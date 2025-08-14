Traseul de weekend: propunerea ZDI – Escapadă la Gura Humorului. Sanie de vară, Mega Tiroliana, Satul Hobbiților, Fântâna Muzicală
Ziarul de Iasi, 14 august 2025 04:20
La doar câteva ore distanță de Iași, Gura Humorului te întâmpină cu o paletă variată de activități: de la sanie de vară, plimbare cu telescaunul și mega tiroliană, până la spectacolul de lumini al Fântânii Muzicale, magia Satului Hobbiților, trasee prin pădure și provocările din Parcul Aventura. În apropiere, te așteaptă și obiective precum Mănăstirea Voroneț, Mănăstirea Humorului sau Salina Cacica. Fie că plănuiești o escapadă de o zi sau un sejur de două-trei zile, opțiunile sunt nenumărate.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum 30 minute
04:20
Acum 2 ore
03:30
ANALIZĂ Doar în poartă e liniște la Politehnica. Cele mai mari probleme, la mijlocul terenului # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a disputat cinci meciuri de verificare în această vară, două în Iași și cinci în cantonamentul din Bulgaria. Cele două teste de acasă nu au fost concludente pentru oferirea unui contur legat de echipă.
03:20
S-a vorbit mult în ultimele zile despre bilanțul politic al fostului președinte Ion Iliescu, dar aspectele de politică externă au ocupat, explicabil, un loc secundar.
03:20
Topul firmelor din Iași 2024: ritmul de creștere este sub potențial, fiind frânat în primul rând de lipsa infrastucturii # Ziarul de Iasi
Camera de Comerț și Industrie Iași a publicat rezultatele evaluării performanțelor economice ale companiilor din județ, reunite în clasamentul anual „Topul Firmelor din Județul Iași".
03:20
Conest închide „cercul” la lucrări în zona Bucium – Poitiers – Socola: este unicul ofertant la drumul provizoriu # Ziarul de Iasi
Primăria a primit o singură ofertă pentru amenajarea drumului provizoriu în perioada închiderii pasajului Socola. Pe Bucium și Poitiers lucrările sunt încă în desfășurare: Primăria spune că vor fi remediate unele deficiențe constatate în teren. Inclusiv cablurile aeriene vor fi dezafectate.
03:20
Municipalitatea a vândut peste 300 de mașini abandonate pe care le-a adunat de pe străzile Iașului # Ziarul de Iasi
Potrivit unei informări a Primăriei, încasările la bugetul local se ridică la aproape 205.000 lei: prețul obținut în urma unei licitații a fost de 0,8 lei/kg. Mașinile au fost achiziționate de Covial CVA din Podu Iloaiei: anul trecut, societatea a avut venituri de peste 100 milioane lei.
03:20
Cum a stabilit CJ Iași că în 30 milioane de lei intră doar 26 de microbuze electrice: s-a luat după primăriile din județ. Alte achiziții exorbitante, identificate de „Ziarul de Iași” # Ziarul de Iasi
„Ziarul de Iași" a identificat 13 alte achiziții de microbuze electrice în județ, luate tot prin PNRR, la prețuri cu mult peste ce există în momentul de față pe piață. Deși la ele nu s-a înscris firma Aveuro, care a câștigat ulterior pe bandă rulantă contracte similare în toate județele din țară, nici celelalte companii nu au avut oferte mai competitive. Primăriile din județ au dat între 176.000 și 299.000 de euro pe un microbuz, în cea mai mare sumă intrând și două stații de încărcare.
03:20
Elicopterul poliției, coșmarul șoferilor grăbiți din Iași: peste 280 de amenzi în 2025. Ce nereguli se văd mai bine din aer și cum vin sancțiunile # Ziarul de Iasi
Șoferii ieșeni au tot mai multe motive să fie atenți la comportamentul din trafic. Elicopterul albastru Airbus al Poliției Române, dotat cu radar și sistem de supraveghere aeriană, a devenit o prezență obișnuită pe cerul Iașului.
03:20
Naveta spre școlile de elită din Iași sufocă traficul: doar o treime dintre copiii din zona metropolitană învață acasă # Ziarul de Iasi
Aproape două treimi dintre elevii care locuiesc în zona metropolitană Iași nu învață în localitatea de domiciliu, ci în municipiul Iași sau în localități învecinate. Motivele țin atât de calitatea actului educațional, cât și de părerile părinților, mulți dintre aceștia optând pentru unități despre care au auzit că promovează performanța. În același timp, există și familii care au făcut drumul invers – de la școlile din oraș către cele din comună – și nu regretă alegerea.
Acum 6 ore
00:20
Patru echipe din Liga 2 au pierdut şi au fost eliminate miercuri, în turul al treilea din Cupa României, care îşi va disputa play-off-ul în ziua de 27 august.
13 august 2025
23:20
Baschet masculin: România, victorie cu Macedonia de Nord şi se califică în preliminariile europene ale FIBA World Cup 2027 # Ziarul de Iasi
Naţionala României a învins miercuri, la Oradea, reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 79-66 (45-34), în al treilea meci din faza a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027. Tricolorii se califică mai departe, în turul I al preliminariilor europene.
Acum 8 ore
21:20
Tenis: Sorana Cîrstea a fost eliminată de Iga Swiatek în optimile de la Cincinnati Open # Ziarul de Iasi
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a pierdut miercuri, în optimile turneului de la Cincinnati Open, în faţa polonezei Iga Swiatek, şi a părăsit turneul american.
Acum 12 ore
19:20
Pe 11 august, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Iași au desfășurat o acțiune pe străzile din municipiu, vizând creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor, în special a celor cauzate de neacordarea priorității pietonilor aflați regulamentar în traversare.
Acum 24 ore
15:20
Medalie de bronz pentru un elev din Iași la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. „Este complet SF să credem că AI va depăși omul” # Ziarul de Iasi
Ștefan-Alexandru Asandei, elev la Colegiul Național din Iași, a obținut medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată la Beijing între 2 și 9 august 2025. Tânărul, pasionat de informatică și matematică, consideră că inteligența artificială nu va depăși prea curând omul, dar are potențialul de a sprijini munca oamenilor și de a fi integrată în viața de zi cu zi.
14:20
Agentul lui Gianluigi Donnarumma critică PSG: „O imensă lipsă de respect, pe care o voi evalua împreună cu avocaţii mei” # Ziarul de Iasi
Agentul lui Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, a denunţat marţi, într-un interviu acordat Sky Sport Italia, „o enormă lipsă de respect" din partea PSG şi a vorbit despre posibilitatea unei acţiuni în justiţie, relatează L'Equipe, preluat de news.ro.
13:20
Leo Grozavu, pe urmele Politehnicii Iași. Și Marius Croitoru a urmărit Iașul, care a umplut tribunele la Bacău # Ziarul de Iasi
Partida dintre FC Bacău și Politehnica Iași, disputată aseară, s-a încheiat cu scorul de 2-1 în favoarea oaspeților. Ziarul de Iași vă prezintă câteva știri legate de disputa amintită.
10:20
„Trecerea în neființă" a liber-cugetătorului Ion Ilici Iliescu (1930-2025) a stârnit, cum era de așteptat, un val de vituperări și un straniu parastas al Familiei Adams deghizată în pesediști expirați. Cum masele largi, populare, au fost complet indiferente la acest moment, am zis că ar cam fi timpul să creionez, după puteri, câteva linii ale unui portret cu valențe de-acum istorice, fie că ne place, fie că nu.
05:20
Costel Enache, supărat foc după victoria Politehnicii: „Rezultatul este inechitabil!” # Ziarul de Iasi
Fostul antrenor al Politehnicii Iași, Costel Enache, care antrenează acum pe FC Bacău, a fost foarte supărat la finalul meciului de marți, din etapa a II-a a Ligii a II-a de fotbal, câștigat de Poli cu 2-1 (1-1).
05:20
FOTBAL Victorie importantă pentru Poli, pe filiera spaniolă Fernandez – Inglada, joc încă în suferință # Ziarul de Iasi
FC Bacău – Politehnica Iași 1-2 (1-1), în etapa a II-a a Ligii a II-a de fotbal.
05:20
Unde au dispărut mii de locuri de muncă în Iași? În ce domenii se dau afară oameni și cine face angajări masive în prezent # Ziarul de Iasi
Piața muncii din Iași a trecut prin schimbări importante în ultimii ani, cu sectoare care au atras tot mai mulți angajați și altele care au pierdut teren, după cum arată cele mai recente date ale Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP).
05:20
Fosta tabără de la Ciric ajunge la Primăria Iași: Guvernul va aproba transferul cel târziu în toamnă. Mișcarea se discută de zece ani # Ziarul de Iasi
Primăria Iași va prelua, în sfârșit, fosta tabără de la Ciric. În acest sens, Guvernul va aproba o hotărâre de transfer cel târziu în toamna acestui an. Ulterior, municipalitatea ar urma să pună în valoare 2,9 hectare de pădure prin intermediul unui proiect de investiții.
05:20
Jocurile pe calculator urcă în premieră în topul IT-ului ieșean și devin a treia sursă de venit a industriei. Afacerile au crescut cu 60% # Ziarul de Iasi
După o creștere consistentă în 2024, industria jocurilor pe calculator din Iași a reușit să urce două poziții în clasamentul veniturilor generate în sectorul IT&C, ajungând pe locul trei, după software-ul la comandă și consultanța IT. Performanța vine pe fondul unui avans spectaculos al cifrei de afaceri, de peste 60%, și al unei extinderi accelerate a numărului de angajați, într-un an în care piața locală a depășit pragul de 860 de milioane de euro în venituri totale.
Ieri
04:20
Două noi grupe de creșă la Iași, din toamnă, la Grădinița „Grigore Vieru” din Bucium # Ziarul de Iasi
Primăria Municipiului Iași extinde oferta de locuri în creșe pentru a răspunde cererii tot mai mari din partea părinților. Începând cu anul școlar 2025-2026, două noi grupe vor fi amenajate în spațiul Grădiniței cu Program Prelungit „Grigore Vieru" din cartierul Bucium.
04:20
Este legal să filmezi pacienții și medicii din secția ATI? Răspunsul unei autorități pentru un spital din România # Ziarul de Iasi
În cazul pacienților din ATI, unde majoritatea nu sunt capabili să își exprime acordul, monitorizarea video poate fi justificată doar în condiții speciale. De asemenea, angajații spitalului trebuie să fie informați clar despre supravegherea la locul de muncă, iar spațiile monitorizate trebuie să fie semnalizate vizibil.
04:20
Numărul de donatori de sânge se menține la cota de avarie. Noroc cu stimulentul de 280 de lei # Ziarul de Iasi
Creșterea stimulentului pentru donatorii de sânge a avut efecte pozitive chiar și în luna august, o perioadă în care, de obicei, numărul donatorilor scade semnificativ din cauza plecării studenților din Iași și a concediilor de vară. Deși situația rămâne mai dificilă decât în alte luni, acum se înregistrează între 60 și 70 de donatori pe zi, comparativ cu aproximativ 90 în zilele obișnuite. Astfel, cea mai critică perioadă a anului este mai ușor de gestionat decât în anii precedenți
04:20
Ce spun preoții despre credincioșii care cred în vise, blesteme și magie: „Nu-l interesează dacă este cu Dumnezeu sau cu diavolul” # Ziarul de Iasi
De ce cred încă mulți creștini în vise premonitorii, blesteme sau magie? Unde se oprește credința autentică și unde începe superstiția? În România, credința se împletește adesea cu folclorul. Iar rezultatul este o spiritualitate „hibridă": oamenii își fac cruce la biserică, dar cred și că dacă visezi șerpi urmează o trădare. Aprind lumânări pentru vii, dar își pun și busuioc sub pernă în Ajunul Bobotezei „ca să-și viseze ursitul". Merg la slujbă, dar caută „ceva mai puternic" la o femeie care descântă sau face „magie albă".
04:20
O firmă locală de IT iese pe piață cu Zarina CRM, softul care promite eficiență și control total al afacerii. Lansarea va avea loc pe 15 august # Ziarul de Iasi
O firmă de IT din Iași lansează săptămâna aceasta, pe 15 august, aplicația Zarina CRM, un nou software de tip CRM (Customer Relationship Management) dezvoltat integral în România, care promite să revoluționeze modul în care companiile își gestionează relațiile cu clienții, procesele interne și activitățile de vânzare. Investiția inițială s-a ridicat la 35.000 de euro, iar fondatorii spun că urmează și alte bugete dedicate marketingului și dezvoltării continue.
04:20
Restructurare în învățământul ieșean: ce se întâmplă cu zecile de școli și grădinițe care nu îndeplinesc efectivul minim de elevi și preșcolari # Ziarul de Iasi
Începând cu anul școlar 2025-2026, cele 34 de unități de învățământ din județul Iași care nu ating numărul minim de elevi, preșcolari sau antepreșcolari vor fi comasate și integrate în subordinea altor școli, în conformitate cu noile prevederi ale Legii nr. 141/2025. „Ziarul de Iași" a obținut detalii despre propunerea Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Iași privind modul de comasare a acestor școli și grădinițe.
03:20
Stabilitatea nu mai este valoarea supremă. Contează mai mult autonomia, echilibrul între viața personală și muncă și sentimentul că își controlează destinul profesional. Ei acceptă provocările freelancingului pentru că le oferă ceva ce un salariu fix nu poate cumpăra: independența de a lucra unde, cum și cu cine vor.
03:20
În cei zece ani de când activează, am ascultat bigband-ul ieșean de multe ori, am avut și plăcerea să organizez două înregistrări complexe de televiziune: în concert la Casa Studenților și în studio. M-au impresionat de fiecare dată seriozitatea, rigoarea, atenția acordată fiecărui amănunt legat de corectitudinea melodică, armonică, ritmică, de coeziunea și sonoritatea de ansamblu, de respectarea stilurilor diverse.
03:20
FITPTI 2025 debutează cu două seri speciale înaintea maratonului teatral din octombrie # Ziarul de Iasi
Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași (FITPTI), organizat de Teatrul „Luceafărul" din Iași, ajunge la ediția cu numărul 18 și își marchează „majoratul" printr-un program plin de spectacole. Evenimentul, acreditat de Asociația Europeană a Festivalurilor din Bruxelles cu labelul „festival remarcabil", se va desfășura între 2 și 8 octombrie, având tema „putere și vulnerabilitate".
00:30
A murit Toader Şteţ, antrenorul care a făcut istorie cu FC Onești. El avea 70 de ani. # Ziarul de Iasi
Clubul Ceahlăul Piatra Neamţ a anunţat, marţi, decesul lui Toader Şteţ, fost antrenor al echipei de ligă secundă.
12 august 2025
22:30
O fostă mare jucătoare de tenis a anunțat că suferă de miastenia gravis. Boala îi afectează vederea şi muşchii # Ziarul de Iasi
Monica Seles, fosta regină a
22:30
Politehnica Iași s-a impus marți, în deplasare, în disputa cu FC Bacău, 2-1 (1-1). Articolul Tony: „Importante sunt punctele!” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:30
Plecare cu scandal de la Galatasaray. Alvaro Morata acuză conducerea în mesajul său de adio de la club: „În viaţă există principii care nu trebuie încălcate” # Ziarul de Iasi
La şase luni de la venire, Alvaro Morata şi-a anunţat plecarea de la Galatasaray pe reţelele sale de socializare. Într-un lung mesaj de adio, atacantul spaniol a mulţumit fanilor înainte de a ataca oficialii clubului turc pentru că „nu şi-au onorat toate angajamentele”, scrie News.ro. Articolul Plecare cu scandal de la Galatasaray. Alvaro Morata acuză conducerea în mesajul său de adio de la club: „În viaţă există principii care nu trebuie încălcate” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:30
Plecăm cu lenjerie și prosoapele de acasă în vacanță? Sfaturile dermatologului ieșean Corneliu Dobre # Ziarul de Iasi
Unii ieșeni obișnuiesc să își ia cu ei în vacanță, de la lenjerie până la prosoape, din teama de a nu se expune la riscuri de igienă. Dermatologii din Iași îi îndeamnă însă să fie mai relaxați, deoarece pericolele nu sunt atât de mari. Articolul Plecăm cu lenjerie și prosoapele de acasă în vacanță? Sfaturile dermatologului ieșean Corneliu Dobre apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Robert Lewandowski vrea să joace din nou pentru ţara sa, a declarat, marţi, selecţionerul Poloniei, Jan Urban, după ce atacantul Barcelonei a părăsit echipa naţională pe fondul controversei privind decizia fostului selecţioner de a-l înlocui în funcţia de căpitan, scrie News.ro. Articolul Lewandowski vrea să joace din nou pentru naţionala Poloniei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
LIVE TEXT | FC Bacău – Politehnica Iași (0-0). Start de partidă în derby-ul moldovean # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași și FC Bacău se întâlnesc astăzi, de la ora 18:00 pe stadionul Baza Sportivă FC Bacău, meciul contând pentru etapa a II-a a Ligii a doua de fotbal. Articolul LIVE TEXT | FC Bacău – Politehnica Iași (0-0). Start de partidă în derby-ul moldovean apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Gruparea Parma Calcio a anunţat că mijlocaşul Dennis Man a fost transferat definitiv la PSV Eindhoven. El a semnat un contract pe patru sezoane şi a fost prezentat marţi dimineaţă la stadionul Philips, scrie news.ro. Articolul Ce i-a spus Dennis Man agentului său când a auzit că PSV e interesată de el apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Șoferi inconștienți pe drumurile din Iași: fără permis, băuți și fără asigurare. E jale! # Ziarul de Iasi
În ultimele zile, polițiștii din județul Iași au descoperit în trafic mai mulți șoferi care au ignorat cu desăvârșire legea. Articolul Șoferi inconștienți pe drumurile din Iași: fără permis, băuți și fără asigurare. E jale! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Prețurile apartamentelor noi din Iași sfidează tendințele naționale – au crescut atunci când în restul țării s-au ieftinit. Cum stăm față de Cluj și Brașov # Ziarul de Iasi
În luna iulie, prețul apartamentelor din Iași s-a menținut la un nivel moderat în raport cu marile centre urbane din România, dar a avut o dinamică notabilă pe segmentul apartamentelor noi. Potrivit datelor centralizate de Imobiliare.ro, prețul mediu pe metru pătrat în oraș a fost de 1.854 de euro. Articolul Prețurile apartamentelor noi din Iași sfidează tendințele naționale – au crescut atunci când în restul țării s-au ieftinit. Cum stăm față de Cluj și Brașov apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
O spun din prima, ca să am timp după aceea să divaghez: românii nu au înțeles încă ce este democrația și cu ce se mănâncă. Mai mult decât atât, ei par că se depărtează tot mai mult chiar și de intenția de a afla. Articolul Un articol care nu este despre Iliescu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de la Cincinnati. Duel cu Iga Swiatek # Ziarul de Iasi
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o luni pe chinezoaica Yue Yuan şi s-a calificat în optimile turneului WTA 1000 Cincinnati Open, scrie News.ro. Articolul Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de la Cincinnati. Duel cu Iga Swiatek apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Colegiul „Mihai Eminescu” va fi extins cu un nou tronson: a fost lansată licitația de execuție # Ziarul de Iasi
Colegiul Național „Mihai Eminescu” va fi extins cu un nou corp de clădire care va cuprinde 8 săli de clasă. În acest sens, Primăria Iași a lansat o licitație cu o valoare a contractului care trece pragul de 10 milioane lei. Articolul Colegiul „Mihai Eminescu” va fi extins cu un nou tronson: a fost lansată licitația de execuție apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Reset, o asociație civică din Iași, „smulge” medalia și locul de veci acordate de Iohannis unei angajate a Ministerului Afacerilor Interne # Ziarul de Iasi
Cu o victorie definitivă în instanță, o asociație civică din Iași a obținut anularea unui decret prezidnețial prin care Klaus Iohannis îi conferea Medalia Națională „Pentru Merit” clasa a III-a Mădălina Siia Cenușă, angajată a MAI și fostă secretară a ministrului Marcel Vela. Meritele deosebinte ale angajatei cu doar opt luni vechime pe post la data decorării erau, avea să afle Reset, câteva postări pe rețelele sociale și clipuri video despre COVID cu vizualizări modeste. Decizia Curții de Apel Iași e definitivă – medalia trebuie retrasă. Articolul Reset, o asociație civică din Iași, „smulge” medalia și locul de veci acordate de Iohannis unei angajate a Ministerului Afacerilor Interne apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Maternitatea „Cuza Vodă” putea arde din temelii din cauza unor baterii vechi. ISU: „Efect termic generat de un acumulator defect”. Spitalul a fost amendat în 2024 de pompieri cu 12.500 de lei # Ziarul de Iasi
Un incendiu izbucnit pe 23 iulie, la subsolul Maternității „Cuza Vodă” din Iași, a dus la evacuarea în timp record a peste 200 de persoane, inclusiv gravide și nou-născuți. Pompierii spun că focul a pornit de la un acumulator electric defect dintr-o cameră tehnică plină cu baterii, unele vechi și deteriorate. Spitalul are autorizații ISU, însă în urma unui control din 2024 fusese amendat și obligat să remedieze mai multe neconformități. Acestea nu au fost rezolvate până la momentul incendiului. Articolul Maternitatea „Cuza Vodă” putea arde din temelii din cauza unor baterii vechi. ISU: „Efect termic generat de un acumulator defect”. Spitalul a fost amendat în 2024 de pompieri cu 12.500 de lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:20
Magazinele PPC Energie din Iași și opțiunile digitale pentru clienți vor fi închise pe 15 august # Ziarul de Iasi
Vineri, pe 15 august 2025, zi liberă legală, magazinele PPC Energie din Iași vor fi închise, anunță furnizorul. Clienții sunt încurajați să folosească serviciile digitale disponibile. Articolul Magazinele PPC Energie din Iași și opțiunile digitale pentru clienți vor fi închise pe 15 august apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Două dintre căminele din campusul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), C12 și C13, vor beneficia de lucrări de modernizare în cadrul unui proiect care vizează creșterea eficienței energetice prin montarea de panouri solare. Investiția totală este estimată la peste 1 milion de lei, iar lucrările includ nu doar instalarea sistemelor solare, ci și elaborarea documentației tehnice necesare utilizării acestora. Articolul UAIC pune panouri solare pe căminele C12 și C13 din Codrescu de un milion de lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Șoferi vitezomani, trași pe dreapta de polițiștii rutieri ieșeni: peste 90 de permise reținute într-o săptămână # Ziarul de Iasi
Peste 480 de șoferi au fost sancționați în doar șapte zile pentru viteză excesivă pe drumurile din județul Iași, în cadrul unei acțiuni desfășurate de polițiștii rutieri pentru prevenirea accidentelor rutiere și creșterea siguranței în trafic. Articolul Șoferi vitezomani, trași pe dreapta de polițiștii rutieri ieșeni: peste 90 de permise reținute într-o săptămână apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
În spatele TIR-urilor cu tone de materiale cu posibilă utilizare militară blocate în vama Albița: ce ascund exporturile uzinei din Tiraspol # Ziarul de Iasi
După ce în ultimele zile am urmărit îndeaproape cazul tirurilor încărcate cu țesătură din fibră de sticlă blocate la vamă, Satî Factory Moldavizolit, uzina din Tiraspol aparent plasată sub un văl de suspiciuni, a transmis recent o poziție oficială prin care speră să lămurească situația. Articolul În spatele TIR-urilor cu tone de materiale cu posibilă utilizare militară blocate în vama Albița: ce ascund exporturile uzinei din Tiraspol apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
