Cifrele GIGANTICE cu care fermierii români domină piața europeană
Agro-TV.ro, 14 august 2025 07:40
Campania de toamnă pentru fermierii români din sectorul vegetal a fost una cu cifre pe care aceștia nu le-au mai văzut de mult, în majoritatea zonelor țării. Producțiile bogate la grâu, orz și rapiță i-au făcut pe mulți agricultori să nu mai stea pe gânduri și să vândă marfa, chiar dacă prețurile nu erau neapărat […]
Acum 15 minute
07:40
Acum 2 ore
06:30
Instalarea tinerilor fermieri – Șansele pentru o nouă sesiune DR-30 în perioada următoare # Agro-TV.ro
Perspectiva relansării liniei de finanțare DR-30 pentru instalarea tinerilor fermieri devine tot mai improbabilă. Deși mulți tineri din agricultură așteaptă o nouă sesiune, specialiștii avertizează că bugetul măsurii a fost epuizat încă din prima rundă de depunere a proiectelor și că, cel mai probabil, nu vor rămâne fonduri neconsumate care să poată fi alocate către […]
Acum 24 ore
18:50
Ministrul Agriculturii: ”România va produce peste 10 milioane de tone de porumb în 2025” # Agro-TV.ro
În ciuda prognozelor mai pesimiste venite din partea specialiștilor din piața cerealelor, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, susține că fermierii români vor produce peste 10 milioane de tone de porumb în 2025. Șeful MADR se bazează pe datele pe care le are la minister, conform cărora peste 900.000 de hectare de porumb sunt […]
17:40
Vești bune din piața cerealelor pentru fermierii români – Mărfurile care se vând ca pâinea caldă # Agro-TV.ro
România a intrat tare în noul sezon agricol 2025–2026, cu cifre de export de cereale care deja capătă dimensiuni impresionante, la doar o lună și câteva zile de la start. Peste 3 milioane de tone de marfă au luat deja drumul țărilor terțe prin Portul Constanța, potrivit datelor AGRI Column, fapt care confirmă poziția țării […]
11:10
Ion Adrian, un argeșean pasionat de agricultura tradițională și sănătoasă, a pus în aplicare o metodă pe cat de interesantă, pe atât de avantajoasă, după spusele sale – cultura de roșii și cea de porumb, împreună, pe aceeași bucată de pământ. Fermierul spune că această cultură mixtă este extrem de ușor de întreținut și oferă […]
09:00
”Hai să păstrăm împreună comuna curată!” Acesta este îndemnul autorităților locale din comuna Smeeni, județul Buzău, care a creat pentru locuitori infrastructura necesară pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Cu toate acestea, unde-i lege e și tocmeală, așa că unii ignoră îndemnul primarului și aruncă gunoiul după bunul plac. Și dacă cu vorbă bună nu se […]
Ieri
07:40
Tomatele roșii au fost detronate la gust de roșiile de culoare portocalie și chiar verde. Cel puțin asta au decis zecile de participanți la degustarea de tomate organizată la începutul lunii august de cercetătorii de la Stațiunea Legumicolă din Buzău. După ce au gustat 20 de sortimente de tomate, de toate mărimile și culorile, jurații […]
06:30
Cel mai nou raport al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii (USDA) privind producțiile globale de mărfuri agricole prezintă cifre istorice care vor zgudui piața cerealelor. Prognoza de recoltă pentru cultura de porumb din SUA indică o producție de 425 de milioane de tone anul acesta, un nivel catalogat de specialiști drept ”absolut […]
12 august 2025
19:00
Prețul porumbului rămâne relativ stabil pentru moment, însă semnele tot mai accentuate privind seceta din multe zone ale lumii ar putea declanșa o creștere pe burse în următoarele săptămâni. Momentan, marfa se vinde în Portul Constanța în jurul valorii de 183 de euro/tonă, în condițiile în care prognoza de recoltă a României a scăzut față […]
18:10
Scandalul microbuzelor școlare de 200.000 de euro: ,,Nu știm dacă să ne bucurăm de un cadou atât de scump” # Agro-TV.ro
Un val de reacții a început să apară în scandalul microbuzelor școlare electrice în valoare de aproximativ 200.000 de euro. Edilii spun că nu știu dacă să se bucure pe deplin de aceste vehicule, având în vedere modul în care au fost achiziționate. Deși școlile au mare nevoie de mijloace de transport pentru elevi, suspiciunile […]
16:30
În contextul secetei extreme din unele zone ale țării, fermierii fac apel către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) să intervină urgent cu ajutoare financiare. Aceștia îi cer șefului MADR, Florin Barbu, să folosească banii strânși din colectarea celor trei procente din subvențiile APIA în acest sens. „Aș vrea să trag un semnal de alarmă […]
09:10
Un tânăr de 25 de ani din județul Bihor a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de o escrocherie cu utilaj agricol prin care ar fi păcălit un bărbat să îi vireze 25.000 de lei. Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii trecute, când victima, un bărbat de 37 de ani, a […]
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
Piața cerealelor nu prezintă semne de creștere în ceea ce privește prețul grâului în următoarea perioadă, având în vedere că cea mai mare parte a Europei se află sub presiunea de recoltă. Orzul, însă, a avut o traiectorie impresionantă în ultimele săptămâni, iar cererea pentru această marfă se menține la cote ridicate. Potrivit lui Cezar […]
06:30
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a dat o nouă veste bună fermierilor și antreprenorilor din sectorul agroalimentar care doresc să acceseze fonduri europene în anul 2025. Agenția a publicat versiunea finală a ghidului solicitantului pentru una dintre liniile de finanțare care urmează să fie lansate în această toamnă. Pe site-ul AFIR a fost publicată […]
11 august 2025
15:00
La un pas de tragedie! Cursa contra naturii pentru salvarea ciobanilor captivi în munți # Agro-TV.ro
Un efort impresionant de solidaritate și curaj s-a desfășurat recent în Munții Sucevei, unde pompieri, jandarmi și salvamontiști au parcurs zeci de kilometri pentru a duce provizii unor ciobani blocați pe un versant. Ploile torențiale din ultimele zile au transformat drumurile forestiere în capcane de noroi, izolând complet ciobanii de la stâna din zona Dârmoxa. […]
13:30
Un incident șocant a avut loc seara trecută în localitatea Andrieșeni din județul Iași. O femeie de 86 de ani a fost grav rănită după ce a fost atacată de propria vacă. Animalul, care tocmai fătase, a devenit agresiv în grajd și a lovit-o pe bătrână, provocându-i multiple fracturi și plăgi. Femeia a fost transportată […]
12:20
Când roșiile din grădină încep să înflorească, dar nu mai leagă fructe, mulți legumicultori intră în alertă. Fenomenul poate apărea atât în solarii, cât și în culturile în câmp, iar cauzele sunt diverse: de la temperaturi extreme și umiditate necorespunzătoare, până la lipsa polenizatorilor sau carențe de nutrienți. Dacă vă confruntați cu această problemă, însă, […]
11:10
Fermieri, cercetători și specialiști din mediul academic sunt așteptați în data de 12 iulie 2025, să participe la un eveniment de mare interes pentru legumicultori, unde viitorul horticulturii din România va fi întors pe toate părțile. Invitația vine de la dr. ing. Dorin Ioan Sumedrea, directorul general al unității gazdă, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru […]
09:10
În ciuda dificultăților externe cu care s-au confruntat în acest an, fermierii au reușit să obțină o producție-record la rapiță, atingând și 5 tone/ha. Acest succes a fost posibil datorită unei tehnologii agricole bine adaptate și unor practici eficiente care au făcut diferența pe câmp. Performanțele hibrizilor Pioneer au putut fi remarcate și pe câmpurile […]
07:40
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, îi îndeamnă pe fermierii români să își facă studiile de cartare a terenului, pentru a afla exact ce cantitate de îngrășăminte trebuie folosită pe fiecare parcelă. Șeful MADR susține că, pe lângă producțiile sporite, realizarea acestor studii i-ar putea scuti pe fermieri și de anumite cheltuieli, mai ales că aceste analize […]
06:30
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pregătește lansarea uneia dintre cele mai importante linii de finanțare din actualul exercițiu financiar, 2023-2027. Preconizată a fi lansată la sfârșitul lunii septembrie sau în cursul lunii octombrie, intervenția DR-12 va reprezenta o oportunitate uriașă pentru tinerii fermieri, să obțină o finanțare de 200.000 de euro ca să-și dezvolte […]
10 august 2025
19:30
Sportul formează caractere și ne învață ce înseamnă disciplina, lucru valabil și în karate. Complexul Balneo-Termal Vața Băi a fost gazda Stagiului Național de Vară organizat de Federația Română de Karate Kyokushin. Peste 350 de sportivi de la 37 de cluburi din România au participat la evenimentul care s-a încheiat cu susținerea examenului național […]
15:10
Matcha, elementul esențial al ceremoniei ceaiului, o tradiție străveche a culturii japoneze, a devenit un fenomen internațional. Beneficiile pentru sănătate, date de antioxidanți, dar și culoarea interesantă a băuturii, au făcut ca matcha să fie omniprezentă, atât pe internet, cât și în viața reală. Dar, ce este matcha? „Matcha are la bază ceaiul verde pe […]
12:10
,,Porumbul e distrus acolo unde nu s-a irigat” – acesta este avertismentul fermierilor care spun că anul agricol 2025 va rămâne în statistici ca unul dintre cele mai dificile din cauza secetei. În unele zone ploile au venit prea târziu, iar culturile arată deja pierderi masive. Fermierul Costin Telehuz din zona Ialomița spune că încă […]
08:10
Autoritățile pregătesc o nouă strategie în sectorul suin. În fața unei supraproducții care a dus la prăbușirea prețului porcului în viu, acestea vor să reducă efectivele de scroafe de reproducție cu aproximativ un milion de capete. Astfel urmează o stabilizare a pieței. Reprezentanții industriei porcine din China se vor întâlni pentru a discuta planuri de […]
9 august 2025
21:10
350 de practicanți de Karate Kyokushin din România și străinătate se antrenează pentru marele concurs de mâine # Agro-TV.ro
350 de practicanți de Karate Kyokushin din România și străinătate se antrenează pentru marele concurs de mâine. Complexul Balneo Termal Vața Băi este locația pentru training, campul unde mare maestru internațional, Shihan Norichika Tsukamoto, îi pregătește pe sportivi. Alături de acesta este și fiul său, Keijiro Sensei. Evenimentul de la Vața Băi este organizat de […]
18:00
Apelul Asociației Comunelor către Guvern: ,,Opriți reforma care amenință școala de la sat” # Agro-TV.ro
Asociația Comunelor din România trage un semnal de alarmă către Guvern privind reforma care amenință școala de la sat. Comasarea școlilor, creșterea normelor didactice și eliminarea unor burse esențiale riscă să distrugă progresele obținute în ultimii ani prin investiții locale și fonduri europene. Asociația Comunelor din România cere autorităților să revizuiască planul privind școlile de […]
15:00
În anul 2025 Ucraina a obținut o producție de 13,19 milioane de tone de grâu, apropiindu-se de recolta României, estimată la aproximativ 14 milioane de tone. În ciuda dificultăților cauzate de război, Ucraina a fost nevoită să exporte o mare parte din producție către alte regiuni. În luna iulie Ucraina a exportat 1,7 milioane de […]
12:00
Mierea autohtonă considerată de secole unul dintre cele mai sănătoase și gustoase alimente naturale, a ajuns să numai intereseze pe nimeni. În ciuda beneficiilor și a calității, interesul scade, iar apicultorii trag un semnal de alarmă. În ciuda eforturilor susținute de promovare și diversificare a produselor apicole locale, apicultorii români se confruntă cu o lipsă […]
08:00
Prețuri mai mari la raft, neschimbate la fermieri: ,,Oamenii nu au bani, ne e rușine să cerem mai mult” # Agro-TV.ro
După majorarea TVA-ului la 21%, prețurile din supermarketuri au început să crească semnificativ. Cu toate acestea, fermierii nu au aplicat nicio scumpire, de teamă să nu-și piardă clienții. Chiar dacă lucrează din greu pentru a-și aduce marfa în piețe, fermierii și apicultorii rămân cu aceleași prețuri ca anul trecut, uneori și cu pierderi din cauza […]
8 august 2025
12:10
Un fenomen ciudat s-a petrecut în ultimele zile în ceea ce privește prețul grâului în Portul Constanța. Potrivit lui Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, prețul grâului din port era cu 14 euro mai mare decât cotația de pe bursa europeană Euronext, ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum. Explicația este legată, […]
10:40
Câțiva iezișori, câteva mielușele, trei cățeluși și doi purceluși pot umple timpul liber al copiilor mai bine decât orice telefon sau tabletă. O familie tânără a decis să dea o alternativă celor patru copii minori ai săi, cărora le-a limitat timpul alocat pentru telefoane, tablete și televizoare, implicându-i în îngrijirea animalelor, la fel de mici […]
08:10
Seceta din această vară nu afectează doar culturile vegetale, ci și zootehnia, iar cei mai puternic afectați de acest fenomen sunt micii fermieri. Aceștia depind de pășuni ca să-și hrănească animalele în această perioadă, însă o mare parte dintre aceste suprafețe sunt de-a dreptul pârjolite în urma caniculei, iar animalele nu mai au ce mânca. […]
06:30
Sisteme antigrindină performante vor putea fi instalate în livezile și viile din toată țara, după ce ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a confirmat că 50 de milioane de euro din fonduri europene vor fi alocate pentru aceste tehnologii de protecție împotriva fenomenelor meteorologice extreme. Potrivit șefului MADR, linia de finanțare urmează să fie definitivată în termen […]
7 august 2025
22:50
De astăzi și până duminică, Federația Română de Karate Kyokushin, prin A.C.S Kyo Vața și cu sprijinul Prima TV și Agenția Națională pentru Sport, organizează un eveniment de excepție. Invitat de onoare este Shihan Tsukamoto, un maestru de renume internațional. În Complexul Balneo Termal Vața Băi, 350 de participanți din România și străinătate își vor […]
18:40
Incendiile de vegetație îi ard pe fermieri și la buzunare! Ce amenzi riscă cei care nu respectă regulile # Agro-TV.ro
Un nou val de incendii de vegetație a lovit, joi, 7 august, mai multe județe ale țării, punând sub semnul întrebării nu doar siguranța cetățenilor din acele zone, dar și cea a recoltelor din această vară. La Bărăganu, pe malul Canalului Dunăre–Marea Neagră, pompierii ISU Dobrogea au fost chemați în jurul orei 13:50 ca să […]
17:10
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, vrea să majoreze cuantimurile ajutoarelor pentru producția de usturoi și cartofi pentru anul 2026. Astfel, șeful MADR vrea să se revanșeze față de fermierii care așteptau aceste ajutoare de minimis și în 2025, dar nu le-au mai primit. Potrivit unei declarații făcute în emisiunea „Agricultura la Raport„, la […]
15:50
În fiecare vară, mii de fermieri români se confruntă cu aceeași provocare: solul uscat, bătătorit și greu de lucrat, iar recoltele devin tot mai slabe. Cauza este deseori chiar metoda clasică de lucru: plugul. De zeci de ani este considerat un simbol al agriculturii tradiționale, dar în realitate, vara, plugul poate face mai mult rău […]
13:00
Prețul porumbului, la răscruce – Ce trebuie să facă fermierii români în următoarele săptămâni # Agro-TV.ro
Prețul porumbului rămâne în continuare sub semnul incertitudinii, influențat de proiecții încă incerte privind recolta în marile regiuni agricole și de condițiile meteo extreme. Potrivit expertului în piețele de mărfuri agricole, Cezar Gheorghe, piața este acum marcată de așteptare, chiar dacă unele state încearcă să facă jocuri de imagine, în încercarea de a mai crește […]
11:30
Căldura excesivă afectează grav culturile de porumb. Specialiștii au observat la începutul de august semne de arsuri solare în zona Iazu, județul Ialomița, care ar putea duce la pierirea acestora. Arsurile solare apar atunci cand frunzele sau alte organe ale plantei sunt expuse la radiatii UV, infrarosii si altele, in conditii de stres termic si dezechilibru nutritional. Cele mai […]
07:40
Despăgubiri de 3.000 EURO/hectar pentru fermieri! Ce spune șeful MADR despre cei afectați de secetă # Agro-TV.ro
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, îi îndeamnă pe fermierii din sectorul vegetal care au fost afectați de secetă anul acesta să solicite, la nivel județean, controale din partea comisiilor de constatare a pagubelor, în scopul întocmirii proceselor verbale de calamitate. Șeful MADR susține că vrea să strângă aceste procese verbale pentru a putea […]
06:30
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, are planuri mari pentru infrastructura de irigații din România în următorii doi ani. Acesta promite noi finanțări pentru stațiile de pompare a apei și extinderea rapidă a rețelei de canale reabilitate până în 2027. Invitat recent la AGRO TV, în emisiunea ”Agricultura la Raport”, Florin Barbu a vorbit […]
6 august 2025
19:20
Micii fermieri care primesc primii finanțarea de 50.000 EURO – Anunțul ministrului Barbu # Agro-TV.ro
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), urmează să lanseze, în această toamnă, prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) mai multe linii de finanțare pentru fermierii care vor să acceseze fonduri europene pentru investiții. Două dintre cele mai așteptate sunt DR-14, intervenția pentru micii fermieri, și DR-12, dedicată consolidării exploatațiilor tinerilor fermieri instalați. La […]
15:40
Pagubele provocate de mistreți reprezintă, an de an, un coșmar pentru fermierii din multe zone ale țării. Chiar dacă mulți dintre ei încearcă să-și protejeze culturile cu garduri, animalele sălbatice reușesc să treacă de orice barieră, distrugând părți semnificative ale viitoarei recolte. De această dată, un caz din Vâlcea arată dimensiunea problemei, unde fermierul Constantin […]
12:30
Cea mai profitabilă cultură pentru viitorul an agricol: „Cine pariază pe ea, va câștiga” # Agro-TV.ro
În sezonul următor, la fel ca anul acesta, cea mai profitabilă cultură ar putea fi decisă de jocurile de pe piața globală a biocombustibililor. Potrivit lui Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, prețul rapiței va avea susținere pe o lungă perioadă de acum înainte, astfel că fermierii care cultivă această cultură vor avea […]
09:50
Un posibil nou mecanism administrativ pune subvenția APIA în pericol pentru o parte dintre fermieri. Una dintre noile măsuri discutate în Guvern presupune restricționarea eliberării unor documente de către administrațiile publice locale, pentru cetățenii care nu-și plătesc datoriile la bugetul local. O parte dintre axeste documente le sunt necesare fermierilor, în momentul când depun cererea […]
08:10
Un elicopter a intervenit de urgență pentru a salva mai mulți ciobani blocați în vârful muntelui, fără provizii, după viiturile devastatoare de săptămâna trecută de la Broșteni. Acțiunea, demarată chiar la solicitarea președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a asigurat transportul pe calea aerului a alimentelor, salvând astfel viețile păstorilor. Viiturile au făcut prăpăd în […]
06:40
Poliția Autostrăzi a avut parte marți de o intervenție neobișnuită, după ce un ciopor de iezi și-a găsit loc de joacă pe autostradă. Angajații Biroului de Poliție Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea au intervenit pentru înlăturarea unui pericol iminent de producere a unor accidente rutiere, după ce au fost sesizați că mai mulți iezi se află […]
5 august 2025
16:10
În fiecare sezon agricol fermierii se confruntă cu diverse provocări. Alegerea hibrizilor potriviți pot duce la o recoltă-record. În județul Giurgiu, rezultatele excelente obținute de fermieri în acest an au demonstrat cât de importanți au fost hibrizii și tehnologia aplicată la cultura de rapiță. Performanțele de excepție ale fermierilor din județul Giurgiu au fost susținute […]
14:40
În România s-a greșit în sectorul creșterii porcilor atunci când s-a investit doar în fermele de îngrășare, fără a se ține cont și de fermele de reproducție, consideră ministrul agriculturii, Florin Barbu, însă acest lucru urmează să se schimbe fundamental. „Pe partea de sector de porc, politicile care au fost, nu vreau să le comentez, […]
