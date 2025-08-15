Zeci de mașini electrice, inclusiv două de la Dacia, vor fi lansate în următorii patru ani și vor tripla piața globală de BEV

21:00

Beneficiarii de pensii de serviciu, respectiv așa numitele pensii speciale, vor trebui să se pensioneze la vârsta standar și la o vechime minime în muncă de cel puțin 35 de ani, cu limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate, conform unui proiect de pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, redactat de Guvernul Bolojan