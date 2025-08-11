Producția de vin a Franței ar urma să crească cu 17% anul acesta în comparație cu 2024

22:20

Pe masa Guvernului se află, pentru a treia oară, un proiect de lege care reglementează plata pensiilor private, act normativ așteptat de peste 15 ani, adică de la lansarea sistemului. Oficial, susținătorii acestui proiect care schimbă fundamental actuala formulă de plată eliminând plățile unice și propunând o formulă care provoacă multora temerea că nu vor apuca să încaseze întreaga sumă acumulată, arată că el a fost impus de OECD (organizația la care România e în curs de aderare) și de la nivel UE. În fapt, lucrurile nu stau chiar așa. Deși OECD și UE au recomandat României acest sistem, ele nu l-au și impus, pentru că nici nu aveau această pârghie, din moment ce în țările care le compun există și alte formule de plată, mai liberale și mai orientate către participant.