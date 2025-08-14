Cifrele GIGANTICE cu care fermierii români domină piața europeană

12:30

În sezonul următor, la fel ca anul acesta, cea mai profitabilă cultură ar putea fi decisă de jocurile de pe piața globală a biocombustibililor. Potrivit lui Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, prețul rapiței va avea susținere pe o lungă perioadă de acum înainte, astfel că fermierii care cultivă această cultură vor avea […]