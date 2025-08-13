FOTO | Fix ce lipsea din dificila intersecție dintre Strada Traian și Călușei: un TIR parcat cât să nu m ai vezi nimic. O zi de vară obișnuită în traficul din București

09:00

Vacanța nu este doar acel aspect al vieții care nu ține niciodată suficient de mult; vacanța poate deveni subit subiect de dezbatere aprigă (mai ales pe parte femeiască), după cum ne arată nouă doamna Cristina […] Articolul Cum trebuie să execute corect vacanța o femeie. Tărăboiul pornit de Cristina Șișcanu Ionescu, celebritate de la București, soția domnului Mădălin Ionescu de la televizor apare prima dată în B365.