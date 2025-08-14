ULTIMA ORĂ Accident la Cotești! Două autoturisme implicate!

14:30

Pentru săptămâna aceasta a lunii august, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 314 locuri de muncă vacante în județ. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de AJOFM, cele […]