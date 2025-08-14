VIDEO | Primăria Sectorului 1 dezminte zvonurile despre Piața Domenii. „Nu se închide, doar florăriile și construcțiile ilegal de pe trotuar vor fi demolate”
B365.ro, 14 august 2025 10:00
Primăria Sectorului 1 a făcut un anunț prin care vrea să îi liniștească atât pe bucureștenii care locuiesc pe lângă Piața Domenii, cât și pe comercianții care își vând produsele aici: piața nu va fi […]
• • •
Acum o oră
10:00
VIDEO | Primăria Sectorului 1 dezminte zvonurile despre Piața Domenii. „Nu se închide, doar florăriile și construcțiile ilegal de pe trotuar vor fi demolate"
Primăria Sectorului 1 a făcut un anunț prin care vrea să îi liniștească atât pe bucureștenii care locuiesc pe lângă Piața Domenii, cât și pe comercianții care își vând produsele aici: piața nu va fi […]
Acum 2 ore
09:20
Alarmă de incendiu la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Este vorba despre o cameră tehnică din Unitatea 2 # B365.ro
Alarma de incendiu a fost declanșată joi, 14 august 2025, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, focul având loc în cadrul undei clădiri administrative din Unitatea 2. La acest moment, mai multe echipaje de pompieri […]
Acum 4 ore
08:30
Primele accidente, la prima oră, pe A2 București-Constanța. Se anunță un weekend infernal pe autostradă și mega aglomerat pe litoral # B365.ro
Cu toate că bucureștenii abia au început să plece spre mare pentru a petrece minivacanța de Sfântă Mărie pe litoral, au avut loc deja primele accidente de pe A2. Din cauza acestora, traficul pe sensul […]
Acum 8 ore
03:10
Ce putem face în București în minivacanța de Sfânta Marie. Avem weekend cu Cinema Sub Stele, plimbări cu bărcuțele pe Dâmbovița, ceremonie pentru Ziua Marinei și multe altele # B365.ro
Iute, ca vântul și ca gândul au trecut și zilele și am ajuns din nou la weeekend. Se întâmplă foarte multe lucruri în acest sfârșit de săptămână în Capitală. Dacă nu te-ai hotărât încă cu […]
Acum 24 ore
19:40
Cumpărăm cât mai apucăm, de la București și din țară ️ Taxa Shein și Temu, o nouă măsură fiscală luată de Guvern. Cât o să plătim în plus pentru coletele ieftine # B365.ro
Taxa Shein și Temu este o nouă măsură fiscală ce va fi introdusă de Guvernul României: cumpărătorii vor plăti 25 de lei pentru coletele ieftine, sub 150 de euro. Vizată este și platforma Aliexpress, iar […]
19:20
ESENȚIAL | S-a decis momentul pentru recepția Pasajului Basarab. Șoferii și trecătorii mai au de așteptat un an și jumătate # B365.ro
O veste importantă pentru bucureșteni a fost dată acum puțin timp. Pasajul Basarab va fi recepționat la finalul anului viitor. Această construcție așteaptă recepția de 14 ani, deși zilnic trec mii de șoferi pe acolo. […]
19:10
Șansele elevilor din București de a ajunge la un colegiu național nu sunt egale. Sunt diferențe între performanța școlilor din Nordul și Sudul Capitalei, chiar și între cartiere vecine # B365.ro
Un raport al platformei AIParte arată care sunt șansele elevilor să ajungă la un liceu bun din București, în funcție de cartiere. Raportul analizează și impactul alegerii unui liceu pentru viitorul tinerilor. Un clasament al […]
18:20
Piața Amzei devine pietonală, iar artiștii stradali din București sunt invitați să se înscrie pentru obținerea autorizațiilor. Proiectul, parte din „Străzi Deschise”, are loc între 18 – 31 august # B365.ro
Piața Amzei se închide pentru șoferi și se deschide pentru pietoni, în perioada 18 – 31 august, iar municipalitatea îi invită pe artiștii stradali din București să se înscrie pentru obținerea autorizațiilor. „Am redeschis procesul", […]
18:00
VIDEO | Mii de șoferi circulă zilnic pe Pasajul Basarab, deși se așteaptă recepția construcției de 14 ani. Este un adevărat pericol pentru bucureșteni # B365.ro
Pasajul de la Basarab rămâne în continuare fără recepție, deși de 14 ani șoferii circulă prin această zonă. Acest punct rutier intens circulat zilnic se află într-o stare degradată, iar șoferii și cei care circulă […]
17:20
Pet ️ pentru pet continuă în București: 10 noi dispozitive pentru hrănirea pisicilor de pe stradă, în schimbul sticlelor reciclabile, amplasate în puncte-cheie din oraș # B365.ro
În puncte importante din București au fost amplasate 10 noi dispozitive pentru hrănirea pisicilor fără stăpân, în schimbul sticlelor reciclabile. În total, acum, în oraș sunt 15 astfel de automate pentru hrănirea felinelor. Cum funcționează […]
16:40
Colecție de NFT-uri lansată pentru super show-ul aviatic BIAS 2025 ️ Ilustrațiile digitale sunt cu aeronavele de la evenimentul din perioada 29 – 31 august de pe Aeroportul Băneasa # B365.ro
La ediția Bucharest Internațional Air Show (BIAS) din acest an se va lansa și o colecție exclusivă de NFT-uri. Ulterior, aceasta va fi disponibilă online, ilustrațiile digitale vor fi cu aeronavele și demonstrațiile de acrobațe […]
15:30
Bătălia PMB vs FRF de pe Arena Națională. Federația de Fotbal insistă să preia stadionul, Primăria rezistă. Bujduveanu: Suntem capabili să ne ocupăm foarte bine # B365.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) repetă că vrea să ia în administrare Arena Națională. Dar Primăria Generală nu vrea să o cedeze. Edilul Capitalei a explicat și de ce nu vor să o predea. Cluburile […]
15:30
VIDEO | 3 probleme cu potențial letal într-o secundă de trafic din București. O trecere de pietoni cu marcaj evaporat, traversare pe bicicletă și copil apărut de niciunde, tot pe biclă # B365.ro
În București trebuie să fii cu ochii-n patru, în permanență: într-o secundă de trafic din oraș, au apărut, brusc, 3 probleme cu potențial letal, arată un conducător auto într-o înregistrare surprinsă de camera sa de […]
15:10
Dacă visezi la o vacanță all inclusive în Turcia în vreme ce te hâțână tramvaiul pe Moșilor, te poți trezi. Varianta e pe cale de dispariție din cauza unei monumentale risipe alimentare # B365.ro
Turcia a făcut un anunț devastator pentru bucureștenii care plănuiau ca anul viitor să își petreacă vacanța în Antalya, Izmir sau o altă stațiune iubită de români: sejururile all inclusive ar putea dispărea. Motivul pentru […]
14:30
FOTO | Fix ce lipsea din dificila intersecție dintre Strada Traian și Călușei: un TIR parcat cât să nu m ai vezi nimic. O zi de vară obișnuită în traficul din București # B365.ro
O bucureșteancă a atras atenția celorlalți internauți în legătutră cu staționarea unui TIR într-o zonă extrem de periculoasă din Capitală. Femeia povestește că acest tir este parcat la intersecția dezastruasă dintre Traian și Călușei. Un […]
14:10
David Popovici a semnat un contract senzațional: e primul ambasador Porsche din țară. „Copilul din mine se bucură!”️ PS Nu știm ce părere are domnul CTP despre acest lucru # B365.ro
David Popovici a semnat un nou contract și anunță, cu mândrie, că este primul ambasador Porsche din România. Înotătorul legendar din Pantelimon anunță că se bucură ca un copil, sentimentele sale fiind autentice. Bucureșteanul spune […]
14:00
Un șantier blochează traficul din Piața Sudului. Un bucureștean ne avertizează că se circulă pe o singură bandă spre Vitan – Bârzești, mai bine ocolim zona # B365.ro
Șoferii care tranzitează zona Piața Sudului trebuie să știe că traficul este blocat în zona respectivă. Un martor spune că se fac lucrări lângă stația de tramvai de acolo. De asemenea, șoferii sunt informați de […]
13:50
Programul Balkanik Festival 2025 e gata, cu tot cu lista artiștilor care vor urca pe scenă la Grădina Uranus. Festivalul ajunge acum la a 12-a ediție # B365.ro
La început de toamnă, bucureștenii sunt așteptați să se distreze și să petreacă timp alături de cei dragi în cadrul Balkanik Festival. Evenimentul îndrăgit de mulți dintre locuitorii Capitalei va avea loc în perioada 5 […]
13:10
Termo Alert activat. Una din trei clădiri din București nu are apă caldă. E recordul verii: peste 3.000 de clădiri au această problemă # B365.ro
Este recordul acestei veri în ceea ce privește avariile din sistemul de termoficare: peste 3.000 de blocuri din București fie nu au apă caldă deloc, fie primesc deficitar. Termoenergetica are lista avariilor din oraș și […]
13:10
Weekendul acesta bucureștenii pot ieși iar cu bărcuțele pe Dâmbovița♀️ Punctul de întâlnire este Debarcaderul Națiunilor Unite # B365.ro
Vremea frumoasă se menține în Capitală și deși uneori avem parte de călduri extrem de mari atmosfera de vară nu lasă bucureștenii să râmână în case. În acest weekend, se va desfășura din nou evenimentul […]
13:10
FOTO | Dacă dai în gropile de pe Șoseaua Fundeni, poți merge direct la service-ul auto de lângă. „Șoferii își rup roțile mașinilor aici”, spune o bucureșteancă # B365.ro
Șoferii din București trec în fiecare zi prin zone avariate de mai multe cratare pe carosabil. Aceasta este și situația unor gropi pe o trecere de pietoni de pe Șoseaua Fundeni. O bucureșteancă semnalează problema, […]
12:40
FOTO | Doi căței au căzut într-un canal fără capac de pe strada Iuliu Hațieganu, mândria de infrastructură a dlui Negoiță. Au fost salvați de echipaje ASPA # B365.ro
Doi sărmani căței au fost, din fericire, salvați de echipele din cadrul ASPA după ce au căzut într-un canal descoperit. Patrupezii în vârstă de aproximativ 2 și 10 ani au ajuns din întâmplare în „capcana" […]
12:20
Big STBrother: Toate troleibuzele, tramvaiele și autobuzele din București trebuie să aibă camere video de monitorizare, spune primarul general interimar # B365.ro
În cadrul transmisiuni live de pe pagina lui de Facebook, Sebastian Bujduveanu a anunțat că vor fi monitorizate video atât stațiile cât și toate mijloacele de transport. Practic, toate troleibuzele, tramvaiele și autobuzele din București […]
11:20
VIDEO | Start lucrări de schimbare a șinelor de tramvai de pe Bulevardul Chișinău, unde calea de rulare e zob. Bujduveanu: Toată această zonă va fi atent monitorizată # B365.ro
Stelian Bujduveanul, primarul intermiar al Capitalei a anunțat că vor începe lucrările la lotul 9 de tramvai pe Bd. Chișnău. Acest proiect va include reabilitarea completă a 825 m de cale dublă de rulare. Inclusiv […]
11:10
Societate de Transport București (STB) a anunțat că la acest moment linia de tramvai cu indicativul 21 este blocată pe Calea Moșilor. Motivul pentru care aceasta nu poate înainte este că un șofer și-a lăsat […]
11:00
Siguranța și aspectul băii influențează direct confortul fiecărei familii. Dacă vrei să aduci un plus de rafinament spațiului de acasă, cabina de duș reprezintă un element central. Pentru a atinge un echilibru între design și […]
11:00
Secretul lui Polichinelle, peste drum de Cișmigiu: Stelian Bujduveanu nu exclude o candidatură la Primăria Capitalei. Vede un pericol mare care planează asupra Bucureștiului # B365.ro
Până la planurile lui Stelian Bujduveanu de a candida alegerile pentru Primăria Capitalei, care a rămas fără „șef plin" de când Nicușor Dan a devenit președintele României, să ne oprim asupra celor au două mari […]
10:50
VIDEO | Dl. Negoiță revine la prima iubire: pavelele. Cu sunet, vă rugăm, veți afla că bucățelele de beton bicolore sunt, practic, viitorul omenirii # B365.ro
Primarul din Sectorul 3, Robert Negoiță, a revenit în această dimineață la o pasiune mai veche de-a sa și le explică bucureștenilor despre pavelele pe care le-a pus pe aproape toate străzile din aria administrată. […]
Ieri
10:00
VIDEO | Extrem de șubredul Planșeu de la Unirii, în imagini care arată cât de periculos devenise pentru bucureșteni. Decopertat, e o ruină # B365.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 a arătat bucureștenilor prin intermediul unui nvideoclip cât de stabil era de fapt Planseul Unirii. Planșeul a primit în urmă cu mult timp eticheta legată de fragilitatea acestuia. Cât de […]
09:40
Festival de boscorodeli în Berceni și pe raza S4, din cauza inovației numită Parcarea Roșie. „Îi propunem dlui Băluță să pună și bariere la intrarea în Sector, ca Mazăre la Mamaia” # B365.ro
Bucureștenii din Sectorul 4 au un nou motiv să fie furioși pe edilul Daniel Băluță, după ce în spațiul public a fost prezentat un proiect de hotărâre prin care Primăria dorește să introducă – „Parcarea […]
09:30
VIDEO | Restructurări masive în Poliția Locală din București. Numărul acestor polițiști va fi redus de la 400 la 270, anunță Bujduveanu # B365.ro
Stelian Bujduveanu a a anuțat recent în cadrul unei emisiuni difuzate pe B1TV, Talk B1, că numărul polițiștilor din cadrul Poliția Locală București va fi redus. În Capitală sunt până în prezent în jur de […]
08:50
FOTO | Îngrozitorul accident de pe A1, din această dimineață, în imagini. O dubă plină cu marfă s-a răsturnat pe Autostrada București-Pitești, șoferul n-a supraviețuit # B365.ro
Accidentul ce a blocat complet traficul pe Autostrada A1 București-Pitești în această dimineață a dus, din nefericire, la decesul șoferului autoutilitarei care s-a răsturnat. Deși inițial Centrul Infotrafic anunța că circulația urma să se reia […]
08:20
ALERTĂ | Accident mortal pe Autostrada A1, pe sensul de mers dinspre București spre Pitești. Traficul este blocat, se circulă doar pe banda de urgență # B365.ro
Un accident mortal ce a avut loc în această dimineață pe Autostrada A1 a blocat complet circulația pe sensul de mers dinspre București spre Pitești. O autoutilitară s-a răsturnat după ce a lovit glisiera mediană […]
06:00
Copacul celor mai emoționante dorințe e în Cotroceni. La Yoyo Hidden Gem, cafeaua te răcorește și desertul te îndulcește # B365.ro
Nimic nu m-a pregătit pentru vizita la Yoyo – The Hidden Gem, cafeneaua cu deserturi din Cotroceni, unde totul se învârte în jurul cafelei bune și al dulciurilor rafinate, dar mai ales al extraordinarului copac […]
05:10
Seara perfectă în București e cu Marilyn Monroe, pizza și magneziu. Am fost la cinema în aer liber, în Parcul Brâncuși # B365.ro
Pe pături colorate în iarbă, în inima cartierului Brâncuși, weekendul trecut a început festivalul de cinema în aer liber din Sectorul 6 – pe numele său romantic, „Cinema sub stele". Bună dimineața, dragi cititori, dacă […]
12 august 2025
19:50
ESENȚIAL | PS4, precizări despre Parcarea Roșie, noul posibil proiect din Sectorul 4. „Nu e vorba de o nouă taxă de parcare, ci despre transformarea a 570 de locuri din zona galbenă” # B365.ro
Intituția Mobilitate Urbană Sector 4 a făcut câteva precizări privind un proiect de hotărâre care ar schimba mai multe categoria mai multor locuri de parcare de pe raza acestei zone din Capitală. Proiectul include și […]
19:30
Fațadele clădirii Colegiului Național Lazăr vor fi consolidate. PS5 așteaptă autorizația de construire, Piedone Jr. cere ca PMB să urgenteze și procedurile pentru reabilitarea altei școli # B365.ro
Fațadele clădirii Colegiului Național Gheorghe Lazăr au început să pice de ceva vreme, iar acum, într-un final, se iau măsuri: primarul Sectorului 5 anunță că a depus cererea pentru emiterea autorizației de construire pentru punerea […]
19:10
Cazul de la Spitalul Floreasca, sesizat la Parchet de Ministrul Sănătății. „S-a dat copy-paste din memoriul tehnic al unității sanitare în referatul de aprobare al DSP”, spune Rogobete # B365.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, va sesiza neregulile găsite la Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca la Parchet. Aici, s-au găsit condiții insalubre în care erau internați pacienții, iar autoturitățile au declarat și locația medicală […]
18:20
A picat curentul la STB, tramvaiele 32 sunt blocate la Depoul Alexandria. Călătorii, preluați de autobuzele 632 # B365.ro
STB anunță că a intervenit o avarie în rețeaua de contact, iar tramvaiele liniei 32 sunt blocate pe Șoseaua Alexandriei, la Depoul Alexandria. Călătorii trebuie să știe că pe traseu au fost introduse autobuzele liniei […]
17:50
Piața 16 Februarie va fi evacuată după ce a fost administrată ilegal de fostul finanțator Rapid. PS1 anunță că abia după ce expiră termenul legal al notificării poate intra în posesia ei # B365.ro
Primăria Sectorului 1 transmite că evacuează soietatea comercială care a administrat Piața 16 Februarie. Administrația locală vrea să și demoleze construcțiile ilegale din zona respectivă. Aceste anunțuri au fost date după o investigație a jurnaliștilor […]
17:40
VIDEO Alien Alert cu Piedone, care a dibuit 4 tipuri de extratereștri prin București, din care una îl dușmănește pe dânsul personal. De supărare, i s-a stricat și gramatica # B365.ro
Cristian Popescu Piedone a încărcat un clip video cel puțin ciudat pe contul său oficial de TikTok: apar 4 tipuri de extratereștri, iar una dintre acestea îl dușmănește chiar pe dânsul. Mai mulți internauți îl […]
16:40
Noi STBenzi în București: Iuliu Maniu, Șos. Cotroceni și Crângași, printre zonele vizate. Bujduveanu: Unele dintre acestea au toate avizele necesare, iar altele încă le așteaptă # B365.ro
Rețeaua de STBenzi va fi extinsă în București. Primarul interimal al Capitalei anunță că vor fi amenajate noi benzi unice pentru mijloacele de transport public din flota STB. Edilul a dat și lista zonelor unde […]
16:30
CFR suplimentează vagoanele pentru trenurile care circulă în minivacanța de Sfânta Maria, spre litoral și locurile de pelerinaj. Anunț important: aerul condiționat posibil să nu facă față # B365.ro
CFR îi anunță pe călători că, pentru minivacanța de Sfânta Maria, suplimentează vagoanele pentru trenurile care merg spre litoral și spre locurile de
16:10
FOTO | Pe zebra asta nu se traversează, că se parchează Un domn din Giurgiu în vizită la București și-a lăsat spectaculos mașina pe Matei Basarab # B365.ro
Străzile și trotuarele Capitalei sunt peticite cu maișini. Multe dintre acestea nu sunt parcate regulamentar, poate peste o jumătate. Fie că este vorba despre una parcată pe trotuarul din fața blocului care nu mai permite […] Articolul FOTO | Pe zebra asta nu se traversează, că se parchează Un domn din Giurgiu în vizită la București și-a lăsat spectaculos mașina pe Matei Basarab apare prima dată în B365.
15:50
FOTO | Ce se mai întâmplă pe Str. Amilcar Săndulescu, șantierul care dă peste cap traficul de pe Uverturii și din Pasajul Lujerului. PS6: Lucrările vor fi gata luna viitoare # B365.ro
Primăria Sectorului 6 le transmite bucureștenilor care este stadiul actual al lucrărilor de pe Strada Amilcar Săndulescu, cea care a dus la formarea cozilor de mașini în zona Pasajul Lujerului. Administrația publică a informat șantierul […] Articolul FOTO | Ce se mai întâmplă pe Str. Amilcar Săndulescu, șantierul care dă peste cap traficul de pe Uverturii și din Pasajul Lujerului. PS6: Lucrările vor fi gata luna viitoare apare prima dată în B365.
15:00
ESENȚIAL | Parcarea Roșie, un proiect nou, de 4 lei pe oră, în Sectorul 4. Aici nu va conta dacă ai plătit deja „Taxa Băluță” decât noaptea # B365.ro
Primăria Sectorului 4 intenționează să creeze o nouă zonă de parcare, una roșie, Aceasta ar face o delimitare în parcările publcie din această zonă a Capitalei. Momentan această idee este inclusă într-un proiect de hptărâre […] Articolul ESENȚIAL | Parcarea Roșie, un proiect nou, de 4 lei pe oră, în Sectorul 4. Aici nu va conta dacă ai plătit deja „Taxa Băluță” decât noaptea apare prima dată în B365.
14:40
Ne punem dorințe? Ultimele pregătiri pentru magia cu Perseide de pe terasa de la Promenada Mall. Intrare gratuită la AstroShow # B365.ro
Iubitorii de astronomie pot vedea perseidele chiar din București, diseară, 12 august, de pe terasa de la Promenada Mall (Sectorul 1). AstroShow revine cu o mulțime de activități conexe pentru cea mai spectaculoasă ploaie de […] Articolul Ne punem dorințe? Ultimele pregătiri pentru magia cu Perseide de pe terasa de la Promenada Mall. Intrare gratuită la AstroShow apare prima dată în B365.
14:30
VIDEO | Dl. Negoiță: Nu ridicăm mașinile neapărat pentru bani, deși sunt buni și ei, ci pentru a reglementa spațiile. Fără reglementare, nu se poate face curățenie în parcări # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 a explicat bucureștenilor încă o dată de ce este necesar să reorganizeze zonele și să eficentizeze spațiile existente în sector. De ce este important să reorganizăm zonele și să eficientizăm […] Articolul VIDEO | Dl. Negoiță: Nu ridicăm mașinile neapărat pentru bani, deși sunt buni și ei, ci pentru a reglementa spațiile. Fără reglementare, nu se poate face curățenie în parcări apare prima dată în B365.
14:30
Dl. Burduja vrea să revoluționeze felul în care alegem primarul general al Capitalei, cu alegeri primare. Adică ieșim la vot de două ori, prima dată să decidem candidatul. Așa, ca la americani # B365.ro
Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei și fost candidat la PMB, are o nouă propunere pentru organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Acesta vrea să fie organizate alegeri primare pentru ca bucureștenii să decidă mai întâi […] Articolul Dl. Burduja vrea să revoluționeze felul în care alegem primarul general al Capitalei, cu alegeri primare. Adică ieșim la vot de două ori, prima dată să decidem candidatul. Așa, ca la americani apare prima dată în B365.
14:00
West Side Hallo Fest s-a umplut deja, cu peste două luni înainte de festivalul BuHuHu de la Lacul Morii PS6 : S-a atins numărul maxim de comercianți # B365.ro
Deși înscrierile pentru comercianții care vor să își vândă produsele în cadrul West Side Hallo Fest 2025 au început doar de câteva zile, Primăria Sectorului 6 a anunțat că locurile au fost deja ocupate. Cu […] Articolul West Side Hallo Fest s-a umplut deja, cu peste două luni înainte de festivalul BuHuHu de la Lacul Morii PS6 : S-a atins numărul maxim de comercianți apare prima dată în B365.
