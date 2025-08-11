Fiul lui Zeljko Kopic a semnat în Belgia! I-a mulțumit Anei Maria Prodan la prezentare
Fanatik, 11 august 2025 22:40
Cu cine a semnat fiul lui Zeljko Kopic, antrenorul de la Dinamo. Fotbalistul a oferit prima reacție. Cui i-a mulțumit croatul.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
23:00
Un român din Italia a fost abandonat pe un câmp de angajatorul său, după un accident de muncă. Mihai a fost găsit agonizând # Fanatik
Un muncitor român din Italia a fost abandonat de angajator pe un câmp, după un accident. Mihai a fost găsit, câteva ore mai târziu, agonizând
23:00
Ruptură totală! Donnarumma a fost exclus din lotul lui PSG și urmează să plece de la câștigătoarea Champions League! # Fanatik
Gianluigi Donnarumma nu mai are viitor la PSG și ar putea ajunge sub comanda lui Cristi Chivu la Inter! Ultimele detalii
Acum 15 minute
22:50
Ianis Stoica, debut de vis în Portugalia! A avut nevoie de un minut pentru a marca primul său gol # Fanatik
Ianis Stoica a debutat luni în tricoul portughezilor de la Estrela Amadora. Fotbalistul transferat de la Hermannstadt a marcat după doar un minut.
Acum 30 minute
22:40
Biletul zilei la pariuri de marți, 12 august 2025, poate aduce un câștig de 327 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din preliminariile UEFA Champions League
22:40
Acum o oră
22:20
Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina Rodriguez! Inelul de logodnă a costat o avere # Fanatik
Cristiano Ronaldo și frumoasa Georgina Rodriguez au trecut la următorul nivel în ceea ce privește relația lor. Anunțul a fost făcut de argentiniancă pe Instagram.
22:20
O companie ungară va exploata resursele României. Aceasta se pregătește să deschidă o mină de sare. Unde și când se va întâmpla acest lucru
Acum 2 ore
21:50
Marian Iancu se implică în războiul dintre Gigi Becali și Dan Șucu: „O să începeți să simțiți înțepăturile curând” # Fanatik
Marian Iancu a reacționat față de scandalul momentului din fotbalul românesc, dintre Gigi Becali și Dan Șucu, în care este implicat și Gino Iorgulescu
21:40
Dumitru Dragomir, declarație-șoc despre Gigi Becali și FCSB. Pe ce loc va termina campioana și cine e favorită la titlu: „E din osul lui”. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut o predicţie şoc despre şansele la campionat. Şeful Ligii Profesioniste consideră că FCSB nu va încheia în primele două din SuperLiga.
21:30
Bătaie ca-n Vestul Sălbatic, în mijlocul unei străzi din Vaslui. Peste 20 de tineri, înarmați cu bâte, s-au luat la ceartă. Video # Fanatik
Peste 20 de tineri, înarmați cu bâte, s-au încăierat în mijlocul unei străzi din Vaslui. O ambulanță a fost cea care i-a pus pe fugă
21:20
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”. Pretențiile lui Nicușor Constantinescu la Poarta Albă # Fanatik
Nicușor Constantinescu, fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, e în război total cu pușcăria în care își ispășește pedeapsa. Ce pretenții are?
21:20
Bogdan Andone și-a distrus jucătorii după eșecul de la Botoșani: „Am fost domnișoare! Am primit niște goluri de grădiniță” # Fanatik
FC Argeș a suferit luni al treilea eșec din actuala ediție a SuperLigii, piteștenii fiind învinși de FC Botoșani. Bogdan Andone a tras concluziile la finalul jocului.
Acum 4 ore
21:00
Costel Orac, invitat special la ”Fanatik Dinamo”, marți, 12 august, ora 13:30! Spectacol garantat pentru fanii ”câinilor roșii” # Fanatik
”Fanatik Dinamo” vă invită marți, 12 august 2025, de la ora 13:30, la o nouă ediție specială. Cristi Coste îl va avea ca invitat pe Costel Orac.
21:00
Fotbalistul beat și drogat a lovit mortal un pieton! Accident macabru pe Șoseaua Mangaliei # Fanatik
Un fotbalist din România a provocat un accident de mașină grav, lovind mortal un pieton. Sportivul a fost testat pozitiv atât cu alcool, cât și cu droguri
20:40
Unde a ajuns fotbalistul care a răpit un trofeu celor de la CFR Cluj. A dat gol chiar la debut într-un campionat tare # Fanatik
Congolezul Jeremy Bokila, autorul golului victoriei Petrolului din finala Cupei României, disputată în 2013, a debutat la Livingston, în prima ligă a Scoției
20:40
“Merg vineri în Rusia.”. Donald Trump, gafă înainte de întâlnirea cu Putin, care va avea loc în Alaska. Video # Fanatik
Președintele Donald Trump a făcut o gafă înainte de întâlnirea cu Putin. Cei doi vor discuta despre războiul din Ucraina în Alaska
20:10
Andrei Rațiu, ofertă de ultimă oră din Premier League! Ce a decis conducerea lui Rayo Vallecano și ce mesaj a transmis românul # Fanatik
Rayo Vallecano a primit o ofertă din Premier League pentru Andrei Rațiu. Câți bani au cerut ibericii după ce l-au achiziționat integral pe „Sonic” de la Villarreal
20:00
Zâmbetul cu care Andrei Nicolescu l-a felicitat pe Rotund, împrumutat de Dinamo la Slobozia, după ce a bătut campioana FCSB # Fanatik
Meciul FCSB - Unirea Slobozia 0-1 a fost decis de golul lui Raul Rotund, fotbalist împrumutat de la Dinamo. Andrei Nicolescu a vorbit despre reușita tânărului atacant.
19:50
Cât de puternic este cu adevărat premierul Ilie Bolojan. „Aici nu suntem la Oradea, și el încă nu s-a prins că e altă lume” # Fanatik
Câtă forță politică are premierul Ilie Bolojan? Ce concluzie trag experții după prima lună de mandat la Palatul Victoria
19:50
Donald Trump, summit virtual cu liderii europeni și cu Zelenski, înainte de întâlnirea cu Putin. Ce subiecte importante vor fi discutate # Fanatik
Donald Trump și liderii europeni, dar și Zelenski, vor avea un summit virtual înainte de întâlnirea președintelui american cu Putin
19:40
Podul din România care se află în construcție și care a apărut deja pe Google Maps. Șoferii pot fi induși în eroare # Fanatik
Un pod din România, care este încă în construcție, apare deja pe aplicația Googla Maps. Ce trebuie să știe șoferii în acest caz
19:30
Universitatea Craiova, mutare de impact! Cine este spaniolul fost la Celta Vigo care a semnat cu oltenii # Fanatik
Universitatea Craiova a anunțat oficial o mutare de senzație în cursul zilei de luni! Pe cine au adus oltenii, direct din Spania
19:20
Oțelul Galați și Rapid se vor întâlni în etapa a 5-a din SuperLiga. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre partida giuleștenilor.
19:20
Mitica Dragomir, replică în forţă despre absenţa lui Nicuşor Dan de la funeraliile lui Ion Iliescu. Cum comentează gestul preşedintelui.
19:20
Noi detalii despre cazul Spitalului Floreasca. Un alt pacient a murit din cauza Candida auris și a bacteriilor cu mult timp înainte de cazul Laviniei # Fanatik
Au fost făcute publice noi detalii despre cazul Spitalului Floreasca. Anul trecut, un bărbat a murit din cauza Candida auris și a bacteriilor
19:10
Gigi Becali a aflat în direct de ce i se spune „Hulk din Pipera” după pozele de la biserică: „Ia trimite-mi și mie să le văd și eu!” # Fanatik
Gigi Becali a reacționat la FANATIK SUPERLIGA după ce imaginile cu vizita sa pe șantierul bisericii din Voluntari au devenit virale.
19:10
Dan Petrescu a rămas fără un atacant. CFR Cluj a anunțat transferul pe rețelele de socializare. Unde va juca în următorul sezon.
Acum 6 ore
19:00
Afaceri profitabile cu banii din PNRR. Firma care a vândut microbuze școlare electrice de 90.000 de euro, cu peste 200.000 de euro bucata # Fanatik
Mai multe microbuze școlare electrice au fost vândute cu preț dublu față de valoarea reală. O firmă din Prahova a câștigat peste 50% din contracte la nivel național
18:50
Radu Drăgușin, interviu emoționant pentru FRF TV. Care a fost cel mai greu moment de după accidentare și cum își petrece timpul liber cel mai scump fotbalist român # Fanatik
Radu Drăgușin a oferit un interviu pentru Federația Română de Fotbal, el fiind în plin proces de recuperare la Londra. Care au fost cele mai grele momente pentru fotbalistul român.
18:40
Edi Iordănescu și Legia vor încerca să facă minunea la returul cu AEK Larnaca din Europa League. Ce a spus antrenorul român în acest sens
18:20
Toate transferurile din Liga Naţională de handbal feminin! CSM Bucureşti rămâne principala favorită. Ce mutări au făcut Rapid, Gloria Bistriţa şi Corona Braşov # Fanatik
Liga Naţională de handbal feminin se va disputa cu 12 echipe în acest sezon. FANATIK vă prezintă toate mutările făcute de formaţiile din campionat, CSM Bucureşti fiind favorită.
18:10
Fanatik SuperLiga, marți, 12 august, ora 10:30. Cristi Coste are super invitați după Oțelul – Rapid # Fanatik
Cristi Coste revine în forță, marți, 5 august, de la ora 10:30, cu super invitați la Fanatik SuperLiga: Marian Aliuță, Robert Niță și Vivi Răchită.
18:10
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget # Fanatik
De ce a renunțat un edil din România la funcția de viceprimar? Află cum a redirecționat banii economisiți din bugetul local pentru investiții în comunitate.
18:00
Accident teribil într-un parc de distracții: un carusel plin cu copii s-a prăbușit sub ochii părinților. Video # Fanatik
O seară de distracție a fost cât pe ce să se termine într-o adevărată tragedie. Șapte copii au fost răniți după ce un carusel s-a prăbușit
17:50
Parma și-a luat adio de la Dennis Man! Ce au publicat italienii în ziua în care acesta semnează cu PSV: „Magie pură”. Video # Fanatik
Transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven este ca și realizat. Cei de la Parma și-au luat rămas bun de la fotbalistul român.
17:20
Fiul de patru ani al unui cuplu de români a murit în vacanța în Italia. Cum s-a produs tragedia # Fanatik
Vacanță cu final tragic pentru un cuplu de români: fiul lor de patru ani a murit în Italia. Află cum s-a petrecut tragedia
17:20
Puștiul care a decis FCSB – Slobozia 0-1 a fost „descoperit” de Mitică Dragomir: „L-am văzut la terenurile lui Țiriac” # Fanatik
Dumitru Dragomir a dezvăluit, în direct la „Profețiile lui DON Mitică”, că îl știe pe Raul Rotund încă de când era mic, de când evolua pe terenurile lui Ion Țiriac.
17:10
Scandal în plină austeritate! Deputată UDMR, acuzată că a deturnat sute de mii de lei pentru un festival din Secuime # Fanatik
Scandal în plină austeritate, iar direct vizată este o deputată UDMR. Asociația Maghiarilor din România tună și fulgeră. Ce s-a aflat?
Acum 8 ore
17:00
În plin război cu Gigi Becali, Dan Șucu dă o lovitură fabuloasă! Încasează 20 de milioane de euro! # Fanatik
Dan Șucu vinde pe 20 de milioane de euro! Un gigant din Serie A, gata să arunce cu banii pe jucătorul omului de afaceri. Despre cine e vorba.
16:50
Incendiile de vegetație fac ravagii în două județe din România: flăcările s-au extins la o fabrică. A fost emis un mesaj RO-Alert # Fanatik
Pompierii se luptă cu incendiile de vegetație din două județe ale țării. Vântul puternic a extins flăcările și la o fabrică. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert
16:50
Țara din Europa unde familiile cu doi sau mai mulți copii vor fi scutite de impozite. Ce alte condiții mai trebuie îndeplinite # Fanatik
Familiile cu doi sau mai mulți copii vor fi scutite de impozite într-o țară din Europa. Află ce alte condiții trebuie să îndeplinească
16:40
Horoscop zilnic pentru marți, 12 august 2025. Berbecii sunt nevoiți să își depășească limitele, iar Gemenii sunt mai sinceri ca niciodată.
16:40
Florin Gardoș l-a „scanat” pe Romanchuk, fundașul golgheter al Craiovei. „Cel mai bun din campionat. Mai aștept să-l văd pe faza defensivă” # Fanatik
Florin Gardoș a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Oleksandr Romanchuk, fundașul golgheter de la Universitatea Craiova!
16:40
Povestea despre care Vladimir Putin nu vorbește niciodată. Cum s-au căsătorit, de fapt, părinții președintelui Rusiei: „I-a dat cu furca în față” # Fanatik
Vladimir Putin are o poveste de viață despre care nu vorbește niciodată. Părinții președintelui rus s-au cunoscut în condiții tulburătoare
16:20
Șumudică a văzut cu omul lui Lucescu debutul lui Drăguș la Eyupspor. „Mi-e rușine să spun cum sunt tratat în Turcia față de România” # Fanatik
Marius Şumudică a fost în Turcia la meciul lui Denis Drăguş. Antrenorul român a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că este mult mai bine tratat în Turcia decât în România.
16:20
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui ”Bufică” # Fanatik
În ce stare e a treia victimă a criminalului din Peretu? Celelalte două persoane atacate de ”Bufică” au fost înmormântate în mare secret.
16:00
Andrei Nicolescu, prima reacție după victoria grea a lui Dinamo cu Metaloglobus. „E meritul lor” # Fanatik
Andrei Nicolescu a oferit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, prima reacție după victoria lui Dinamo în meciul cu Metaloglobus, din etapa a 5-a de campionat.
15:50
Vrea să rămână însărcinată cu embrionul de la soțul mort. Familia bărbatului se opune și vrea moștenirea # Fanatik
O văduvă vrea să rămână însărcinată cu embrionul de la soțul mort în accident. Familia bărbatului se opune și cere moștenirea în instanță
15:50
Femeie de afaceri din Chișinău, ucisă cu bestialitate de un angajat chiar în curtea firmei. Unde i-a fost descoperit cadavrul # Fanatik
Sfârșit cumplit pentru o femeie de afaceri din Chișinău, ucisă cu toporul de unul dintre angajații săi, pe care îl suspecta de furt
15:40
Vor fi chemați Dan Șucu și Mihai Rotaru la Comisia de Disciplină? Gino: „L-a forțat să aibă un asociat”. Președintele LPF se teme de demitere! # Fanatik
Gino Iorgulescu a vorbit despre „alianța” Șucu - Rotaru împotriva sa. Ce a spus președintele LPF despre o eventuală demitere din funcție.
