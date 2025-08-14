Afacerile nemţilor de la Knauf în România: marjă de profit net de 7% a Knauf Gips cu o fabrică la Aghireșu şi pierdere de 83 de milioane lei la Knauf Insulation, pe fondul investiţiilor masive în fabrica din Târnăveni
Grupul german Knauf, unul dintre cei mai mari producători de materiale de construcții pentru amenajări interioare, izolarea clădirilor și plafoane de design din lume, e prezent în ţara noastră prin două firme: Knauf Gips România şi Knauf Insulation. Knauf Gips România, care deţine o fabrică la Aghireșu, a obţinut profitabilitate netă de 7,1% în anul 2024 cu un număr mediu de 82 de salariaţi. Knauf Insulation continuă să meargă în pierdere şi înregistrează datorii aproape duble în anul 2024 faţă de cele cu care a închis anul 2023, ca urmare a investiţiilor semnificative (circa 140 de milioane de euro) în fabrica pe care a construit-o la Târnăveni şi care a început producţia de vată minerală de sticlă în ianuarie 2025, arată o analiză Economica.net.
