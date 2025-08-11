Începem grupă nouă de curs Frizer, în Focșani

17:30

După cum se știe, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a demarat o serie de vizite (mai mult sau mai puțin inopinate) la instituțiile spitalicești din țară pentru a vedea cu ochii lui care este calitatea serviciilor oferite pacienților. Mai mult, în fiecare spital pe unde a fost, șeful Sănătății din România a ținut morțiș să ia […]