvernare ca să iasă după două luni – Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD # Economica.net
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat luni că social-democrații nu au intrat la guvernare ca să iasă după două luni, dar ar fi fost mai multă liniște în coaliția de guvernare dacă din ea nu ar fi făcut parte USR, scrie Agerpres.
Acum 2 ore
12:20
Robert Fico, premierul slovac, a spus că Kievul va trebui să plătească scump din cauza eșecului Occidentului de a slăbi Rusia prin intermediul Ucrainei # Economica.net
Prim-ministrul slovac Robert Fico a afirmat că Kievul „va trebui să plătească scump” din cauza a ceea ce el a numit eșecul Occidentului de a slăbi Rusia folosind Ucraina, înaintea întâlnirii programate între Putin și Trump pe 15 august.
12:20
Calea ferată Ciulnița – Slobozia – Țăndărei: A fost lansată licitația pentru studiul de fezabilitate necesar electrificării liniei # Economica.net
Anunțul privind achiziția serviciului „Electrificarea secției de circulație Ciulnița – Slobozia - Țăndărei” – SRCF Constanța - Faza Studiu de Fezabilitate - a fost publicat pe platforma SEAP, informează luni CFR Infrastructură Constanța.
12:20
Auchan deschide al doilea discounter Atac din București, în Drumul Taberei. Angajeaază 60 de persoane # Economica.net
Auchan România va inaigura în curând al 9-lea ATAC, conceptul de hipermarket cu prețuri mai mici în funcție de volum pe care compania l-a dezvoltat de anul trecut. Noua unitate va fi amplasată în cartoerul Drumul Taberei din București.
12:20
Trei sferturi dintre țările membre ONU recunosc statul Palestina, act diplomatic realizat sau anunțat de 10 țări de la începutul războiului actual # Economica.net
Trei sferturi dintre țările membre ale ONU recunosc statul Palestina, proclamat de conducerea palestiniană în exil la finalul anilor 1980, un act diplomatic realizat sau anunțat de cel puțin zece țări de la începerea războiului actual din Fâșia Gaza, notează luni AFP și Agerpres.
12:20
Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România a explicat azi că nu e nicio problemă legată de plata pensiilor private # Economica.net
Preşedintele Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România, Radu Crăciun, a explicat, luni, într-o conferinţă de presă, că la ora actuală, nu există „nicio problemă legată de plata pensiilor private. El a precizat că fondurile de pensii sunt „foarte lichide” şi „pot face faţă plăţilor, fără nicio problemă, inclusiv vârfurilor de plăţi care vor veni”.
12:20
Kaja Kallas, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politici de securitate, a declarat duminică că orice acord între Statele Unite și Rusia ar trebui să implice Ucraina.
Acum 4 ore
11:40
Preşedintele american Donald Trump a promis duminică să evacueze persoanele fără adăpost din capitala SUA şi să-i trimită după gratii pe infractori, în pofida faptului că primarul Washingtonului susţine că nu se înregistrează în prezent o creştere a criminalităţii, relatează Reuters, potrivit Agerpres.
11:40
Deficitul balanței comerciale a crescut în primul semestru cu aproape 11%, apropiindu-se de 17 miliarde de euro # Economica.net
Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în primul semestru al anului s-a adâncit şi a ajuns la 16,712 miliarde euro, cu 1,618 miliarde euro (+10,7%) mai mare decât cel înregistrat în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2024, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS), scrie Agerpres.
11:40
Bujduveanu: Reducerea indemnizaţiilor directorilor din companiile municipale duce la o economie de peste 4 milioane de lei anual # Economica.net
Reducerea indemnizaţiilor directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie din companiile municipale duce la o economie de peste 4 milioane de lei anual şi aproape 350.000 de lei în fiecare lună în bugetele companiilor, iar fondurile vor fi direcţionate către nevoile reale ale oraşului - infrastructură, transport şi servicii publice de calitate, a declarat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, scrie Agerpres.
11:40
Alaska, statul american cu istorie rusă, va găzdui un summit istoric care decide cursul istoriei # Economica.net
Alaska, statul american care urmează să găzduiască vineri un summit istoric între Donald Trump şi Vladimir Putin, a fost sub control rusesc înainte de a fi vândută Statelor Unite în secolul al XIX-lea. Dar influenţa rusă nu a dispărut din acest stat arctic american, comentează luni AFP, scrie Agerpres.
11:40
Creşterea TVA la 21% în sectorul imobiliare se va resimţi în special pe segmentul mass-market # Economica.net
Impactul creşterii TVA de la 9% la 21%, în sectorul imobiliar va fi resimţit cu precădere în segmentul mass-market, unde stocul de locuinţe sub pragul de 120.000 euro era deja limitat, în timp ce segmentele mediu şi premium vor fi afectate în principal de creşterea generală a costurilor de construcţie, susţin consultanţii imobiliari, scrie Agerpres.
11:40
Iranul ar putea bloca un coridor din Caucaz între Armenia și Azerbaidjan, pe care SUA vrea să-l dezvolte # Economica.net
Iranul a amenințat sâmbătă că ar putea bloca un coridor pe care Statele Unite doresc să-l dezvolte în Caucaz între Armenia și Azerbaidjan, coridor inclus în acordul de pace dintre aceste două țări semnat vineri la Casa Albă în prezența președintelui american Donald Trump, relatează Reuters, și Agerpres.
11:40
Principalul aeroport din capitala Mexicului şi-a suspendat temporar operaţiunile din cauza ploilor abundente # Economica.net
Aeroportul Internaţional Benito Juárez din Ciudad de México a anunţat duminică suspendarea operaţiunilor aeriene din cauza ploilor abundente care s-au abătut asupra capitalei Mexicului, informează luni AFP, scrie Agerpres.
11:40
Autorităţile nipone au îndemnat luni milioane de persoane să-şi evacueze locuinţele din cauza inundaţiilor şi a alunecărilor de teren produse în urma ploilor abundente din sud-vestul Japoniei, soldate cu mai multe persoane dispărute, transmite AFP, scrie Agerpres.
11:40
Bursa de Valori București (BVB) a câștigat 21,9 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 5,13%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 68,88%, în comparație cu săptămâna anterioară, scrie Agerpres.
11:40
Proprietarii Mega Image și Profi vor cumpăra 10% din consumul de energie electrică din Europa dintr-un parc eolian ce se va construi în Galați. Au încheiat un parteneriat cu HELLENiQ Renewables # Economica.net
Ahold Delhaize, retailerul olandezo-belgian care operează lanțurile Mega Image și Profi la nivel local, a încheiat un contract tip vPPA cu HELLENiQ Renewables, o filială deținută integral de HELLENiQ ENERGY Holdings, prin care va achiziționa energie verde dintr-un parc eolian ce se va construi în Galați.
10:00
O persoană a murit, iar câteva zeci au fost rănite în cutremurul de ieri din vestul Turciei # Economica.net
O persoană a murit, iar alte câteva zeci au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea 6,1 care s-a produs duminică în provincia Balikesir din vestul Turciei, a anunțat ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, relatează luni agențiile DPA și Reuters.
09:50
Premierul Bolojan spune că legea privind pensiile private nu prevede confiscarea fondurilor, ci doar reglementarea modului de plată # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara că proiectul de lege privind pensiile private, aflat în prezent în dezbatere publică, nu prevede confiscarea fondurilor acumulate de cetățeni, ci doar reglementarea modului de plată, după modelul aplicat în majoritatea țărilor europene, scrie Agerpres.
09:50
Bugatti anunță programul Solitaire, un demers menit să creeze câte două mașini unice pe an # Economica.net
Bugatti a dezvăluit prima creație din noul program Solitaire. Brouillard, un coupé cu detalii uluitoare, este una dintre vedetele Monterey Car Week 2025.
09:50
Ilie Bolojan anunță că săptămâna aceasta Guvernul va rezolva problema atribuirii unei locuințe fostului președinte Traian Băsescu # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan anunță că săptămâna viitoare Guvernul va soluționa problema atribuirii unei locuințe fostului președinte Traian Băsescu, scrie Agerpres.
09:50
Școlile ar trebui să-și deschidă porțile pe 8 septembrie – Ilie Bolojan, premierul României # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seara, într-o emisiune televizată, că școlile ar trebui să își deschidă porțile pe 8 septembrie, în ciuda nemulțumirilor exprimate de cadrele didactice și sindicatele din educație privind măsurile recente adoptate de Guvern, potrivit Agerpres.
09:50
Ședință azi la 11.00 la PSD, în care se va decide dacă partidul se retrage de la guvernare # Economica.net
Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte astăzi, de la ora 11:00, într-o ședință în care social-democrații vor stabili dacă se retrag din coaliția de guvernare ori continuă. Tensiunile în coaliție au atins un punct critic de la nemulțumirile celor de la PSD față de poziția USR cu privire la funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu, scrie Hotnews.
09:50
Senatorul PSD Titus Corlățean, președintele Comisiei pentru politică externă, și-a anunțat candidatura la șefia Partidului Social Democrat, la congresul care va avea loc în toamnă, scrie Agerpres.
09:50
O versiune îmbunătăţită a asistentului Siri, cu aportul inteligenţei artificiale, este testată de Apple cu mai multe luni înainte de lansarea oficială, scrie News.ro.
09:50
Australia intenționează să recunoască statul palestinian, urmând Franța, Canada și Marea Britanie # Economica.net
Australia a anunțat că intenționează să recunoască statul palestinian în septembrie, urmând acțiuni similare întreprinse de Regatul Unit, Franța și Canada, potrivit BBC, citat de Hotnews.
Acum 24 ore
22:20
Informații oficiale pentru 8 milioane de viitori pensionari. Cum a ales România cea mai socialistă metodă pentru plata pensiilor Pilon II și ce alte opțiuni mai avea-Date în exclusivitate # Economica.net
Pe masa Guvernului se află, pentru a treia oară, un proiect de lege care reglementează plata pensiilor private, act normativ așteptat de peste 15 ani, adică de la lansarea sistemului. Oficial, susținătorii acestui proiect care schimbă fundamental actuala formulă de plată eliminând plățile unice și propunând o formulă care provoacă multora temerea că nu vor apuca să încaseze întreaga sumă acumulată, arată că el a fost impus de OECD (organizația la care România e în curs de aderare) și de la nivel UE. În fapt, lucrurile nu stau chiar așa. Deși OECD și UE au recomandat României acest sistem, ele nu l-au și impus, pentru că nici nu aveau această pârghie, din moment ce în țările care le compun există și alte formule de plată, mai liberale și mai orientate către participant.
22:20
Centura Feroviară București: Cum mai arată stațiile de pe inelul de cale ferată al Capitalei – FOTOREPORTAJ PUM # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini cu stațiile de cale ferată de pe inelul feroviar al Capitalei pe forumul PeUndeMerg.ro al Asociației Pro Infrastructură (API).
22:20
Grecii de la PPC își consolidează afacerile din regenerabile în România. PPC Renewables absoarbe restul firmelor controlate de grupul grecesc, liderul pieței de regenerabile de la noi # Economica.net
PPC Renewables România va fuziona prin absorbție cu mai multe companii din sectorul energiei regenerabile pe care le controlează, inclusiv cu firmele cumpărate de la Macquarie (fosta CEZ), potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial. Grecii sunt cei mai mari investitori în regenerabile din România, cu un portofoliu operațional de circa 1.300 MW.
22:20
Toleranța Elveției față de șoferii străini care aglomerează autostrăzile sale în special în sezonul cald este atât de redusă încât unii politicieni doresc acum să îi oblige să plătească un supliment pentru acest privilegiu.
22:00
Vicepreşedintele american JD Vance a declarat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că preşedintele Donald Trump intenţionează să retragă sprijinul financiar al SUA pentru susţinerea Ucrainei în războiul cu Rusia, dar aliaţii europeni sunt bineveniţi să cumpere din SUA arme pentru Ucraina, consemnează agenţia DPA.
22:00
UPDATE Premierul Ilie Bolojan anunță răspicat: Vor fi concedieri! Ce va conține pachetul 2 de măsuri bugetare și cine e vizat. Cresc și impozitele # Economica.net
Prezent în studioul Antena 3, premierul Ilie Bolojan a dat mai multe detalii referitor la pachetul 2 de măsuri de tăieri bugetare. Șeful executivului spune că cel mai probabil vor fi și concedieri. Iată ce alte măsuri vor fi luate și cine va fi vizat. Cresc și impozitele
20:40
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a avut loc duminică în vestul Turciei, a anunţat Agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD), în timp ce presa locală relatează că seismul a fost resimţit în mai multe provincii ale ţării, transmit agenţiile Reuters şi AFP.
20:40
Dublu record. Smartphone-urile devin tot mai scumpe: prețul mediu urcă la un nou maxim, iar producătorii marchează venituri istorice # Economica.net
Producătorii de telefoane inteligente și-au crescut veniturile cu 10% în trimestrul al doilea al anului față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind 100 de miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel înregistrat până în prezent într-un al doilea trimestru calendaristic, potrivit celui mai recent raport al Counterpoint Research. În schimb, livrările globale au înregistrat o creștere modestă de 3% față de aceeași perioadă a anului trecut în timpul trimestrului, deși prețul mediu global de vânzare (ASP) a atins, de asemenea, un nivel maxim în al doilea trimestru, un plus de 7% la aproape 350 de dolari.
20:00
În perioada 04.08.2025 - 08.08.2025, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care activează în cadrul Comandamentului Litoral 2025, au continuat controalele în stațiunile de pe litoralul românesc, verificând modul în care este respectată calitatea de consumator.
20:00
Pace în Ucraina luna aceasta sau rîzboi înghețat de durată? Declarație istorică a șefului NATO. Rutte ia partea lui Trump și spune, nuanțat, că ar trebui recunoscute cuceririle Rusiei # Economica.net
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus, nuanțat că Rusiei ar trebuie să in se recunoască cuceririle din Ucraina, "nu de jure, dar de facto", conform Antena 3. Deși amintește că aceste cuceriri au fost făcute prin abuz, șeful NATO puen că trebuie făcuți pași înainte către pace și se poziționează astfel de partea lui Donald Trump și a administrației americane, care încearcă să obțină pacea în Ucraina prin recunoașteri de teritorii pentru Rusia.
17:30
Şefa diplomaţiei europene convoacă o reuniune a miniştrilor de externe şi protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind Ucraina # Economica.net
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declaraţie transmisă duminică presei, că orice acord între SUA şi Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina trebuie să includă această ţară şi de asemenea UE, anunţând că a convocat pentru luni o reuniune extraordinară a miniştrilor europeni de externe pentru a discuta paşii următori în perspectiva summitului pe care preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, îl vor avea vineri în Alaska, relatează Reuters.
16:50
Anunț trist pentru toți românii cu credite! Ratele explodează din toamnă. Cel mai mare IRCC din istorie adaugă sute de lei la povara lunară. Urmează și explozia ROBOR-Calcule # Economica.net
Din cauza problemelor pe care statul le-a întâmpinat și încă le întâmpină cu finanțarea deficitului bugetar uriaș, dobânzile la care băncile își împrumută bani între ele au crescut semnificativ. Drept urmare, indicele IRCC, în funcție de care sunt calculate ratele tuturor creditelor acordate după aprilie 2019, a cunoscut una dintre cele mai mari creșteri din istoria sa, ajungând la un record istoric. Din octombrie, ratele legate de IRCC explodează! Pe final de an urcă masiv și ROBOR, împins de inflație, ceea ce înseamnă credite mai scumpe și pentru cei legați de ROBOR, dar, cu un decalaj de 6 luni, încă o scumpire și pentru creditele cu IRCC.
16:30
ANPDCA: 8.102 de copii aveau, la finele lunii martie 2025, ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate # Economica.net
Numărul total al copiilor din România care aveau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate era, la sfârşitul lunii martie 2025, de 8.102, cu 28 mai mulţi comparativ cu situaţia de la finele anului trecut, conform datelor centralizate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA).
16:30
Malware se transmite prin testele de verificare Captcha. Avertizare a experților în cybersecurity # Economica.net
Atacatorii cibernetici au găsit modalităţi pentru a răspândi malware prin intermediul testului de verificare Captcha, folosit frecvent de site-uri pentru a descuraja boţii, se arată într-o analiză publicată, recent, pe blogul din România al producătorului de soluţii de cybersecurity, Eset.
14:40
Trufele și ciupercile din flora spontană au generat venituri de peste 2,3 milioane de lei # Economica.net
Unitățile silvice au vândut anul trecut trufe și ciuperci din flora spontană în valoare de 2,3 milioane de lei, cu 17% mai mult decât cu un an în urmă deși cantitățile puse pe piață s-au diminuat.
14:00
Preşedintele Nicuşor Dan s-a aflat sâmbătă într-o vizită privată în Republica Moldova, unde a participat, alături de preşedinta Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, desfăşurat în Rezervaţia Naturală "Orheiul Vechi", informează duminică agenţia de presă IPN.
Ieri
13:10
Bursa de la Bucureşti a câştigat aproape 22 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat 21,9 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 5,13%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut cu 68,88%, în comparaţie cu săptămâna anterioară.
