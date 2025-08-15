Zi importantă în calendarul ortodox: Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare | Semnificația sărbătorii de la 15 august
Jurnal de Vrancea, 15 august 2025 02:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În fiecare an, pe data de 15 august, credincioșii ortodocşi şi cei catolici sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, unul dintre cele mai importante evenimente ale creștinătății, când, potrivit tradiției Bisericii, Fecioara Maria a fost înălțată la cer de Fiul său, Mântuitorul Iisus Hristos. În 2024, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului pică într-o joi, […] Articolul Zi importantă în calendarul ortodox: Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare | Semnificația sărbătorii de la 15 august apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
• • •
Alte ştiri de Jurnal de Vrancea
Acum 2 ore
02:20
Zi importantă în calendarul ortodox: Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare | Semnificația sărbătorii de la 15 august # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În fiecare an, pe data de 15 august, credincioșii ortodocşi şi cei catolici sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, unul dintre cele mai importante evenimente ale creștinătății, când, potrivit tradiției Bisericii, Fecioara Maria a fost înălțată la cer de Fiul său, Mântuitorul Iisus Hristos. În 2024, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului pică într-o joi, […] Articolul Zi importantă în calendarul ortodox: Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare | Semnificația sărbătorii de la 15 august apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
02:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: SC CEPROINV SA, cu sediul social în strada Luceafărului, nr. 16, Cartier Mândrești, Municipiul Focșani, telefon 0237.258.890, angajează: INGINER MECANIC / TCM – 3 posturi CERINȚE: cunoștințe tehnice în domeniul prelucrărilor mecanice, proiectare, mașini CNC. Cei interesați pot trimite CV pe adresa de e-mail: ceproinv@ceproinv.ro Articolul ANUNȚ angajare: SC CEPROINV SA caută ingineri mecanici / TCM apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 12 ore
16:30
Polițiștii din Vrancea au sărbătorit-o pe micuța Rebeca, viitoarea polițistă din Suraia # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O zi specială pentru Rebeca – viitoarea polițistă din Suraia Astăzi, 14 august 2025, polițiștii Biroului Siguranța Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au ajuns cu misiunea lor de prevenire și protecție acolo unde siguranța se construiește încă din primii pași: la Grădinița nr. 2 din comuna Suraia. Tema întâlnirii a fost una […] Articolul Polițiștii din Vrancea au sărbătorit-o pe micuța Rebeca, viitoarea polițistă din Suraia apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 14 august a.c., ora 10.50, am fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier în comuna Cotești. Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat faptul că un conducător auto, de 70 de ani, când a efectuat manevra de întoarcere a autoturismului, a intrat în coliziune cu un autovehicul, […] Articolul Două victime în urma unui accident rutier produs în comuna Cotești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:00
VIDEO Campion de box, arestat după ce a atacat violent un adolescent, sportiv de kickboxing # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un campion la box, Renato Nica a fost reținut de polițiștii băcăuani și băgat în arestul IPJ Bacău, după ce a atacat violent un adolescent, pe care l-a băgat în spital. Nica este elevul antrenorului Relu Auraș la naționala de box și a fugit din cantonamentul de la Onești, ca să se răfuiască cu victima. […] Articolul VIDEO Campion de box, arestat după ce a atacat violent un adolescent, sportiv de kickboxing apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
14:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Luni, 18 August, în intervalul orar 9.00 – 16.00, furnizarea apei caldă va fi întreruptă în mai multe zone din oraș. Vor fi afectați cetățenii care locuiesc în blocurile arondate următoarelor Puncte Termice(PT): PT46: strada Alexandru Vlahuță; PT CEC Bank-sucursala din strada Alexandru Vlahuță nr.27A; PT23: strada Lupeni PT43: strada Panduri Întreruperea apei calde este […] Articolul Luni, 18 august, apa caldă va fi oprită în mai multe zone din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
Încăpățânarea unor consilieri locali târăște orașul Panciu spre blocaj total! Împrumutul pentru plata unor lucrări edilitare – respins fără justificare! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Panciu ar putea intra într-un blocaj total din cauza încăpățânării majorității din consiliul local (PSD + AUR + USR + PMP+ Forța Dreptei), care nu dorește în ruptul capului să voteze un proiect de hotârâre care reprezintă, practic, supraviețuirea administrației locale, a proiectelor aflate în derulare, finanțarea instituțiilor medicale, de cultură și învățământ din […] Articolul Încăpățânarea unor consilieri locali târăște orașul Panciu spre blocaj total! Împrumutul pentru plata unor lucrări edilitare – respins fără justificare! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Amfiteatrul din Crângul Petrești a suferit stricăciuni după ce a fost „vizitat” de adolescenți neastâmpărați # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În ultima perioadă, administrația Crângului Petrești a constatat distrugeri repetate ale infrastructurii din zona amfiteatrului. Băncile au fost rupte, iar scena – destinată evenimentelor și activităților comunitare – a fost folosită necorespunzător pentru acrobații cu bicicleta. Administratorul spune că spațiile au fost create pentru odihnă, spectacole și întâlniri comunitare, nu pentru comportamente care pun în […] Articolul Amfiteatrul din Crângul Petrești a suferit stricăciuni după ce a fost „vizitat” de adolescenți neastâmpărați apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În urmă cu puțin timp, pe raza comunei Cotești (satul Goleștii de Sus) s-a produs un accident de circulație în care au fost implicate două autoturisme. În urma impactului, un bărbat în vârstă de 70 de ani a rămas încarcerat în habitaclul mașinii pe care o conducea, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident la Cotești! Două autoturisme implicate! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: De Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, vineri, 15 august 2025, Primăria Municipiului Focșani și unitățile subordonate Consiliului Local vor avea programe speciale sau vor fi închise, după cum urmează: Primăria Municipiului Focșani Închis. Teatrul „Maior Gheorghe Pastia” Spectacol special al Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” și Fuego Ora: 19:00 – 21:00 Loc: Piața Unirii. Clubul Sportiv Municipal […] Articolul Programul instituțiilor subordonate Primăriei Focșani pe 15 august 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Municipalitatea a anunțat introducerea unui nou sens unic în Focșani, de data aceasta în cartierul Sud. Pentru evitarea aglomerației și fluidizarea traficului, pe un tronson din strada Aleea 1 Iunie cu intrare din strada Revoluției, a fost amplasat semnul de circulație aferent. Mai mult, s-a decis modificarea traseului nr. 6 ce aparține transportului public local […] Articolul ATENȚIE, șoferi! A fost introdus un nou sens unic în Focșani! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ieri
20:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pentru cei care își doresc să producă vin acasă, una dintre primele întrebări este legată de costul materiei prime. Cât costă kilogramul de struguri pentru vin în acest sezon și de unde pot fi achiziționați? Prețurile pot varia considerabil în funcție de soi, calitate și momentul culesului. În piețe, tarifele pot fi influențate de sezon […] Articolul Cât costă kg de struguri pentru vin în 2025? apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un deținut aflat într-o ambulanță ANP Botoșani, aflat în tranzit către Penitenciarul Jilava, a sărit din mers și a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău. S-a întâmplat chiar în zona ieșirii de pe autostrada A7, pe sensul spre Nicolae Bălcescu. În urma verificărilor, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 58 […] Articolul Un deținut a evadat spectaculos dintr-o ambulanță, pe autostrada A7 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:40
Explozie urmată de incendiu într-o locuinţă. Patru persoane sunt grav rănite și vor fi trimise la spitale din străinătate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Patru persoane, un minor şi trei adulţi, au fost rănite miercuri în urma unei explozii urmate de un incendiu, care s-a produs la o locuinţă din comuna băcăuană Letea Veche. La faţa locului au intervenit de urgenţă două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD, o autospecială pentru transport personal şi victime […] Articolul Explozie urmată de incendiu într-o locuinţă. Patru persoane sunt grav rănite și vor fi trimise la spitale din străinătate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:20
Poliția l-a prins pe cel care a incendiat pubelele de gunoi! Este un cetățean din Bacău! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 13 august 2025, în urma activităților specifice desfășurate, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au depistat persoana bănuită de săvârșirea infracțiunii de distrugere prin incendiere, faptă comisă azi-noapte pe raza municipiului. Este vorba despre un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din județul Bacău, care este în prezent cercetat în cadrul unui dosar […] Articolul Poliția l-a prins pe cel care a incendiat pubelele de gunoi! Este un cetățean din Bacău! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:10
Consiliul Județean Vrancea s-a alăturat campaniei naționale „Avem același sânge” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea s-a alăturat astăzi campaniei naționale „Avem același sânge”, organizată la Muzeul Vrancei (fostul Tribunal), în parteneriat cu Digi24 și Centrul de Transfuzie Sanguină Vrancea. La eveniment au participat peste 50 de donatori, printre care președintele Nicușor Halici, angajați ai Consiliului Județean Vrancea și reprezentanți ai instituțiilor subordonate, oferind un exemplu concret de […] Articolul Consiliul Județean Vrancea s-a alăturat campaniei naționale „Avem același sânge” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Ministerul de Finanțe vrea să introducă taxa pe coletele care vin din afara Uniunii Europene # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: România este inundată de produse din afara Uniunii Europene. Dacă în urmă cu câțiva ani ajungeau zilnic doar 3–4.000 de colete sub 150 de euro, astăzi vorbim de 225.000 pe zi. La nivel european, fenomenul este la fel de spectaculos: în 2004, s-a trecut de la 1 miliard la 4 miliarde de colete anual. Ministrul […] Articolul Ministerul de Finanțe vrea să introducă taxa pe coletele care vin din afara Uniunii Europene apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pachetul 2 de măsuri fiscale va cuprinde și taxarea coletelor care intră în România, a anunțat miercuri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, precizând că invită firmele străine să-și facă hub-uri logistice în țara noastră, pentru a nu mai fi taxate. ”Sunt foarte mulți antreprenori români, aproape 40.000, care vând în online și care au fost profund […] Articolul Coletele care intră în România vor fi taxate suplimentar apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
Mai multe pubele de gunoi din Focșani vandalizate de necunoscuți. Asociația „Vrancea Curată” face apel la responsabilitate cetățenească # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit informațiilor transmise de Asociația de Dezvoltare Intracomunitară (A.D.I.) „Vrancea Curată”, două pubele de gunoi menajer, de mari dimensiuni, amplasate în Focșani au fost vandalizate de necunoscuți. În primul caz, petrecut pe 12 iulie, a fost vorba despre un container de 1.100 de litri aflat în cartierul Sud. În cel de al doilea caz, o pubelă […] Articolul Mai multe pubele de gunoi din Focșani vandalizate de necunoscuți. Asociația „Vrancea Curată” face apel la responsabilitate cetățenească apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Turismul din Turcia ar putea renunța la sistemul care l-a făcut celebru: all-inclusive # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Guvernul Turciei pregătește un set de măsuri menite să taie drastic din risipa alimentară, în special în restaurante, cafenele și hoteluri. Ținta principală: micul dejun tip bufet sau „serpme” și sistemul all-inclusive din turism. Totul a pornit de la risipa alimentară. În fiecare an, în Turcia se pierd în medie 23 de milioane de tone […] Articolul Turismul din Turcia ar putea renunța la sistemul care l-a făcut celebru: all-inclusive apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:00
Stop pe A7? Asociația Pro Infrastructură avertizeazăcă fondurile pentru autostrăzi se epuizează luna viitoare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Asociația Pro Infrastructură (API) avertizează că fondurile pentru lucrările de autostrăzi se vor epuiza luna viitoare, pe fondul constrângerilor bugetare. Organizația acuză liderii politici că pasează responsabilitatea și iau decizii „pompieristic și netransparent, în coaliție”. În acest context, constructorii se repliază, iar cel mai expus este grupul UMB, condus de Dorinel Umbrărescu. API amintește că […] Articolul Stop pe A7? Asociația Pro Infrastructură avertizeazăcă fondurile pentru autostrăzi se epuizează luna viitoare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe parcursul lunii iulie, pompierii militari vrânceni au executat 706 misiuni pe raza județului nostru, de la stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor calificat și descarcerare, salvarea persoanelor și animalelor aflate în pericol până la asanarea terenurilor de muniție rămasă neexplodată din cele două conflagrații mondiale. În acesr context amintim că echipajele SMURD au intervenit pentru […] Articolul Peste 700 de misiuni îndeplinite de pompierii ISU Vrancea în luna iulie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. ING Bank România a majorat puternic prognoza de inflație pentru acest an, ca urmare a șocului prețului electricității din luna iulie. Analiștii băncii olandeze cred că inflația ar putea ajunge și la un nivel de două cifre. Rata anuală a inflației a urcat de la 5,7% în iunie la 7,8% în iulie, depășind atât […] Articolul Cronica dimineții – 13.08.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Ministerul Dezvoltării a terminat toți banii pe 2025 pentru Programul ”Anghel Saligny”. Ce șanse sunt ca investițiile să continue # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cseke Attila precizează că Guvernul caută o soluție financiară pentru programul Anghel Saligny. „Acest program anul acesta are o finanțare de zece miliarde de lei. Din păcate, din aceste zece miliarde, 3,6 miliarde sunt datorii de pe anul trecut și de aici vine problema noastră sau problema finanțării programului”, spune ministrul Dezvoltării. El spune că […] Articolul Ministerul Dezvoltării a terminat toți banii pe 2025 pentru Programul ”Anghel Saligny”. Ce șanse sunt ca investițiile să continue apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pasionații de astronomie se pregătesc marți pentru una dintre cele mai frumoase ploi de meteoriți ale anului. Perseidele vor atinge apogeul în noaptea de 12 august, deși sunt active încă de la jumătatea lunii iulie și vor continua să fie vizibile încă câteva săptămâni. Este cel mai celebru curent de meteori, pentru că în această […] Articolul La noapte are loc un frumos spectacol pe cer: Perseidele apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: CFR Călători informează că, în zilele cu trafic crescut din minivacanță, va pune „la dispoziția publicului călător întreaga capacitate de transport tehnic disponibilă, pentru a asigura mobilitatea către destinațiile dorite.” „Pentru această perioadă, în funcție de parcul disponibil și solicitările de trafic, se va suplimenta operativ numărul de vagoane la: Trenurile cele mai solicitate spre […] Articolul CFR suplimentează numărul de vagoane pentru minivacanța de Sf. Maria apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
S-au înmulţit tentativele de fraudă prin telefon. Atenționarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia în legătură cu înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing) şi recomandă să nu fie furnizate date confidenţiale prin telefon. „Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing). Infractorii cibernetici sunt din ce în ce mai convingători. Ei […] Articolul S-au înmulţit tentativele de fraudă prin telefon. Atenționarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Dobânzile la creditele ipotecare vor crește din nou, de la 1 octombrie, ca urmare a actualizării indicelui IRCC. Acesta se calculează trimestrial ca medie a ratelor zilnice de dobândă, ponderate cu volumul tranzacțiilor, aplicarea acestuia fiind decalată cu 2 trimestre. Astfel, de la 1 octombrie, IRCC se majorează de la 5,55% la 6,06%. Acest lucru […] Articolul De la 1 octombrie cresc ratele pentru creditele ipotecare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În această dimineață, echipajul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Odobești a intervenit pentru deblocarea ușii unui apartament din blocul B4, situat pe strada P. Grigorescu, la etajul al doilea. Apelul a fost făcut după ce vecinii au semnalat că o femeie în vârstă, care locuia singură, nu mai răspundea la ușă. Pompierii au […] Articolul Femeie găsită fără viață într-un apartament din Odobești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 28 iulie – 1 august 2025, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea a desfășurat o campanie națională referitoare la încadrarea în muncă și detașarea cetățenilor străini pe teritoriul României. Acțiunea a vizat în special angajatorii care folosesc forță de muncă din afara Uniunii Europene. Obiectivele campaniei au fost identificarea și combaterea muncii nedeclarate a […] Articolul ITM Vrancea – verificări la agenții economici care au salariați străini apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
Consiliul Județean Vrancea transferă 250 de hectare pentru o zonă industrială privată la Mărășești # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea a aprobat, în ședință extraordinară desfășurată ieri, proiectul de hotărâre privind transmiterea unui teren de 2.485.290 m.p. (aproximativ 250 de hectare) din domeniul public al orașului Mărășești în domeniul public al județului Vrancea. Terenul, aflat între orașul Mărășești și satul Haret, urmează să fie concesionat grupului de firme UMB Holding, care intenționează […] Articolul Consiliul Județean Vrancea transferă 250 de hectare pentru o zonă industrială privată la Mărășești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit informațiilor pe care le-am obținut la ISU Vrancea, în urmă cu puțin timp a fost anunțat prin 112 un incendiu în desfășurare la o casă din comuna Milcovul. Pentru intervenție au fost alocate două autospeciale de stingere și o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțimi din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani. La […] Articolul ULTIMA ORĂ Casă cuprinsă de flăcări la Milcovul apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Patru grădinițe și două școli gimnaziale din Vrancea vor intra sub incidența reorganizării în noul an școlar # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratele școlare din țară au auvut timp până luni (11 august) să trimită la ARACIP și Ministerului Educației lista școlilor care vor fi reorganizate, în baza procedurii de comasare a unităților de învățământ cu mai puțin de 500 de elevi. În județul Vrancea, inspectoratul a stabilit că vor fi „absorbite” patru grădinițe și două școli […] Articolul Patru grădinițe și două școli gimnaziale din Vrancea vor intra sub incidența reorganizării în noul an școlar apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Hei! Tu ai aflat? Doar 4 locuri pentru următoarea grupă de Curs Frizer organizat în Focşani de școala Profesional New Consult, în locație centrală, salon propriu de lucru, sub îndrumarea unor formatori profesioniști, cursul fiind practic, pe modele umane. Vino să înveți atât tehnici clasice și moderne de tuns şi aranjat barbă, precum și stiluri […] Articolul Începem grupă nouă de curs Frizer, în Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11 august 2025
15:40
Inteligența artificială în serviciul cetățenilor din Focșani. Site-ul primăriei va fi upgradat cu un Chatbot AI # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Este vorba despre un proiect prin care inteligența artificială va fi folosită pentru a îmbunătăți și eficientiza serviciile oferite de primărie cetățenilor din Focșani care accesează pagina de internet a municipalității. „Chatbot-ul AI va funcționa ca un asistent personal în cadrul website-ului Primăriei Municipiului Focșani. Chatbot-ul va oferi informații standardizate și actualizate, asigurând coerența serviciilor […] Articolul Inteligența artificială în serviciul cetățenilor din Focșani. Site-ul primăriei va fi upgradat cu un Chatbot AI apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
PSD își condiționează revenirea la ședințele Coaliției de adoptarea pachetului pentru eliminarea privilegiilor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, că social-democrații vor reveni la masa discuțiilor din Coaliție doar după adoptarea unui pachet legislativ privind eliminarea privilegiilor. Acesta ar urma să fie aprobat înaintea oricăror negocieri legate de al doilea set de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. „Îmi doresc ca rapid, mâine dacă se poate, […] Articolul PSD își condiționează revenirea la ședințele Coaliției de adoptarea pachetului pentru eliminarea privilegiilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea, prin Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, vă invită joi, 14 august 2025, la ora 17.00 la un eveniment literar deosebit: lansarea de carte a scriitorului vrâncean Gheorghe Mocanu, „Zuliar: Omul cu două umbre”, care va avea loc în Sala de Lectură a Bibliotecii Județene Vrancea din foaierul Muzeului Vrancei, strada Cuza-Vodă numărul […] Articolul Lansare de carte a autorului Gheorghe Mocanu: „Zuliar: Omul cu două umbre” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident rutier a avut loc în urmă cu puțin timp pe strada Comisia Centrală din municipiul Focșani. În eveniment au fost implicate două autoturisme, dintre care unul a suferit avarii semnificative la partea din față, iar altul a fost avariat în partea laterală. Din primele informații, impactul a provocat blocarea parțială a traficului în […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident rutier pe strada Comisia Centrală din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
Una dintre legendele judoului românesc, focșăneanul Adi Croitoru, se gândește la retragere # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Focșăneanul Adrian Croitoru (54 de ani), considerat unul dintre cei mai valoroși judoka ai României din ultimele trei decenii, anunță că se va retrage din antrenoratul de înaltă performanță. Cariera sa impresionantă a cuprins trei participări ca sportiv la Jocurile Olimpice – Barcelona 1992, Atlanta 1996 și Sydney 2000 – și două ca antrenor: Londra […] Articolul Una dintre legendele judoului românesc, focșăneanul Adi Croitoru, se gândește la retragere apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
ATENȚIE Apa potabilă va fi întreruptă în Golești marți, 12 august, aproape toată ziua # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: CUP SA Focșani anunță abonații din Golești că marți, 12 august, apa potabilă va fi întreruptă aproape toată ziua, în intervalul 08.00 – 18.00, din cauza unor lucrări programate la magistrala de apă. „Recomandăm utilizatorilor afectați de această întrerupere să-și facă rezerve de apă potabilă, rezerve folosite strict pentru scopuri menajere. Vă mulțumim pentru înțelegere”, […] Articolul ATENȚIE Apa potabilă va fi întreruptă în Golești marți, 12 august, aproape toată ziua apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
04:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs duminică noaptea, în jurul orei, 22,00, pe raza comunei Golești (DN2 E85). Poliția a transmis că o femeie a fost lovită în plin de un autoturism, impactul extrem de puternic fiindu-i acesteia fatal. Din nefericire, medicii sosiți la fața locului nu au pututut decât să constate decesul victimei. Potrivit IPJ Vrancea, […] Articolul Accident mortal, azi-noapte, la Golești! O femeie a decedat! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10 august 2025
17:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul a fost anunțat duminică după-amiază, la ora 14.05. În timp ce se „dădeau” cu ATV-urile pe raza comunei Câmpuri, doi bărbați în vârstă de 32 și 33 de ani, au intrat cu vehiculele într-un stâlp, din motive încă necunoscute. Cei doi au fost răniți și transportați de urgență la spital. „Cei doi bărbați au […] Articolul Doi bărbați răniți după ce au intrat cu ATV-urile într-un stâlp apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:50
ULTIMA ORĂ Incendiu de vegetație uscată în comuna Vânători. Cinci mașini de pompieri lucrează la stingerea focului # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Mai multe echipaje de pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetație ierboasă înaltă, stufăriș și mărăciniș, produs în satul Rădulești, comuna Vânători. ”La fața locului au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD, un microbuz pentru transport personal, un […] Articolul ULTIMA ORĂ Incendiu de vegetație uscată în comuna Vânători. Cinci mașini de pompieri lucrează la stingerea focului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un tânăr de 22 de ani din Iași a fost reținut de polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Târgu Ocna, pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată. Din cercetări a reieșit faptul că pe 27 iulie a tâlhărit, împreună cu alți doi minori, un bărbat de 53 de ani, pe care l-au deposedat de telefonul mobil, prin […] Articolul VIDEO Tâlhari la drumul mare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani, cu norme de poluare Euro 4, Euro 3 sau inferioare, riscă să plătească impozite auto mult mai mari începând de anul viitor. Această majorare este impusă de Comisia Europeană și are ca scop reducerea poluării prin taxarea nu doar în funcție de capacitatea cilindrică a motorului, ci […] Articolul ”Poluatorul plătește”. Impozite mai mari pentru mașinile mai vechi de 15 ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
9 august 2025
12:00
450 de absolvenți din Vrancea s-au înscris la cea de a doua sesiune a bacalaureatului # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Luni, 11 august 2025, încep probele scrise ale examenului național de bacalaureat, sesiunea iulie-august 2025. Examenul debutează cu proba scrisă la Limba și literatura română, urmând ca marți, 12 august, să se desfășoare proba obligatorie a profilului. Miercuri, 13 august, candidații vor susține proba la alegere a profilului și a specializării. În județul Vrancea, s-au […] Articolul 450 de absolvenți din Vrancea s-au înscris la cea de a doua sesiune a bacalaureatului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:40
Concediu medical plătit 100% pentru părinții copiilor aflați în carantină sau izolare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Părinții care au în îngrijire copii cu vârsta de până la 7 ani – sau până la 18 ani în cazul copiilor cu handicap – pot beneficia de concediu medical plătit integral, dacă asupra copilului a fost dispusă măsura carantinei sau izolării. Măsura este prevăzută de legislația românească și are scopul de a sprijini financiar […] Articolul Concediu medical plătit 100% pentru părinții copiilor aflați în carantină sau izolare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit meteorologilor, arșița se întoarce în țara noastră cu putere, ocupând cea mai mare parte din țară începând de duminică. Astfel, în intervalul 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10, pe lângă codul portocaliu valabil în vestul României, foarte multe județe, printre care și Vrancea, vor intra sub incidența unui cod galben de […] Articolul Vrancea, cod galben de caniculă de duminică până luni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:30
Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 8-14 august 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 8-4 august 2025: Vineri,8 August 12:30 Grand Prix of Europe – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, […] Articolul Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 8-14 august 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:30
Valul reducerilor a sosit la Aurora Multimarket – până la 60% discount la peste 1.500 de produse! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Și pentru că vara este momentul perfect să te bucuri din plin, Aurora Multimarket îți aduce un motiv în plus să zâmbești: În perioada 11 – 31 august, te așteptăm cu reduceri de până la 60% la peste 1.500 de produse, perfecte pentru a-ți transforma zilele însorite în momente de neuitat. Fie că pleci la […] Articolul Valul reducerilor a sosit la Aurora Multimarket – până la 60% discount la peste 1.500 de produse! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.