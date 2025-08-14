Ion Iliescu și politica sa externă (I)

03:20

„Ziarul de Iași” a identificat 13 alte achiziții de microbuze electrice în județ, luate tot prin PNRR, la prețuri cu mult peste ce există în momentul de față pe piață. Deși la ele nu s-a înscris firma Aveuro, care a câștigat ulterior pe bandă rulantă contracte similare în toate județele din țară, nici celelalte companii nu au avut oferte mai competitive. Primăriile din județ au dat între 176.000 și 299.000 de euro pe un microbuz, în cea mai mare sumă intrând și două stații de încărcare. Articolul Cum a stabilit CJ Iași că în 30 milioane de lei intră doar 26 de microbuze electrice: s-a luat după primăriile din județ. Alte achiziții exorbitante, identificate de „Ziarul de Iași” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.