Adormirea Maicii Domnului: Sărbătoare mare, care marchează și sfârșitul Postului Sfintei Marii. Femeile măritate oferă fructe rudelor și vecinilor
Ziarul de Iasi, 15 august 2025 03:10
Creștinii ortodocși prăznuiesc, astăzi, 15 august, Adormirea Maicii Domnului, cunoscută în popor și sub numele de Sfânta Maria Mare, unul dintre cele mai importante praznice din calendarul bisericesc. Sărbătoarea marchează încheierea Postului Adormirii Maicii Domnului, perioadă de două săptămâni de rugăciune și abținere, asemănătoare ca rigoare cu postul Paștelui. Articolul Adormirea Maicii Domnului: Sărbătoare mare, care marchează și sfârșitul Postului Sfintei Marii. Femeile măritate oferă fructe rudelor și vecinilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum 30 minute
03:20
Profesorii care aleg să nu-și completeze norma săptămânală de 20 de ore de predare riscă diminuarea proporțională a lefurilor. O oră echivalează cu 5% din salariu # Ziarul de Iasi
Profesorii din învățământul preuniversitar vor preda, din septembrie 2025, cu două ore mai mult pe săptămână, potrivit Legii nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”. Creșterea normei didactice de la 18 la 20 de ore a generat îngrijorări în rândul cadrelor didactice, sindicatele avertizând asupra pierderilor salariale și a restrângerilor de activitate. Articolul Profesorii care aleg să nu-și completeze norma săptămânală de 20 de ore de predare riscă diminuarea proporțională a lefurilor. O oră echivalează cu 5% din salariu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum o oră
03:10
Sloganul de mai sus – scandat fanatic la toate întâlnirile lui Nicolae Ceaușescu cu pionierii Epocii de Aur – fusese modificat, în subteran, de copiii Republicii Socialiste România în felul următor: „Ceaușescu, România otrăvesc copilăria!” Articolul „Ceaușescu, România ocrotesc copilăria!” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Ape tulburi: pericol populist la prova, pacoste a incompetenței politice la pupa. Mergem înainte, că ’nainte era mai bine! # Ziarul de Iasi
Poate nu ați observat, prinși cu pregătirile de vacanță, cum bulgărele naționalismului tot mai retrograd, împins de subcultura tot mai avansată, marginal în societate până de curând, pare să fi pornit deja cu viteză la vale în România. Și cel mai probabil acest bulgăre se va tot mări până când, dacă nu îl vom opri la timp – nu se știe cum, de către cine, prin ce minune – ne va strivi în final pe toți. Sunt soluții? Articolul Ape tulburi: pericol populist la prova, pacoste a incompetenței politice la pupa. Mergem înainte, că ’nainte era mai bine! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Tot despre microbuzele cu capac nesimțit, via Iași-Sălaj-Bode-Boloș. Câteva amănunte pe care musai să le știm # Ziarul de Iasi
O mică și nevinovată observațiune din start ca să n-o uităm pe ziua de azi, ultima zi de post, Doamne-ajută, în scandalul microbuzelor școlare cumpărate cu capac de 100% la Iași și nu numai. Articolul Tot despre microbuzele cu capac nesimțit, via Iași-Sălaj-Bode-Boloș. Câteva amănunte pe care musai să le știm apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Confuzie printre pensionarii cu handicap: plătesc contribuția la sănătate sau nu? Precizări de la Casa de Pensii # Ziarul de Iasi
Mulți pensionari care primesc și indemnizație de handicap sunt nelămuriți după intrarea în vigoare a noilor reguli privind plata contribuției de asigurări de sănătate (CASS). Cum unele indemnizații sociale – precum șomajul sau indemnizația pentru creșterea copilului – au intrat de la 1 august 2025 la plata CASS de 10%, mulți pensionari se tem acum că și indemnizația lor va fi afectată. Articolul Confuzie printre pensionarii cu handicap: plătesc contribuția la sănătate sau nu? Precizări de la Casa de Pensii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Adormirea Maicii Domnului: Sărbătoare mare, care marchează și sfârșitul Postului Sfintei Marii. Femeile măritate oferă fructe rudelor și vecinilor # Ziarul de Iasi
Creștinii ortodocși prăznuiesc, astăzi, 15 august, Adormirea Maicii Domnului, cunoscută în popor și sub numele de Sfânta Maria Mare, unul dintre cele mai importante praznice din calendarul bisericesc. Sărbătoarea marchează încheierea Postului Adormirii Maicii Domnului, perioadă de două săptămâni de rugăciune și abținere, asemănătoare ca rigoare cu postul Paștelui. Articolul Adormirea Maicii Domnului: Sărbătoare mare, care marchează și sfârșitul Postului Sfintei Marii. Femeile măritate oferă fructe rudelor și vecinilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
O etapă fărâmițată zdravăn, care se joacă în cinci zile! Dinamo se confruntă cu Steaua, Politehnica închide runda marți, în Copou # Ziarul de Iasi
Etapa a III-a a Ligii a II-a de fotbal va fi extrem de fărâmițată, partidele derulându-se pe parcursul a cinci zile! Runda amintită începe astăzi, de la ora 11:00, când va avea startul meciul FC Bihor Oradea – CSC Dumbrăvița. Articolul O etapă fărâmițată zdravăn, care se joacă în cinci zile! Dinamo se confruntă cu Steaua, Politehnica închide runda marți, în Copou apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Cum îți muți firma într-o cutie poștală? La Iași sunt pregătite 198 de locuri. Avantaje și dezavantaje # Ziarul de Iasi
La Iași, 198 de căsuțe poștale sunt pregătite să devină sediul social al unor firme. Programul StartPost, lansat de Poșta Română pe 1 august, a atras deja primii clienți, iar în regiunea Nord-Est au fost deja închiriate 11 căsuțe poștale pentru sediu social. Serviciul le permite antreprenorilor să își înregistreze firma la Registrul Comerțului folosind o adresă de tip cutie poștală, în locul unui sediu fizic. Articolul Cum îți muți firma într-o cutie poștală? La Iași sunt pregătite 198 de locuri. Avantaje și dezavantaje apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
SURSE Unii angajați ai Primăriei Iași își vor începe săptămâna în fața procurorilor DNA # Ziarul de Iasi
Mai mulți actuali și foști salariați ai Primăriei Iași au fost chemați la DNA pe parcursul săptămânii viitoare. Sursele „Ziarul de Iași” spun că unii dintre aceștia ar urma să fie audiați având calitatea de suspect. Articolul SURSE Unii angajați ai Primăriei Iași își vor începe săptămâna în fața procurorilor DNA apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 4 ore
00:20
Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia kosovară Drita FK, în manşa secundă a turului al treilea preliminar al Ligii Europa. Echipa lui Elias Charalambous merge în play-off şi are asigurată cel puţin participarea în grupele Conference League. Articolul Liga Europa: Drita – FCSB 1-3 şi bucureştenii sunt în play-off apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
19:20
„Este cel mai important şi cel mai puternic portar din lume”. Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal, îngrijorat de situaţia lui Donnarumma # Ziarul de Iasi
Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), Gabriele Gravina, şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la situaţia lui Gianluigi Donnarumma, care şi-a anunţat marţi plecarea de la Paris Saint-Germain într-o postare publicată pe Instagram, potrivit news.ro. Articolul „Este cel mai important şi cel mai puternic portar din lume”. Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal, îngrijorat de situaţia lui Donnarumma apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
VIDEO | Momentul impactului mortal de pe DN 28A, surprins de o cameră de bord. Familie distrusă în drum spre vacanța cu rulota # Ziarul de Iasi
Au apărut primele imagini video cu accidentul mortal de la Târgu Frumos, în care un tir s-a izbit frontal de mașina unei familii din Iași care mergea în concediu cu rulota. Articolul VIDEO | Momentul impactului mortal de pe DN 28A, surprins de o cameră de bord. Familie distrusă în drum spre vacanța cu rulota apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
VIDEO Declarațiile șoferului de TIR din accidentul mortal de la Tg. Frumos: Mazda avea rulotă și a dezechilibrat mașina # Ziarul de Iasi
Un accident rutier grav a avut loc joi, 14 august, pe DN 28A, în afara localității Târgu Frumos. Un bărbat a murit, iar alte trei persoane, printre care două fetițe, au fost rănite grav, după ce mașina în care se aflau a luat foc în urma impactului cu un TIR. Articolul VIDEO Declarațiile șoferului de TIR din accidentul mortal de la Tg. Frumos: Mazda avea rulotă și a dezechilibrat mașina apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
13:20
Un accident rutier grav a avut loc joi la Târgu Frumos. Articolul Accident grav la Târgu Frumos – Două persoane încarcerate, o mașină a luat foc apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Patru destinații noi de pe Aeroportul Iași, din toamnă. Prețuri de la 99 de lei, spre Praga și Valencia # Ziarul de Iasi
Începând cu această toamnă, Aeroportul Internațional Iași va fi conectat direct cu patru destinații europene suplimentare, în urma extinderii rețelei operate de Wizz Air. Compania va lansa zboruri către Praga (Cehia), Valencia (Spania) și Pescara (Italia), precum și va relua cursele spre Copenhaga (Danemarca). Articolul Patru destinații noi de pe Aeroportul Iași, din toamnă. Prețuri de la 99 de lei, spre Praga și Valencia apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Topul celor mai mai mari exportatori din județul Iași. Jumătate din vânzări în afara țării sunt generate de mașini, aparate și echipamente # Ziarul de Iasi
Iașul își trimite peste hotare bunurile cu motoare turate la maximum în industria auto, dar și cu rezerve solide în domeniul farmaceutic și cel metalurgic. Articolul Topul celor mai mai mari exportatori din județul Iași. Jumătate din vânzări în afara țării sunt generate de mașini, aparate și echipamente apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Paris Saint-Germain este prima echipă franceză câştigătoare a Supercupei Europei, miercuri seară, la Udine, după succesul din meciul cu Tottenham, scrie news.ro. Articolul PSG, prima echipă franceză câştigătoare a Supercupei Europei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Traseul de weekend: propunerea ZDI – Escapadă la Gura Humorului. Sanie de vară, Mega Tiroliana, Satul Hobbiților, Fântâna Muzicală # Ziarul de Iasi
La doar câteva ore distanță de Iași, Gura Humorului te întâmpină cu o paletă variată de activități: de la sanie de vară, plimbare cu telescaunul și mega tiroliană, până la spectacolul de lumini al Fântânii Muzicale, magia Satului Hobbiților, trasee prin pădure și provocările din Parcul Aventura. În apropiere, te așteaptă și obiective precum Mănăstirea Voroneț, Mănăstirea Humorului sau Salina Cacica. Fie că plănuiești o escapadă de o zi sau un sejur de două-trei zile, opțiunile sunt nenumărate. Articolul Traseul de weekend: propunerea ZDI – Escapadă la Gura Humorului. Sanie de vară, Mega Tiroliana, Satul Hobbiților, Fântâna Muzicală apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
03:30
ANALIZĂ Doar în poartă e liniște la Politehnica. Cele mai mari probleme, la mijlocul terenului # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a disputat cinci meciuri de verificare în această vară, două în Iași și cinci în cantonamentul din Bulgaria. Cele două teste de acasă nu au fost concludente pentru oferirea unui contur legat de echipă. Articolul ANALIZĂ Doar în poartă e liniște la Politehnica. Cele mai mari probleme, la mijlocul terenului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
S-a vorbit mult în ultimele zile despre bilanțul politic al fostului președinte Ion Iliescu, dar aspectele de politică externă au ocupat, explicabil, un loc secundar. Articolul Ion Iliescu și politica sa externă (I) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Topul firmelor din Iași 2024: ritmul de creștere este sub potențial, fiind frânat în primul rând de lipsa infrastucturii # Ziarul de Iasi
Camera de Comerț și Industrie Iași a publicat rezultatele evaluării performanțelor economice ale companiilor din județ, reunite în clasamentul anual „Topul Firmelor din Județul Iași”. Articolul Topul firmelor din Iași 2024: ritmul de creștere este sub potențial, fiind frânat în primul rând de lipsa infrastucturii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Conest închide „cercul” la lucrări în zona Bucium – Poitiers – Socola: este unicul ofertant la drumul provizoriu # Ziarul de Iasi
Primăria a primit o singură ofertă pentru amenajarea drumului provizoriu în perioada închiderii pasajului Socola. Pe Bucium și Poitiers lucrările sunt încă în desfășurare: Primăria spune că vor fi remediate unele deficiențe constatate în teren. Inclusiv cablurile aeriene vor fi dezafectate. Articolul Conest închide „cercul” la lucrări în zona Bucium – Poitiers – Socola: este unicul ofertant la drumul provizoriu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Municipalitatea a vândut peste 300 de mașini abandonate pe care le-a adunat de pe străzile Iașului # Ziarul de Iasi
Potrivit unei informări a Primăriei, încasările la bugetul local se ridică la aproape 205.000 lei: prețul obținut în urma unei licitații a fost de 0,8 lei/kg. Mașinile au fost achiziționate de Covial CVA din Podu Iloaiei: anul trecut, societatea a avut venituri de peste 100 milioane lei. Articolul Municipalitatea a vândut peste 300 de mașini abandonate pe care le-a adunat de pe străzile Iașului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Cum a stabilit CJ Iași că în 30 milioane de lei intră doar 26 de microbuze electrice: s-a luat după primăriile din județ. Alte achiziții exorbitante, identificate de „Ziarul de Iași” # Ziarul de Iasi
„Ziarul de Iași” a identificat 13 alte achiziții de microbuze electrice în județ, luate tot prin PNRR, la prețuri cu mult peste ce există în momentul de față pe piață. Deși la ele nu s-a înscris firma Aveuro, care a câștigat ulterior pe bandă rulantă contracte similare în toate județele din țară, nici celelalte companii nu au avut oferte mai competitive. Primăriile din județ au dat între 176.000 și 299.000 de euro pe un microbuz, în cea mai mare sumă intrând și două stații de încărcare. Articolul Cum a stabilit CJ Iași că în 30 milioane de lei intră doar 26 de microbuze electrice: s-a luat după primăriile din județ. Alte achiziții exorbitante, identificate de „Ziarul de Iași” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Elicopterul poliției, coșmarul șoferilor grăbiți din Iași: peste 280 de amenzi în 2025. Ce nereguli se văd mai bine din aer și cum vin sancțiunile # Ziarul de Iasi
Șoferii ieșeni au tot mai multe motive să fie atenți la comportamentul din trafic. Elicopterul albastru Airbus al Poliției Române, dotat cu radar și sistem de supraveghere aeriană, a devenit o prezență obișnuită pe cerul Iașului. Articolul Elicopterul poliției, coșmarul șoferilor grăbiți din Iași: peste 280 de amenzi în 2025. Ce nereguli se văd mai bine din aer și cum vin sancțiunile apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Naveta spre școlile de elită din Iași sufocă traficul: doar o treime dintre copiii din zona metropolitană învață acasă # Ziarul de Iasi
Aproape două treimi dintre elevii care locuiesc în zona metropolitană Iași nu învață în localitatea de domiciliu, ci în municipiul Iași sau în localități învecinate. Motivele țin atât de calitatea actului educațional, cât și de părerile părinților, mulți dintre aceștia optând pentru unități despre care au auzit că promovează performanța. În același timp, există și familii care au făcut drumul invers – de la școlile din oraș către cele din comună – și nu regretă alegerea. Articolul Naveta spre școlile de elită din Iași sufocă traficul: doar o treime dintre copiii din zona metropolitană învață acasă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
Patru echipe din Liga 2 au pierdut şi au fost eliminate miercuri, în turul al treilea din Cupa României, care îşi va disputa play-off-ul în ziua de 27 august. Articolul Cupa României: Patru echipe din Liga 2 au fost eliminate în turul 3 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13 august 2025
23:20
Baschet masculin: România, victorie cu Macedonia de Nord şi se califică în preliminariile europene ale FIBA World Cup 2027 # Ziarul de Iasi
Naţionala României a învins miercuri, la Oradea, reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 79-66 (45-34), în al treilea meci din faza a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027. Tricolorii se califică mai departe, în turul I al preliminariilor europene. Articolul Baschet masculin: România, victorie cu Macedonia de Nord şi se califică în preliminariile europene ale FIBA World Cup 2027 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Tenis: Sorana Cîrstea a fost eliminată de Iga Swiatek în optimile de la Cincinnati Open # Ziarul de Iasi
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a pierdut miercuri, în optimile turneului de la Cincinnati Open, în faţa polonezei Iga Swiatek, şi a părăsit turneul american. Articolul Tenis: Sorana Cîrstea a fost eliminată de Iga Swiatek în optimile de la Cincinnati Open apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Pe 11 august, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Iași au desfășurat o acțiune pe străzile din municipiu, vizând creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor, în special a celor cauzate de neacordarea priorității pietonilor aflați regulamentar în traversare. Articolul Zeci de șoferi sancționați la Iași pentru neacordarea priorității pietonilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Medalie de bronz pentru un elev din Iași la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. „Este complet SF să credem că AI va depăși omul” # Ziarul de Iasi
Ștefan-Alexandru Asandei, elev la Colegiul Național din Iași, a obținut medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată la Beijing între 2 și 9 august 2025. Tânărul, pasionat de informatică și matematică, consideră că inteligența artificială nu va depăși prea curând omul, dar are potențialul de a sprijini munca oamenilor și de a fi integrată în viața de zi cu zi. Articolul Medalie de bronz pentru un elev din Iași la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. „Este complet SF să credem că AI va depăși omul” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Agentul lui Gianluigi Donnarumma critică PSG: „O imensă lipsă de respect, pe care o voi evalua împreună cu avocaţii mei” # Ziarul de Iasi
Agentul lui Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, a denunţat marţi, într-un interviu acordat Sky Sport Italia, „o enormă lipsă de respect” din partea PSG şi a vorbit despre posibilitatea unei acţiuni în justiţie, relatează L'Equipe, preluat de news.ro. Articolul Agentul lui Gianluigi Donnarumma critică PSG: „O imensă lipsă de respect, pe care o voi evalua împreună cu avocaţii mei” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Leo Grozavu, pe urmele Politehnicii Iași. Și Marius Croitoru a urmărit Iașul, care a umplut tribunele la Bacău # Ziarul de Iasi
Partida dintre FC Bacău și Politehnica Iași, disputată aseară, s-a încheiat cu scorul de 2-1 în favoarea oaspeților. Ziarul de Iași vă prezintă câteva știri legate de disputa amintită. Articolul Leo Grozavu, pe urmele Politehnicii Iași. Și Marius Croitoru a urmărit Iașul, care a umplut tribunele la Bacău apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
„Trecerea în neființă” a liber-cugetătorului Ion Ilici Iliescu (1930-2025) a stârnit, cum era de așteptat, un val de vituperări și un straniu parastas al Familiei Adams deghizată în pesediști expirați. Cum masele largi, populare, au fost complet indiferente la acest moment, am zis că ar cam fi timpul să creionez, după puteri, câteva linii ale unui portret cu valențe de-acum istorice, fie că ne place, fie că nu. Articolul Marele Zâmbăreț (I) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Costel Enache, supărat foc după victoria Politehnicii: „Rezultatul este inechitabil!” # Ziarul de Iasi
Fostul antrenor al Politehnicii Iași, Costel Enache, care antrenează acum pe FC Bacău, a fost foarte supărat la finalul meciului de marți, din etapa a II-a a Ligii a II-a de fotbal, câștigat de Poli cu 2-1 (1-1). Articolul Costel Enache, supărat foc după victoria Politehnicii: „Rezultatul este inechitabil!” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
FOTBAL Victorie importantă pentru Poli, pe filiera spaniolă Fernandez – Inglada, joc încă în suferință # Ziarul de Iasi
FC Bacău – Politehnica Iași 1-2 (1-1), în etapa a II-a a Ligii a II-a de fotbal. Articolul FOTBAL Victorie importantă pentru Poli, pe filiera spaniolă Fernandez – Inglada, joc încă în suferință apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Unde au dispărut mii de locuri de muncă în Iași? În ce domenii se dau afară oameni și cine face angajări masive în prezent # Ziarul de Iasi
Piața muncii din Iași a trecut prin schimbări importante în ultimii ani, cu sectoare care au atras tot mai mulți angajați și altele care au pierdut teren, după cum arată cele mai recente date ale Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP). Articolul Unde au dispărut mii de locuri de muncă în Iași? În ce domenii se dau afară oameni și cine face angajări masive în prezent apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Fosta tabără de la Ciric ajunge la Primăria Iași: Guvernul va aproba transferul cel târziu în toamnă. Mișcarea se discută de zece ani # Ziarul de Iasi
Primăria Iași va prelua, în sfârșit, fosta tabără de la Ciric. În acest sens, Guvernul va aproba o hotărâre de transfer cel târziu în toamna acestui an. Ulterior, municipalitatea ar urma să pună în valoare 2,9 hectare de pădure prin intermediul unui proiect de investiții. Articolul Fosta tabără de la Ciric ajunge la Primăria Iași: Guvernul va aproba transferul cel târziu în toamnă. Mișcarea se discută de zece ani apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Jocurile pe calculator urcă în premieră în topul IT-ului ieșean și devin a treia sursă de venit a industriei. Afacerile au crescut cu 60% # Ziarul de Iasi
După o creștere consistentă în 2024, industria jocurilor pe calculator din Iași a reușit să urce două poziții în clasamentul veniturilor generate în sectorul IT&C, ajungând pe locul trei, după software-ul la comandă și consultanța IT. Performanța vine pe fondul unui avans spectaculos al cifrei de afaceri, de peste 60%, și al unei extinderi accelerate a numărului de angajați, într-un an în care piața locală a depășit pragul de 860 de milioane de euro în venituri totale. Articolul Jocurile pe calculator urcă în premieră în topul IT-ului ieșean și devin a treia sursă de venit a industriei. Afacerile au crescut cu 60% apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Două noi grupe de creșă la Iași, din toamnă, la Grădinița „Grigore Vieru” din Bucium # Ziarul de Iasi
Primăria Municipiului Iași extinde oferta de locuri în creșe pentru a răspunde cererii tot mai mari din partea părinților. Începând cu anul școlar 2025-2026, două noi grupe vor fi amenajate în spațiul Grădiniței cu Program Prelungit „Grigore Vieru” din cartierul Bucium. Articolul Două noi grupe de creșă la Iași, din toamnă, la Grădinița „Grigore Vieru” din Bucium apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Este legal să filmezi pacienții și medicii din secția ATI? Răspunsul unei autorități pentru un spital din România # Ziarul de Iasi
În cazul pacienților din ATI, unde majoritatea nu sunt capabili să își exprime acordul, monitorizarea video poate fi justificată doar în condiții speciale. De asemenea, angajații spitalului trebuie să fie informați clar despre supravegherea la locul de muncă, iar spațiile monitorizate trebuie să fie semnalizate vizibil. Articolul Este legal să filmezi pacienții și medicii din secția ATI? Răspunsul unei autorități pentru un spital din România apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Numărul de donatori de sânge se menține la cota de avarie. Noroc cu stimulentul de 280 de lei # Ziarul de Iasi
Creșterea stimulentului pentru donatorii de sânge a avut efecte pozitive chiar și în luna august, o perioadă în care, de obicei, numărul donatorilor scade semnificativ din cauza plecării studenților din Iași și a concediilor de vară. Deși situația rămâne mai dificilă decât în alte luni, acum se înregistrează între 60 și 70 de donatori pe zi, comparativ cu aproximativ 90 în zilele obișnuite. Astfel, cea mai critică perioadă a anului este mai ușor de gestionat decât în anii precedenți Articolul Numărul de donatori de sânge se menține la cota de avarie. Noroc cu stimulentul de 280 de lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Ce spun preoții despre credincioșii care cred în vise, blesteme și magie: „Nu-l interesează dacă este cu Dumnezeu sau cu diavolul” # Ziarul de Iasi
De ce cred încă mulți creștini în vise premonitorii, blesteme sau magie? Unde se oprește credința autentică și unde începe superstiția? În România, credința se împletește adesea cu folclorul. Iar rezultatul este o spiritualitate „hibridă”: oamenii își fac cruce la biserică, dar cred și că dacă visezi șerpi urmează o trădare. Aprind lumânări pentru vii, dar își pun și busuioc sub pernă în Ajunul Bobotezei „ca să-și viseze ursitul”. Merg la slujbă, dar caută „ceva mai puternic” la o femeie care descântă sau face „magie albă”. Articolul Ce spun preoții despre credincioșii care cred în vise, blesteme și magie: „Nu-l interesează dacă este cu Dumnezeu sau cu diavolul” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
O firmă locală de IT iese pe piață cu Zarina CRM, softul care promite eficiență și control total al afacerii. Lansarea va avea loc pe 15 august # Ziarul de Iasi
O firmă de IT din Iași lansează săptămâna aceasta, pe 15 august, aplicația Zarina CRM, un nou software de tip CRM (Customer Relationship Management) dezvoltat integral în România, care promite să revoluționeze modul în care companiile își gestionează relațiile cu clienții, procesele interne și activitățile de vânzare. Investiția inițială s-a ridicat la 35.000 de euro, iar fondatorii spun că urmează și alte bugete dedicate marketingului și dezvoltării continue. Articolul O firmă locală de IT iese pe piață cu Zarina CRM, softul care promite eficiență și control total al afacerii. Lansarea va avea loc pe 15 august apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Restructurare în învățământul ieșean: ce se întâmplă cu zecile de școli și grădinițe care nu îndeplinesc efectivul minim de elevi și preșcolari # Ziarul de Iasi
Începând cu anul școlar 2025-2026, cele 34 de unități de învățământ din județul Iași care nu ating numărul minim de elevi, preșcolari sau antepreșcolari vor fi comasate și integrate în subordinea altor școli, în conformitate cu noile prevederi ale Legii nr. 141/2025. „Ziarul de Iași” a obținut detalii despre propunerea Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Iași privind modul de comasare a acestor școli și grădinițe. Articolul Restructurare în învățământul ieșean: ce se întâmplă cu zecile de școli și grădinițe care nu îndeplinesc efectivul minim de elevi și preșcolari apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:20
Stabilitatea nu mai este valoarea supremă. Contează mai mult autonomia, echilibrul între viața personală și muncă și sentimentul că își controlează destinul profesional. Ei acceptă provocările freelancingului pentru că le oferă ceva ce un salariu fix nu poate cumpăra: independența de a lucra unde, cum și cu cine vor. Articolul Freelancingul, noua normă: De ce fug tinerii de jobul clasic? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
În cei zece ani de când activează, am ascultat bigband-ul ieșean de multe ori, am avut și plăcerea să organizez două înregistrări complexe de televiziune: în concert la Casa Studenților și în studio. M-au impresionat de fiecare dată seriozitatea, rigoarea, atenția acordată fiecărui amănunt legat de corectitudinea melodică, armonică, ritmică, de coeziunea și sonoritatea de ansamblu, de respectarea stilurilor diverse. Articolul Jazz la Universitate: bigband-ul pregătit de Dan Spînu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
FITPTI 2025 debutează cu două seri speciale înaintea maratonului teatral din octombrie # Ziarul de Iasi
Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași (FITPTI), organizat de Teatrul „Luceafărul” din Iași, ajunge la ediția cu numărul 18 și își marchează „majoratul” printr-un program plin de spectacole. Evenimentul, acreditat de Asociația Europeană a Festivalurilor din Bruxelles cu labelul „festival remarcabil”, se va desfășura între 2 și 8 octombrie, având tema „putere și vulnerabilitate”. Articolul FITPTI 2025 debutează cu două seri speciale înaintea maratonului teatral din octombrie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:30
A murit Toader Şteţ, antrenorul care a făcut istorie cu FC Onești. El avea 70 de ani. # Ziarul de Iasi
Clubul Ceahlăul Piatra Neamţ a anunţat, marţi, decesul lui Toader Şteţ, fost antrenor al echipei de ligă secundă. Articolul A murit Toader Şteţ, antrenorul care a făcut istorie cu FC Onești. El avea 70 de ani. apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12 august 2025
22:30
O fostă mare jucătoare de tenis a anunțat că suferă de miastenia gravis. Boala îi afectează vederea şi muşchii # Ziarul de Iasi
Monica Seles, fosta regină a tenisului feminin din anii '90 cu 53 de titluri, dintre care 9 de Grand Slam, a dezvăluit, marţi, pentru Associated Press, că suferă de miastenia gravis, o boală autoimună neuromusculară cu care se luptă de trei ani, scrie News.ro. Articolul O fostă mare jucătoare de tenis a anunțat că suferă de miastenia gravis. Boala îi afectează vederea şi muşchii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.