Un deținut a evadat spectaculos dintr-o ambulanță, pe autostrada A7

09:20

Un bărbat de 78 de ani şi-a pierdut viaţa, vineri dimineaţă, în comuna Amaru, din judeţul Buzău, după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un tir ce transporta furaje. Potrivit IPJ Buzău, accidentul s-a produs pe DJ102H, după o coliziune între autoturismul condus dinspre Pitulicea către Amaru, de către un […]