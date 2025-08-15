Piața europeană de smartphone-uri pliabile crește, dar încă este foarte mică

19:50

Veniturile din activități independente obținute ca urmare a prestării de servicii de cazare precum și din închirierea pe termen scurt a unui număr de 1-7 camere situate în locuințe proprietate personală, va fi modificat. Astfel, va fi eliminată posibilitatea utilizării sistemului real sau a celui de normă de venit (pentru stabilirea obligațiilor fiscale) și se introduce un sistem de determinare a venitului net prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea unei cote forfetare de 30% asupra venitului brut anual, prevede un proiect de lege pregătit de către Ministerul Finanțelor.