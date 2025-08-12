S-au înmulţit tentativele de fraudă prin telefon. Atenționarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică

13:40

La mijlocul lui 2025, 273 de angajați din instituții publice centrale și locale erau detașați la consulate și ambasade ale României din străinătate, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Dintre aceștia, peste 50 provin din autorități și instituții locale, în timp ce alții au fost trimiși din ministere, Parlament, Guvern, RA-APPS sau SPP. Trebuie să subliniem […]