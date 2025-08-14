Primele accidente, la prima oră, pe A2 București-Constanța. Se anunță un weekend infernal pe autostradă și mega aglomerat pe litoral 

14:30

Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei și fost candidat la PMB, are o nouă propunere pentru organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Acesta vrea să fie organizate alegeri primare pentru ca bucureștenii să decidă mai întâi […] Articolul Dl. Burduja vrea să revoluționeze felul în care alegem primarul general al Capitalei, cu alegeri primare. Adică ieșim la vot de două ori, prima dată să decidem candidatul. Așa, ca la americani apare prima dată în B365.