ING Bank revizuiește estimarea de inflație în România, după șocul din iulie: un nivel de două cifre a devenit o posibilitate!

Măsurile fiscale, cuplate cu eliminarea plafonărilor la energia electrică au dus la o creștere puternică a inflație, care este așteptată să depășească 9% la finele anului, arată guvernatorul BNR. În această situație, Isărescu exclude reducerile de dobânzi în acest an și spune că ar fi bine ca acestea să nu crească. Pe de altă parte, inflația ar urma să scadă abrupt anul viitor, dar și creșterea economică va fi una anemică, pe fondul reducerii cererii.