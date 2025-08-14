AMRO avertizează că dacă nu vor fi taxate toate coletele extracomunitare sub 150 de euro, România va procesa gratuit și mai multe colete: Asociația cere să nu fie lăsate portițe pentru fentarea legii
Economica.net, 14 august 2025 22:30
Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) salută inițiativa Ministerului Finanțelor de a introduce o taxă fixă pe coletele extracomunitare sub 150 de euro, dar avertizează că excepția propusă pentru coletele procesate de autoritățile vamale din România poate transforma o măsură bună într-o portiță fiscală de proporții, exploatată rapid de giganții asiatici din e-commerce, fără niciun beneficiu pentru economia națională.
Ministerul Finanțelor vrea să declare inactive companiile care nu au conturi bancare în România, iar perioada de inactivitate va fi de maximum un an # Economica.net
O companie ar putea fi declarată inactivă dacă nu are cont bancar în România sau dacă nu a depus situaţiile financiare anuale în termen de cinci luni de la împlinirea termenului legal, potrivit proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicat joi de Ministerul Finanţelor.
Patru state au activat în ultima săptămână mecanismul de protecţie civilă al UE, pentru a primi asistență în lupta cu incendiile de pădure # Economica.net
Grecia, Bulgaria, Muntenegru şi Albania au activat în ultima săptămână mecanismul de protecţie civilă al UE pentru a a primi asistenţă în combaterea incendiilor forestiere, multe având loc simultan pe întreg continentul, potrivit unui comunicat publicat joi pe pagina web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Autostrada A7 Ploiești – Buzău: Când va fi dat în trafic lotul ajuns la 99%, așteptat de toată Moldova # Economica.net
Lotul 2 Mizil - Pietroasele/Spătaru din Autostrada A7 Ploiești - Buzău ar putea fi dat în trafic până la finalul lunii septembrie, potrivit celui mai nou termen anunțat joi de un oficial de la Transporturi. Amintim că acest lot este realizat în proporție de 99%, dar deschiderea circulației este amânată din cauza problemelor de la un pod.
BCR revizuiește ținta de inflație la 8,8% pentru 2025. Din cauza TVA inflația pe luna august este așteptată să urce la 9,2% # Economica.net
Luând în calcul ultimele date privind IPC, Erste Bank revizuiește în sus prognoza privind inflația la sfârșitul anului, de la 7,5% an anterior la 8,8% an. Luna viitoare vor intra în vigoare majorările TVA și ale accizelor, iar inflația se va accelera și mai mult, probabil la 9,2% pentru august, arată Ciprian Dascălu, economistul șef al BCR, subsidiară a Erste Bank în România
De ce au devenit fructele produsele care au contribuit major la creșterea inflației din iulie # Economica.net
După carne și preparate din carne, fructele au devenit în primele cinci luni ale acesti an alimentele pentru care România a plătit cei mai mulți bani. Importurile au crescut cu 12% în valoare deși în volume trendul este ușor descendent. Alimentele s-au scumpit cu 7,67%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024. Cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete, cu 39,74%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024.
Afacerile nemţilor de la Knauf în România: marjă de profit net de 7% a Knauf Gips cu o fabrică la Aghireșu şi pierdere de 83 de milioane lei la Knauf Insulation, pe fondul investiţiilor masive în fabrica din Târnăveni # Economica.net
Grupul german Knauf, unul dintre cei mai mari producători de materiale de construcții pentru amenajări interioare, izolarea clădirilor și plafoane de design din lume, e prezent în ţara noastră prin două firme: Knauf Gips România şi Knauf Insulation. Knauf Gips România, care deţine o fabrică la Aghireșu, a obţinut profitabilitate netă de 7,1% în anul 2024 cu un număr mediu de 82 de salariaţi. Knauf Insulation continuă să meargă în pierdere şi înregistrează datorii aproape duble în anul 2024 faţă de cele cu care a închis anul 2023, ca urmare a investiţiilor semnificative (circa 140 de milioane de euro) în fabrica pe care a construit-o la Târnăveni şi care a început producţia de vată minerală de sticlă în ianuarie 2025, arată o analiză Economica.net.
Guvernul introduce în pachetul II de măsuri reforma privind condițiile de pensionare ale magistraților. Crește vârsta de pensionare și este introdus un mod nou de calcul al pensiilor # Economica.net
Instituirea unei condiţii de vechime minime în muncă de cel puţin 35 de ani şi limitarea cuantumului pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării în cazul magistraţilor se numără printre măsurile care vor fi incluse în al doilea pachet de reforme iniţiat de Guvern.
Romarm are un nou director general. CA-ul companiei l-a numit în funcție pe Răzvan Marian Pîrcălăbescu pentru un mandat de patru ani # Economica.net
Consiliul de Administraţie al Romarm i-a numit pe Răzvan Marian Pîrcălăbescu şi pe George Adrian Teotoc în funcţiile de director general şi, respectiv, director economic, cu mandate de 4 ani, în urma unei proceduri de selecţie organizate în conformitate cu ordonanţa privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit unui comunicat al companiei.
Producătorul de medicamente Biofarm a înregistrat un profit net în urcare cu 16% după prima jumătate a acestui an, la 48,8 milioane de lei, potrivit Raportului semestrial remis joi Bursei de la Bucureşti, relatează Agerpres.
Se schimbă Legea insolvenței. Ministerul Justiției anunță că modificările intră în pachetul II de reforme a Guvernului # Economica.net
Ministerul Justiţiei a anunţat, joi, că a elaborat, în colaborare cu Ministerul Finanţelor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), un set de propuneri de modificare a Legii insolvenţei care vor fi incluse în al doilea pachet de reforme, aflat în curs de finalizare, relatează Agerpres.
Sute de meșteri din România și Republica Moldova, prezenți la Târgului Creatorilor Populari de la Muzeul ASTRA din Sibiu # Economica.net
Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA din Sibiu organizează, în perioada 15 – 17 august 2025, cea de-a 42-a ediție a Târgului Creatorilor Populari din România, cunoscut și sub numele de „Târgul de Sfânta Maria”.
Ministerul Finanțelor vrea să urce baza anuală de plată a CASS pentru persoanele care obțin venituri de activități independente. E vorba de o creștere substanțială # Economica.net
Ministerul Finanţelor propune majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, de la 60 de salarii minime brute pe ţară garantate în plată, la 90 de salarii minime brute pe ţară, pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2026.
AVR: Postul vamal de frontieră Bumbăta – Leova va funcţiona non-stop începând cu data de 15 august # Economica.net
Postul vamal de frontieră Bumbăta - Leova va funcţiona non-stop începând cu data de 15 august 2025, ora 8:00, a anunţat, joi, Autoritatea Vamală Română (AVR), relatează Agerpres.
ANPC a controlat peste 820 de operatori economici în intervalul 11 – 14 august și a dat aproape 800 de amenzi. Ce au găsit inspectorii instituției # Economica.net
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a controlat activitatea a peste 820 de operatori economici, la nivelul întregii ţări, în perioada 11 - 14 august, şi a dat amenzi de peste 4 milioane de lei în urma neregulilor constatate, relatează Agerpres.
Uber anunță că începând de astăzi aplicația sa este disponibilă în municipiul Bistrița. Odată cu această lansare, compania își extinde prezența în România la 27 de orașe: București, Brașov, Timișoara, Cluj, Iași, Constanța, Oradea, Craiova, Ploiești, Pitești, Galați, Brăila, Sibiu, Buzău, Bacău, Râmnicu Vâlcea, Alba Iulia, Arad, Târgu Mureș, Baia Mare, Târgoviște, Suceava, Satu Mare, Botoșani, Tulcea, Focșani și, acum, Bistrița.
Autoritatea Vamală Română a finalizat dotarea completă cu sisteme de scanare cu raze X a Biroului Vamal de Frontieră Galaţi – Giurgiuleşti # Economica.net
Autoritatea Vamală Română (AVR) a finalizat dotarea completă cu sisteme moderne de scanare a Biroului Vamal de Frontieră Galaţi - Giurgiuleşti.
Încă un impozit crește substanțial. Guvernul sancționează și câștigurile la bursă, nu doar pe cele din dividende # Economica.net
Guvernul României a decis să impoziteze mai mult toate tipurile de câștiguri financiare, de la cele din dobânzi, până la cele din dividende și din plasamente la bursă. După ce s-a decis ca impozitul pe dividende să urce la 16% de la 1 ianuarie, de la 10% în prezent și doar 5% în 2021, Ministerul Finanțelor a lansat în dezabatere un proiect de lege care majorează și impozitul pe câștiguri bursiere.
Nu e nevoie de majorarea la 8.000 de lei a capitalului minim pentru SRL-uri, ANAF știe deja care sunt firmele subcapitalizate – consultant # Economica.net
Firma de consultanță CC Tax Advisory atrage atenția că, în loc să introducă bariere noi, autoritățile pot aplica măsuri deja prevăzute de lege: potrivit Legii societăților nr. 31/1990, dacă activul net al unei firme scade sub jumătate din capitalul social, aceasta este obligată să ia măsuri – majorare de capital, reducere de capital sau dizolvare.
Administratorul SGR a scăpat de obligația de a vinde cel puțin 50% din materialele reciclabile prin Bursa Română de Mărfuri. Guvernul a abrogat măsura, ca urmare a dificultății punerii în practică # Economica.net
Guvernul a decis, joi, abrogarea obligaţiei impuse administratorului Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR) de a tranzacţiona cel puţin 50% din materialele reciclabile prin Bursa Română de Mărfuri, relatează Agerpres.
Guvernul alocă peste 73 de milioane de lei pentru exproprierea terenurilor pe care se va construi varianta ocolitoare Timișoara Vest # Economica.net
Executivul a aprobat joi alocarea sumei de 73,172 de milioane de lei de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, pentru declanşarea procedurilor de expropriere necesare realizării variantei de ocolire Timişoara Vest, relatează Agerpres.
Rafinăria Petromidia și-a crescut masiv producția de carburanți. Pierderile s-au diminuat # Economica.net
Rompetrol Rafinare a înregistrat în primul semestru din 2025 o creștere operațională semnificativă și o îmbunătățire a indicatorilor financiari, pe fondul creșterii volumelor de materii prime procesate, dar și a produselor petroliere comercializate pe plan intern și internațional, potrivit datelor financiare la șase luni. Compania a rămas pe pierdere, dar ea s-a redus.
VIDEO Autostrada A1 Sibiu – Pitești: Porr a ajuns la un stadiu de 77% pe secțiunea 4. Este pregătit să înceapă lucrările de asfaltare # Economica.net
Stadiul lucrărilor pe secțiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeș (9,86 km) a A1 Sibiu - Pitești se apropie de 77%, anunță joi Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Amintim că acest lot cuprinde primul tunel forat de autostradă din România.
Moody’s: Tot mai multe companii americane caută să-și crescă datoriile, în timp ce evită aprobările din partea creditorilor existenți # Economica.net
Un număr din ce în ce mai mare de companii americane caută condiţii mai flexibile în acordurile lor de creditare, pentru a-şi majora nivelul datoriei, în timp ce evită aprobările din partea creditorilor existenţi, se arată într-un raport al agenţiei de evaluare financiară Moody's, publicat joi, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Alumil a încheiat primul semestru din 2025 cu afaceri de 56 de milioane de lei, aproape similară cu cifra de afaceri realizată în primele șase luni din 2024 # Economica.net
Alumil Rom Industry S.A., liderul pieței sistemelor arhitecturale din aluminiu, a anunțat realizarea unei cifre de afaceri de 56 de milioane de lei în primul semestru din 2025, cu 0,7% mai mică față de perioada similară din 2024. Profitul net al companiei în primele șase luni este de 2,34 de milioane de lei, în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut.
Guvernul a decis joi suplimentarea cu 197 de posturi a structurii de personal de la Garda Forestieră Naţională, fiind invocate angajamentele asumate de România la nivel european şi internaţional, relatează Agerpres.
Digi Communications raportează venituri de 1,1 miliarde euro pentru primele șase luni din 2025, în creștere de 21% # Economica.net
Digi Communications N.V. raportează venituri consolidate (inclusiv venituri și alte câștiguri) de 560 de milioane de euro în T2 2025, în creștere cu 18% față de aceeași perioadă a anului precedent. EBITDA ajustată a scăzut cu 1% față de rezultatul din T2 2024, ajungând la 168 de milioane de euro, evoluție determinată de intensificarea operațiunilor din Portugalia, care presupune investiții inițiale ridicate pentru a susține extinderea bazei de clienți și a serviciilor pe această piață.
Incertitudinile geopolitice și războiul comercial al lui Donald Trump reprezintă o provocare pentru industria mondială a cărnii de porc. Având în vedere că principalul importator mondial de carne de porc este China, orice escaladare a disputei tarifare ar putea afecta dramatic exporturile de carne din SUA. Bolile reprezintă o altă provocare cu care se confruntă industria. Mai presus de toate, schimbările în obiceiurile de consum ar putea aduce o incertitudine suplimentară în acest sector.
Garda de Mediu va putea folosi ca probe imaginile obținute prin bodycam-uri și drone. Angajează150 de comisari în teren # Economica.net
În ședința de astăzi, Guvernul a adoptat o Hotărâre inițiată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin care se consolidează activitatea Gărzii de mediu și se fac operaționale echipamentele de tip drone și bodycam-uri pe care GNM le-a achiziționat prin PNRR.
Funcționarii din primăriile localităților mici se pregătesc de grevă pe 8 septembrie # Economica.net
Funcționarii din primăriile de comune sunt pregătiți să intre în grevă generală pe 8 septembrie, nemulțumiți de o prevedere din actualul proiect de lege privind reforma administrației locale, care prevede că ordonatorul de credite poate stabili ca un post ocupat cu normă întreagă să fie transformat într-unul cu jumătate de normă, a declarat președintele Sindicatului Național SCOR, Dan Cârlan, scrie Agerpres.
Anunț major al Guvernului: Preacord pentru un nou PNRR! Ce sume urmează să primească România # Economica.net
În plin scandal privind sistarea unor proiecte importante din PNRR, dar și a contractelor noi, Guvernul anunță că a încheiat un preacord cu Uniunea Europeană privind PNRR.
Ordonanța de Urgență pentru instituirea unor măsuri legate de PNRR, respectiv ce se întâmplă cu proiectele care nu vor mai fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a fost discutată joi, în primă lectură, în ședința de Guvern, scrie Agerpres.
FOTO Autostrada Bucureștiului A0: Un pasaj de pe lotul 3 Nord nu mai poate fi finalizat anul acesta. Soluția autorităților pentru deschiderea circulației # Economica.net
Secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu a postat joi imagini noi cu șantierul lotului 3 Nord din Autostrada Bucureștiului A0. Potrivit acestuia, antreprenorul chinez nu va mai putea finaliza anul acesta pasajul de la DN3, principalul punct critic din șantier. Vedeți mai jos ce soluție propune totuși pentru deschiderea circulației.
Ordonanța de urgență privind suspendarea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) trebuie adoptată doar în baza consensului politic între partidele din Coaliție, transmite, joi, PSD, scrie Agerpres.
Anunț important despre viitorul autostrăzilor: Scoase din PNRR! Ministrul Dragoș Pîslaru explică ce soluții: Punem cap la cap totul! # Economica.net
Dragoș Pîslaru, ministrul investițiilor și fondurilor europene, a explicat ce soluții ar putea exista pentru autostrăzile care au fost scoase din PNRR.
VIDEO Prima locomotivă cumpărată de România prin ARF a atins viteza de 200 km/h la CTF Făurei # Economica.net
Joi, 14 august 2025, la Centrul de Testări Feroviare Făurei, prima locomotivă electrică nou construită și achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) pentru statul român, în ultimii 15 ani, a continuat etapa de testare, informează ARF.
Întâlnirea de la Anchorage (statul Alaska) între președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, va începe vineri la ora 19:30 GMT, a anunțat joi Kremlinul, transmit AFP, Reuters și Agerpres.
Președintele ucrainean Zelenski a declarat joi că Ucraina și-a asigurat până acum 1,5 miliarde de dolari achiziția de arme americane # Economica.net
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina și-a asigurat până acum 1,5 miliarde de dolari din partea aliaților săi europeni pentru achiziția de arme americane, ca parte a unui mecanism despre care el spune că 'întărește cu adevărat apărarea noastră', informează Reuters și Agerpres.
Trump a ordonat relaxarea procedurilor de mediu în special pentru a permite sectorului spațial american să își majoreze lansările # Economica.net
Donald Trump a ordonat o relaxare a procedurilor și reglementărilor, în special de mediu, pentru a permite sectorului spațial privat american să își majoreze în mod considerabil numărul de lansări, o măsură care ar trebui să-l bucure pe fostul său aliat Elon Musk, informează joi AFP.
Bujduveanu: Bucureștiul va avea, în sfârșit, un inel median de tramvai, așa cum ne-am dorit # Economica.net
Compania Mari Vila a început lucrările de modernizare a liniei de tramvai de pe bulevardul Chișinău, parte a unui proiect mai amblu de realizare a unui inel median de tramvai în București.
Anunț important pentru românii care au împrumutat statul. O nouă serie Fidelis intră la Bursă. Peste 1,5 miliarde de lei # Economica.net
Statul român a listat o nouă emisiune Fidelis la Bursa de Valori București (BVB). De această dată este vorba despre o serie de obligațiuni Fidelis în valoare de 1,5 miliarde de lei.
Implementarea PNRR nu se oprește, ci se accelerează – Dragos Pâslaru, ministrul Investițiilor Europene # Economica.net
Implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) nu se oprește, ci se accelerează, iar în acest sens a fost adoptat Memorandumul care confirmă rezultatele pre-acordului cu Comisia Europeană (CE), în valoare de 21,62 miliarde de euro, a declarat joi ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, scrie Agerpres.
Platformele online din Asia au inundat piaţa cu produse foarte ieftine, profitând de portiţe legale, prin evitarea unor costuri pe care firmele autohtone le suportă. Taxa de 25 de lei pe colet va reechilibra piaţa pe care giganţii nonUE au distorsionat-o – avocaţi # Economica.net
Platforme asiatice precum Temu și Shein au reușit în doar câţiva ani să inunde piaţa locală cu produse ieftine, livrate direct din Asia, și ocolind mare parte din taxele pe care comercianții locali sunt obligați să le plătească. Prin scutirea fiscală pentru coletele sub 150 de euro, aceste giganți au vândut la prețuri imposibil de egalat, lăsând retailerii români să concureze cu mâinile legate, spun avocații firmei de avocatură Buju Stanciu & Asociații, într-o luare de poziţie trimisă Economica.net.
Platformele online nonUE au inundat piaţa cu produse foarte ieftine, profitând de portiţe legale, prin evitarea unor costuri pe care firmele autohtone le suportă. Taxa de 25 de lei pe colet va reechilibra piaţa pe care giganţii nonUE au distorsionat-o – avocaţi # Economica.net
Platforme asiatice precum Temu și Shein au reușit în doar câţiva ani să inunde piaţa locală cu produse ieftine, livrate direct din Asia, și ocolind mare parte din taxele pe care comercianții locali sunt obligați să le plătească. Prin scutirea fiscală pentru coletele sub 150 de euro, aceste giganți au vândut la prețuri imposibil de egalat, lăsând retailerii români să concureze cu mâinile legate, spun avocații Buju Stanciu & Asociații, într-o luare de poziţie trimisă Economica.net.
Piața imobiliară din Sibiu a trecut prin schimbări semnificative în ultimii ani, transformându-se într-un punct focal pentru investitori și cumpărători. Acest articol explorează tendințele actuale, compară piața locală cu alte orașe din România și analizează rolul agențiilor imobiliare și al reglementărilor în acest context dinamic.
România a înregistrat cea mai mare creștere economică din UE în trimestrul doi din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), scrie Agerpres.
Cotația bitcoin a depășit joi pentru prima dată pragul de 124.000 de dolari, un nou record pentru cea mai mare criptomonedă din lume, investitorii pariind pe noi câștiguri în acest domeniu săptămâna aceasta, transmit DPA și Agerpres.
Crearea unor secţiuni pe portalul IGI, dedicate schimbării angajatorului de către lucrătorii străini, şi un sistem de programări cu timpi de aşteptare reduşi ar aduce în plus până la 90 de milioane lei la buget la 10.000 de cazuri soluţionate anual – Patronat # Economica.net
"Este nevoie ca schimbarea de angajator să se poată face integral online, fără depunerea dosarului la ghişeu. În afară de oferta de muncă, cazierul străinului este emis de autorităţile române şi, odată încărcat pe portal, poate fi verificat direct de către IGI. În plus, documentele de la șomaj sunt deja emise în format electronic în majoritatea județelor, ceea ce înseamnă că nu ar mai trebui depuse în original", a declarat Elena Panțiru, Vicepreşedintele Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă.
Calea ferată București – Giurgiu: A fost semnat contractul pentru modernizarea integrală a liniei cu asocierea condusă de gălățenii de la Arcada # Economica.net
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. anunță oficial semnarea contractului de proiectare și execuție pentru modernizarea unuia dintre cele mai importante trasee feroviare din sudul țării – București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră (Lot 2).
Președintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, critică reforma din Educație și o compară cu un măcel, afirmând că are o contribuție ridicol de mică la reducerea deficitului bugetar al României, scrie Agerpres.
