Noile finanțări de la MADR de maximum 70.000 EURO/proiect – Cine primește banii

Pagubele provocate de mistreți reprezintă, an de an, un coșmar pentru fermierii din multe zone ale țării. Chiar dacă mulți dintre ei încearcă să-și protejeze culturile cu garduri, animalele sălbatice reușesc să treacă de orice barieră, distrugând părți semnificative ale viitoarei recolte. De această dată, un caz din Vâlcea arată dimensiunea problemei, unde fermierul Constantin […]